Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар срещу Украйна в близките дни и призова гражданите да обръщат внимание на сирените за въздушна тревога.

„За съжаление имаме информация за подготвянето на нов масиран удар от руснаците в близките дни“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. „В близките дни, моля, обърнете внимание на сирените за въздушна тревога“, допълни той.

Енергетиката и логистиката са сред възможните цели

По данни, цитирани от Асошиейтед прес, украинското разузнаване смята, че Русия завършва подготовката за атака срещу енергийната инфраструктура, логистиката и обекти, свързани с жизненоважни услуги.

Зеленски заяви, че руските сили продължават да нанасят удари по подстанции, електропроводи и други елементи на електроенергийната мрежа. Атаките срещу енергетиката са особено чувствителни през зимния сезон, когато прекъсванията могат да засегнат електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването.

Украйна настоява съюзниците ѝ да ускорят доставките на средства за противовъздушна отбрана, включително ракети за американските системи „Пейтриът“, способни да прехващат балистични ракети.

Предупреждението идва след нови руски атаки

Това не е първото подобно предупреждение на украинския президент през последните седмици. На 23 ноември Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на нови руски удари и призова САЩ и останалите партньори на Киев да вземат предвид нуждата от допълнителни системи за противовъздушна отбрана.

Тогава Ройтерс съобщи, че руските сили са извършвали почти непрекъснати въздушни атаки срещу Киев и други украински градове от септември. При удар по централен район на столицата на 23 ноември са били ранени петима души, а при атака срещу населено място в Киевска област ден по-рано са загинали 11 души.

Точни дата и час за новия удар не са посочени. Към момента няма потвърждение, че атаката, за която говори Зеленски, вече е започнала.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com