The New York Times: Путин няма да поиска от Тръмп украински територии, а нещо много по-важно
The New York Times: Путин няма да поиска от Тръмп украински територии, а нещо много по-важно

8 Август, 2025 10:33

За Путин е много по-важно Украйна да спре да съществува като независима държава, отколкото да анексира Донбас

The New York Times: Путин няма да поиска от Тръмп украински територии, а нещо много по-важно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският вестник The New York Times пише, че при евентуални преговори с Доналд Тръмп руският президент Владимир Путин няма да поиска украински територии, а нещо много по-важно.

Путин вероятно ще се опита да извоюва стратегическа политическа победа във войната в замяна на отказ от териториални претенции в Украйна, съобщава The New York Times, позовавайки се на анализатори. Изданието отбелязва, че истинска победа за Путин не би било завземането на още четири украински региона в допълнение към Крим, а връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва.

Това би означавало, по-специално, забрана за влизане на Украйна в НАТО и като цяло за военно сътрудничество със Запада, установяване на проруско правителство в Киев, ограничаване на отбранителния потенциал на Украйна и т.н.

Wероятно това ще преследва Путин на личната си среща с Тръмп, а не украински земи. И това може да е победата на Русия във войната.

Конкретните споразумения, постигнати от специалния пратеник Стив Уиткоф и Владимир Путин по време на срещата им в Москва, остават неизвестни и до днес. И двете страни се изказаха положително за този разговор, но конкретното му съдържание остана класифицирано за широката общественост.

През последните няколко месеца руските пратеници категорично настояваха, че Украйна трябва да предаде на Русия без възражения Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска области. Вашингтон правилно сметна тези искания за неразумни и ги видя като знак, че Москва не е сериозна по отношение на преговорите за прекратяване на войната.

Някои анализатори обаче предполагат, че Путин умишлено е наредил на своите пратеници да заемат именно тази твърда линия, за да си осигури евентуално лична среща с Тръмп. Очевидно Москва се надява, че при среща на четири очи Путин ще успее да убеди Тръмп в руската визия за „първопричините за конфликта“.

На предстоящите преговори Москва наистина ще бъде готова да се откаже от претенциите си към определени територии, за да постигне по-глобална цел.

Путин иска Украйна да престане да бъде това, което той смята за „антируски проект“, тоест да се върне в сферата на влияние на Москва. Следователно, или ще постигне това чрез гаранции от НАТО, или ще го постигне чрез политически контрол в рамките на Украйна. Територията е много второстепенна.


  1 Атина Палада

    Отговор
    Хаяско е история

    10:34 08.08.2025

  2 стоян георгиев

    Отговор
    И какво като го поиска?той това го иска от десет години и става все по зле за него!даже и Тръмп да се съгласи,което е възможно пак няма как да стане!

    10:35 08.08.2025

  3 Последния Софиянец

    Отговор
    Русия ще бъде закрита и разделена м/у съседните и страни

    10:36 08.08.2025

  4 Путин, В. В.

    Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4.
    Иначе казано пълна и безусловна капитулация на 4о4 и нато.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    10:36 08.08.2025

  5 Коста

    Отговор
    Че дядо Доню лудият с картечницата кой е, че някой да иска нещо от него? Повярвал си психар?

    10:37 08.08.2025

  6 Пич

    Отговор
    Нц..... Путин ще ви вземе всичко , защото може да си го позволи !!! А бизнес Козяк ще прави също само какъвто Путин позволи !

    10:37 08.08.2025

  7 Бат Вальо -Истинския

    Отговор
    Путин е приготвил една дълга кафява линия,докато козирува пред Тръмп

    10:37 08.08.2025

  8 Вашето мнение

    Отговор
    Споко, това което ще получи засяга и отварянето на вратите на остров Белене за цвета на нацията.

    10:38 08.08.2025

  9 По заглавиено

    Отговор
    Путин нищо не иска от Дончо.
    Рижавия се натиска

    10:38 08.08.2025

  10 Предпоследния xoxoл

    Отговор
    Нощес е пострадала библиотека пълна с брадати учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция. Горят складовете с пуканки на пристанището в Одеса, все още гърми и святка. Потрошени са фабрика за производство на плюшени играчки и завод за църковна утвар и свещи.
    На фронта xoxoлите са напреднали геройски на запад, руснаците позорно са отстъпили, също на запад. Очаква се няколко града в 4о4 да загубят стратегическото си значение.
    Обаче зеле проведе разговор с еди рама и това ще оправи нещата.

