Голям квартал в София остава без топла вода

В периода от 15 до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони на жк. "Люлин" в София, съобщиха от "Топлофикация".
Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в ОЦ „Люлин“ и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването.
Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод, за 4 и 5 микрорайон периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг - от 15 до 28 юни.
Извършваните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон.
За допълнителна информация може да следите на сайта на дружеството, фейсбук страницата - www.facebook.com/www.toplo.bg., както и на информационния телефон 0700/ 11-111.
При регистрация в „Моят портал” или чрез сваляне на мобилното приложение Моето топло, можете да получавате своевременно известия за всички прекъсвания на топлоснабдяването, както и да се възползвате от електронните услуги, които дружеството предлага.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
