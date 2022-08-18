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Подареният на Лукашенко „беларуски“ мотоциклет се оказа френски
  Тема: Украйна

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Подареният на Лукашенко „беларуски“ мотоциклет се оказа френски

  • бесарабски фронт-
  • беларус-
  • мотоциклет-
  • мотор-
  • френски-
  • александър лукашенко-
  • минск

Беларуската пропаганда удари на камък

Подареният на Лукашенко „беларуски“ мотоциклет се оказа френски - 1
Факти Факти

Заместването на вноса е в действие - "беларуският" мотоциклет "Минск", който беше подарен на самопровъзгласилия се президент на Беларус Лукашенко, се оказа френски, предаде "Бесарабски фронт".

Става въпрос за мотоциклет Mash X-Ride Classic 650, който е изцяло произведен в Китай. В Беларус той също беше напълно сглобен от китайски части.

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Заместиха го.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    28 16 Отговор
    Беларуски мотоциклет, те една ръчна количка немогат да направят, та мотор.

    Коментиран от #15, #16

    10:51 18.08.2022

  • 2 Ротшилд

    7 9 Отговор
    който беше подарен на самопровъзгласилия се президент на Беларус Лукашенко

    10:51 18.08.2022

  • 3 Ротшилд

    16 15 Отговор
    Президенти, които не са назначени от мен, са самопровъзгласили се.

    10:52 18.08.2022

  • 4 Предаде Телавивски фрин

    5 14 Отговор
    предаде "Бесарабски фронт".

    10:53 18.08.2022


  • 5 Според мен

    12 12 Отговор
    Беларус може да произведе мотоциклет.

    Коментиран от #9

    10:54 18.08.2022

  • 6 ВСИЧКО РУСКО Е БОКЛУК! ФАКТ!

    17 14 Отговор
    Е НЕМА ТАКИВА МИЗЕРНИЦИ, ПИЯНГУРЕ И НЕФЕЛНИ ПИНДОСИ КАТО МОСКАЛСКИТЕ ПРИМАТИ! ХУЙЛО И ЛИКАШЕНКАТА ЗНАЯ ..ПОЧЕМУ

    10:55 18.08.2022

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 9 Отговор
    😀😀😀😀😀
    Белоруската матор се оказа френски , а произведен в ... Китай
    😀😀😀😀😀

    10:56 18.08.2022

  • 8 СЪЩО КАТО "БЕЗАНАЛОГОВИТЕ" РАКЕТИ

    16 12 Отговор
    НА ПИЗДИН СЪС...КИТАЙСКА ЕВТИНДЖОС-ЕЛЕКТРОНИКА ОТ... АЛИБАБА И..ИЛИЕНЦИ!😂
    А..УНИКАЛНО-СМЕШНИ МОСКАЛСКИ ДРОНЧЕТА,..СЪС ЗАКРЕПЕНИ С ТИКСО...ЕВТИНИ ФОТОАПАРАТЧЕТА😂🚀

    10:59 18.08.2022

  • 9 реру

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "Според мен":

    "Беларус може да произведе мотоциклет."

    Също така и други работи...

    11:01 18.08.2022

  • 10 Тра-ла-ла

    12 9 Отговор
    То по тази логика има ли нещо вече което не е китайско? То по българските села поне до преди няколко години се произвеждаха части за BMW. По ми е интересно откъде накъде избран легитимно (колко е така реално никого не го интерсува), президент го наричате "самопровъзгласил се"? По пак по тази логика аз мога да реша да назовавам всеки президент на света по този начин, само защото според мен не е избран демократично.
    И същите тия дето ги пишат тези глупости, къде бяха по време на Студената война където пък всички знаеха колко легитимно са избрани всички лидери - да кажат нещо по въпроса.
    И ако както винаги не ни се говори за миналото - ето ви Северна Корея, Ким не съм чувал да го наричат "самопровъзгласилия се".

    Коментиран от #11

    11:02 18.08.2022

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 11 Отговор

    До коментар #10 от "Тра-ла-ла":

    Щото не смеят да обявят Бай Дън за САМОПРОВЪЗГЛАСИЛ СЕ ‼️‼️‼️
    Сякаш по-малко фалшиви гласове имаше за него ‼️

    11:05 18.08.2022

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гост

    15 7 Отговор
    Беларус е ПО-МАЛКА икономика от България и то доста , 60 млд срещу 69 млд за 2020 г , за тази ще е още по-голяма разлика !! И това при доста по-голямо население и площ !! Дори една Литва в момента е на косъм да я мине по БВП и със сигурност ще го направи до 1-2 години ! Ама който е полегнал на полуръста това го чака !!

    Коментиран от #18

    11:18 18.08.2022


  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПРОСТО КИРО И КОКОРА НИ УНИЩОЖАВАТ

    8 4 Отговор
    измислици и лъжи отново. в тубата го има как Лукашенко кастри създателите. Двигатля е китайски. Слушайте го на руски как ги какстри и не четете лъжи!!!!!

    11:34 18.08.2022

  • 18 лъжливия гост.

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    много лъжеш братле!!!! Беларус е с огромна икономика и яко изнася. А ние правим троен чушкопек и нищо повеке. Литва Латвия и Естония с над 20% инфлация и се увеличава. НЕ НИ ЛЪЖИ! БИЛЕТА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ВЪВ ВИЛНЮС Е НАД 3 ЛЕВА.

    11:38 18.08.2022

  • 19 Един от многото

    3 3 Отговор
    Трети опит . Спрете да триете. За ком.1. Напиши белаз. Виж какво правят в Беларус. След това виж какво правиш ти. Тъжно и смешно едновременно.

    11:47 18.08.2022

  • 20 факти

    5 5 Отговор
    всеки ден падате все по-ниско-мотора френски,ама китайски???Важното е да плюем по всичко руско и про-руско!

    11:49 18.08.2022

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