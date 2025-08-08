Новини
CNN: Десетки хиляди войници на НАТО може да бъдат разположени около Киев и други големи градове в Украйна
  Тема: Украйна

CNN: Десетки хиляди войници на НАТО може да бъдат разположени около Киев и други големи градове в Украйна

8 Август, 2025 12:41

Американската телевизия CNN описа пет сценария за край на войната в Украйна. Единият от тях е кошмарен за НАТО и би означавал край на суверенна Украйна.

CNN: Десетки хиляди войници на НАТО може да бъдат разположени около Киев и други големи градове в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Все по-голяма става вероятността в близките дни президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин да проведат среща, на която да обсъдят как може да бъде сложен край на войната в Украйна.

Тръмп иска да използва силата на личността си, за да постигне споразумение, вярвайки, че шестмесечната непримиримост от страна на Москва може да бъде преодоляна чрез среща лице в лице с Путин. Изглежда той все още се придържа към идеята, че Кремъл може да бъде убеден да спре войната, въпреки че руският му колега наскоро повтори своята максималистична позиция, че руският и украинският народ са едно цяло и където стъпи руски войник, там е Русия.

Всички се питат едно – кога ще свърши войната в Украйна? Отговорът обаче не е прост. Американската телевизия CNN начерта пет сценария за край на войната на Русия срещу Украйна:

1. Путин се съгласява на безусловно прекратяване на огъня

Този сценарий е много малко вероятен. Нереалистично е Путин да се съгласи на прекратяване на огъня, при което фронтовите линии остават такива, каквито са – Съединените щати, Европа и Украйна вече поискаха такава пауза през май, под заплахата от санкции, а Русия я отхвърли. Путин вярва, че армията му сега напредва на фронта и печели. Той няма да иска да спре боевете.

2. Прагматизъм и още преговори

При този сценарий страните ще се споразумеят за по-нататъшни преговори, когато настъпи зимата и дойде буквалното замръзване на фронтовата линия. Дотогава Путин може да е превзел източните градове Покровск, Константиновка и Купянск, което му дава солидна позиция да изчака зимата и да се прегрупира. През 2026 година ще започне нова атака. Путин може да повдигне въпроса за избори в Украйна, за да постави под въпрос легитимността на Зеленски и дори да го свали от поста му в полза на проруски кандидат.

3. Нови две години война

При този сценарий военната помощ на САЩ и Европа за Украйна ѝ помага да сведе до минимум загубите на фронтовата линия през следващите месеци и кара Путин да се стреми към преговори, тъй като неговите военни за пореден път не успяват да изпълнят обещанията си. Покровск може да падне и други източноукраински крепости може да бъдат застрашени, но Украйна ще оцелее. В Европа вече се проведоха дискусии за изпращане на мироопазващи сили в Украйна като гарант за сигурност, макар че такова решение не е взето и някои членки са твърдо против.

Десетки хиляди европейски войници от НАТО биха могли да бъдат разположени около Киев и други големи градове, предоставяйки логистична и разузнавателна помощ на Украйна, за да създадат достатъчен възпиращ фактор, така че Москва да реши да остави фронтовите линии такива, каквито са. Това е най-доброто, на което Украйна може да се надява. Важно е да се отбележи, че към днешна дата решение за изпращане на натовски войници в Украйна не е взето.

4. Катастрофа за Украйна и НАТО

При този сценарий Тръмп изоставя Европа и Украйна. Европа прави всичко възможно, за да подкрепи Киев, но не успява наклони везните без американска подкрепа. Путин вижда как малките успехи в източната част на Украйна се превръщат в бавно разгромяване на украинските сили в равния, открит терен между Донбас и централните градове Днипро, Запорожие и столицата. Украинската отбрана се оказва отслабена, а кризата с военната сила на Киев се превръща в политическа катастрофа, при която Зеленски иска по-широка мобилизация в подкрепа на отбраната на страната. Киев е под опасност, а силите на Путин напредват.

Европейските сили оценяват, че би било по-добре да се бият с Русия в Украйна, отколкото по-късно на действителната територия на Европейския съюз. Но европейските лидери в крайна сметка нямат политическия мандат да се включат във войната на място в Украйна. Путин продължава напред. НАТО не успява да даде единен отговор. Това е кошмарът на Европа, но вече е и краят на суверенна Украйна.

