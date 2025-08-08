Задължиха еснафите в Турция да имат устройства за плащане с карта

Въвежда се ново изискване за продавачите на кварталните пазари /semt pazarları/ в Турция. От 15 август т.г. тези продавачи, които се наричат еснафи, се задължават да имат устройства за разплащане с банкови или дебитни карти (т. нар. ПОС терминали), като по този начин гражданите ще могат да плащат с карта, както в магазините, и на кварталните пазари, информира Тв Канал Д, предаде БТА.

Досега на кварталните пазари се плщаше основно в брой. След въвеждането на задължителните ПОС терминали гражданите ще могат да плащат по желание с карта или с пари в брой.

Според турските власти системата ще бъде от полза както за гражданите, така и за продавачите, допълва медията.

Кварталните пазари, които се подреждат на открито, са много разпространена форма на търговска дейност в Турция. Наричат се така, тъй като във всеки квартал или селище от сутринта до вечерта на определен ден и на конкретно място се разпъват огромни шатри и се подреждат сергии, на които се предлагат най-разнообразни продукти.

Кварталните пазари в Истанбул са пълни с пъстри и претъпкани сергии, обещаващи най-ниските цени за всякакъв вид стоки. От чехли и завеси през килими и бански костюми, до пресни плодове и зеленчуци, разнообразни храни, а дори и накити – всичко това на сравнително по-евтини цени от тези в магазините. Поради тази причина на кварталните пазари се стичат купувачи от всички възрасти.

Най-популярните квартални пазари в Истанбул са около 15 на брой. Сред тях се открояват "Салъ пазаръ" /Вторнишкият пазар/ в квартала Кадъкьой на азиатския бряг на мегаполиса и пазарът "Улус" /Ulus pazarı/ на европейския бряг.