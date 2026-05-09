9 май – Денят на Европа (ВИДЕО)

9 май е обявен за Ден на Европа. На тази дата през 1950 г. в Париж е направена първата стъпка към създаването на Европейския съюз.
Тогава в Париж, на фона на опасността от Трета световна война, която би погълнала цяла Европа, френският министър на външните работи Робер Шуман прочита пред международната преса декларация, в която се призовават Франция, Германия и други европейски страни да обединят производството си на въглища и стомана като „първа стъпка към европейска федерация“. Той предлага да бъде създадена наднационална европейска институция, която да управлява въгледобивната и стоманодобивната индустрия – сектор, който по това време е бил в основата на военната мощ. Страните, към които той отправя призива си, почти са се били унищожили взаимно в ужасен конфликт, оставил след себе си чувството на материално и морално опустошение. Затова всичко започва на този ден.
Затова на срещата на лидерите на ЕС в Милано през 1985 г. е взето решение 9 май да се чества като „Ден на Европа“. От тогава до днес 9-ти май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. Денят на Европа е повод за празнични изяви в много европейски държави. Това е още един начин хората от различни нации да се чувстват обединени европейци. Тази дата става символ на Обединена Европа наред със синьото знаме със златни звезди, Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен по текст на Фридрих Шилер и единната валута /еврото/. По този начин се обединяват в сърцата на хората два знаменателни момента от историята на континента – победата над фашизма и хитлеризма, родена в обединени усилия и дълбоко изстрадана и стремежа за просперитет и мир. Дали милионите останали по полетата на Втората световна война не само като войници, но и като мирни и невинни граждани – жени, деца и възрастни, унищожени в нацистките концлагери са намерили покой след толкова мъки, гледайки уж на днешна и мирна Европа от един друг свят на неизживения си живот. Войните не са свършили по света и 66 години след края на Втората световна война страданието е твърде много в света, а една от надеждата остава нова Европа.
Всяка страна, избрала демократично да се присъедини към Европейския съюз, подкрепя неговите основни ценности – мир и солидарност. Тези ценности намират израз в икономическо и социално развитие с екологични и регионални измерения, които гарантират достоен жизнен стандарт на всички граждани. Въпреки че Европа съществува от векове, елементите, които са я обединявали при отсъствието на правила и институции в миналото, са били недостатъчни, за да предотвратят ужасни трагедии.
Интеграцията на Европа няма да стане факт за един ден или дори за няколко десетилетия. Все още има много недостатъци и очевидни несъвършенства. Проектът, започнат непосредствено след Втората световна война, е все още нов. В миналото усилията за Европейски съюз са се основавали на доминирането на една група над друга. Тези опити не биха могли да издържат дълго време, защото покорените са имали само едно желание: да си върнат свободата. Днешната амбиция е напълно различна: да се изгради Европа, уважаваща свободата и идентичността на всички нейни граждани. Само чрез обединяване на нейните народи Европа би могла да вземе в ръце съдбините си и да играе положителна роля в света. Европейският съюз служи на своите граждани. Въпреки че запазват специфичните си ценности, обичаи и език, европейските граждани би трябвало да се чувстват удобно и спокойно в своя „европейски дом“. В България е обявен с Постановление 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г. за отбелязване на 9 май – Деня на Европа.
7 Руските свине
До коментар #4 от "Справедлив":И руските роби са единствените същества, които го смятат за Ден на победата. Това е справедливата истина.
07:35 09.05.2019
11 Българин
До коментар #1 от "rusnak":Ден на победата е единствено за руските крепостници и техните верни роби и слуги.
07:37 09.05.2019
13 Българин
До коментар #6 от "тито":Русофилията и българофобията винаги вървят ръка да ръка със сърбоманията.
07:38 09.05.2019
16 Наблюдател
07:41 09.05.2019
20 Българин
До коментар #14 от "РФ Альфа":Научи руски бе путлераст неграмотен!
07:42 09.05.2019
25 Бумеранг
До коментар #16 от "Наблюдател":Само джендърите го смятат за ден на Европа, истинските мъже почитат Победата!