    10:38 08.08.2025

  12 пешо

    Отговор
    патравата и спинозна руска армия 4-та година боксува в Донбас

    Коментиран от #39

    10:39 08.08.2025

  14 Механик

    Отговор
    истината е,че от руснака войник не става

    Коментиран от #21, #25, #32

    10:40 08.08.2025

  15 Обратно броене

    Отговор
    Някой ден и руската федерация ще престане да съществува.

    Коментиран от #22

    10:40 08.08.2025

  16 Аха...

    Отговор

    До коментар #7 от "Бат Вальо -Истинския":

    И Тръмп ще изшмърка цялата дълга кафява линия!

    10:41 08.08.2025

  17 Тея пак са се омотали

    Отговор
    Тръмп ли раздава украинските територии, а лошия Путин си ги взима сам.

    10:42 08.08.2025

  18 Зормаер

    Отговор
    Ще получи,каквото и двамата искат.А комисарките ще скимтят.

    10:42 08.08.2025

  19 Киевска Рус, бе!

    Отговор
    АМЕРИКАНЦИТЕ НАЙ-НАКРАЯ РАЗБРАХА, ЧЕ
    ИДЕ РЕЧ ЗА ЕДНА РУСКА ТЕРИТОРИЯ, РАЗДЕЛЕНА

    ОТ ЗАВИСТЛИВИТЕ ИНТРИГАНТИ ЗАПАДНИ, КОИТО
    НЯМАТ НИКАКВИ РЕСУРСИ, НО НЕ СПИРАТ ДА ПРИБАРВАТ
    ЧУЖДИТЕ РЕСУРСИ С ЛЪЖИ - ФАКТИТЕ ОТ БЛИЗКАТА
    И ПО-ДАЛЕЧНА ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА!

    Факт и от наши дни - кой откара НАТО да лае пред вратите
    (по границите) на Русия обкръжавайки я отвсякъде с лъжливи
    корупмпета и измамници ликвидиращи народите си!

    Коментиран от #27

    10:42 08.08.2025

  20 Злобното Джуджи

    Отговор
    "..антируски проект...“

    За 25 года Русия успя да направи всички съседни държави антируски, както и 99% от Света !!!
    Има нещо много гнило в Матушката, не мислите ли ?

    10:43 08.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  23 Слава Україні

    Отговор
    Абсолютно си прав. Но преди това ще изчезне Фекалистан. Територия населена с миризливи фашисти.

    10:43 08.08.2025

  24 Той

    Отговор
    Това не го ли искаше барабар с териториите?!? Че защо пък да го иска от Тръмп?!?

    10:44 08.08.2025

  25 Това е безспорен

    Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Факт.Толкова руснаци умряха обезглавени от украински дронове за едното нищо.

    Коментиран от #45

    10:45 08.08.2025

  27 Ха-ха-ха ... Казано е:

    Отговор

    До коментар #19 от "Киевска Рус, бе!":

    Русия превзема Европа (40% от територията на континента заема РФ)
    САЩ превзема Британската империя с всичко, което е в нея!

    Хахахаха ... Всичко ще си дойде на мястото - разделение по братски.
    За Китай остават зони на влияние, които си хареса извън горните...
    Хахахаха...
    Плюс това - иде изънземен кораб към нашата Вселена, реномиран учен го твърди.

    10:46 08.08.2025

  28 Абе

    Отговор
    Путин си е казал изискванията още от самото начало. Какво не разбрахте? Каквото поиска ще го постигне. Каквото си е наумил ще го направи.

    10:47 08.08.2025

  29 Сидоренко Иларион Никитко

    Отговор
    Незалежная ушла в канал.

    10:48 08.08.2025

  30 Украйна да спре

    Отговор
    да съществува?
    Да. Това не се оправи и си остана проста "покрайнина". Не можа да използва историческият шанс и да стане нормална държава, за това му се прекъсва съществуването отделно. Или ще бъде разделено и раздадено между съседните страни или Русия ще си го върне пак в империята си!

    10:48 08.08.2025

  31 Кико

    Отговор
    Забавно е когато новина, обявена в кукуригащите медии за сензационно-пророческа, е просто копие на главните руските условия още от началото на войната.
    Характерна особеност в света на папагалите 😂😂😂

    10:49 08.08.2025

  32 Ли Харви

    Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Албанци ли развяха байряка над Райхстага и с Емвер Ходжа ли,Дьониц подписа капитулацията.Бре натягане,бива,ама чак до на Кок..чо прашките стигнаха.