5. Катастрофа за Путин: афганистански сценарий

При този сценарий Русия продължава да губи хиляди свои войници седмично за сравнително малки териториални печалби, наблюдавайки как санкциите подкопават съюза ѝ с Китай и приходите от Индия. Икономическите трудности сред руското население се превръщат в токсични за Кремъл и грешните политически сметки на Путин му изиграват лоша шега. Така беше в крайна сметка при безплодната окупация на Афганистан от СССР. Бунтът на Пригожин показа, че Путин може да изглежда непобедим, но това е само привидно.

Проблемът на този сценарий е, че той си остава по-скоро илюзия: именно тя е най-голямата надежда на западните страни, които нито са готови да влязат в Украйна срещу руската армия, нито да въоръжат Украйна, за да спечели войната.


  • 1 Могат

    55 4 Отговор
    Ама нямат желание

    12:44 08.08.2025

  • 2 Ганьо

    45 3 Отговор
    НАТО - вец !

    12:44 08.08.2025

  • 3 Зевс

    86 5 Отговор
    Вчера в Одеса доста чужди войски дадоха фира, така че нищо ново няма да е да пратят още, резултата ще е все този.

    12:45 08.08.2025

  • 4 Боруна Лом

    52 4 Отговор
    И ДА СИ НОСЯТ КРЪСТОВЕТЕ!

    Коментиран от #32

    12:45 08.08.2025

  • 5 Някой

    41 4 Отговор
    Четвъртият вариант е най вероятен. Всичко друго е бля, бля.

    12:46 08.08.2025

  • 6 Иста

    10 72 Отговор
    Най-добрата гаранция за сигурност от НАТО, която Путин може да получи е, НАТО да разположи до един милион войници в Москва.

    Коментиран от #48, #84

    12:46 08.08.2025

  • 7 Зормаер

    37 3 Отговор
    Като загуби тотално,ще се намеси брутално.И ще последва изпаряване.

    12:47 08.08.2025

  • 8 Номер 5

    9 29 Отговор
    Номер 5

    12:47 08.08.2025

  • 9 Софийски

    9 35 Отговор
    Залагам на петия сценарий

    12:47 08.08.2025

  • 10 Еми

    55 5 Отговор
    Засега четвъртият вариант изглежда все по вероятен.
    Натовски войски не могат да идат там, само наемници. Никоя страна ат ЕС няма да иска черни чували.
    Така че гамбитът е предрешен...

    12:49 08.08.2025

  • 11 Вашето мнение

    62 6 Отговор
    Маро, ти ли ще ги предвождаш тия натювци бе? На никой жинжър не му стиска да стъпи на руска земя вече.

    Коментиран от #13, #18, #22, #61

    12:49 08.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Оксана

    51 6 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Марчето си прави свободни съчинения за някой цент.

    12:51 08.08.2025

  • 14 До последния украинец

    38 4 Отговор
    Единия от тях е наистина кошмарен за Нато. Заличаването му.

    12:51 08.08.2025

  • 15 Вангата

    8 41 Отговор
    Петият вариант с разпад на РФ ще се случи, защото историята се повтаря.

    12:51 08.08.2025

  • 16 Една отлична новина!

    10 33 Отговор
    Най-големият оръжеен производител в Европа - Райнметал и ВМЗ-Сопот ще произвеждат 155 мм снаряди.

    Коментиран от #53, #74

    12:52 08.08.2025

  • 17 Ганя Путинофила

    9 27 Отговор
    Не барайте путен.
    Той най добре утилизира руснята.

    12:52 08.08.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 23 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    абе амбреаж...пак ли продължаваш с тъпизмите си?

    Коментиран от #24, #39, #75

    12:52 08.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Слава Україні

    9 24 Отговор
    Ех мечти, мечти.....

    12:54 08.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вашето мнение

    22 4 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А да, ей на тоя тип му стиска, ама мама не го пуска. ако го пусне ще громи руснаци, сам ще ги победи.

    Коментиран от #35, #37

    12:55 08.08.2025

  • 25 Констатация

    23 1 Отговор
    За да има мироопазващи сили трябва военният конфликт да бъде първо прекратен.

    Коментиран от #92

    12:55 08.08.2025

  • 26 000

    22 5 Отговор
    Западния демон ще се пържи в ада. Това се отнася за западните идеолози, миято доктрина си е чист комунизъм и фашизъм в едно.

