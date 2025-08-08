The New York Times: Путин няма да поиска от Тръмп украински територии, а нещо много по-важно

Американският вестник The New York Times пише, че при евентуални преговори с Доналд Тръмп руският президент Владимир Путин няма да поиска украински територии, а нещо много по-важно.
Путин вероятно ще се опита да извоюва стратегическа политическа победа във войната в замяна на отказ от териториални претенции в Украйна, съобщава The New York Times, позовавайки се на анализатори. Изданието отбелязва, че истинска победа за Путин не би било завземането на още четири украински региона в допълнение към Крим, а връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва.
Това би означавало, по-специално, забрана за влизане на Украйна в НАТО и като цяло за военно сътрудничество със Запада, установяване на проруско правителство в Киев, ограничаване на отбранителния потенциал на Украйна и т.н.
Wероятно това ще преследва Путин на личната си среща с Тръмп, а не украински земи. И това може да е победата на Русия във войната.
Конкретните споразумения, постигнати от специалния пратеник Стив Уиткоф и Владимир Путин по време на срещата им в Москва, остават неизвестни и до днес. И двете страни се изказаха положително за този разговор, но конкретното му съдържание остана класифицирано за широката общественост.
През последните няколко месеца руските пратеници категорично настояваха, че Украйна трябва да предаде на Русия без възражения Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска области. Вашингтон правилно сметна тези искания за неразумни и ги видя като знак, че Москва не е сериозна по отношение на преговорите за прекратяване на войната.
Някои анализатори обаче предполагат, че Путин умишлено е наредил на своите пратеници да заемат именно тази твърда линия, за да си осигури евентуално лична среща с Тръмп. Очевидно Москва се надява, че при среща на четири очи Путин ще успее да убеди Тръмп в руската визия за „първопричините за конфликта“.
На предстоящите преговори Москва наистина ще бъде готова да се откаже от претенциите си към определени територии, за да постигне по-глобална цел.
Путин иска Украйна да престане да бъде това, което той смята за „антируски проект“, тоест да се върне в сферата на влияние на Москва. Следователно, или ще постигне това чрез гаранции от НАТО, или ще го постигне чрез политически контрол в рамките на Украйна. Територията е много второстепенна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #53, #57, #86
10:34 08.08.2025
2 стоян георгиев
Коментиран от #13
10:35 08.08.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #54
10:36 08.08.2025
4 Путин, В. В.
Иначе казано пълна и безусловна капитулация на 4о4 и нато.
Толкова ли е трудно да се запомни?
10:36 08.08.2025
5 Коста
10:37 08.08.2025
6 Пич
10:37 08.08.2025
7 Бат Вальо -Истинския
Коментиран от #16
10:37 08.08.2025
8 Вашето мнение
10:38 08.08.2025
9 По заглавиено
Рижавия се натиска
10:38 08.08.2025
10 Предпоследния xoxoл
На фронта xoxoлите са напреднали геройски на запад, руснаците позорно са отстъпили, също на запад. Очаква се няколко града в 4о4 да загубят стратегическото си значение.
Обаче зеле проведе разговор с еди рама и това ще оправи нещата.
Коментиран от #91, #95
10:38 08.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 пешо
Коментиран от #39
10:39 08.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Механик
Коментиран от #21, #25, #32
10:40 08.08.2025
15 Обратно броене
Коментиран от #22
10:40 08.08.2025
16 Аха...
До коментар #7 от "Бат Вальо -Истинския":И Тръмп ще изшмърка цялата дълга кафява линия!
10:41 08.08.2025
17 Тея пак са се омотали
10:42 08.08.2025
18 Зормаер
10:42 08.08.2025
19 Киевска Рус, бе!
