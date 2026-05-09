9 май – Денят на Европа (ВИДЕО)

9 Май, 2026 04:13

Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

9 май е обявен за Ден на Европа. На тази дата през 1950 г. в Париж е направена първата стъпка към създаването на Европейския съюз.

Тогава в Париж, на фона на опасността от Трета световна война, която би погълнала цяла Европа, френският министър на външните работи Робер Шуман прочита пред международната преса декларация, в която се призовават Франция, Германия и други европейски страни да обединят производството си на въглища и стомана като „първа стъпка към европейска федерация“. Той предлага да бъде създадена наднационална европейска институция, която да управлява въгледобивната и стоманодобивната индустрия – сектор, който по това време е бил в основата на военната мощ. Страните, към които той отправя призива си, почти са се били унищожили взаимно в ужасен конфликт, оставил след себе си чувството на материално и морално опустошение. Затова всичко започва на този ден.

Затова на срещата на лидерите на ЕС в Милано през 1985 г. е взето решение 9 май да се чества като „Ден на Европа“. От тогава до днес 9-ти май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. Денят на Европа е повод за празнични изяви в много европейски държави. Това е още един начин хората от различни нации да се чувстват обединени европейци. Тази дата става символ на Обединена Европа наред със синьото знаме със златни звезди, Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен по текст на Фридрих Шилер и единната валута /еврото/. По този начин се обединяват в сърцата на хората два знаменателни момента от историята на континента – победата над фашизма и хитлеризма, родена в обединени усилия и дълбоко изстрадана и стремежа за просперитет и мир. Дали милионите останали по полетата на Втората световна война не само като войници, но и като мирни и невинни граждани – жени, деца и възрастни, унищожени в нацистките концлагери са намерили покой след толкова мъки, гледайки уж на днешна и мирна Европа от един друг свят на неизживения си живот. Войните не са свършили по света и 66 години след края на Втората световна война страданието е твърде много в света, а една от надеждата остава нова Европа.

Всяка страна, избрала демократично да се присъедини към Европейския съюз, подкрепя неговите основни ценности – мир и солидарност. Тези ценности намират израз в икономическо и социално развитие с екологични и регионални измерения, които гарантират достоен жизнен стандарт на всички граждани. Въпреки че Европа съществува от векове, елементите, които са я обединявали при отсъствието на правила и институции в миналото, са били недостатъчни, за да предотвратят ужасни трагедии.

Интеграцията на Европа няма да стане факт за един ден или дори за няколко десетилетия. Все още има много недостатъци и очевидни несъвършенства. Проектът, започнат непосредствено след Втората световна война, е все още нов. В миналото усилията за Европейски съюз са се основавали на доминирането на една група над друга. Тези опити не биха могли да издържат дълго време, защото покорените са имали само едно желание: да си върнат свободата. Днешната амбиция е напълно различна: да се изгради Европа, уважаваща свободата и идентичността на всички нейни граждани. Само чрез обединяване на нейните народи Европа би могла да вземе в ръце съдбините си и да играе положителна роля в света. Европейският съюз служи на своите граждани. Въпреки че запазват специфичните си ценности, обичаи и език, европейските граждани би трябвало да се чувстват удобно и спокойно в своя „европейски дом“. В България е обявен с Постановление 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г. за отбелязване на 9 май – Деня на Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 rusnak

    58 27 Отговор
    За всечке здравомислещи хора на планетата 9 Май е денят на Победата!

    Коментиран от #11, #50

    07:32 09.05.2019

  • 2 Максим

    54 26 Отговор
    9-ти май е първо ден на победата, без която нямаше да има и деня на Европа!

    Коментиран от #56

    07:33 09.05.2019

  • 3 Чилбер

    39 15 Отговор
    Какъв ден на Европа бе? Това е денят на еврейското робство което унищожи Европа и я превърна в ислямско - негърско гето.

    07:33 09.05.2019

  • 4 Справедлив

    40 20 Отговор
    9 май е денят на Победата....-

    Коментиран от #7

    07:33 09.05.2019

  • 5 Хайл

    33 12 Отговор
    Каква европа????

    07:34 09.05.2019

  • 6 тито

    39 14 Отговор
    Честит Ден на Победата Българи.Нека НИКОГА вече да няма война-мирно небе за целият свят!!!!

    Коментиран от #13

    07:35 09.05.2019

  • 7 Руските свине

    20 46 Отговор

    До коментар #4 от "Справедлив":

    И руските роби са единствените същества, които го смятат за Ден на победата. Това е справедливата истина.

