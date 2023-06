Десет малко известни факта за "Титаник"

Построеният в Белфаст кораб "Титаник" е представлявал истински триумф на инженерното изкуство за своята епоха. Той е бил и най-големият пътнически плавателен съд в света. През 1912 г. мнозина имали желание да се качат на борда му, но много малко можели да си позволят пътуването в неговите по-луксозни каюти. Най-евтиният билет първа класа струвал 30 паунда, което се равнява на днешни около 4000 евро.

Сред изтъкнатите гости били пътници като американският търговец на недвижими имоти и собственик на хотели Джон Джейкъб Астор, тогава сред най-богатите хора в света, както и бизнесменът Бенджамин Гугенхайм с любовницата си. Всички те желаели да влязат в историята като първите пътници на "Титаник".

Други гости виждали в морското пътуване шанс да започнат нов живот в Северна Америка. Никой не подозирал, че корабът така и никога няма да акостира в Ню Йорк. През нощта на 14 срещу 15 април 1912 г. плавателният съд се удря в айсберг. Първото му плаване завършило с катастрофа, около която се преплитат многобройни легенди и митове.

Представяме ви 10 факта за "Титаник".

1. Дежурният по вахта е бил без бинокъл

През нощта на 14 април морякът Фредерик Флийт поел вахтата на "Титаник". Той бил опитен моряк, който още на 12 годишна възраст започнал да се обучава на кораб. Твърди се, че той пръв забелязал тъмна маса във водата, след което докладвал на началниците си. Първият офицер реагирал незабавно, но вече било твърде късно. Флийт оцелял при катастрофата и по-късно заявил, че не е имал бинокъл под ръка. Убеден е, че ако е разполагал с такъв, трагедията е можела да бъде предотвратена.

2. Музика срещу паниката на борда

Хаос, страх, викове - гостите на "Титаник" се опитали панически да си осигурят места в спасителните лодки. В отчаяната ситуация след сблъсъка с айсберга, музикантите решили да свирят на палубата на луксозния лайнер. Така те се опитали да успокоят изплашените хора на борда в продължение на повече от 2 часа след удара. Всички осем музиканти загинали. Трогателният жест на групата е пресъздаден от режисьора Джеймс Камерън в култовия му филм "Титаник" (1997 г.).

3 . "Бъдете британци, момчета"

Нито един от инженерите на "Титаник" не е оцелял. Твърди се, че капитан Едуард Джон Смит е насърчавал екипажа си с думите: "Бъдете британци, момчета, бъдете британци". Други от първа класа, наред с останалите, също предпочели да загинат с чест. Смята се, че магнатът Джон Джейкъб Астор язвително отбелязал: "Поръчах си сладолед, но това сега е просто смешно". Той помогнал на млада жена и дете емигрант да се качат в спасителна лодка. От приблизително 2200 пътници на борда оцеляват само 700.

4. Алкохол срещу студа

Температурата на морската вода във фаталната нощ е била около 0 градуса. Човек обикновено може да оцелее най-много 15 минути в ледено студената вода. Чарлз Джогин, главният пекар на "Титаник", е сред най-известните оцелели. Макар да бил избран за капитан на една от спасителните лодки, той се отказал от мястото си, тъй като в нея вече имало моряци, които можели да я управляват. Джогин изпил толкова много алкохол, че не усещал ледената вода. Въпреки всичко в крайна сметка той оцелял, след като бил изтеглен на преобърната лодка, а след това бил прибран от кораб, притекъл се на помощ.

5. Романсите на обречения кораб

Любовната история на Роуз и момчето емигрант Джак, която заема централно място във филма на Джеймс Камерън, е чиста художествена измислица. Но в действителност на "Титаник" наистина имало влюбени, които загинали. Такава е историята на Исидор Щраус и съпругата му Ида, съдружници в универсалните магазини "Мейсис". Те прекарали зимата в Европа и искали да се завърнат обратно у дома в Ню Йорк. И двамата получили предложение за места в спасителната лодка, но Исидор отказал. Той не искал да се евакуира, докато децата и съпругата все още били на борда. А Ида не пожелала да се спаси без своя мъж. Според свидетелства, тя заявила: "Няма да се разделя със съпруга си. Както сме живели, така и ще умрем заедно." Паметни плочи напомнят за двойката. Една от тях е поставена в магазин на "Мейсис" в Ню Йорк.

6. Недостатъчно на брой спасителни лодки

Корабът е имал нужда от 32 спасителни лодки. Първият проектант на луксозния лайнер планирал точно толкова, но корабната компания била убедена в безопасността на "Титаник". Повече спасителни лодки само щели да блокират палубите за разходка, а комфортът бил от голямо значение. От юридическа гледна точка законите за безопасност не били нарушени. Според тях броят на лодките се определял не от броя пътници, а от теглото на кораба. В шестнайсетте спасителни лодки и още четири сгъваеми на борда имало място само за 700 човека.

7. Трагична историческата ирония

Преди да нарекат кораба си "Титаник", вероятно някой от компанията "Уайт Стар Лейн" е трябвало да прочете книгата "Безполезност" на писателя Морган Робъртсън от 1898 година. В романа се разказва за големия и луксозен кораб "Титан", който се сблъскал с айсберг, докато плавал между Америка и Англия.

8. Продължителното издирване на потъналия кораб

Мнозина се опитали да открият потъналия "Титаник". Чак 73 години след фаталния сблъсък с айсберга подводният археолог Робърт Балард успял да открие останките му в Северния Атлантик и да ги снима за пръв път. Той самофинансирал начинанието, след като първо се съгласил да издири останките на две потънали подводници в рамките на секретна мисия на Военноморските сили на САЩ. След това разполагал с 12 дни, в които му било позволено да използва военното оборудване, за да открие "Титаник".

Усилията му се увенчали с успех. Във вечния мрак и под огромното налягане на водните маси той открил останките на някогашния луксозен лайнер на дълбочина от 3800 метра - точно навреме, тъй като микроби вече разлагали останките от кораба.

9. Филмови адаптации

Вероятно най-известната филмова адаптация на историята на "Титаник" е касовият хит на Джеймс Камерън от 1997 година. Филмът спечели 2,5 млрд. щатски долара и 11 награди "Оскар". Смятан е за един от най-успешните ленти в историята на киното.

Но има и други филмови адаптации. Първата е от годината, в която корабът потъва. Името на филма от 1912 г. е "Спасени от Титаник", а главната роля се изпълнява от оцелял от морската трагедия.

Съществува и германски филм за "Титаник" от Втората световна война, използван с пропагандна цел срещу САЩ и Великобритания.

10. Има ли "Титаник" съвременни аналози?

Междувременно безброй съвременни пътнически кораби, кръстосващи Атлантическия океан, имат по-големи размери от "Титаник". Смята се, че "Wonder of the Seas" ("Чудото на моретата") е широк 66 метра. "Титаник" с неговите 28 метра бледнеят в сравнение с него. "Чудото на моретата" е висок 72,5 метра на фона на 53-те метра на историческия параход.

Автор: Райна Бройер