ИДЕ РЕЧ ЗА ЕДНА РУСКА ТЕРИТОРИЯ, РАЗДЕЛЕНА
ОТ ЗАВИСТЛИВИТЕ ИНТРИГАНТИ ЗАПАДНИ, КОИТО
НЯМАТ НИКАКВИ РЕСУРСИ, НО НЕ СПИРАТ ДА ПРИБАРВАТ
ЧУЖДИТЕ РЕСУРСИ С ЛЪЖИ - ФАКТИТЕ ОТ БЛИЗКАТА
И ПО-ДАЛЕЧНА ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА!
Факт и от наши дни - кой откара НАТО да лае пред вратите
(по границите) на Русия обкръжавайки я отвсякъде с лъжливи
корупмпета и измамници ликвидиращи народите си!
Коментиран от #27
10:42 08.08.2025
20 Злобното Джуджи
За 25 года Русия успя да направи всички съседни държави антируски, както и 99% от Света !!!
Има нещо много гнило в Матушката, не мислите ли ?
10:43 08.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Слава Україні
10:43 08.08.2025
24 Той
10:44 08.08.2025
25 Това е безспорен
До коментар #14 от "Механик":Факт.Толкова руснаци умряха обезглавени от украински дронове за едното нищо.
Коментиран от #45
10:45 08.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ха-ха-ха ... Казано е:
До коментар #19 от "Киевска Рус, бе!":Русия превзема Европа (40% от територията на континента заема РФ)
САЩ превзема Британската империя с всичко, което е в нея!
Хахахаха ... Всичко ще си дойде на мястото - разделение по братски.
За Китай остават зони на влияние, които си хареса извън горните...
Хахахаха...
Плюс това - иде изънземен кораб към нашата Вселена, реномиран учен го твърди.
10:46 08.08.2025
28 Абе
10:47 08.08.2025
29 Сидоренко Иларион Никитко
10:48 08.08.2025
30 Украйна да спре
Да. Това не се оправи и си остана проста "покрайнина". Не можа да използва историческият шанс и да стане нормална държава, за това му се прекъсва съществуването отделно. Или ще бъде разделено и раздадено между съседните страни или Русия ще си го върне пак в империята си!
10:48 08.08.2025
31 Кико
Характерна особеност в света на папагалите 😂😂😂
10:49 08.08.2025
32 Ли Харви
До коментар #14 от "Механик":Албанци ли развяха байряка над Райхстага и с Емвер Ходжа ли,Дьониц подписа капитулацията.Бре натягане,бива,ама чак до на Кок..чо прашките стигнаха.
10:49 08.08.2025
33 Елементарно е!
Коментиран от #107
10:49 08.08.2025
34 не може да бъде
Коментиран от #44, #56
10:50 08.08.2025
35 Констатация
10:51 08.08.2025
36 Минувач 1
Коментиран от #40
10:52 08.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 007 лиценз ту кил
10:55 08.08.2025
39 Учуден
До коментар #12 от "пешо":По какъв начин руската армия е масово със СПИН?!
Коментиран от #50
10:55 08.08.2025
40 Украйна ще се възстанови
До коментар #36 от "Минувач 1":със замразените активи на рашистите.
10:55 08.08.2025
41 Др.Путин,
10:56 08.08.2025
42 Марин
10:57 08.08.2025
43 Някой
10:58 08.08.2025
44 стоян георгиев
До коментар #34 от "не може да бъде":Няма по смешно нещо от фен на Путлер дето иска да мине за експерт.имали съмнение че Украйна е антируски проект???нееее отговорил водопада...хахахаха....та ти кой си че нещо не става ясно? Русия е антиукраински проект ако трябва да сме точни и няма съмнение в това!
10:59 08.08.2025
45 Путин
До коментар #25 от "Това е безспорен":На кой му пука заБлатните
11:00 08.08.2025
46 Украинец
Коментиран от #61
11:00 08.08.2025
47 Чичак
11:00 08.08.2025
48 ЦИРК
На мен лично ми е интересно, когато Тръмп и Путин се договорят и настъпи траен мир, и Русия вече не е заплаха за НАТО, какво правим с бюджетите за отбрана ? Ще ги намаляме ли пак или ще си стоят на 5% ?
