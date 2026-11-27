Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е близо до победа в конфликта с Иран. Той направи изказването по време на разговор с американски военнослужещи по случай Деня на благодарността.

„Победата е в обсега ни. Честно казано, тя ще настъпи, когато аз реша“, каза Тръмп. Американският президент заяви, че САЩ са дали на Иран „всяка възможност“ да постигне споразумение и да сложи край на конфликта по мирен път.

„Опитваме се да бъдем учтиви. Даваме им всяка възможност да сключат сделка и да спасят много човешки животи“, каза Тръмп. В същото време той изрази съмнение, че Техеран ще се възползва от предложението. „Някои хора питат: „Защо? Те луди ли са?“ Може би“, добави президентът.

Вашингтон следи обект край Натaнз

Тръмп каза още, че американските служби наблюдават внимателно предполагаем ядрен обект под планината Коланг Газ Ла, известна в САЩ и като Пикекс Маунтин. По думите му около съоръжението край Натaнз не е забелязана значима активност.

„Те не са успели да направят нищо с ядрените съоръжения, които унищожихме“, заяви Тръмп пред журналисти в имението си Мар-а-Лаго във Флорида. Той добави, че САЩ биха нанесли удар по планината, ако имаха данни за активност, но засега не са видели „никаква реална дейност“ там.

Тези твърдения са част от американската версия за резултатите от военната кампания. Същевременно анализи в САЩ посочват, че конфликтът продължава вече девети месец, а въпросът дали иранската ядрена инфраструктура е напълно унищожена остава спорен.

Тръмп посочи НАТО, Русия и Китай

Американският президент заяви, че съюзниците от НАТО вече помагат на Вашингтон в конфликта. „Те не ни помогнаха много с Иран, но сега участват заедно с нас. Участват в различни части на Иран и вършат чудесна работа“, каза той.

Твърдението беше направено ден след срещата на Тръмп с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Мар-а-Лаго. В съвместно изявление след разговорите двамата посочиха войната в Украйна и конфликта с Иран като сред основните обсъждани теми. Не бяха обявени конкретни подробности за военния принос на отделни натовски държави към операциите в Иран.

Тръмп каза още, че Русия и Китай съдействат за намиране на решение между Вашингтон и Техеран. Той не представи подробности за ролята на Москва и Пекин, нито посочи срок за евентуално споразумение.

Изявлението идва след поредица от противоречиви сигнали за бъдещето на конфликта. По-рано Тръмп заяви, че войната може да приключи скоро, но също така не изключи нови удари по ирански обекти. Към момента няма потвърдено окончателно споразумение между САЩ и Иран, а думите на американския президент за близка победа остават политическа оценка на Вашингтон, а не обявен край на бойните действия.

Източници: iranintl.com, israelnationalnews.com, time.com