Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Елисейският дворец е „стъпил на грешен крак“ във връзка с възможното посещение на европейски представители в Москва. Те са готови да обсъдят разрешаването на конфликта в Украйна, но поставят условие да участват пълноценно в преговорите, съобщи ТАСС.
„Явно днес в Елисейския дворец започнахме грешно. Или може би са поздравили от грешната ръка“, каза Захарова пред руската агенция.
Поканата на Путин остава без публични имена
Руският президент Владимир Путин по-рано е поканил някои европейски представители да посетят Москва, за да изяснят позицията си относно възможното участие на Европа в мирния процес. Поканата е отправена по дипломатически канали.
Кремъл обаче все още не е обявил кои са поканените. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че засега не се планира да бъдат разкривани имената на европейските представители.
Така евентуалното посещение в Москва остава на етап дипломатически контакти, без публично потвърден състав на европейската делегация и без обявена дата за визита.
Източници: focus-news.net, tass.com
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