    10:49 08.08.2025

  33 Елементарно е!

    Отговор
    Фашистът Путлер само ще изпълнява... без да иска нищо друго освен да запази жалкия си животец в бункера.

    Коментиран от #107

    10:49 08.08.2025

  34 не може да бъде

    Отговор
    Има ли съмнения у някого че Украйна е антирускипроект реализиран сполучливо заради грешките на Горбачов и Елцин и наивността заблудите и предателството украинските ръководители Кравчук Кучма и т.н!?Както разбира се и режимът на Зеленски който успя насилствено да впрегне даже несъгласните рускоезични украинци!?Сега всички в Украйна ще се питат -а оти ги ручахме жабетата!?Ще си припомнят и това че всичко което са имали е построено от СССР -новата украинска власт не е построила нищо и това с което ще разполагат след войната е именно нищото и може само да се надяват на някакви благодеяния от страна на Запада!?Но Западът не прави благодеяния това трябва да се знае от всички!?

    Коментиран от #44, #56

    10:50 08.08.2025

  35 Констатация

    Отговор
    ,, Анализи” от масовите медии не струват пукната пара.

    10:51 08.08.2025

  36 Минувач 1

    Отговор
    В NYT пишат глупости. руснаците не са глупави да искат прокремълски режим в Украйна. След тази война това няма как да стане. А и на кой му трябва ипотекирана и задлъжняла държава. Грижата май ще ни я пробутат та тас, европейците.Извън блоков статут се смята за реалистично и неизбежно. Ограничения в размера и характера на въоръжените сили също ще се иска. Завзетите територии да се отстъпят? Няма кой в Русия да приеме това. Жертвите - човешки и материални няма да отидат напразно. А и стратегически е недопустимо.

    Коментиран от #40

    10:52 08.08.2025

  38 007 лиценз ту кил

    Отговор
    Ама какви украински територии, те вече са част от РФ, така пише в конституцията. Много ясно, че ще поиска нещо много по-важно.

    10:55 08.08.2025

  39 Учуден

    Отговор

    До коментар #12 от "пешо":

    По какъв начин руската армия е масово със СПИН?!

    Коментиран от #50

    10:55 08.08.2025

  40 Украйна ще се възстанови

    Отговор

    До коментар #36 от "Минувач 1":

    със замразените активи на рашистите.

    10:55 08.08.2025

  41 Др.Путин,

    Отговор
    какво ще стане ако мине на твоето и Украйна стане нещо като Беларус? Тогава ще ви дразни, че пак сте съседи на държава която е в НАТО и народът ѝ ви мрази - Полша. Ще има ли демилитаризация и денацификация на Полша и ако да се сдобиваме с нов съсед - Германия която също е фашистка и в НАТО.

    10:56 08.08.2025

  42 Марин

    Отговор
    Знам отдавна, че руснаците са много по умни от американците и техните подлоги.

    10:57 08.08.2025

  43 Някой

    Отговор
    От самото начало казах, че най-сигурният мир е военен съюз между Украйна и Русия. Бандеровците трябва да бъдат изчегъртани от там. И контрол на обучавана история и как да преобучат новото поколение.

    10:58 08.08.2025

  44 стоян георгиев

    Отговор

    До коментар #34 от "не може да бъде":

    Няма по смешно нещо от фен на Путлер дето иска да мине за експерт.имали съмнение че Украйна е антируски проект???нееее отговорил водопада...хахахаха....та ти кой си че нещо не става ясно? Русия е антиукраински проект ако трябва да сме точни и няма съмнение в това!

    10:59 08.08.2025

  45 Путин

    Отговор

    До коментар #25 от "Това е безспорен":

    На кой му пука заБлатните

    11:00 08.08.2025

  46 Украинец

    Отговор
    Германия беше разделена на две 50 години, жалко е разделението да минава през Украйна, по-добре цялата в Русия.

    Коментиран от #61

    11:00 08.08.2025

  47 Чичак

    Отговор
    Нищо не може ....Доналд ще свали нафта с десетка и дребния е у киреча

    11:00 08.08.2025

  48 ЦИРК

    Отговор
    Ще поживеем и ще видим. За разлика от доста западни политици, Путин има ясна визия както прави, защо го прави и как да го постигне. И не винаги всичките планове му се реализират, но е нормално когато срещу него са толкова много и толкова мощни противници.