    Коментиран от #87

    07:35 09.05.2019

  • 8 Да, ама не

    44 20 Отговор
    9 май е денят на победата!!! На СССР над Германия! Ако това не беше се случило, не знам каква Европа и какъв неин ден щяхте да празнувате. Нямате капка достойнство да признаете и благодатите!!!

    07:35 09.05.2019

  • 9 koceto

    32 15 Отговор
    4естит ден на Победата .

    07:36 09.05.2019

  • 10 Митко

    26 9 Отговор
    Въх, като чета статията все едно чета тезис на ЦК на БКП-то от преди 1989 год ха ха !Въх какво "равенство " каква "свобода" маааани маааани ха ха само дето някога комадваше ЦК на БКП и ЦК на КПСС а сега ЦК на ЕК мдааа.Някои днес ще празнуват Европа и ще веят флагове, а други ще празнуват глобализЪма с тежко уиски и дълги пури и те така !

    07:36 09.05.2019

  • 11 Българин

    17 37 Отговор

    До коментар #1 от "rusnak":

    Ден на победата е единствено за руските крепостници и техните верни роби и слуги.

    07:37 09.05.2019

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    16 27 Отговор

    До коментар #6 от "тито":

    Русофилията и българофобията винаги вървят ръка да ръка със сърбоманията.

    Коментиран от #17

    07:38 09.05.2019

  • 14 РФ Альфа

    25 15 Отговор
    С празником вас братя Болгари.Поклон перед болгарские солдати,пали в ето войну.Вечная памят Болгарским Героям!!!

    Коментиран от #20

    07:39 09.05.2019

  • 15 ББЮ

    19 8 Отговор
    Честит 9 май Народе Български....

    07:41 09.05.2019

  • 16 Наблюдател

    16 32 Отговор
    Който смята, че не е Ден на Европа да се изнася в Русия.

    Коментиран от #25, #32, #59, #62, #69

    07:41 09.05.2019

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Lonecheer

    11 19 Отговор
    Ако това е денят на победата кажете ми защо сте бедни като мишки а децата ви гладни ? Не бъдете идиоти защото това е денят на позора в който еврейските корпорации тихо е полека установиха пълен контрол над целият свят.

    07:42 09.05.2019

  • 19 Бай хой

    20 15 Отговор
    С ДЕНЬ ПОБЕДЬI.

    07:42 09.05.2019

  • 20 Българин

    17 16 Отговор

    До коментар #14 от "РФ Альфа":

    Научи руски бе путлераст неграмотен!

    07:42 09.05.2019

  • 21 народа е казал

    24 15 Отговор
    9 май- Ден Победый---истинският празник

    07:42 09.05.2019

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 а стига бе....

    14 17 Отговор
    СОРОСОИДИТЕ ОТКАЧАТ-само четете колко злоба има в тях...Честит Ден на Победата джендовцииии...

    07:45 09.05.2019

  • 24 Виолетка

    13 15 Отговор
    То си е баш празник на руснаците...! Затова и пеят песента,, День победъй..!!! Отново. им пожелавам красив. и. приятен Парад...!!!

    Коментиран от #26

    07:45 09.05.2019

  • 25 Бумеранг

    22 13 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Само джендърите го смятат за ден на Европа, истинските мъже почитат Победата!

    Коментиран от #27

    07:47 09.05.2019

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Наблюдател

    15 20 Отговор

    До коментар #25 от "Бумеранг":

    Русофилите по дефиниция сте джендъри. Не може същества, които се подлагат на руснаците и пълзят в краката им да са мъже!

    Коментиран от #31

    07:50 09.05.2019

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 9 май

    12 12 Отговор
    си го празнуват руснаците като ден на победата в тяхната велика отечествена война. Иначе Германия капитулира на 8 май. Цивилизованите държави не отбелязват руската дата, а деня на своето обединение. Няма лошо да се правят тържества в памет на загинали във войните и пр. Но при руснаците това е избиване на комплекси. Да мобилизираш хората да маршируват и обличаш децата си във войнишки дрехи!? Възприема се като ден на доминация на Русия над другите. Отмятат по списък къде и колко ще участват както в Русия, така и в чужбина. Затова украинците, например, са забранили носенето на георгиевски лентички. За което се полага глоба и за повторно нарушение - арест. Да, но ако ги нямало руснаците, Хитлер щял да победи. Първо, да не бяха го гушили с въглища, петрол, руди, редки метали, дървен материал, пшеница. До последно са вървяли ешелените към Германия. Последният е пресякъл границата в нощта на 22 юни 41-ва г. Второ, ами ако не бяха американците? Като се почне от барута, мине се през камионите и се свърши със самолетите? Но идете с развято американско знаме на манифестацията. Ще ви изгонят, ако не ви набият.

