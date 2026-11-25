Първата тристранна среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ е изпратила ясен сигнал към привържениците на независимостта на Тайван, заяви говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет на Китай Чжан Хан.

На брифинг тя призова властите на Демократическата прогресивна партия „да преценят трезво ситуацията, напълно да се откажат от илюзиите за независимост на Тайван и да прекратят сепаратистката дейност“. По думите ѝ в противен случай ги очаква „пълно поражение“.

Пекин свърза Тайван с отношенията със САЩ

Срещата между китайския президент Си Цзинпин, руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп се състоя на 19 ноември в Шънджън, в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Това беше първият разговор в този формат между лидерите на трите държави.

Чжан Хан определи решаването на тайванския въпрос като историческа задача на Китайската комунистическа партия и като необходима част от възраждането на китайската нация. Тя заяви още, че въпросът за Тайван е „най-чувствителният“ аспект на отношенията между Пекин и Вашингтон, а правилното му решаване е условие за стабилността между двете страни.

Китайската говорителка допълни, че движението за независимост на острова противоречи на историческите тенденции и няма бъдеще. Пекин смята Тайван за част от Китай и се противопоставя на всякаква външна намеса по въпроса. Москва също официално подкрепя китайската позиция.

Какво е казал Тръмп за Тайван

По време на отделната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп американският президент е заявил, че САЩ не подкрепят независимостта на Тайван. Това твърдение е предадено от китайската страна и от ТАСС, но Белият дом не е публикувал самостоятелна стенограма, която да го потвърди.

След тристранните разговори лидерите приеха декларация за мира, в която заявиха ангажимент към стратегическата стабилност и международната сигурност. Документът не представлява отделно споразумение за статута на Тайван, но Пекин използва срещата и последвалото изявление, за да подчертае, че въпросът за острова трябва да бъде решен в съответствие с китайската позиция.

Източници: vz.ru, tass.ru, apnews.com