    На мен лично ми е интересно, когато Тръмп и Путин се договорят и настъпи траен мир, и Русия вече не е заплаха за НАТО, какво правим с бюджетите за отбрана ? Ще ги намаляме ли пак или ще си стоят на 5% ?

    Коментиран от #77

    11:01 08.08.2025

  49 Архимандрисандрит Бибиян

    Отговор
    Путилифонът бате Пунде ни сподели каде коги прочел тая статия зело да го страхува коги се видат с Долен Тъп оня да не поиска Татароменгяния да се донади къмто Амерекаските штатове!

    11:01 08.08.2025

  51 Я пък тоя

    Отговор
    До коментар 1 и 2.
    Събудете се, 10,30 е, пийте по едно кафе и тогава пишете. На всички, независимо Какво пишем тук е ясно, че Украйна губи. Така че няма смисъл да убеждавате който и да е , че Русия няма да постигне нищо. Въпроса е кой колко и какво ще получи между запада и Русия, Украйна я няма в тая схема.

    11:03 08.08.2025

  52 Хекатомба!!!

    Отговор
    Заради сраженията около Покровск средната цифра на ликвидирани руснаци доближава 2000 на денонощие.

    Коментиран от #55, #65

    11:03 08.08.2025

  54 Разбира Се Че

    Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Путин няма да поиска от Тръмп украински територии - той вече си ги взе.

    11:06 08.08.2025

  56 Нали?

    Отговор

    До коментар #34 от "не може да бъде":

    Сега остава да намериш и теле под вола...

    11:09 08.08.2025

  58 истината

    Отговор
    Какво иска убиеца с ботокса не е важно за никого. Джуджето от кремъл е на колене, пътник.

    Коментиран от #60

    11:10 08.08.2025

  61 С Украйна ще стане като с Германия...

    Отговор

    До коментар #46 от "Украинец":

    Пак ще бъде цяла и обединена, но ще отнеме време докато Путлер се срещне с Жириновски и Хитлер.

    11:13 08.08.2025

  63 Артилерист

    Отговор
    Ами тя Русия още от началото постави само това условие-Украйна да не влиза в НАТО-и ако беше изпълнено от западняците, начело със САЩ-война нямаше да има. Но те подготвяха дълго Украйна за война и всяко заявление на Русия нямаше никакво значение и щеше да бъде пренепрегнато.

    Коментиран от #64, #76

    11:16 08.08.2025

  67 Ванс

    Отговор
    Казано е - пълна и безусловна капитулация.Другото са глупости.

    11:19 08.08.2025

  72 пиночет

    Отговор

    До коментар #71 от "доктор":

    Мисля си, че това е донякъде обида към маймуните!

    11:27 08.08.2025

  73 "Wероятно" това ще преследва Путин

    Отговор
    Е справедливо.

    11:27 08.08.2025

  74 Не ни разсейвайте

    Отговор
    Палестина е по важна за момента

    11:29 08.08.2025

  75 Факти

    Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    11:29 08.08.2025

  76 Войната я има,заради Украйна

    Отговор

    До коментар #63 от "Артилерист":

    През оная работа ми е дали а има,или няма.Разликите с рус са минимални,или никакви.Х.о.х.о.лите млуват на руски,ланшафта,жилиша им е същата мизе.рия кат русия,ноооо искат да са отделна,независима държава?!Глей ти!!Ама,тва е!Мноо искат?Техна си работа.Видно е спо,или войнаата на рус неть вървой.Ама нет вървой и паричните потоци за рус от Запада за енергийните доставки.Тва е коуфти,а?рус няма пари.Тая статия е фейк.Никой няма да му даде на путя укрйина.Даром се не даваТрябва да си а завоюва,ама не може.1 МЛН.руснаци вече са при Кобзон.

    11:29 08.08.2025

  77 ои8уйхътгрф

    Отговор

    До коментар #48 от "ЦИРК":

    Има фундаментална разлика между Путин и Тръмп + подлогите му... Дедо Вова е ДЪРЖАВНИК, а онези клоуни са просто политици... А разликата е много проста и понятна всекиму:

    "Политикът мисли за следващите избори, държавникът – за следващите поколения"

    Коментиран от #85

    11:30 08.08.2025

  78 Скопен Кремълски плъх с токчета

    Отговор
    Няма да мръдна от бункера, тук имам всякакви предимства

    11:30 08.08.2025

  79 Въобще няма да се обсъжда

    Отговор
    Статута на Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска области. Те са си руски. И с референдум са част от РФ

    Коментиран от #80

    11:31 08.08.2025

  80 доктор

    Отговор

    До коментар #79 от "Въобще няма да се обсъжда":

    Путинопедал ли си?