    Коментиран от #52, #79

    07:51 09.05.2019

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хихихи

    13 11 Отговор
    Честит ден на победата! Няма друг празник на тази дата.

    07:58 09.05.2019

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Салса

    13 9 Отговор
    Ако това е денят на победата защо цяла Русия тъне в мизерия и нищета ? Германия пак е добре ама Русия прилича на кочина а България е копие на големият си брат. И между другото Хитлер беше прав !

    08:07 09.05.2019

  • 36 Госあ

    7 7 Отговор
    Ами честит двоен празник на всички европейци и руснаци, след като руснаците предпочитат да се делят. При всички случаи и двата празника- победата над фашизма и първата стъпка към създаването на обединена Европа е светла дата. Пожелавам на всички да не се връщат към ужасите на войните и някой ден да видим една наистина обединена и отговорна Европа със общи справедливи правила и контрол по тяхното спазване. А на тези, които не им изнася, пожелавам щастието да се изнесат от тази Европа. Не да напират да ходят там, да се мъчат. От мъченици няма нужда.

    08:08 09.05.2019

  • 37 Хахаха

    11 10 Отговор
    Ден на пировата победа. Виж къде са победителите и къде са-победените.

    Коментиран от #43

    08:08 09.05.2019

  • 38 Редактор

    13 1 Отговор
    Преписвача на статията да си бе направил труда да замени цифрите 66 години от края на ВСВ с 74.

    08:10 09.05.2019

  • 39 Цивилизационни разлики

    11 7 Отговор
    Едни празнуват със стаканчик бояришник докато гледат военни железа, а другите просто излизат радостни на улиците.

    Коментиран от #42, #105

    08:14 09.05.2019

  • 40 Kcaniba

    8 10 Отговор
    Без День Победи, нямаше да има Европа.
    Честит Жень Победи!!!

    Коментиран от #45, #48

    08:14 09.05.2019

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 374

    8 6 Отговор
    C День Победы! Mир да има по целия свят!

    08:20 09.05.2019

  • 45 Хрониките на Евразия

    8 6 Отговор

    До коментар #40 от "Kcaniba":

    " Моя твоя , не понимат "
    Така казват руснаците на своят слугинаж , когато те се опитват да им се подлизват , като се мъчат да говорят по руски 😂

    08:22 09.05.2019

  • 46 нервен

    7 10 Отговор
    Какъв парадокс руския ден на победата е ден в който Европа загуби войната и беше прерязана през средата от желязна завеса за половин век !!!...някъде по-нагоре някой се изказа че "без деня на победата нямаше да има ден на Европа "... Това е дебилно изказване напротив даже Хитлер беше обединил Европа!!

    08:23 09.05.2019

  • 47 МАЙ

    8 8 Отговор
    Да се знае и не се забравя 9-ти май е ден на Победата над хитлеро фашизма, война отнела над 25 милиона човешки жертви. Ако не беше датата 9-ти май 1945 г. нямаше да я има сегашната Европа и ЕС.

    Коментиран от #51

    08:23 09.05.2019

  • 48 Истината

    11 7 Отговор

    До коментар #40 от "Kcaniba":

    Е, руснаците винаги са фалшифицирали историята и защото искат да доминират и да докажат, че те са единствените победители и, че са можели са победят и сами, без съюзници, дори без съюзните републики от СССР. А истината е, че от участниците във ВСВ единствените държави, които вече не съществуват са Югославия и СССР. А победените страни Германия и Япония процъфтяват и са светлинни години пред смятащите се за победители руснаци.

    Коментиран от #58

    08:25 09.05.2019

  • 49 NikNay

    6 5 Отговор
    Това е нещо подобно като при нас с турското "присъствие" . . . .

    08:27 09.05.2019

  • 50 КОНТРАТА

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "rusnak":

    КАКВА ПОБЕДА те гони па тебе бе?? Ти нямаш гащи на газо попеда искаш??

