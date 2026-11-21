България и Индия обсъдиха приемането на съвместна пътна карта за засилено партньорство през периода 2027–2031 г. Това стана по време на среща в Делхи между българския външен министър Велислава Петрова и индийския ѝ колега Субраманям Джайшанкар.

Документът трябва да очертае основните направления за развитие на двустранните отношения и да даде рамка за активизиране на политическия диалог. Сред сферите, включени в разговорите, са икономиката, образованието, културата, отбраната, науката и технологиите.

Акцент върху технологиите и квалифицираните кадри

Велислава Петрова е подчертала възможностите за разширяване на сътрудничеството във високите технологии и за привличане на квалифицирани специалисти от Индия. По думите ѝ възобновяването на изучаването на български език в Делхийския университет може да засили обмена между двете държави, включително по линия на трудовата миграция.

Министрите са обсъдили и работата в рамките на Българо-индийската мрежа за наука, иновации, технологии и икономика SITE. В разговора са включени партньорствата със „София Тех Парк“ и Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT.

Още през юни Петрова определи Индия като „приоритетен партньор“ за България в Азиатско-тихоокеанския регион. Тогава двамата министри обсъдиха и разширяване на академичния обмен и съвместните научни проекти.

Сигурност на корабоплаването и среща в София

В Делхи е обсъдено и стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия, включително възможностите за развитие на икономическите отношения след влизането в сила на споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия.

Петрова и Джайшанкар са обменили мнения за войната в Украйна, сигурността в Черно море и обстановката в Близкия изток. Специално внимание е отделено на безопасността на търговското корабоплаване, която има значение и за Индия заради индийските моряци, работещи на международни търговски кораби. Обсъдени са и усилията за осигуряване на безопасни маршрути за превоз на храни.

Българският външен министър е представил и предстоящата среща на върха по свързаността, на която София ще бъде домакин през пролетта на 2027 г. Форумът ще се проведе в координация с Европейската комисия и ще бъде посветен на транспортните, енергийните и цифровите връзки между Европейския съюз, Черноморския регион, Южния Кавказ и Централна Азия.

Източници: news.bg