07:47 09.05.2019
27 Наблюдател
До коментар #25 от "Бумеранг":Русофилите по дефиниция сте джендъри. Не може същества, които се подлагат на руснаците и пълзят в краката им да са мъже!
07:50 09.05.2019
37 Хахаха
39 Цивилизационни разлики
08:14 09.05.2019
45 Хрониките на Евразия
До коментар #40 от "Kcaniba":" Моя твоя , не понимат "
Така казват руснаците на своят слугинаж , когато те се опитват да им се подлизват , като се мъчат да говорят по руски 😂
08:22 09.05.2019
48 Истината
До коментар #40 от "Kcaniba":Е, руснаците винаги са фалшифицирали историята и защото искат да доминират и да докажат, че те са единствените победители и, че са можели са победят и сами, без съюзници, дори без съюзните републики от СССР. А истината е, че от участниците във ВСВ единствените държави, които вече не съществуват са Югославия и СССР. А победените страни Германия и Япония процъфтяват и са светлинни години пред смятащите се за победители руснаци.
08:25 09.05.2019
50 КОНТРАТА
До коментар #1 от "rusnak":КАКВА ПОБЕДА те гони па тебе бе?? Ти нямаш гащи на газо попеда искаш??
08:32 09.05.2019
52 Хрониките на Евразия
До коментар #30 от "9 май":Цялото това “ Победобесие” си има и положителна страна .
В историята не всеки има възможност да бъде очевидец как са се формирали националните костюми .
А сега , пред нашите очи се създава новият , руски национален костюм .
Вместо кафтана ,, сарафана, цървулите от брезова кора и кокошника – ватник, гимнастьорка , пилотка, кирзови ботуши и партенки .
08:37 09.05.2019
56 куку руку ку
До коментар #2 от "Максим":Като гледам процента на минусите и като знам обикновено какво е съотношението за такъв коментар, то днес соросните тролове яко са се активирали. Днес видях един пост в сурат тефтеря: "Без "Вставай страна огромная", днес нямаше да звучи "Ода на радостта""
08:39 09.05.2019
57 КОНТРАТА
До коментар #53 от "Пловдивски селянини":Скрий се зад пожарната на летището с куфара бе циганин осран:):)Нищо лично изпитвам удоволствие и се зареждам с енергия да ви попилявам тука:):)
08:40 09.05.2019
59 Обикновен човек
До коментар #16 от "Наблюдател":Този "ден на победата са го измислили френските педали това означава че такива като теб са грешка на природата.
08:41 09.05.2019
62 Обикновен човек
До коментар #16 от "Наблюдател":Исках да пиша че деня на Европа са го измислили педерастите но заради тебе нагло и пезмозъчно копилета се обърках
08:46 09.05.2019
64 КОНТРАТА
До коментар #54 от "Пловдивски селянини":Борислав май доста ти го е подавал немит. Все за него пишеш.
08:50 09.05.2019
69 Main Fürher
До коментар #16 от "Наблюдател":Адолф Хитлер 1940 година:
Ще не убиват,ще ни трепят,но ние няма да капитулираме!Длъжни сме да се бием за нашите братя,сестри и SIEG HAIL!!!🇧🇬🇩🇪✋
09:05 09.05.2019
70 Иван
До коментар #51 от "Да се вземе предвид че":И с кое по-точно сащ помогнаха с бомбените килими в Германия или с бомбите в Хирошима и Нагасаки
09:06 09.05.2019
73 Хрониките на Евразия
До коментар #67 от "Иван":Архивите за ВОВ Путин ги засекрети до 2040 година , за да може победоносният народ до края да почувства величието и храбростта на съветският войник - само 6 милиона са се предали на немците , въпреки загранотрядите , разсрелвали отстъпващите и съдбите на семейства на дезертьорите , репресирани след като те са се предавали .
За да възтържествува истината е малко да се засекретят архивите , те трябва да се изгорят ..
Иначе рано , или късно , ще научите какво представляват победителите !
09:16 09.05.2019
74 Хрониките на Евразия
Че досега не можем да се оправим !
09:22 09.05.2019
75 Deja vu
До коментар #61 от "Един":Краят на ВСВ е 2 септември 1945.