    Коментиран от #53

    08:32 09.05.2019

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хрониките на Евразия

    10 5 Отговор

    До коментар #30 от "9 май":

    Цялото това “ Победобесие” си има и положителна страна .
    В историята не всеки има възможност да бъде очевидец как са се формирали националните костюми .
    А сега , пред нашите очи се създава новият , руски национален костюм .
    Вместо кафтана ,, сарафана, цървулите от брезова кора и кокошника – ватник, гимнастьорка , пилотка, кирзови ботуши и партенки .

    Коментиран от #54

    08:37 09.05.2019

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 куку руку ку

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Максим":

    Като гледам процента на минусите и като знам обикновено какво е съотношението за такъв коментар, то днес соросните тролове яко са се активирали. Днес видях един пост в сурат тефтеря: "Без "Вставай страна огромная", днес нямаше да звучи "Ода на радостта""

    08:39 09.05.2019

  • 57 КОНТРАТА

    9 6 Отговор

    До коментар #53 от "Пловдивски селянини":

    Скрий се зад пожарната на летището с куфара бе циганин осран:):)Нищо лично изпитвам удоволствие и се зареждам с енергия да ви попилявам тука:):)

    08:40 09.05.2019

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Обикновен човек

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Този "ден на победата са го измислили френските педали това означава че такива като теб са грешка на природата.

    08:41 09.05.2019

  • 60 Додо

    10 7 Отговор
    Този ден не е празник а мъка защото Европа престана да бъде континент населен от бели хора а се превърна в еврейска колония в която цари беззаконие и хаос. Няма свобода, няма правосъдие а ни се налага ислямизация , цигания и икономическо робство.

    08:45 09.05.2019

  • 61 Един

    9 9 Отговор
    9 май е Денят на победата и край на Втората световна война ! ... чак после е ЕС!

    Коментиран от #75

    08:46 09.05.2019

  • 62 Обикновен човек

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Исках да пиша че деня на Европа са го измислили педерастите но заради тебе нагло и пезмозъчно копилета се обърках

    08:46 09.05.2019

  • 63 EL comandante

    21 9 Отговор
    На ДЕНЯТ НА ЕВРОПА - 9 МАЙ в Москва има парад?? Този парад е най-глемия цирк на планетата. Всичките клоуни са на манежа, цялата ламаринена техника от миналия век също, оркестър, гимнастици.... восъчни фигури...НОООО, БЕЗ ДВЕТЕ ПОЖАРНИ ОТ ЛЕТИЩЕТО /и те от миналия век/ цирковата атмосфера над Москва ще се загуби....

    Коментиран от #83

    08:49 09.05.2019

  • 64 КОНТРАТА

    8 1 Отговор

    До коментар #54 от "Пловдивски селянини":

    Борислав май доста ти го е подавал немит. Все за него пишеш.

    08:50 09.05.2019

  • 65 Българина

    6 9 Отговор
    С този ден, който е възникнал 5 г след истинския 9 май 1945, измекярите западна европа доказват че са направили това, в което обвиняват Китай, копират. Датата са копирали, годината малко трудно... На този ден е създаден икономически съюз на ниво бранш въглища и стомана, частен браншови съюз от 6 дтржаво. Не знам да има ден на колата, след като ФВ изкупи половината марки в европа

    Коментиран от #77

    08:55 09.05.2019

  • 66 Borislav Popov

    8 6 Отговор
    Едни празнуват денят на Европа, други си правят гей паради в москвамабад.

    08:58 09.05.2019

  • 67 Иван

    6 10 Отговор
    ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА!!!!!!!! Стига с тези евро- и тем подобни простотии историята е една и колкото и да им се иска не може да бъде променена.

    Коментиран от #73, #78

    09:00 09.05.2019

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Main Fürher

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Адолф Хитлер 1940 година:
    Ще не убиват,ще ни трепят,но ние няма да капитулираме!Длъжни сме да се бием за нашите братя,сестри и SIEG HAIL!!!🇧🇬🇩🇪✋

    Коментиран от #89

    09:05 09.05.2019

  • 70 Иван

    6 6 Отговор

    До коментар #51 от "Да се вземе предвид че":

    И с кое по-точно сащ помогнаха с бомбените килими в Германия или с бомбите в Хирошима и Нагасаки

    09:06 09.05.2019

  • 71 С днем

    5 9 Отговор
    Победы! Да се пукат душманите шоросоиди!

    09:10 09.05.2019

  • 72 Тъп

    6 7 Отговор
    С чия пролята кръв имаме този така наречен "европейски дом"?За един френд питам...

