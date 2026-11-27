Доналд Тръмп е добавил Украйна към предупреждение за действия, които могат умишлено или неумишлено да разширят войната, без промяната да бъде съгласувана с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи Politico.

Двамата се срещнаха на 25 ноември в резиденцията на Тръмп „Мар-а-Лаго“ във Флорида. В съвместното изявление на Белия дом и НАТО след разговора се казва, че е обсъдена необходимостта Русия да избягва действия, които разширяват конфликта, както и възможно най-бързо да бъде постигнато мирно решение.

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Часове по-късно Тръмп публикувал в Truth Social собствена версия на посланието, в която вместо само Русия посочил „Русия и Украйна“. Според анонимен представител на НАТО, цитиран от Politico, именно първоначалният текст е бил официално съгласуван между двете страни. Белият дом не е отговорил на запитване на медията.

Промяната идва след удари по руски кораби

Добавянето на Украйна е направено дни след серия атаки срещу руски плавателни съдове извън Черно море. На 23 ноември украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински морски дронове са потопили руска корвета в пристанището на Бенгази, Либия. Според Ройтерс корабът „Меркурий“ е бил поразен, докато е бил на котва в базата на източното либийско правителство. Украйна съобщи и за удар по руски товарен кораб край Либия.

Ден по-рано руският товарен кораб „Спарта II“ беше поразен от дрон във Финския залив. Финландските военни заявиха, че атаката вероятно е извършена от Украйна, а 16-членният екипаж беше евакуиран. Москва определи случилото се като опасна тенденция на засилваща се „терористична активност“ в Балтийско море, предаде Ройтерс.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви на среща на Европейския съвет, че подкрепя украинската съпротива, но войната „не трябва и не може да бъде разширявана към Средиземно море“.

Разминаване между Вашингтон и НАТО

Промененият текст поставя Рюте в деликатна позиция, тъй като НАТО публично подкрепя Украйна, но същевременно се стреми да запази координацията с Вашингтон. Според Politico срещата в Мар-а-Лаго първоначално е трябвало да бъде посветена основно на американския преглед на военното присъствие в Европа. Вместо това разговорите са се съсредоточили върху отбранителната промишленост и руските хибридни действия, а публикуването на прегледа е било отложено.

Тръмп по-късно заяви, че е говорил с Рюте за необходимостта руският президент Владимир Путин да прекрати „цялата военна агресия“ на Русия в Европа. В същото време американският президент настоя, че и руските, и украинските сили трябва да избягват действия, които разширяват войната.

Следващият важен форум по темата е срещата на външните министри на НАТО в Брюксел на 2 декември. Очаква се тогава съюзниците да обсъдят както войната в Украйна, така и последиците от отлагането на американския план за военното присъствие в Европа.

Източници: politico.eu, investing.com, apnews.com