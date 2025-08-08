CNN: Десетки хиляди войници на НАТО може да бъдат разположени около Киев и други големи градове в Украйна

Все по-голяма става вероятността в близките дни президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин да проведат среща, на която да обсъдят как може да бъде сложен край на войната в Украйна.
Тръмп иска да използва силата на личността си, за да постигне споразумение, вярвайки, че шестмесечната непримиримост от страна на Москва може да бъде преодоляна чрез среща лице в лице с Путин. Изглежда той все още се придържа към идеята, че Кремъл може да бъде убеден да спре войната, въпреки че руският му колега наскоро повтори своята максималистична позиция, че руският и украинският народ са едно цяло и където стъпи руски войник, там е Русия.
Всички се питат едно – кога ще свърши войната в Украйна? Отговорът обаче не е прост. Американската телевизия CNN начерта пет сценария за край на войната на Русия срещу Украйна:
1. Путин се съгласява на безусловно прекратяване на огъня
Този сценарий е много малко вероятен. Нереалистично е Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, при което фронтовите линии остават такива, каквито са – Съединените щати, Европа и Украйна вече поискаха такава пауза през май, под заплахата от санкции, а Русия я отхвърли. Путин вярва, че армията му сега напредва на фронта и печели. Той няма да иска да спре боевете.
2. Прагматизъм и още преговори
При този сценарий страните ще се споразумеят за по-нататъшни преговори, когато настъпи зимата и дойде буквалното замръзване на фронтовата линия. Дотогава Путин може да е превзел източните градове Покровск, Константиновка и Купянск, което му дава солидна позиция да изчака зимата и да се прегрупира. През 2026 година ще започне нова атака. Путин може да повдигне въпроса за избори в Украйна, за да постави под въпрос легитимността на Зеленски и дори да го свали от поста му в полза на проруски кандидат.
3. Нови две години война
При този сценарий военната помощ на САЩ и Европа за Украйна ѝ помага да сведе до минимум загубите на фронтовата линия през следващите месеци и кара Путин да се стреми към преговори, тъй като неговите военни за пореден път не успяват да изпълнят обещанията си. Покровск може да падне и други източноукраински крепости може да бъдат застрашени, но Украйна ще оцелее. В Европа вече се проведоха дискусии за изпращане на мироопазващи сили в Украйна като гарант за сигурност, макар че такова решение не е взето и някои членки са твърдо против.
Десетки хиляди европейски войници от НАТО биха могли да бъдат разположени около Киев и други големи градове, предоставяйки логистична и разузнавателна помощ на Украйна, за да създадат достатъчен възпиращ фактор, така че Москва да реши да остави фронтовите линии такива, каквито са. Това е най-доброто, на което Украйна може да се надява. Важно е да се отбележи, че към днешна дата решение за изпращане на натовски войници в Украйна не е взето.
4. Катастрофа за Украйна и НАТО
При този сценарий Тръмп изоставя Европа и Украйна. Европа прави всичко възможно, за да подкрепи Киев, но не успява наклони везните без американска подкрепа. Путин вижда как малките успехи в източната част на Украйна се превръщат в бавно разгромяване на украинските сили в равния, открит терен между Донбас и централните градове Днипро, Запорожие и столицата. Украинската отбрана се оказва отслабена, а кризата с военната сила на Киев се превръща в политическа катастрофа, при която Зеленски иска по-широка мобилизация в подкрепа на отбраната на страната. Киев е под опасност, а силите на Путин напредват.
Европейските сили оценяват, че би било по-добре да се бият с Русия в Украйна, отколкото по-късно на действителната територия на Европейския съюз. Но европейските лидери в крайна сметка нямат политическия мандат да се включат във войната на място в Украйна. Путин продължава напред. НАТО не успява да даде единен отговор. Това е кошмарът на Европа, но вече е и краят на суверенна Украйна.
5. Катастрофа за Путин: афганистански сценарий
При този сценарий Русия продължава да губи хиляди свои войници седмично за сравнително малки териториални печалби, наблюдавайки как санкциите подкопават съюза ѝ с Китай и приходите от Индия. Икономическите трудности сред руското население се превръщат в токсични за Кремъл и грешните политически сметки на Путин му изиграват лоша шега. Така беше в крайна сметка при безплодната окупация на Афганистан от СССР. Бунтът на Пригожин показа, че Путин може да изглежда непобедим, но това е само привидно.
