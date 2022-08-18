Подареният на Лукашенко „беларуски“ мотоциклет се оказа френски

Заместването на вноса е в действие - "беларуският" мотоциклет "Минск", който беше подарен на самопровъзгласилия се президент на Беларус Лукашенко, се оказа френски, предаде "Бесарабски фронт".

Става въпрос за мотоциклет Mash X-Ride Classic 650, който е изцяло произведен в Китай. В Беларус той също беше напълно сглобен от китайски части.

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Заместиха го.