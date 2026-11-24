Авиокомпанията Wizz Air ще изпрати днес заместващ самолет да прибере пътниците от Барселона след като вчера нейна машина кацна извънредно в каталунската столица при изпълнение на полет от Мадрид до София. Това съобщиха за TravelNews от превозвача. „Днес изпращаме заместващ самолет от базата ни в София, за да превози пътниците до крайната им дестинация. Благодарим на нашите пътници за търпението и разбирането. Безопасността на нашите пътници и екипаж винаги е наш основен приоритет“, обясниха от Wizz Air.

Самолетът, изпълняващ полет W6 4402 от Мадрид до София на 23 ноември, кацна безопасно на летището в Барселона вчера вечерта заради технически проблем, възникнал по време на полета. В момента самолетът преминава непланирано техническо обслужване, подчертаха от Wizz Air.

„Нашите пилоти са отлично подготвени да се справят с подобни ситуации. Екипажът спази всички стандартни процедури и самолетът кацна безопасно и без усложнения. Благодарим на екипажа за професионализма и спокойствието, с които се справи със ситуацията“, коментираха от авиокомпанията пред TravelNews.

По думите на пътници около 20-30 минути след излитането на самолета от Мадрид се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета. Пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.

Мирослав Иванов

Източник: travelnews.bg