    12:55 08.08.2025

  • 27 Ко стана с великият лев?

    7 24 Отговор
    Коце няма ли да стачкува или е на морето?

    Коментиран от #51

    12:55 08.08.2025

  • 28 Може.. да,

    30 4 Отговор
    ама най-вероятно е, завинаги да си останат на територията укра. Русия вече не вярва на нищо на западналите и строго си следва изискванията за нейната национална сигурност. Западналите с техните лъжи и желание да я ограбят, се приближиха от всички страни до нейните граници, направиха и Майдана, промениха укра в Антирусия и я пуснаха в самоунищожението й, за да унищожават с нея Русия. Над 50 страни хвърлят милиарди долари и евра, опразниха си всичките складове с оръжията и боеприпаси, само и само да може да се унищожи Русия. Вече докараха света до ядрена катастрофа с техните глупави желания. Е, нека сега да докарат и военни директно в укра официално и на края Русия ще ги избомби с атома и ще се кротнат.

    12:55 08.08.2025

  • 29 ЖЕКО

    24 3 Отговор
    МОЖЕ АМА НЕ Е СИГУРНО, НЕ ИМ СЕ УМИРА НА ЕВРОПЕИЦИТЕ ЗА ТЕЗИ СМРАДЛИВИ БАНДЕРИ

    12:56 08.08.2025

  • 30 Руснаците от комунисти

    5 31 Отговор
    станаха фашисти!

    Коментиран от #38, #81

    12:56 08.08.2025

  • 31 САЩ

    4 31 Отговор
    Американците не познават и не разбират истинската природа на руснаците и по-точно на московлиите, ако могат да се назоват руснаци. Те са тръгнали на кървава завоевателна война на подчинение и това нещо може да бъде спряно само с война! И пълна тежка по мащаби подкрепа за Украйна във всяко отношение. Дори и със жива сила която да прогони руския агресор. Да погледнат съдбата на народите които са имали пряк контакт с Русия.

    Коментиран от #79

    12:57 08.08.2025

  • 32 НОСЯТ КРЪСТОВЕТЕ?

    25 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Няма смисъл за тях. Те са сатанисти... За какво са им кръстове?

    12:57 08.08.2025

  • 33 Я пък тоя

    18 2 Отговор
    И петте сценария са мечта.
    Може би номер 4 се доближава малко до реалността.

    12:58 08.08.2025

  • 34 Соломон Паси

    3 25 Отговор
    Българската армия ще брани Одеса.

    12:58 08.08.2025

  • 35 пешо

    16 1 Отговор

    До коментар #24 от "Вашето мнение":

    дано попадне в плен на бойците на кадиров

    12:59 08.08.2025

  • 36 Тъпо соросоидче

    22 2 Отговор
    Аз вече сънувам как Зеленски е победил. Над Кремлин се вее жълто-болкитния парцал с тризъбец и свастика, а по червения площад, под усмихнатия поглед на Урсула се разхождат призраците на Хитлер и Бандера.

    12:59 08.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 А западналите

    23 6 Отговор

    До коментар #30 от "Руснаците от комунисти":

    винаги са си били такива.
    Нали ги виждаме днес, когато паднаха всички пердета! Пролича им фашата!

    13:00 08.08.2025

  • 39 пешо

    13 5 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    скрий се бе путарак

    13:00 08.08.2025

  • 40 Отиваме към

    14 3 Отговор
    Ядрена во7873йна!

    13:01 08.08.2025

  • 41 И Киев е Руски

    20 4 Отговор
    Войниците на НАТО да не забравят да е епилират.Ахмат сила обича дамите да са класни

    Коментиран от #49

    13:01 08.08.2025

  • 42 Всички ли са с перчеми

    19 3 Отговор
    Болни фантасмагории на сnn, никаква анализаторска мисъл, само желания и пожелания.

    13:02 08.08.2025

  • 43 стоян георгиев

    6 22 Отговор
    Русия изчерпва ресурсите си просто трябва активно да се подкрепя Украйна за да има успех.всипко друго не е позитивно за ситуацията.путлер няма да спре докато не бъде спрян.това трябва да го проумеят всички европейски и западни политици.

    Коментиран от #45, #52

    13:03 08.08.2025

  • 44 БПФ

    5 5 Отговор
    Трети сценарий и следващите са в сферата на научната фантастика. Защо ни занимавате с глyпости?