    09:10 09.05.2019

  • 73 Хрониките на Евразия

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "Иван":

    Архивите за ВОВ Путин ги засекрети до 2040 година , за да може победоносният народ до края да почувства величието и храбростта на съветският войник - само 6 милиона са се предали на немците , въпреки загранотрядите , разсрелвали отстъпващите и съдбите на семейства на дезертьорите , репресирани след като те са се предавали .
    За да възтържествува истината е малко да се засекретят архивите , те трябва да се изгорят ..
    Иначе рано , или късно , ще научите какво представляват победителите !

    09:16 09.05.2019

  • 74 Хрониките на Евразия

    7 4 Отговор
    На 8 май Германия капитулира , на 9 май болшивизма победи в Европа !
    Че досега не можем да се оправим !

    Коментиран от #88

    09:22 09.05.2019

  • 75 Deja vu

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Един":

    Краят на ВСВ е 2 септември 1945.

    09:28 09.05.2019

  • 76 Наблюдател

    6 3 Отговор
    Който смята, че не е Ден на Европа да се изнася в Русия.

    09:28 09.05.2019

  • 77 Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "Българина":

    От кога русофилите станахте българи? Вие никога не сте били и никога няма да бъдете българи!

    Коментиран от #80

    09:33 09.05.2019

  • 78 Borislav Popov

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "Иван":

    На управниците в рушлямистан много им се иска да подменят историята, особено българската.

    Коментиран от #97

    09:35 09.05.2019

  • 79 Румяна Костова

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "9 май":

    Мобилизиране на 9 май на руснаците, за да отидат на парад на 9 май? Нещо бъркате епохите и понятие си нямате, че за тях това е най-светъл празник. Какво чудно има, вско семейство е загубило близък човек през Втората Световна Война. Няма нужда някой да ги организира, за да почитат паметта на героите и загиналите в рода си .

    Коментиран от #86

    09:35 09.05.2019

  • 80 Румяна Костова

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    А да смените малко изтърканата плоча с песента кой е българин и кой не? Не досадихте ли сам на себе си вече?

    09:37 09.05.2019

  • 81 един

    3 3 Отговор
    С Днём Победы ребята!

    09:49 09.05.2019

  • 82 Слънчицето на сайта...!!!

    4 0 Отговор
    Няма лошо да се припомнят, дати, събития. и кой откъде е дошъл и какъв е, иначе се замозабравя, както фюрера и други като него, които го правеха...!

    09:51 09.05.2019

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Citizen X

    3 3 Отговор
    Да ни е Честит Денят на Европа!

    10:10 09.05.2019

  • 85 гледайте

    1 4 Отговор
    Парада в Москва, да видите какви бяхме и в какво ни превърнаха днес лгбтата от ЕС! https://www.youtube.com/watch?v=P7xu5XT68oU

    10:44 09.05.2019

  • 86 Усмивката

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Румяна Костова":

    Да попитам....след като Хитлер и хитлеризма е унищожен сле края на втората световна война ,защо ще е имало опасност от трета световна .Нали вече„ злото ”го няма

    11:14 09.05.2019

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Хрониките на Евразия":

    И тука ли ръсиш бисери . Направо се скача от тролене и хейтване,. Избиваш комплекси.

    11:41 09.05.2019

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    сравнете как се чества деня на европа и как се чества деня на победата.после си отговорете и на въпроса кои кого иска да окупира!!!

    Коментиран от #91

    12:11 09.05.2019

  • 91 Бай хой

    6 1 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    Десо Мари глупава, помисли кой прави тържествени паради с армията си по собствените си площади и кой изпраща армията си да плаши и окупира чужди държави по света. И прецени кой е агресора.

    Коментиран от #94

    12:27 09.05.2019

  • 92 Бай хой

    2 4 Отговор
    И ако не беше Йосиф Сталин който така отчаяно сатанизират дежедърнята нямаше днес да има и ДЕНЬ на гевропейските.

    12:30 09.05.2019

  • 93 9 май

    4 3 Отговор
    Чудното е, "Румяна Костова", че правят манифестации в една България, примерно. Колко руснака са загинали тук? Загинали са американски пилоти, но Америка не ни кара да бием крак в нейна чест.

    Коментиран от #96

    12:40 09.05.2019

  • 94 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Бай хой":

    и кои ги прави тия работи?я ме светни че нещо не се сещам?интересно що едните наблягат на цигулки ,а другите на танкове при честванията на 9 ти маи?и сега кво тия с цигулките са много опасни за тия с танковете ли?смях!!!!!