Проблемът на този сценарий е, че той си остава по-скоро илюзия: именно тя е най-голямата надежда на западните страни, които нито са готови да влязат в Украйна срещу руската армия, нито да въоръжат Украйна, за да спечели войната.
10 Еми
Натовски войски не могат да идат там, само наемници. Никоя страна ат ЕС няма да иска черни чували.
Така че гамбитът е предрешен...
12:49 08.08.2025
14 До последния украинец
12:51 08.08.2025
Коментиран от #24, #39, #75
24 Вашето мнение
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А да, ей на тоя тип му стиска, ама мама не го пуска. ако го пусне ще громи руснаци, сам ще ги победи.
Коментиран от #35, #37
Коментиран от #92
Коментиран от #51
12:55 08.08.2025
28 Може.. да,
29 ЖЕКО
Коментиран от #38, #81
32 НОСЯТ КРЪСТОВЕТЕ?
До коментар #4 от "Боруна Лом":Няма смисъл за тях. Те са сатанисти... За какво са им кръстове?
12:57 08.08.2025
Може би номер 4 се доближава малко до реалността.
12:58 08.08.2025
До коментар #24 от "Вашето мнение":дано попадне в плен на бойците на кадиров
Нали ги виждаме днес, когато паднаха всички пердета! Пролича им фашата!
13:00 08.08.2025
39 пешо
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":скрий се бе путарак
13:00 08.08.2025
40 Отиваме към
13:01 08.08.2025
41 И Киев е Руски
Коментиран от #49
13:01 08.08.2025
42 Всички ли са с перчеми
13:02 08.08.2025
43 стоян георгиев
Коментиран от #45, #52
13:03 08.08.2025
44 БПФ
13:04 08.08.2025
45 пешо
До коментар #43 от "стоян георгиев":що не ходиш да я подкрепяш
13:07 08.08.2025
46 Прогноза
13:08 08.08.2025
47 Тома
13:09 08.08.2025
48 Хахахаха
До коментар #6 от "Иста":Наполеон го е правил! Резултат: казаци в Париж!😂😂😂😂
13:09 08.08.2025
49 Простак 200%!!!
До коментар #41 от "И Киев е Руски":Значи Ахмат скорост са заразили със СПИН руските войничета.
13:10 08.08.2025
50 Даа!
Коментиран от #96
13:10 08.08.2025
51 Правилно
До коментар #27 от "Ко стана с великият лев?":Беше скоро по гръцко, да тренира харчене в евро.
13:11 08.08.2025
52 да бе, да
До коментар #43 от "стоян георгиев":Русия нали си изчерпа ресурсите още на третия месец от СВО, че даже стигна до там да краде чипове от украинските перални. Путин пък умря от рак поне 3-4 пъти. Разполагането на войски на НАТО в Украйна означава участие на български военни и война с Русия. Вие добре ли сте? Кой нормален българин, и въобще човек с разум, би подкрепил подобно безумие?
Коментиран от #55
13:11 08.08.2025
53 Някой
До коментар #16 от "Една отлична новина!":На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.
Коментиран от #58
13:11 08.08.2025
54 Наритай руснак
Коментиран от #63
13:13 08.08.2025
55 Тихо пръдлияк!
До коментар #52 от "да бе, да":Не си компетентен.
13:13 08.08.2025
56 Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)
13:14 08.08.2025
57 Ъъъъъъъъ
13:15 08.08.2025
58 Факт
До коментар #53 от "Някой":Само на тези за Украйна . Щото тези партиди се поверени на роми да ги изработват .
13:15 08.08.2025
59 Ха ха ха
Коментиран от #83
13:15 08.08.2025
60 Мария Атанасова Мисиркова!?
13:15 08.08.2025
61 дончичо
До коментар #11 от "Вашето мнение":що тъй,тя цитира СИИ
13:16 08.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Не ритайте евроатлантик !
До коментар #54 от "Наритай руснак":Природата вече го е направила .