    13:04 08.08.2025

  • 45 пешо

    14 3 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    що не ходиш да я подкрепяш

    13:07 08.08.2025

  • 46 Прогноза

    17 4 Отговор
    " Десетки хиляди войници на НАТО " ? Много ! Бая зор ще видят ватенките докато ги замразяват и пакетират за връщане на запад !

    13:08 08.08.2025

  • 47 Тома

    15 2 Отговор
    За да разберат сценария CNN само трябва да прочетат за целите които си поставиха руснаците

    13:09 08.08.2025

  • 48 Хахахаха

    21 4 Отговор

    До коментар #6 от "Иста":

    Наполеон го е правил! Резултат: казаци в Париж!😂😂😂😂

    13:09 08.08.2025

  • 49 Простак 200%!!!

    3 11 Отговор

    До коментар #41 от "И Киев е Руски":

    Значи Ахмат скорост са заразили със СПИН руските войничета.

    13:10 08.08.2025

  • 50 Даа!

    20 3 Отговор
    Белоусов ви предупреди официално,в прав текст: Всяко военно формирование, техника, на територията на Незалежная,се превръща автоматично в законна цел за Руската армия.Как ще стане: Ще се съберат,и ще си гласуват вкарване на военни в Незалежная? Под какъв флаг! При какви международни правила .Това ще бъде,буквално включване пряко в конфликта,между две воюващи държави.При изрично условие,че няма официално обявена война и от двете държави.Ще си ги праскат ,и то истински, без никакво жалене.Ако си внушават,че руснака,ще се стресне,или сниши,много грешат.Ако си вярват,че няма средствата да ги смаже,буквално за дни,това ще бъде фатална грешка.Притеснява ме друго.Ако тръгнат с рогата напред,ще се наложи и наши военни да заминат.Нали сме върли натювчета,и винаги от страна на" желаещите" .А нашенци,нали са платена армия- няма мърдане! Ако откаже,в най добрия случай,остава без работа.Но може да стигне до военна прокуратура.

    Коментиран от #96

    13:10 08.08.2025

  • 51 Правилно

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ко стана с великият лев?":

    Беше скоро по гръцко, да тренира харчене в евро.

    13:11 08.08.2025

  • 52 да бе, да

    20 2 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Русия нали си изчерпа ресурсите още на третия месец от СВО, че даже стигна до там да краде чипове от украинските перални. Путин пък умря от рак поне 3-4 пъти. Разполагането на войски на НАТО в Украйна означава участие на български военни и война с Русия. Вие добре ли сте? Кой нормален българин, и въобще човек с разум, би подкрепил подобно безумие?

    Коментиран от #55

    13:11 08.08.2025

  • 53 Някой

    4 13 Отговор

    До коментар #16 от "Една отлична новина!":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    Коментиран от #58

    13:11 08.08.2025

  • 54 Наритай руснак

    5 19 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #63

    13:13 08.08.2025

  • 55 Тихо пръдлияк!

    2 13 Отговор

    До коментар #52 от "да бе, да":

    Не си компетентен.

    13:13 08.08.2025

  • 56 Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)

    4 17 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    13:14 08.08.2025

  • 57 Ъъъъъъъъ

    19 0 Отговор
    CNN и те живеят в някаква паралелна вселена. Толкова много глупости, за толкова кратко време....🤔

    13:15 08.08.2025

  • 58 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Някой":

    Само на тези за Украйна . Щото тези партиди се поверени на роми да ги изработват .

    13:15 08.08.2025

  • 59 Ха ха ха

    15 1 Отговор
    Възможен е единствено и най-вероятно четвъртият сценарий. Останалото са безумни бълнувания тип Хитлер през 1945 г.

    Коментиран от #83

    13:15 08.08.2025

  • 60 Мария Атанасова Мисиркова!?

    12 0 Отговор
    Фейкове и маниполации!? Мара Развърза торбата с Лъжите!

    13:15 08.08.2025

  • 61 дончичо

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    що тъй,тя цитира СИИ

    13:16 08.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Не ритайте евроатлантик !

    17 2 Отговор

    До коментар #54 от "Наритай руснак":

    Природата вече го е направила .

