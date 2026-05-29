Важните новини във ФАКТИ на 29.05.2026 г.

Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова призива премиера Румен Радев "да не си служи с лъжи и неверни интерпретации" на определени факти и данни.



Илияна Йотова изпрати писмо до Никушор Дан заради дрона в Румъния

В писмо до румънския си колега Никушор Дан президентът Илияна Йотова изразява съпричастност с румънския народ след удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха двама души, съобщават от президентския прессекретариат.



Изведоха от реанимация 17-годишния младеж от Благоевград, паднал от балкон след партито с наркотици

17-годишният младеж от Благоевград, който постъпи по спешност на 24 май вече е изведен от реанимация.



Зарков, Вигенин и Пенкова в Ямбол: Реформата във водния сектор и инвестициите в инфраструктурата не търпят отлагане

„Водата е ресурс, който за съжаление ние в България не управляваме добре. Ежегодно сме свидетели на наводнения и суша, които пречат на стотици хиляди български граждани да живеят качествено. Освен това ние не се възползваме от този ресурс нито в областта на земеделието, нито в областта на индустрията, нито на енергетиката, така че да допринася за нашето благосъстояние. България е на първо място в Европа по загуба на вода по водопреносната мрежа, която плащаме всички граждани от джоба си. Време е да се намерят верните решения и действия за справяне с тези проблеми.“ Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на дискусията „Водна сигурност, устойчивост и бъдеще: от европейските политики до местните решения“, организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Той благодари на евродепутатите от БСП Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова за поставянето на тази жизненоважна тема и то в район като Ямбол, който е сред най-засегнатите от проблема.



След инцидента в Галац: Кои са най-застрашените региони у нас от "объркани" дронове

След инцидента от нощта на 29 май с руския дрон, ударил жилищен блок в румънския град Галац, напълно резонно в страната ни се появиха опасения, че това, което се случи на северните ни съседи, може да застигне и нас.



БАБХ откри пестицид извън нормата в над 40 000 тона слънчоглед от Аржентина

Последните проби от пристигнал с кораб в България аржентински слънчоглед показват наличие на олово, кадмий и никел, като отчетените количества са под пределно допустимите концентрации, определени в Регламент (ЕС) 2023/915. В тази част пробите са в съответствие с приложимите норми, уточни Bulgaria ONAIR.



Заловиха международно издирван швед в хотел в София

Задържаха 24-годишен шведски гражданин по време на операция на сектор „Издирване“ на ГД „Национална полиция“, съобщиха от МВР.



Новата антикорупционна комисия ще има разследващи функции

Народното събрание прие окончателно на второ четене закона, с който се създава новата антикорупционна комисия.



МВнР: България категорично осъжда инцидента в Галац, причинен от руски дрон

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това се казва в позиция на Министерство на външните работи (МВнР), публикувана в социалната мрежа „Екс“.



Предадоха на съд кмета на Бойчиновци за длъжностно престъпление

Окръжната прокуратура в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на община Бойчиновци Светлин Сретениев по дело за длъжностно престъпление, стана ясно от съобщение на Апелативната прокуратура в София.



Столична община започва обновяването на нови над 50 000 кв. м тротоари

Столична община е възложила изпълнение на нови около 50 000 кв. м тротоари. Те са в различни райони и ще бъдат обновени тази пролет с цел подобряване на пешеходния достъп в кварталите. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.



Назначиха нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Поля Занева-Димитрова и временно изпълняващия длъжността директор на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Георги Даракчиев проведоха среща с представители на собственици на обекти от комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“.



Нинова: Няма нов морал у новите депутати

Няма нов морал у новите депутати. Доказано! Днес си гласуваха в края на юни заплатите им да се увеличат още един път (след увеличението преди седмица) Днес приеха новия си правилник за работа на Народното събрание. Край с оправданията и словесните им гимнастики: ама то е заварено положение, не зависи от нас. Или на защитниците им: те са още нови, дайте им време, да изчакаме да

видим. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

