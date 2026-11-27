Над 900 000 домакинства и предприятия в Съединените щати останаха без електричество в Деня на благодарността, след като мощна буря връхлетя Източното крайбрежие. Към 19:30 часа източноамериканско време без ток са били над 961 000 потребители, сочат данните на PowerOutage.us, цитирани от „Ройтерс“. Най-сериозно са засегнати Пенсилвания, Ню Джърси, Мериленд и Вирджиния.

В Пенсилвания са отчетени над 235 000 прекъсвания на електрозахранването, в Ню Джърси – повече от 180 000, а в Мериленд и Вирджиния съответно около 156 000 и 132 000. По-рано през деня броят на засегнатите потребители е бил около 820 000, но той е нараствал с придвижването на бурята на север. В отделни райони са регистрирани и прекъсвания в Ню Йорк, Делауеър и Мисури.

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Наводнения и силен вятър по крайбрежието

Бурята донесе проливни дъждове, пориви между 50 и 70 мили в час и сериозни крайбрежни наводнения. Националната метеорологична служба предупреди, че съчетанието от силен вятър, наситена с вода почва и високи приливи увеличава риска от паднали дървета и нови прекъсвания на електрозахранването.

В Ню Йорк са паднали между 1,5 и 2 инча дъжд, а на отделни места количеството е достигнало 3 инча. На летище „ЛаГуардия“ е измерен вятър със скорост 56 мили в час. Двама души са били спасени от автомобилите си заради наводнения, съобщи кметът Зохран Мамдани. „Няма дестинация, която да си заслужава риска за вашата безопасност“, заяви той.

В Авалон, щата Ню Джърси, наводненията са сред най-тежките в историята на общността. „Не е точно ураганът „Санди“, каза Скот Уол, административен ръководител на града, имайки предвид бурята от 2012 г., която нанесе огромни щети по атлантическото крайбрежие. Властите съобщиха, че няколко шофьори са били спасени, след като са преминали през затворени и наводнени участъци.

Празничните пътувания са сериозно нарушени

До вечерта над 2200 полета до или от американски летища са закъснели, а повече от 400 са отменени. Наводнени са пътища и крайбрежни населени места от Северна Каролина до Ню Джърси, като на места спасителни екипи са извеждали хора от автомобили.

Заради опасността от силни пориви между високите сгради в Манхатън парадът на „Мейси“ за Деня на благодарността беше отложен за събота. Това е първото отлагане на проявата заради тежко време в 100-годишната ѝ история.

Властите в Ню Джърси обявиха извънредно положение, а подобна мярка беше въведена и в части от Ню Йорк. Според прогнозата условията в средната част на Атлантическото крайбрежие постепенно ще се подобрят през нощта, но през петък по крайбрежието се очакват нови пориви между 25 и 35 мили в час, докато най-силният дъжд и вятър се изместват към Нова Англия.

Източници: apnews.com, investing.com, cbsnews.com