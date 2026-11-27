Владимир Путин може да участва в срещата на върха на Г-20 във Флорида, ако желае, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Американският лидер каза, че не знае дали руският президент ще присъства, но ако реши да дойде, ще бъде приет. Срещата ще се проведе през декември в Маями.

Тръмп заяви, че според него Путин иска войната в Украйна да приключи. „Мисля, че Путин би искал да види края на войната. Вярвам в това. Но за тангото са нужни двама“, каза американският президент в разговор с американски военнослужещи. По думите му и „другата страна“ и НАТО искат конфликтът да спре.

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В отделни изказвания Тръмп подчерта, че познава Путин отдавна и поддържа добри отношения с него. Той определи като „много добър“ разговора си с руския президент на 19 ноември в Шънджън, Китай, проведен в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Тръмп каза още, че „крайният резултат“ от разговора е убеждението му, че Путин иска сделка за прекратяване на войната.

Поканата за срещата в Маями

Американската покана към Путин беше обявена през септември от държавния секретар Марко Рубио. Той заяви, че разговорите с противници са необходими, за да бъдат решавани проблеми, и че присъствието на руския президент би му дало възможност да разговаря не само с Тръмп, но и с други световни лидери.

До момента Москва не е потвърдила, че Путин ще пътува до САЩ. Според американски медии Кремъл все още не е взел решение за участието му. Това би било първото лично присъствие на руския президент на среща на Г-20 след началото на пълномащабната война срещу Украйна през 2022 г.

Тръмп отново защити идеята за Г-8

Американският президент повтори и тезата си, че войната в Украйна вероятно е можело да бъде избегната, ако Русия беше останала в Г-8. Той заяви, че форматът с участието на Москва е бил по-силен от сегашната Г-7.

Русия беше отстранена от формата през 2014 г., след като анексира Крим. Тогава останалите държави прекратиха подготовката за срещата на Г-8 и продължиха работата си като Г-7. Тръмп и преди е твърдял, че запазването на Русия около масата за преговори е можело да предотврати войната, но това е политическа оценка, а не установен факт.

На 26 ноември Тръмп заяви, че иска Путин да прекрати военната агресия срещу територии в Европа, за да може да бъде постигната сделка между Русия и Украйна. В същото време американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че преговорите остават в застой заради споровете за бъдещето на украинските територии, докато Володимир Зеленски предупреди за възможни нови руски удари по енергийната инфраструктура на страната.

Източници: devdiscourse.com, apnews.com, washingtonpost.com