13:17 08.08.2025
64 Ха ХаХа
13:18 08.08.2025
65 Силиций
13:18 08.08.2025
66 И защо
13:19 08.08.2025
67 Като имат НАТО…
13:20 08.08.2025
68 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
13:22 08.08.2025
69 Ъъъъъъъъ
DeepState актуализира картата с бойните действия. Тя показва, че окупаторите са преминали река Вовча, напреднали са в Серебрянската гора и близо до Зелени Гай."
CNN дали четат украински медии?🤔
Коментиран от #80, #86
13:22 08.08.2025
70 0001
Европейски!?
Тръмп ако не се дели от акъла си пак ще е печеливш!
С тези войници от Европа ЕС ще олекне още. Ще бъдат загубени, ще има граждански проблеми в страните които са ги изпратили. ЕС е обречен да купува руски ресурси препродадени от американците. Митата на Тръмп са срещу стабилни държави за да се забави икономиката им. Мита между Русия и САЩ няма да има. Америка иска да изкупува сама суровини и само тя да ги продава. Тръмп доста умело използва войната не за да отслаби Русия а да срине икономиките на конкурентите. Русия няма нищо против да продава суровините си на надежден партньор пък той да ги продава както си ще.
13:23 08.08.2025
71 Пасивен Кремълски педофил с токчета
Коментиран от #95
13:23 08.08.2025
72 Аз съм от ссср
13:23 08.08.2025
73 Бай Ганьо
Коментиран от #89
13:25 08.08.2025
74 Още една
До коментар #16 от "Една отлична новина!":отлична новина!
Скоро, много скоро арсеналчето и въмъзъто ще кажат буууууум
Коментиран от #77
13:27 08.08.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Е то е ясно
13:28 08.08.2025
77 Отец Теофилий
До коментар #74 от "Още една":Въшко руска,дъното на язовира!
Коментиран от #85
13:28 08.08.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Смени
До коментар #31 от "САЩ":си потурето, ухаят на 💩 сладур.
13:30 08.08.2025
80 Руснак без крак
До коментар #69 от "Ъъъъъъъъ":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.
13:30 08.08.2025
81 дончичо
До коментар #30 от "Руснаците от комунисти":щото пък българите не сте врътипотурковци
13:32 08.08.2025
82 Клати Курти
13:32 08.08.2025
83 Ами това е то....
До коментар #59 от "Ха ха ха":"Възможен е единствено и най-вероятно четвъртият сценарий. Останалото са безумни бълнувания тип Хитлер през 1945 г."
13:32 08.08.2025
84 смени или дрогата или хормоните за смяна
До коментар #6 от "Иста":на пола
13:32 08.08.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Знаещ
До коментар #69 от "Ъъъъъъъъ":Зелени Гай бе превзет от руснаците още преди две седмици. Там руснаците сред труповете на бандеровцит намериха и труповете на десетина западни наемници сред които и една жена от Финландия, операторка на дронове . Западните наемници бяха идентифицирани по документите им и се оказаха от Британия , Германия и Холандия. Толкова за Зелени Гай .
13:34 08.08.2025
87 Премиерчето дЖилезку
13:36 08.08.2025
89 Гай Баньо
До коментар #73 от "Бай Ганьо":Най хубавото е че нашите жълтопаветни козячета пак ще се нанижат на сухо на дебеуия .
13:37 08.08.2025
90 Не Десетки хиляди
13:38 08.08.2025
91 Всички тия сценарии показват, че
Когато обаче е слаб и го бият, реве за свобода, демокрация и зачитане на некви международни закони, които те самите не спазват.
13:39 08.08.2025
92 Гориил
До коментар #25 от "Констатация":Необходимо е съгласието на Русия.
13:40 08.08.2025
93 Кви глупости пишете бре? Мушмули?
Коментиран от #100
13:40 08.08.2025
95 Баро
До коментар #71 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Преб .ийй и сqoππи жълтопаветен демократичен π€∆∆оо филл,спаси невинно Българско Дете !
13:41 08.08.2025
96 дончичо
До коментар #50 от "Даа!":Е,какво ти пука за наще военни?
Те са платени,от мен и от теб,колко луди има в България
Даже центовете ще се пишат копейки,за да не ги изпратят на Източния фронт
13:43 08.08.2025
