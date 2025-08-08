Новини
Германия спря военния износ за Израел

8 Август, 2025 14:05 1 211 27

Крайнодесните съюзници в коалицията на премиера Нетаняху настояват за пълно превземане на Газа

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германското правителство няма да одобрява до второ нареждане никакъв износ на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа, заяви днес канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел да разшири своите военни операции в палестинската територия, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Израелският кабинет по сигурността одобри рано тази сутрин план за поемане на контрола над град Газа - ход, с който се разширяват военните операции въпреки засилващите се критики у дома и в чужбина във връзка с опустошителната, продължаваща вече близо две години война.

Мерц заяви, че Израел е в правото си да разоръжи "Хамас" и да поиска освобождаването на израелските заложници.

"Германското правителство смята, че още по-безпощадните военни действия в ивицата Газа, за които израелският кабинет взе решение снощи, правят все по-трудно да се види как тези цели могат да бъдат постигнати", се казва в изявлението на Мерц.

"При тези обстоятелства германското правителство до второ нареждане няма да одобри никакъв износ на военно оборудване, което би могло да се използва в ивицата Газа."

Крайнодесните съюзници в коалицията на премиера Бенямин Нетаняху настояват за пълно превземане на Газа като част от обещанието му да изкорени бойците на "Хамас", въпреки че военните предупредиха, че това може да застраши живота на останалите заложници.

Освобождаването на заложниците и преговорите за прекратяване на огъня са основните приоритети на Германия, заяви Мерц, като изрази дълбока загриженост за страданията на цивилните в ивицата Газа.

През юни Бундестагът заяви, че лицензи за износ на военно оборудване за Израел на стойност 485 млн. евро са били предоставени между 7 октомври 2023 г. и 13 май 2025 г.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Танкове Леопард ще превземат Палестина.

    14:07 08.08.2025

  • 2 минаващ

    10 6 Отговор
    ,,Руски военни нанесоха удар с дронове „Геран-2“ по команден пункт и място за съхранение на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили в Черниговска област. Това казаха от руското Министерство на отбраната.,,

    Новината е от преди час ...

    Коментиран от #9

    14:08 08.08.2025

  • 3 мошЕто

    2 8 Отговор
    Не са ми симпатични палестинците по ред причини ...

    14:09 08.08.2025

  • 4 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    9 1 Отговор
    Сърбия,Хърватия и България изнасят оръжиацза ИЗРАЕЛ

    14:09 08.08.2025

  • 5 Сетила се мара

    10 2 Отговор
    Да съ побара

    14:10 08.08.2025

  • 6 Моше

    2 9 Отговор
    За втори път се опитват да ни унищожат!!! Готвят ни втори Хитлер!!! Втора Кристална Нощ!!! Готвят ни пак концлагери!!! Но светът няма да стои и да гледа отстрани!!! Няма да го допусне отново!!!

    Коментиран от #25

    14:10 08.08.2025

  • 7 Международна изолация

    16 1 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    14:10 08.08.2025

  • 8 Гориил

    6 2 Отговор
    Германия свали и стъпка рейтинга на Мерц.

    14:11 08.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 До кога ? До кога бре хора? До кога.....

    17 0 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ....

    14:13 08.08.2025

  • 11 никакъв износ за Израел

    16 0 Отговор
    Не само на военно оборудване, а никакъв износ и внос за и от Израел не трябва да има. Пълна изолация.

    14:16 08.08.2025

  • 12 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    Само за източния бряг ли ,или за Газа.???? Германия се управлява от ционисти от края на всв

    14:20 08.08.2025

  • 13 Ами да

    9 0 Отговор
    Крайно време е да се спре Израел!

    14:26 08.08.2025

  • 14 Makak Такабе

    9 0 Отговор
    А израелският дойче веле какво казва?

    14:28 08.08.2025

  • 15 Всички знаем

    12 0 Отговор
    Че нацистка Германия от десетилетия е твърд поддръжник на нацистки Израел. Не е нужно Асошиейтед прес да ни го казва.

    14:28 08.08.2025

  • 16 Да има да взема Мерц

    7 1 Отговор
    израелските заложници въобще не са по важни от палестинците. И едните и другите са хора. Но не Палестинците са окупирали Израел а Израел е агресора и окупатора нали, още от 1947-1948 г.

    14:32 08.08.2025

  • 17 Ъхъъъъъ....

    8 0 Отговор
    Четем: Десетки хиляди войници на НАТО може да бъдат разположени около Киев....... А защо не четем: Десетки хиляди войници на НАТО може да бъдат разположени около Тел Авив

    14:37 08.08.2025

  • 18 Съд и за Нацистка Германия в МНС

    9 1 Отговор
    Бундестагът е продал на Израел оръжие на стойност 485 млн. евро между 7 октомври 2023 г. и 13 май 2025 г. За да бъдат избивани жени, деца и старци. Това става ясно от статията. Само не е ясно как фалиралият Израел има тези пари и дали реално плащане е имало.

    14:44 08.08.2025

  • 19 Хмм

    6 2 Отговор
    след ВСВ Германия трябваше да бъде по-тиха от водата, по-ниска от тревата, а тя пак крещи за война с Русия, че и участва в украйна

    Коментиран от #27

    14:46 08.08.2025

  • 20 Я пък тоя

    3 2 Отговор
    Че то и кухненския нож може да се използва като оръжие.
    А любимата е майстор на черпака, никакъв износ на черпаци и ножове.

    14:46 08.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Верующ

    0 0 Отговор
    Дойче Веле не я споменават тази новина - значи не е вярно. Или е маловажна. Все пак - Дойче Веле са критерий за ИСТИНАТА, а не факти точка беге, нали така?

    15:07 08.08.2025

  • 23 Ааааа нема, нема.

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Време е престъпната държава Израел":

    Гърп на копейки!!

    15:08 08.08.2025

  • 24 И Нека стане ясно на всички

    1 1 Отговор
    че ядреният тероризъм, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, тротонетки, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три страни организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%.... С Палестина, Иран и Ливан е същото. Абсолютно същото

    15:11 08.08.2025

  • 25 Глупендер

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Моше":

    Палестинците страдат от идването на втория хитлер, не евреите.

    15:14 08.08.2025

  • 26 ВЪЙ

    1 0 Отговор
    КОЛКО ВАЖНО ЗА НАШАТА МУТРЕНСКА ТЕРИТОРИЯ И БАШИБУЗИЦИТИ И.

    15:18 08.08.2025

  • 27 Лопата Орешник

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хмм":

    Това което казваш е вярно! Но германците не са умни! Не може да се очаква от тях да си направят правилния извод! На нас ни втълпяват,че германците са велика сила, но те ядат шамари всеки път когато се захванат с друго освен преработка на руски ресурси! Вместо да целуват ръка на руснаците, че получаваха евтино суровини и върху тях изградиха икономика, заради която тук ни облъчват че са страхотна сила, те се задръстиха с талибани и си сринаха икономиката! Изпаднала нация, бедна душевно и умствено! Стават само за дресировка и дисциплинирано да бачкат! Истинското им лице се вижда като дойдат на море! Вечно изгорели, пияни и неадекватни мастии, видели малко свобода!

    15:28 08.08.2025