Коментиран от #77
11:01 08.08.2025
49 Архимандрисандрит Бибиян
11:01 08.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Я пък тоя
Събудете се, 10,30 е, пийте по едно кафе и тогава пишете. На всички, независимо Какво пишем тук е ясно, че Украйна губи. Така че няма смисъл да убеждавате който и да е , че Русия няма да постигне нищо. Въпроса е кой колко и какво ще получи между запада и Русия, Украйна я няма в тая схема.
11:03 08.08.2025
52 Хекатомба!!!
Коментиран от #55, #65
11:03 08.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Разбира Се Че
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Путин няма да поиска от Тръмп украински територии - той вече си ги взе.
11:06 08.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Нали?
До коментар #34 от "не може да бъде":Сега остава да намериш и теле под вола...
11:09 08.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 истината
Коментиран от #60
11:10 08.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 С Украйна ще стане като с Германия...
До коментар #46 от "Украинец":Пак ще бъде цяла и обединена, но ще отнеме време докато Путлер се срещне с Жириновски и Хитлер.
11:13 08.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Артилерист
Коментиран от #64, #76
11:16 08.08.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ванс
11:19 08.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 пиночет
До коментар #71 от "доктор":Мисля си, че това е донякъде обида към маймуните!
11:27 08.08.2025
73 "Wероятно" това ще преследва Путин
11:27 08.08.2025
74 Не ни разсейвайте
11:29 08.08.2025
75 Факти
11:29 08.08.2025
76 Войната я има,заради Украйна
До коментар #63 от "Артилерист":През оная работа ми е дали а има,или няма.Разликите с рус са минимални,или никакви.Х.о.х.о.лите млуват на руски,ланшафта,жилиша им е същата мизе.рия кат русия,ноооо искат да са отделна,независима държава?!Глей ти!!Ама,тва е!Мноо искат?Техна си работа.Видно е спо,или войнаата на рус неть вървой.Ама нет вървой и паричните потоци за рус от Запада за енергийните доставки.Тва е коуфти,а?рус няма пари.Тая статия е фейк.Никой няма да му даде на путя укрйина.Даром се не даваТрябва да си а завоюва,ама не може.1 МЛН.руснаци вече са при Кобзон.
11:29 08.08.2025
77 ои8уйхътгрф
До коментар #48 от "ЦИРК":Има фундаментална разлика между Путин и Тръмп + подлогите му... Дедо Вова е ДЪРЖАВНИК, а онези клоуни са просто политици... А разликата е много проста и понятна всекиму:
"Политикът мисли за следващите избори, държавникът – за следващите поколения"
Коментиран от #85
11:30 08.08.2025
78 Скопен Кремълски плъх с токчета
11:30 08.08.2025
79 Въобще няма да се обсъжда
Коментиран от #80
11:31 08.08.2025
80 доктор
До коментар #79 от "Въобще няма да се обсъжда":Путинопедал ли си?
Коментиран от #96
11:32 08.08.2025
81 Кашпировски:
Коментиран от #88
11:32 08.08.2025
82 Изрод
11:33 08.08.2025
83 Путин нищо
Коментиран от #101
11:35 08.08.2025
84 Пасивен Кремълски педофил с токчета
11:35 08.08.2025
85 Отвратен
До коментар #77 от "ои8уйхътгрф":Дедо изрод съсипа бъдещето за поколения руснаци !
11:36 08.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Wероятно български не знаем
11:39 08.08.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 БРАВО
Коментиран от #92
11:41 08.08.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #10 от "Предпоследния xoxoл":Тоз фейлетон го слушаме вече четири години. А Лисабон все още е така далеч..
11:45 08.08.2025
92 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #89 от "БРАВО":Тръмп изчеластри Индия с митата и Хаяско напълни куфарчето..