    13:17 08.08.2025

  • 64 Ха ХаХа

    18 1 Отговор
    Нито 1 войник на Нато нямахда стъпи в Украйна

    13:18 08.08.2025

  • 65 Силиций

    12 1 Отговор
    А НАТО знае ли (за сценариите на CNN) ?

    13:18 08.08.2025

  • 66 И защо

    17 1 Отговор
    трябва да са войници на НАТО?? Какво общо има този терористичен блок с Украйна? Защо НАТО не разположи десетки хиляди войници около град Газа?? Двойните аршини са признак на агресивност от страна на НАТО срещу РФ! Тази война е война на НАТО срещу РФ а Украйна е само маша!

    13:19 08.08.2025

  • 67 Като имат НАТО…

    14 1 Отговор
    …. войници да жертват, нека дават. Ако си мислят, че по тях няма да стрелят, жестоко ср лъжат….

    13:20 08.08.2025

  • 68 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    1 11 Отговор
    Не мърдам от бункера, тук имам всякакви предимства

    13:22 08.08.2025

  • 69 Ъъъъъъъъ

    11 1 Отговор
    "Русия е превзела част от Днепропетровска област.Това се потвърждава от карти на DeepState

    DeepState актуализира картата с бойните действия. Тя показва, че окупаторите са преминали река Вовча, напреднали са в Серебрянската гора и близо до Зелени Гай."

    CNN дали четат украински медии?🤔

    Коментиран от #80, #86

    13:22 08.08.2025

  • 70 0001

    13 0 Отговор
    "Десетки хиляди европейски войници от НАТО биха могли да бъдат разположени около Киев и други големи градове"
    Европейски!?
    Тръмп ако не се дели от акъла си пак ще е печеливш!
    С тези войници от Европа ЕС ще олекне още. Ще бъдат загубени, ще има граждански проблеми в страните които са ги изпратили. ЕС е обречен да купува руски ресурси препродадени от американците. Митата на Тръмп са срещу стабилни държави за да се забави икономиката им. Мита между Русия и САЩ няма да има. Америка иска да изкупува сама суровини и само тя да ги продава. Тръмп доста умело използва войната не за да отслаби Русия а да срине икономиките на конкурентите. Русия няма нищо против да продава суровините си на надежден партньор пък той да ги продава както си ще.

    13:23 08.08.2025

  • 71 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 13 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #95

    13:23 08.08.2025

  • 72 Аз съм от ссср

    14 1 Отговор
    Фантазия,Европа дори не я питат за нищо,Украйна също.Каквото решат Тръмп и Путин това ще стане.

    13:23 08.08.2025

  • 73 Бай Ганьо

    2 12 Отговор
    Русия и Путин ще хванат средния

    Коментиран от #89

    13:25 08.08.2025

  • 74 Още една

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Една отлична новина!":

    отлична новина!

    Скоро, много скоро арсеналчето и въмъзъто ще кажат буууууум

    Коментиран от #77

    13:27 08.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Е то е ясно

    8 0 Отговор
    Вариант 4....

    13:28 08.08.2025

  • 77 Отец Теофилий

    2 8 Отговор

    До коментар #74 от "Още една":

    Въшко руска,дъното на язовира!

    Коментиран от #85

    13:28 08.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Смени

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "САЩ":

    си потурето, ухаят на 💩 сладур.

    13:30 08.08.2025

  • 80 Руснак без крак

    1 5 Отговор

    До коментар #69 от "Ъъъъъъъъ":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    13:30 08.08.2025

  • 81 дончичо

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Руснаците от комунисти":

    щото пък българите не сте врътипотурковци

    13:32 08.08.2025

  • 82 Клати Курти

    7 0 Отговор
    Хайли Лайкли ,Тинтири Минтири ,Шменти Капели ,а най хубавото е че Русия въпреки всичко прогнози ,яко мачка наред ,даже само с чипове от перални и със сапьорски лопатки .

    13:32 08.08.2025

  • 83 Ами това е то....

    8 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха ха":

    "Възможен е единствено и най-вероятно четвъртият сценарий. Останалото са безумни бълнувания тип Хитлер през 1945 г."

    13:32 08.08.2025

  • 84 смени или дрогата или хормоните за смяна

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иста":

    на пола

    13:32 08.08.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Знаещ

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ъъъъъъъъ":

    Зелени Гай бе превзет от руснаците още преди две седмици. Там руснаците сред труповете на бандеровцит намериха и труповете на десетина западни наемници сред които и една жена от Финландия, операторка на дронове . Западните наемници бяха идентифицирани по документите им и се оказаха от Британия , Германия и Холандия. Толкова за Зелени Гай .