    Коментиран от #96

    11:32 08.08.2025

  81 Кашпировски:

    Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    Коментиран от #88

    11:32 08.08.2025

  82 Изрод

    Отговор
    За Путин няма нищо по важно от жалкия си животец.

    11:33 08.08.2025

  83 Путин нищо

    Отговор
    няма да поиска от Тръмп, а ще посочи и ще заяви

    Коментиран от #101

    11:35 08.08.2025

  84 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    Отговор
    Дали ще ми оставят малките момченца?

    11:35 08.08.2025

  85 Отв

    4 3 Отговор

    До коментар #77 от "ои8уйхътгрф":

    Дедо изрод съсипа бъдещето за поколения руснаци !

    11:36 08.08.2025

  • 87 Wероятно български не знаем

    2 1 Отговор
    Wероятно :))))

  • 89 БРАВО

    5 3 Отговор
    Абе щом джуджето се съгласи толкова бързо на преговори , Явно пратеника на Тръмп му направил предложение на което не може да откаже ! СТРАХ !!!!

    Коментиран от #92

    11:41 08.08.2025

  • 91 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Предпоследния xoxoл":

    Тоз фейлетон го слушаме вече четири години. А Лисабон все още е така далеч..

    11:45 08.08.2025

  • 92 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "БРАВО":

    Тръмп изчеластри Индия с митата и Хаяско напълни куфарчето..

    11:47 08.08.2025

  • 93 Военкор

    5 2 Отговор
    Почти няма живи ватенки в сумска област.

    11:48 08.08.2025

  • 94 !!!?

    6 1 Отговор
    Путлер още не е разбрал, че украинците не искат кремълско робство...същото като до болка познатото у нас турско иго !!!?

    11:49 08.08.2025

  • 95 Да де

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Предпоследния xoxoл":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    11:51 08.08.2025

  • 96 Неологизмът,

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "доктор":

    който си написал е симптом на ментален проблем. Намери колега психиатър.

    11:52 08.08.2025

  • 97 0001

    2 2 Отговор
    Колко безсмислена е една война!!! Колко бяха бандерите със свастики в Украйна? Да бяха ги прибрали украйнските власти. Нямаше да загинат толкова невинни други хора. Да беше заявила тая Украйна, че няма да членува в НАТО а само в ЕС, Русия нямаше против. Щеше да си търгува с ЕС и Русия, щеше да има мир. Колко милиарди безсмислени изляха в Украйна и САЩ, и ЕС. Ако бяха ги вложили в съвместни предприятия в Русия, нямаше да имат по-надежден партньор и приятел. Но, не! Ястребите от Британия и САЩ употребиха украйнския народ за да отслабят Русия. Тях изобщо не ги интересува Украйна а само отслабването на Русия.
    Предизвикаха я да нападне! Русия не се нуждае от територии а от стабилност. Ами ако всичко което се случи беше разиграно от Русия в Мексико или Канада? Дали Щатите нямаше да реагират по същия начин?
    Напълно безсмислена война запалена от други, употребен народ!!!

    11:53 08.08.2025

  • 98 Наско

    1 1 Отговор
    Путлер не е в позиция да иска.В момента може само да минимизира огромния си провал.3 дневната апирация е до никъде.Жертвите са над милион,похарчени са над 300 милиарда.Единствената му утеха е че срещу него не е някой президент като Роналд Рейгън,който отдавна щеше да е прилкючил с гнилата му корумпирана империя,а Дони,който всеки ден е с различно мнение.
    Това на което може да се надява е Дони да е в настроение да дава а не да праща B2 да разорава.

    11:57 08.08.2025

  • 99 Казуар

    1 0 Отговор
    Кой украинец би подписал да се наруши териториалната цялост на Украйна, след това страната да се разоръжи, след това руските завоеватели с продажно правителство да преследват всички които които са срещу руската доминация. Конституцията на Украйна трябва да се наруши.

