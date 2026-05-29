Важните новини във ФАКТИ на 29.05.2026 г.

ПГ на "Прогресивна България" предлага замразяване на депутатските заплати
Парламентарната група на “Прогресивна България” предлага замразяването на депутатските заплати. Точката ще бъде включена в дневния ред днес след разискванията и гласуването на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Това съобщават от пресцентъра на формацията.
"Промените следва да се осъществят чрез поправки в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание", заяви председателят на парламентарната група на “Прогресивна България” Петър Витанов в кулоарите на парламента.
Предложението е възнагражденията на народните представители да се изчисляват спрямо методологията, предложена от Министерството на финансите. “Ще направим необходимото, така че да се съобразим с общата концепция на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарното възпиране на ръста на заплатите на държавните служители”, посочи Витанов.
Във връзка с данните, обявени днес от министър-председателя Румен Радев относно констатирания свръхдефицит на държавния бюджет, депутатът заяви, че вече се предприемат мерки за справянето с проблема, наследен от предходното управление.
Над 50 деца от похода „Козлодуй - Околчица“ са със стомашно-чревни оплаквания
Над 50 деца от похода "Козлодуй - Околчица" са прегледани вчера от медицинския екип на похода заради стомашно-чревни проблеми, днес областният управител на Враца ще направи проверка на ситуацията в село Алтимир.
Хотелиерите трябва да определят правилно цените си за домакинството на Евровизия, за да не отблъснат туристите
Спекулация, паника или умен бизнес ход? Веднага след победата на Дара, свободните стаи в София за периода на Евровизия буквално се изпариха от платформите. Има ли риск столицата да остане без места за хилядите фенове?
След разпита на Ерол Мюмюн: Прокурор от Кърджали отхвърли обвиненията на вътрешния министър
Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов излезе с право на отговор след изявление вчера на вътрешния министър Иван Демерджиев, в което бяха отправени критики към негови действия по конкретно разследване. На 28 май кметът на Кърджали ЕролМюмюн бе разпитан в Областната дирекция на МВР.
Апелативен съд - Велико Търново остави зад решетките шофьора по делото "Сияна"
Подсъдимият за тежката катастрофа по знаковото дело „Сияна“ остава окончателно в ареста, след като Апелативен съд - Велико Търново потвърди най-тежката мярка за неотклонение. Това съобщават официално от пресцентъра на съдебната институция. Магистратите оставиха без уважение жалбата на защитата на шофьора срещу предходното определение на Окръжен съд - Плевен, като прецениха, че няма основания за налагането на по-лека мярка.
Илияна Йотова: Институциите дължат подкрепа на децата на загинали служители
Държавният глава Илияна Йотова посрещна в сградата на президентската институция в София семействата и децата от Фондация "Емил Шарков". Срещата бе посветена на предизвикателствата, пред които са изправени наследниците на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители от системата на Министерството на вътрешните работи, съобщават от пресцентъра на институцията.
Министърът на туризма Илин Димитров ще открие Travel Fest в София
Популярните поп изпълнители Вениамин и Елизабет ще пеят на първия Travel Fest в София на 30 май (събота) от 12 часа пред билетния център на НДК. Концертът е безплатен за всички посетители на събитието. Официалният старт на изложението ще бъде даден от министъра на туризма д-р Илин Димитров и Столична община.
Посрещнете лятото като планирате своето пътешествие.
35-годишен работник падна от петия етаж на сграда в Сливен
35-годишен мъж падна от петия етаж на жилищна сграда в Сливен, съобщи кореспондентът на bTV в региона.
Мъж заплаши с нож съдия Руси Алексиев
Софийският районен съд остави за постоянно зад решетките 32-годишен мъж, който заплаши с нож председателя на Софийския градски съд Руси Алексиев при инцидент на пътя в центъра на София, съобщават от правния портал "Lex.bg".
Теменужка Петкова към Радев: Да не си служи с лъжи и неверни интерпретации
Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова призива премиера Румен Радев "да не си служи с лъжи и неверни интерпретации" на определени факти и данни.
Илияна Йотова изпрати писмо до Никушор Дан заради дрона в Румъния
В писмо до румънския си колега Никушор Дан президентът Илияна Йотова изразява съпричастност с румънския народ след удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха двама души, съобщават от президентския прессекретариат.
Изведоха от реанимация 17-годишния младеж от Благоевград, паднал от балкон след партито с наркотици
17-годишният младеж от Благоевград, който постъпи по спешност на 24 май вече е изведен от реанимация.
