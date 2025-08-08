CNN: Десетки хиляди войници на НАТО може да бъдат разположени около Киев и други големи градове в Украйна

Все по-голяма става вероятността в близките дни президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин да проведат среща, на която да обсъдят как може да бъде сложен край на войната в Украйна.

Тръмп иска да използва силата на личността си, за да постигне споразумение, вярвайки, че шестмесечната непримиримост от страна на Москва може да бъде преодоляна чрез среща лице в лице с Путин. Изглежда той все още се придържа към идеята, че Кремъл може да бъде убеден да спре войната, въпреки че руският му колега наскоро повтори своята максималистична позиция, че руският и украинският народ са едно цяло и където стъпи руски войник, там е Русия.

Всички се питат едно – кога ще свърши войната в Украйна? Отговорът обаче не е прост. Американската телевизия CNN начерта пет сценария за край на войната на Русия срещу Украйна:

1. Путин се съгласява на безусловно прекратяване на огъня

Този сценарий е много малко вероятен. Нереалистично е Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, при което фронтовите линии остават такива, каквито са – Съединените щати, Европа и Украйна вече поискаха такава пауза през май, под заплахата от санкции, а Русия я отхвърли. Путин вярва, че армията му сега напредва на фронта и печели. Той няма да иска да спре боевете.

2. Прагматизъм и още преговори

При този сценарий страните ще се споразумеят за по-нататъшни преговори, когато настъпи зимата и дойде буквалното замръзване на фронтовата линия. Дотогава Путин може да е превзел източните градове Покровск, Константиновка и Купянск, което му дава солидна позиция да изчака зимата и да се прегрупира. През 2026 година ще започне нова атака. Путин може да повдигне въпроса за избори в Украйна, за да постави под въпрос легитимността на Зеленски и дори да го свали от поста му в полза на проруски кандидат.

3. Нови две години война

При този сценарий военната помощ на САЩ и Европа за Украйна ѝ помага да сведе до минимум загубите на фронтовата линия през следващите месеци и кара Путин да се стреми към преговори, тъй като неговите военни за пореден път не успяват да изпълнят обещанията си. Покровск може да падне и други източноукраински крепости може да бъдат застрашени, но Украйна ще оцелее. В Европа вече се проведоха дискусии за изпращане на мироопазващи сили в Украйна като гарант за сигурност, макар че такова решение не е взето и някои членки са твърдо против.

Десетки хиляди европейски войници от НАТО биха могли да бъдат разположени около Киев и други големи градове, предоставяйки логистична и разузнавателна помощ на Украйна, за да създадат достатъчен възпиращ фактор, така че Москва да реши да остави фронтовите линии такива, каквито са. Това е най-доброто, на което Украйна може да се надява. Важно е да се отбележи, че към днешна дата решение за изпращане на натовски войници в Украйна не е взето.

4. Катастрофа за Украйна и НАТО

При този сценарий Тръмп изоставя Европа и Украйна. Европа прави всичко възможно, за да подкрепи Киев, но не успява наклони везните без американска подкрепа. Путин вижда как малките успехи в източната част на Украйна се превръщат в бавно разгромяване на украинските сили в равния, открит терен между Донбас и централните градове Днипро, Запорожие и столицата. Украинската отбрана се оказва отслабена, а кризата с военната сила на Киев се превръща в политическа катастрофа, при която Зеленски иска по-широка мобилизация в подкрепа на отбраната на страната. Киев е под опасност, а силите на Путин напредват.

Европейските сили оценяват, че би било по-добре да се бият с Русия в Украйна, отколкото по-късно на действителната територия на Европейския съюз. Но европейските лидери в крайна сметка нямат политическия мандат да се включат във войната на място в Украйна. Путин продължава напред. НАТО не успява да даде единен отговор. Това е кошмарът на Европа, но вече е и краят на суверенна Украйна.

5. Катастрофа за Путин: афганистански сценарий

При този сценарий Русия продължава да губи хиляди свои войници седмично за сравнително малки териториални печалби, наблюдавайки как санкциите подкопават съюза ѝ с Китай и приходите от Индия. Икономическите трудности сред руското население се превръщат в токсични за Кремъл и грешните политически сметки на Путин му изиграват лоша шега. Така беше в крайна сметка при безплодната окупация на Афганистан от СССР. Бунтът на Пригожин показа, че Путин може да изглежда непобедим, но това е само привидно.

Проблемът на този сценарий е, че той си остава по-скоро илюзия: именно тя е най-голямата надежда на западните страни, които нито са готови да влязат в Украйна срещу руската армия, нито да въоръжат Украйна, за да спечели войната.