    11:57 08.08.2025

  • 100 Факт

    1 3 Отговор
    За политиката на Русия и бившия СССР, насочена против украинската духовност и култура, говорят следните дати:
    1720 г. – Петър I забранява книгопечатането на украински език.
    1729 г. – Петър III заповядва да бъдат преведени всички държавни постановления и разпореждания от украински на руски език.
    1763 г. – Екатерина II издава указ, който забранява преподаването в Киево-Могилянската академия да се води на украински език.
    1769 г. – Синодът се разпорежда да бъдат извадени украинските буквари от всички училища.
    1775 г. – Украинските училища, които са били създадени към полковите казашки канцеларии, се закриват.
    1862 г. – Закриват се неделните и безплатните украински училища за възрастни.
    1863 г. – Издадено е Валуевското окръжно, което забранява книгопечатането на украински език и съществуването на украински театър в Източна Украйна.
    1876 г. – Издаден е указ на Александър II за забрана на вноса на украински книги и ноти с текстове на украински език.
    1888 г. – Александър III забранява украинският език да се използва в официалните учреждения и новородените да се кръщават с украински имена.
    1895 г. – Издадено е разпореждане, с което се забранява печатането на украински книги за деца.
    1908 г. – С указ на Сената националната културна и просветна дейност в Украйна се признава за вредна.
    1933 г. – Сталин заповядва да се спре “украинизацията”.
    1938 г. – Издадено е постановление на ЦК на ВКП(б) “За задължително изучаване на руски език в националните републики

    11:58 08.08.2025

  • 101 Кво ши посочи?

    1 2 Отговор

    До коментар #83 от "Путин нищо":

    русиЯ е пред фалит.от 120-те милиарда долара,които ги кЪтаха за подхранване на воЙната са останали 20 млрд.На ИндиЯ и сложиха митото 25 процента и скоро става 50 процента.Демек руски петрол няма коЙ да купи.НЯма и кинти от това.Чета и боЙните деиствиЯ на руснаците закЪсали.С други думи ЗЛЕ.Всъщност пак ще ги подкрепи САЩ,както през 1905(руско-японската воина и последвалата руска ЗАГУБА).От украйна кво земал,земал.Повече няма май,а?Путя пролази

    11:58 08.08.2025

  • 102 Троянец

    2 2 Отговор
    Путин няма да поиска от Тръмп украински територии-Toй просто ще си ги вземе.........и НИКОЙ неможе да о спре!

    11:58 08.08.2025

  • 103 Рублевка

    0 2 Отговор
    РФ ще плати на САЩ и лично на Доналд Тръмп и ще купи за втори път в историята Киев. Това е често срещана практика в историята. Русия купува Прибалтика и Финландия от Швеция, а Киев от Полша. РФ е достатъчно богата и може да си го позволи.

    11:59 08.08.2025

  • 104 0001

    4 1 Отговор
    И сега елитите на ЕС за да запазят управлението си хвърлят съзнанието на хората във военна посока. Предполагаемо нападение от Русия. Когато се натрупат неуредици от неграмотно управление се търси външна причина за да оправдае некадърността. Беше ковид психозата и ако не беше тази война сега щяхме да имаме право да си отворим прозорците да проветрим само ако имаме необходимия сертификат. Щяха да ни забулят в маски и защитни облекла и щяхме да бъдем поставени в пълно подчинение. Е, видяхме как ковида изчезна за два дни. Сега не знам докъде ще ни докарат с тази война!

    Коментиран от #106

    11:59 08.08.2025

  • 105 Факт

    0 2 Отговор
    За политиката на Русия и бившия СССР, насочена против украинската духовност и култура, говорят следните дати:

    1958 г. – Член 20 от Основите на Законодателството на СССР и съюзните републики гласи, че изучаването на руски език остава задължително.
    1970 г. – Издаден е указ, според който всички дисертации трябва да се защитават на руски език и да се утвърждават в Москва.
    1983 г. – ЦК на КПСС издава постановление за усилено изучаване на руски език и повишаване заплатите на учителите по руски език.
    1989 г. – Пленумът на ЦК на КПСС издава постановление за “руския език като общодържавен език”.
    1990 г. – Върховният Съвет на СССР приема “Закон за езиците на народите на СССР”, в който руският език получава статут на официален.

    12:00 08.08.2025

  • 106 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 107 Да ми пристанеш

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Елементарно е!":

    Ще Ти правя деца...

    12:03 08.08.2025