Финландия разследва предполагаемо нарушение на въздушното си пространство от руски хеликоптер, навлязъл до 4,1 километра навътре в страната. Инцидентът е станал часове след атака с дронове срещу руски товарен кораб във Финския залив.

Според финландското Министерство на отбраната хеликоптерът може да е участвал в спасителна или наблюдателна операция след нанесените щети на плавателния съд. „Това предполагаемо нарушение на въздушното пространство може да е свързано със спасителни или наблюдателни операции, извършвани след нанесените щети на товарен кораб във Финския залив“, заяви министърът на отбраната Анти Хякянен.

Корабът е навлязъл във финландски води

Руският товарен кораб е бил ударен от дронове в Балтийско море, след което на борда е избухнал пожар. По-късно плавателният съд е навлязъл във финландски териториални води. Финландската брегова охрана е започнала действия по спасителната операция и подготовка при евентуално замърсяване, като съобщи, че корабът не представлява опасност за останалия морски трафик.

Командирът на финландската брегова охрана Иля Илйин заяви, че е известно, че плавателният съд има връзки с руските въоръжени сили. „Към момента няма потвърдена информация какъв товар се намира на борда, но не може да бъде изключено да превозва военни материали“, добави той.

Към момента няма потвърждение каква е била конкретната задача на руския хеликоптер и дали навлизането е било свързано пряко с действия около повредения кораб. Финландските власти продължават разследването на предполагаемото нарушение.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com, apnews.com