09:28 09.05.2019
77 Българин
До коментар #65 от "Българина":От кога русофилите станахте българи? Вие никога не сте били и никога няма да бъдете българи!
09:33 09.05.2019
78 Borislav Popov
До коментар #67 от "Иван":На управниците в рушлямистан много им се иска да подменят историята, особено българската.
09:35 09.05.2019
79 Румяна Костова
До коментар #30 от "9 май":Мобилизиране на 9 май на руснаците, за да отидат на парад на 9 май? Нещо бъркате епохите и понятие си нямате, че за тях това е най-светъл празник. Какво чудно има, вско семейство е загубило близък човек през Втората Световна Война. Няма нужда някой да ги организира, за да почитат паметта на героите и загиналите в рода си .
09:35 09.05.2019
80 Румяна Костова
До коментар #77 от "Българин":А да смените малко изтърканата плоча с песента кой е българин и кой не? Не досадихте ли сам на себе си вече?
09:37 09.05.2019
86 Усмивката
До коментар #79 от "Румяна Костова":Да попитам....след като Хитлер и хитлеризма е унищожен сле края на втората световна война ,защо ще е имало опасност от трета световна .Нали вече„ злото ”го няма
11:14 09.05.2019
88 Гост
До коментар #74 от "Хрониките на Евразия":И тука ли ръсиш бисери . Направо се скача от тролене и хейтване,. Избиваш комплекси.
11:41 09.05.2019
91 Бай хой
До коментар #90 от "стоян георгиев":Десо Мари глупава, помисли кой прави тържествени паради с армията си по собствените си площади и кой изпраща армията си да плаши и окупира чужди държави по света. И прецени кой е агресора.
12:27 09.05.2019
93 9 май
12:40 09.05.2019
94 стоян георгиев
До коментар #91 от "Бай хой":и кои ги прави тия работи?я ме светни че нещо не се сещам?интересно що едните наблягат на цигулки ,а другите на танкове при честванията на 9 ти маи?и сега кво тия с цигулките са много опасни за тия с танковете ли?смях!!!!!
12:44 09.05.2019
98 Бай хой
До коментар #94 от "стоян георгиев":Уважаема госпожо Димитрова, днес наминаха край Безмер и Ново село и не видях хамериканци с цигулки. Всите окупатори бяха въображението до зъби. До колкото съм запознат и хевропейците на Наполеоне Бонапарте както и тия на Гитлер не са биле с цигулки га са нападнали Русия и СССР.
13:07 09.05.2019
100 стоян георгиев
До коментар #98 от "Бай хой":окупатори????хаххаахахаха!!!и ти как си окупиран?кво ти правиха въоръжените до зъби окупатори?биха ли те?забраниха ли ти да пишеш срещу тях?пазят ли те да не избагаш от страната ?гонят ли те?я опиши в кво се изразява окупацията им на тия въоръжени хамериканци.или кравари !!!смях!!!!
13:25 09.05.2019
102 Mister V.
Мдааа, а през тази война загиват над 20 млн. жители само на СССР. Не пиша граждани - повечето са селяни и нямат паспорти чак до 1954 г., за да не избягат от колхозите; въоръжени роби. Е, може ли въоръжени роби да носят свобода на европейците?
Пише ги тия неща, пише, ама кой да чете? Нали от агит-пропа са ни спуснали тезиси, опорни точки и т.н. и ние се бием в гърдите колко сме велики! И къде е тая велика страна-победителка?! Разпадна се, разкапа се, срути се. Амурче с лък и стрели: голи сме, но сме въоръжени! От 16 републики остана само една, демократично избрала Владимир Владимирович за пожизнен върховен вожд. 16 са били, но една е изчезнала още десетилетия преди Горби и Елцин: населението на Карело-финската ССР гласувало с краката си и през горите се изнесло на запад във Финландия. И що никой не се натиска да живее в най-обширната страна? Даже и ние, българите, я обичаме; ама от разстояние.
14:02 10.05.2019
105 Пламен
До коментар #39 от "Цивилизационни разлики":Не виждам по улиците на България да излизат хора със знамената на ЕС, по скоро познавам такива които искат РЕФЕРЕНДУМ за излизане от ЕС и НАТО
05:01 09.05.2026