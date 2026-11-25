Украйна съобщи за първото в света поразяване на реактивен дрон с боен лазер. Системата е свалила дрон „Геран“ при защитата на обект от критичната инфраструктура, заяви Сергей Бескрестнов, съветник на украинския президент по развитието на технологичните направления в отбраната.

Става дума за лазерна установка за противовъздушна отбрана Blysk, разработена от компанията Carmin Sky. По думите на Бескрестнов системата вече показва първите си резултати в бойни условия.

Изпитанията продължават

„Наскоро боен лазер, разположен за защита на обект от критичната инфраструктура, за първи път в света свали реактивен дрон „Геран“, заяви Бескрестнов.

Технологията се развива в рамките на държавната програма „Частна ПВО“ с подкрепата на клъстера за отбранителни технологии „Брейв-1“. Според Бескрестнов няколко украински компании работят по прилагането на лазери за противовъздушна отбрана.

Той подчерта, че лазерните технологии са сложни и изискват значителни финансови ресурси. Въпреки съобщеното бойно използване все още е рано да се говори за серийно производство на Blysk.

„Продължават изпитанията, по време на които лазерите защитават критично важни инфраструктурни обекти“, каза Бескрестнов.

Информацията за поразения дрон не включва данни за мястото на обекта, разстоянието до целта или конкретните параметри на бойното използване. Съобщението за резултата идва от Бескрестнов, а независимо потвърждение от украинските въоръжени сили или от друга официална институция не е посочено.

Преди месеци Украйна обяви планове за лазерно оръжие

През юли 2026 г. заместник-главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Андрий Лебеденко заяви, че в страната се разработват лазерни системи за поразяване на въздушни цели. Тогава той каза, че в рамките на 2-3 месеца могат да се появят средства, способни да противодействат на въздушни заплахи по-ефективно от картечници.

Лебеденко посочи още, че разработваните системи вече могат да поразяват FPV дронове и се използват в работата срещу дронове „Шахед“. Новото съобщение за Blysk показва, че технологията е преминала към изпитания в реални условия, но засега не и към серийно производство.

Източници: unian.net, interfax.com.ua, militarnyi.com