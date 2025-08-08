Американският вестник The New York Times пише, че при евентуални преговори с Доналд Тръмп руският президент Владимир Путин няма да поиска украински територии, а нещо много по-важно.

Путин вероятно ще се опита да извоюва стратегическа политическа победа във войната в замяна на отказ от териториални претенции в Украйна, съобщава The New York Times, позовавайки се на анализатори. Изданието отбелязва, че истинска победа за Путин не би било завземането на още четири украински региона в допълнение към Крим, а връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва.

Още новини от Украйна

Това би означавало, по-специално, забрана за влизане на Украйна в НАТО и като цяло за военно сътрудничество със Запада, установяване на проруско правителство в Киев, ограничаване на отбранителния потенциал на Украйна и т.н.

Wероятно това ще преследва Путин на личната си среща с Тръмп, а не украински земи. И това може да е победата на Русия във войната.

Конкретните споразумения, постигнати от специалния пратеник Стив Уиткоф и Владимир Путин по време на срещата им в Москва, остават неизвестни и до днес. И двете страни се изказаха положително за този разговор, но конкретното му съдържание остана класифицирано за широката общественост.

През последните няколко месеца руските пратеници категорично настояваха, че Украйна трябва да предаде на Русия без възражения Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска области. Вашингтон правилно сметна тези искания за неразумни и ги видя като знак, че Москва не е сериозна по отношение на преговорите за прекратяване на войната.

Някои анализатори обаче предполагат, че Путин умишлено е наредил на своите пратеници да заемат именно тази твърда линия, за да си осигури евентуално лична среща с Тръмп. Очевидно Москва се надява, че при среща на четири очи Путин ще успее да убеди Тръмп в руската визия за „първопричините за конфликта“.

На предстоящите преговори Москва наистина ще бъде готова да се откаже от претенциите си към определени територии, за да постигне по-глобална цел.

Путин иска Украйна да престане да бъде това, което той смята за „антируски проект“, тоест да се върне в сферата на влияние на Москва. Следователно, или ще постигне това чрез гаранции от НАТО, или ще го постигне чрез политически контрол в рамките на Украйна. Територията е много второстепенна.