11:47 08.08.2025
93 Военкор
11:48 08.08.2025
94 !!!?
11:49 08.08.2025
95 Да де
До коментар #10 от "Предпоследния xoxoл":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
11:51 08.08.2025
96 Неологизмът,
До коментар #80 от "доктор":който си написал е симптом на ментален проблем. Намери колега психиатър.
11:52 08.08.2025
97 0001
Предизвикаха я да нападне! Русия не се нуждае от територии а от стабилност. Ами ако всичко което се случи беше разиграно от Русия в Мексико или Канада? Дали Щатите нямаше да реагират по същия начин?
Напълно безсмислена война запалена от други, употребен народ!!!
11:53 08.08.2025
98 Наско
Това на което може да се надява е Дони да е в настроение да дава а не да праща B2 да разорава.
11:57 08.08.2025
99 Казуар
11:57 08.08.2025
100 Факт
1720 г. – Петър I забранява книгопечатането на украински език.
1729 г. – Петър III заповядва да бъдат преведени всички държавни постановления и разпореждания от украински на руски език.
1763 г. – Екатерина II издава указ, който забранява преподаването в Киево-Могилянската академия да се води на украински език.
1769 г. – Синодът се разпорежда да бъдат извадени украинските буквари от всички училища.
1775 г. – Украинските училища, които са били създадени към полковите казашки канцеларии, се закриват.
1862 г. – Закриват се неделните и безплатните украински училища за възрастни.
1863 г. – Издадено е Валуевското окръжно, което забранява книгопечатането на украински език и съществуването на украински театър в Източна Украйна.
1876 г. – Издаден е указ на Александър II за забрана на вноса на украински книги и ноти с текстове на украински език.
1888 г. – Александър III забранява украинският език да се използва в официалните учреждения и новородените да се кръщават с украински имена.
1895 г. – Издадено е разпореждане, с което се забранява печатането на украински книги за деца.
1908 г. – С указ на Сената националната културна и просветна дейност в Украйна се признава за вредна.
1933 г. – Сталин заповядва да се спре “украинизацията”.
1938 г. – Издадено е постановление на ЦК на ВКП(б) “За задължително изучаване на руски език в националните републики
11:58 08.08.2025
101 Кво ши посочи?
До коментар #83 от "Путин нищо":русиЯ е пред фалит.от 120-те милиарда долара,които ги кЪтаха за подхранване на воЙната са останали 20 млрд.На ИндиЯ и сложиха митото 25 процента и скоро става 50 процента.Демек руски петрол няма коЙ да купи.НЯма и кинти от това.Чета и боЙните деиствиЯ на руснаците закЪсали.С други думи ЗЛЕ.Всъщност пак ще ги подкрепи САЩ,както през 1905(руско-японската воина и последвалата руска ЗАГУБА).От украйна кво земал,земал.Повече няма май,а?Путя пролази
11:58 08.08.2025
102 Троянец
11:58 08.08.2025
103 Рублевка
11:59 08.08.2025
104 0001
Коментиран от #106
11:59 08.08.2025
105 Факт
1958 г. – Член 20 от Основите на Законодателството на СССР и съюзните републики гласи, че изучаването на руски език остава задължително.
1970 г. – Издаден е указ, според който всички дисертации трябва да се защитават на руски език и да се утвърждават в Москва.
1983 г. – ЦК на КПСС издава постановление за усилено изучаване на руски език и повишаване заплатите на учителите по руски език.
1989 г. – Пленумът на ЦК на КПСС издава постановление за “руския език като общодържавен език”.
1990 г. – Върховният Съвет на СССР приема “Закон за езиците на народите на СССР”, в който руският език получава статут на официален.
12:00 08.08.2025
106 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
107 Да ми пристанеш
До коментар #33 от "Елементарно е!":Ще Ти правя деца...
12:03 08.08.2025