Зарков, Вигенин и Пенкова в Ямбол: Реформата във водния сектор и инвестициите в инфраструктурата не търпят отлагане
„Водата е ресурс, който за съжаление ние в България не управляваме добре. Ежегодно сме свидетели на наводнения и суша, които пречат на стотици хиляди български граждани да живеят качествено. Освен това ние не се възползваме от този ресурс нито в областта на земеделието, нито в областта на индустрията, нито на енергетиката, така че да допринася за нашето благосъстояние. България е на първо място в Европа по загуба на вода по водопреносната мрежа, която плащаме всички граждани от джоба си. Време е да се намерят верните решения и действия за справяне с тези проблеми.“ Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на дискусията „Водна сигурност, устойчивост и бъдеще: от европейските политики до местните решения“, организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Той благодари на евродепутатите от БСП Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова за поставянето на тази жизненоважна тема и то в район като Ямбол, който е сред най-засегнатите от проблема.
След инцидента в Галац: Кои са най-застрашените региони у нас от "объркани" дронове
След инцидента от нощта на 29 май с руския дрон, ударил жилищен блок в румънския град Галац, напълно резонно в страната ни се появиха опасения, че това, което се случи на северните ни съседи, може да застигне и нас.
БАБХ откри пестицид извън нормата в над 40 000 тона слънчоглед от Аржентина
Последните проби от пристигнал с кораб в България аржентински слънчоглед показват наличие на олово, кадмий и никел, като отчетените количества са под пределно допустимите концентрации, определени в Регламент (ЕС) 2023/915. В тази част пробите са в съответствие с приложимите норми, уточни Bulgaria ONAIR.
Заловиха международно издирван швед в хотел в София
Задържаха 24-годишен шведски гражданин по време на операция на сектор „Издирване“ на ГД „Национална полиция“, съобщиха от МВР.
Новата антикорупционна комисия ще има разследващи функции
Народното събрание прие окончателно на второ четене закона, с който се създава новата антикорупционна комисия.
МВнР: България категорично осъжда инцидента в Галац, причинен от руски дрон
България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това се казва в позиция на Министерство на външните работи (МВнР), публикувана в социалната мрежа „Екс“.
Предадоха на съд кмета на Бойчиновци за длъжностно престъпление
Окръжната прокуратура в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на община Бойчиновци Светлин Сретениев по дело за длъжностно престъпление, стана ясно от съобщение на Апелативната прокуратура в София.
Столична община започва обновяването на нови над 50 000 кв. м тротоари
Столична община е възложила изпълнение на нови около 50 000 кв. м тротоари. Те са в различни райони и ще бъдат обновени тази пролет с цел подобряване на пешеходния достъп в кварталите. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.
Назначиха нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Поля Занева-Димитрова и временно изпълняващия длъжността директор на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Георги Даракчиев проведоха среща с представители на собственици на обекти от комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“.
Нинова: Няма нов морал у новите депутати
Няма нов морал у новите депутати. Доказано! Днес си гласуваха в края на юни заплатите им да се увеличат още един път (след увеличението преди седмица) Днес приеха новия си правилник за работа на Народното събрание. Край с оправданията и словесните им гимнастики: ама то е заварено положение, не зависи от нас. Или на защитниците им: те са още нови, дайте им време, да изчакаме да
видим. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
Подобни новини
-
Първите два влака от Алстом идват в България до броени дни - СНИМКИ + ВИДЕОПървите два нови мотрисни влака от Алстом, поръчани от Министерството на транспорта, пътуват към България, разбра ФАКТИ.бг. Мотрисите ще бъдат със ...вчера в 20:33 ч.042
-
Министърът на туризма Илин Димитров ще открие Travel Fest в СофияПопулярните поп изпълнители Вениамин и Елизабет ще пеят на първия Travel Fest в София на 30 май (събота) от 12 часа пред билетния цент ...вчера в 18:22 ч.0
-
Теменужка Петкова към Радев: Да не си служи с лъжи и неверни интерпретацииДепутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова призива премиера Румен Радев "да не си служи с лъжи и неверни интерпретации" на ...вчера в 17:54 ч.068
-
35-годишен работник падна от петия етаж на сграда в Сливен35-годишен мъж падна от петия етаж на жилищна сграда в Сливен, съобщи кореспондентът на bTV в региона. По информация на bTV той е бил час ...вчера в 18:22 ч.010
-
Илияна Йотова изпрати писмо до Никушор Дан заради дрона в РумънияВ писмо до румънския си колега Никушор Дан президентът Илияна Йотова изразява съпричастност с румънския народ след удара от руски дрон върху жилищн ...вчера в 17:47 ч.050
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обективен
22:36 29.05.2026
2 Гост
22:37 29.05.2026