    13:34 08.08.2025

  • 87 Премиерчето дЖилезку

    5 1 Отговор
    Ще бъде разположен около Киев....с Макрюн, Мерц и СтарМър

    13:36 08.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Гай Баньо

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Бай Ганьо":

    Най хубавото е че нашите жълтопаветни козячета пак ще се нанижат на сухо на дебеуия .

    13:37 08.08.2025

  • 90 Не Десетки хиляди

    5 0 Отговор
    А нито един войник от НАТО не може да бъде разположени около Киев !

    13:38 08.08.2025

  • 91 Всички тия сценарии показват, че

    5 0 Отговор
    Западът, когато се мисли за силен, действа от позиция на силата.
    Когато обаче е слаб и го бият, реве за свобода, демокрация и зачитане на некви международни закони, които те самите не спазват.

    13:39 08.08.2025

  • 92 Гориил

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Констатация":

    Необходимо е съгласието на Русия.

    13:40 08.08.2025

  • 93 Кви глупости пишете бре? Мушмули?

    3 1 Отговор
    (Европейските сили оценяват, че би било по-добре да се бият с Русия в Украйна, отколкото по-късно ..) Кои са тези "Европейските сили"? Вие луди ли сте бре?

    Коментиран от #100

    13:40 08.08.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Баро

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Преб .ийй и сqoππи жълтопаветен демократичен π€∆∆оо филл,спаси невинно Българско Дете !

    13:41 08.08.2025

  • 96 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Даа!":

    Е,какво ти пука за наще военни?
    Те са платени,от мен и от теб,колко луди има в България
    Даже центовете ще се пишат копейки,за да не ги изпратят на Източния фронт

    13:43 08.08.2025

  • 97 Да пращат родните паткани и атлантенца

    2 0 Отговор
    Че барем се отървем от тях. Сега ще почнат обаче масово да напускат армията а Кампуса в Търново тотално ще опустее и ще го впишат и него с отпаднала необходимост при онези 4400 обекта

    13:43 08.08.2025

  • 98 Хаха

    0 0 Отговор
    Американците нямат нищо против Русия да победи. Европейците обаче са непримирими и като малки деца упорстват и желаят невъзможното.

    13:44 08.08.2025

  • 99 МАРО .....марооооо

    0 0 Отговор
    Мисирко оскубана , то натю е изпратил войници " специалисти " от самото начало на войната , ама удариха на камък и сега се чудят как отново да излъжат РУСИЯ и да я преметнат както със Минските споразумения !!!!!! Искат незабавно спиране на огъна защото руснаците ги бият като мече у дувар и ревът като загубени !!!!!!!

    13:44 08.08.2025

  • 100 580 милиона във ЕС

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Кви глупости пишете бре? Мушмули?":

    Със съвременно оръжие , само ВЕЛИКАТА БЪЛГАРСКА АРМИЯ ше потроши Мякащите оповръщаняци и ПИ... ДОРИ ,превземащи 12 години едно село
    Хахахахаха
    А ти ху...Есос ли си или безказармен пе-- е--- Рас?

    13:45 08.08.2025

  • 101 Гориил

    0 0 Отговор
    Това ще бъде последното им разполагане.

    13:45 08.08.2025

  • 102 Американската телевизия CNN

    1 0 Отговор
    Направо шокира света. Направо да бяха казали че ядрената бомба лети.

    13:46 08.08.2025

  • 103 СЛАВА РУСИЯ !

    0 1 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!

    13:46 08.08.2025

  • 104 докуза

    0 0 Отговор
    Мноого далеко сте от всичко това.Изобщо не сте наясно от гео политика и от това кой диктува правилата.Има два сценария които не са описани и те са точно тези за които ще се говори без представители с меки китки от европа,англия и усралина.

    13:46 08.08.2025

  • 105 ХУ .. ЙЛО СДА.. ВАЙСЯ

    1 0 Отговор
    КЕН -ефа уйде у РЯКАТА
    Ееееедехееее

    13:48 08.08.2025

  • 106 Артилерист

    0 0 Отговор
    Свободно съчинение, изключено от реалността...

    13:49 08.08.2025