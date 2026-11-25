Един човек е загинал при руска атака срещу Бяла Църква в Киевска област през нощта срещу 25 ноември. Повредени са магазин на веригата „Епицентър“, отделение на „Нова поща“ и други обекти от гражданския бизнес.

За удара съобщи Белоцерковският градски съвет. „Бяла Църква е под вражеска атака. Този път под удар попадна не само критичната инфраструктура“, се посочва в изявлението.

Според градската управа щети са нанесени на „Епицентър“, „Нова поща“ и други граждански обекти. В съобщението не се уточнява какъв вид оръжие е използвано.

Белоцерковският градски съвет посочва още, че при атаката е загинал човек. Към момента на публикацията мащабът на разрушенията и останалите последици от удара са се уточнявали.

Източници: pravda.com.ua