Подареният на Лукашенко „беларуски“ мотоциклет се оказа френски

Заместването на вноса е в действие - "беларуският" мотоциклет "Минск", който беше подарен на самопровъзгласилия се президент на Беларус Лукашенко, се оказа френски, предаде "Бесарабски фронт".
Става въпрос за мотоциклет Mash X-Ride Classic 650, който е изцяло произведен в Китай. В Беларус той също беше напълно сглобен от китайски части.
Заместиха го.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #15, #16
10:51 18.08.2022
2 Ротшилд
10:51 18.08.2022
3 Ротшилд
10:52 18.08.2022
4 Предаде Телавивски фрин
10:53 18.08.2022
5 Според мен
Коментиран от #9
10:54 18.08.2022
6 ВСИЧКО РУСКО Е БОКЛУК! ФАКТ!
10:55 18.08.2022
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Белоруската матор се оказа френски , а произведен в ... Китай
😀😀😀😀😀
10:56 18.08.2022
8 СЪЩО КАТО "БЕЗАНАЛОГОВИТЕ" РАКЕТИ
А..УНИКАЛНО-СМЕШНИ МОСКАЛСКИ ДРОНЧЕТА,..СЪС ЗАКРЕПЕНИ С ТИКСО...ЕВТИНИ ФОТОАПАРАТЧЕТА😂🚀
10:59 18.08.2022
9 реру
До коментар #5 от "Според мен":"Беларус може да произведе мотоциклет."
Също така и други работи...
11:01 18.08.2022
10 Тра-ла-ла
И същите тия дето ги пишат тези глупости, къде бяха по време на Студената война където пък всички знаеха колко легитимно са избрани всички лидери - да кажат нещо по въпроса.
И ако както винаги не ни се говори за миналото - ето ви Северна Корея, Ким не съм чувал да го наричат "самопровъзгласилия се".
Коментиран от #11
11:02 18.08.2022
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Тра-ла-ла":Щото не смеят да обявят Бай Дън за САМОПРОВЪЗГЛАСИЛ СЕ ‼️‼️‼️
Сякаш по-малко фалшиви гласове имаше за него ‼️
11:05 18.08.2022
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 гост
Коментиран от #18
11:18 18.08.2022
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПРОСТО КИРО И КОКОРА НИ УНИЩОЖАВАТ
11:34 18.08.2022
18 лъжливия гост.
До коментар #14 от "гост":много лъжеш братле!!!! Беларус е с огромна икономика и яко изнася. А ние правим троен чушкопек и нищо повеке. Литва Латвия и Естония с над 20% инфлация и се увеличава. НЕ НИ ЛЪЖИ! БИЛЕТА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ВЪВ ВИЛНЮС Е НАД 3 ЛЕВА.
11:38 18.08.2022
19 Един от многото
11:47 18.08.2022
20 факти
11:49 18.08.2022