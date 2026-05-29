Голям квартал в София остава без топла вода

29 Май, 2026 22:38 884 5

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В периода от 15 до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони на жк. "Люлин" в София, съобщиха от "Топлофикация".

Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в ОЦ „Люлин“ и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод, за 4 и 5 микрорайон периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг - от 15 до 28 юни.

Извършваните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон.

За допълнителна информация може да следите на сайта на дружеството, фейсбук страницата - www.facebook.com/www.toplo.bg., както и на информационния телефон 0700/ 11-111.

При регистрация в „Моят портал” или чрез сваляне на мобилното приложение Моето топло, можете да получавате своевременно известия за всички прекъсвания на топлоснабдяването, както и да се възползвате от електронните услуги, които дружеството предлага.


  • 1 държавата се разпада

    6 0 Отговор
    олигархията цъфти!

    22:40 29.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    За мен не е проблем ,аз не се къпя, жената я подмивам всяка сутрин с език

    Коментиран от #5

    22:52 29.05.2026

  • 3 Човек от село

    3 0 Отговор
    Да чуя една добра новина за днес.

    23:32 29.05.2026

  • 4 Начи да не

    2 0 Отговор
    се возиме в метрото, че ще мирише...

    23:47 29.05.2026

  • 5 Ти да не си фен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    на иво димчев? (нарочно му пиша имената с малки букви, също като азис, ако ми се наложи)

    23:49 29.05.2026

