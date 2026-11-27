Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „нелепа“ разликата между американския и руския флот от ледоразбивачи. По време на събитие в Белия дом той заяви: „Имахме един. Знаете, че имаме само един в цялата страна. Русия има 48. И ние имаме един. Това е просто нелепо.“

Тръмп обяви, че 11 нови ледоразбивача за САЩ вече се строят. Планът е четири от корабите да бъдат произведени във Финландия, а седем – в американски корабостроителници. Първият кораб се очаква да бъде доставен през 2028 г., съобщи финландската обществена медия Yle.

Американският флот вече не е от един кораб

Твърдението на Тръмп за един американски ледоразбивач отразява по-старо състояние на флота и се отнася до тежкия полярен ледоразбивач „Полар Стар“. Корабът е въведен в експлоатация през 1976 г. и остава единственият тежък полярен ледоразбивач на САЩ.

Към 2026 г. американската брегова охрана разполага с три полярни ледоразбивача. Към „Полар Стар“ и средния по размер „Хийли“ се присъедини „Сторис“, въведен в експлоатация през 2025 г. Това е първият нов полярен ледоразбивач, придобит от службата от повече от две десетилетия. „Сторис“ извърши 36-дневно патрулиране в Берингово море през пролетта на 2026 г.

Русия запазва голямо предимство в Арктика

Оценките за броя на руските ледоразбивачи се различават според това кои класове кораби се включват. В изявлението си Тръмп посочи 48 кораба. В доклад на Конгреса на САЩ, който цитира американска разузнавателна оценка, руският арктически флот е посочен с 42 ледоразбивача, сред които осем с ядрено задвижване.

Русия използва ледоразбивачите за поддържане на Северния морски път – маршрут по арктическото крайбрежие, който свързва Атлантическия и Тихия океан. Ядрените кораби позволяват на Москва да поддържа целогодишно корабоплаване в райони с тежки ледови условия.

Вашингтон ускорява плановете си

Американското министерство на вътрешната сигурност посочва, че Арктика придобива все по-голямо значение за сигурността, природните ресурси и международната търговия. Според доклад на ведомството през 2025 г. в или около американските арктически води е имало увеличена активност на китайски военни и научноизследователски кораби.

През февруари 2026 г. финландски корабостроителници подписаха договори за строителството на четири от планираните американски ледоразбивачи. Първите два ще бъдат построени в Хелзинки, а други два – в Раума. По данни на Yle първата доставка от Хелзинки може да бъде извършена още през 2028 г.

Източници: axios.com, yle.fi, apnews.com