    Коментиран от #95, #98

    12:44 09.05.2019

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Бай хой

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    Уважаема госпожо Димитрова, днес наминаха край Безмер и Ново село и не видях хамериканци с цигулки. Всите окупатори бяха въображението до зъби. До колкото съм запознат и хевропейците на Наполеоне Бонапарте както и тия на Гитлер не са биле с цигулки га са нападнали Русия и СССР.

    Коментиран от #100

    13:07 09.05.2019

  • 99 Бай хой

    1 2 Отговор
    И сейчас всите натовски пълчища прииждащи на тълпи към границите на Русия тоже не са въображението с цигулки.

    13:09 09.05.2019

  • 100 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Бай хой":

    окупатори????хаххаахахаха!!!и ти как си окупиран?кво ти правиха въоръжените до зъби окупатори?биха ли те?забраниха ли ти да пишеш срещу тях?пазят ли те да не избагаш от страната ?гонят ли те?я опиши в кво се изразява окупацията им на тия въоръжени хамериканци.или кравари !!!смях!!!!

    13:25 09.05.2019

  • 101 Mister V.

    0 0 Отговор
    Промиването на мозъци е мнооого успешно! Ленин е докарал Мусолини на власт, а Сталин направо е подарил Германия на Хитлер. И двамата са забранили на комунисти и социалисти - съответно в Италия и Германия, да се обединят; така на власт са дошли двамата диктатори. Но те са само дребни тиранчета пред сифилитика с особения говор и мустакатия кавказец; да не забравяме и Лейба Давидович Бронщайн-Троцки. Въобще не съм расист, но от тях само първият - Вл. Улянов-Ленин - има цяла една осма руска кръв. Та болшевиките вземат властта с преврат, започват Гражданската война, в която загиват повече хора, отколкото всички жертви на Първата световна. После 3 пъти голодомор, колективизацията - нови поне 20 милиона мужици умрели от глад; имало е и човекоядство. Сталин разпалва Втората световна - на 23.08.1939 Молотов и фон Рибентроп подписват Московския пакт за подялбата на Европа. След седмица германците нападат Полша, руснаците се правят на разсеяни и нахлуват чак на 17.09. След това има общ съветско-германски военен парад в Брест. През ноември 39-та в Берлин Съветите и Райхът подписват Договор за приятелството и границите. И до 22.06.1941 снабдяват Германия с нефт и всичко необходимо за война. А преди това в Европейска Русия обучават германски военни и конструктори; вкл. и в Поволжието създателите на газовите камери. После Хитлер нещо ги изпреварил: напада една седмица преди Сталин да заповяда на 5-милионната си армия да нахлуе и завладее целия континент - иде Световната

    13:56 10.05.2019

  • 102 Mister V.

    1 0 Отговор
    - иде Световната революция!
    Мдааа, а през тази война загиват над 20 млн. жители само на СССР. Не пиша граждани - повечето са селяни и нямат паспорти чак до 1954 г., за да не избягат от колхозите; въоръжени роби. Е, може ли въоръжени роби да носят свобода на европейците?
    Пише ги тия неща, пише, ама кой да чете? Нали от агит-пропа са ни спуснали тезиси, опорни точки и т.н. и ние се бием в гърдите колко сме велики! И къде е тая велика страна-победителка?! Разпадна се, разкапа се, срути се. Амурче с лък и стрели: голи сме, но сме въоръжени! От 16 републики остана само една, демократично избрала Владимир Владимирович за пожизнен върховен вожд. 16 са били, но една е изчезнала още десетилетия преди Горби и Елцин: населението на Карело-финската ССР гласувало с краката си и през горите се изнесло на запад във Финландия. И що никой не се натиска да живее в най-обширната страна? Даже и ние, българите, я обичаме; ама от разстояние.

    14:02 10.05.2019

  • 103 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Денът на Европа е осми май,авторът спи комунгелски пембен сън! Девети май е ден победи на московското педи.

    04:20 09.05.2026

  • 104 Гориил

    1 0 Отговор
    Странно е да се празнува Денят на Европа едновременно с капитулацията ѝ през 1945 г. Предлагам викторина: назовете пет европейски държави, които не са били съюзници на Хитлер?

    04:41 09.05.2026

  • 105 Пламен

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Цивилизационни разлики":

    Не виждам по улиците на България да излизат хора със знамената на ЕС, по скоро познавам такива които искат РЕФЕРЕНДУМ за излизане от ЕС и НАТО

    05:01 09.05.2026

