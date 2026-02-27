Хърватия и Казахстан стартират съвместни проекти за нефт и газ

Хърватия започва стратегическо сътрудничество с Казахстан в сферата на добива на нефт и газ, след като държавната казахстанска компания КазМунайГаз одобри споразумение за съвместно предприятие с хърватската компания Геоенергия развой, предаде ХИНА. Това формализира партньорството между хърватската Агенция по въглеводородите, „Геоенергия развой“ и „КазМунайГаз“, за което регионалната телевизия Ен1 съобщи още през януари, предава БТА.

Споразумението предвижда предстояща среща и подписване на договор за проучване и добив в района Шигис с участието на представители на Министерството на енергетиката на Казахстан, както и на двете компании. Очаква се подписването да се състои в началото на април по време на Международния геоложки форум в Азия, с което ще започне официално участието на Хърватия в проучванията на нефт и газ в Казахстан, отбелязва ХИНА.

„С включването си в този проект Хърватия засилва енергийната си сигурност и международното си присъствие в сектора на проучване и производство“, заяви изпълнителният директор на хърватската Агенция по въглеводородите Мариян Кърпан. По думите му партньорството ще способства за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставки и за дългосрочната стабилност на енергийната система.

Проектът включва и участие на хърватския оператор на нефтопроводи ЯНАФ, който в края на януари увеличи капитала на „Геоенергия развой“ до 43,68 млн. евро. Компанията посочва, че диверсификацията на бизнеса е сред ключовите ѝ приоритети.