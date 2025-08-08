Германия спря военния износ за Израел

Германското правителство няма да одобрява до второ нареждане никакъв износ на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа, заяви днес канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел да разшири своите военни операции в палестинската територия, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
Израелският кабинет по сигурността одобри рано тази сутрин план за поемане на контрола над град Газа - ход, с който се разширяват военните операции въпреки засилващите се критики у дома и в чужбина във връзка с опустошителната, продължаваща вече близо две години война.
Мерц заяви, че Израел е в правото си да разоръжи "Хамас" и да поиска освобождаването на израелските заложници.
"Германското правителство смята, че още по-безпощадните военни действия в ивицата Газа, за които израелският кабинет взе решение снощи, правят все по-трудно да се види как тези цели могат да бъдат постигнати", се казва в изявлението на Мерц.
"При тези обстоятелства германското правителство до второ нареждане няма да одобри никакъв износ на военно оборудване, което би могло да се използва в ивицата Газа."
Крайнодесните съюзници в коалицията на премиера Бенямин Нетаняху настояват за пълно превземане на Газа като част от обещанието му да изкорени бойците на "Хамас", въпреки че военните предупредиха, че това може да застраши живота на останалите заложници.
Освобождаването на заложниците и преговорите за прекратяване на огъня са основните приоритети на Германия, заяви Мерц, като изрази дълбока загриженост за страданията на цивилните в ивицата Газа.
През юни Бундестагът заяви, че лицензи за износ на военно оборудване за Израел на стойност 485 млн. евро са били предоставени между 7 октомври 2023 г. и 13 май 2025 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:07 08.08.2025
2 минаващ
Новината е от преди час ...
Коментиран от #9
14:08 08.08.2025
3 мошЕто
14:09 08.08.2025
4 Моше Честния с "Чесна 208 В"
14:09 08.08.2025
5 Сетила се мара
14:10 08.08.2025
6 Моше
Коментиран от #25
14:10 08.08.2025
7 Международна изолация
14:10 08.08.2025
8 Гориил
14:11 08.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 До кога ? До кога бре хора? До кога.....
14:13 08.08.2025
11 никакъв износ за Израел
14:16 08.08.2025
12 Kaлпазанин
14:20 08.08.2025
13 Ами да
14:26 08.08.2025
14 Makak Такабе
14:28 08.08.2025
15 Всички знаем
14:28 08.08.2025
16 Да има да взема Мерц
14:32 08.08.2025
17 Ъхъъъъъ....
14:37 08.08.2025
18 Съд и за Нацистка Германия в МНС
14:44 08.08.2025
19 Хмм
Коментиран от #27
14:46 08.08.2025
20 Я пък тоя
А любимата е майстор на черпака, никакъв износ на черпаци и ножове.
14:46 08.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Верующ
15:07 08.08.2025
23 Ааааа нема, нема.
До коментар #21 от "Време е престъпната държава Израел":Гърп на копейки!!
15:08 08.08.2025
24 И Нека стане ясно на всички
15:11 08.08.2025
25 Глупендер
До коментар #6 от "Моше":Палестинците страдат от идването на втория хитлер, не евреите.
15:14 08.08.2025
26 ВЪЙ
15:18 08.08.2025
27 Лопата Орешник
До коментар #19 от "Хмм":Това което казваш е вярно! Но германците не са умни! Не може да се очаква от тях да си направят правилния извод! На нас ни втълпяват,че германците са велика сила, но те ядат шамари всеки път когато се захванат с друго освен преработка на руски ресурси! Вместо да целуват ръка на руснаците, че получаваха евтино суровини и върху тях изградиха икономика, заради която тук ни облъчват че са страхотна сила, те се задръстиха с талибани и си сринаха икономиката! Изпаднала нация, бедна душевно и умствено! Стават само за дресировка и дисциплинирано да бачкат! Истинското им лице се вижда като дойдат на море! Вечно изгорели, пияни и неадекватни мастии, видели малко свобода!
15:28 08.08.2025