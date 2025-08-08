Новини
Задължиха еснафите в Турция да имат устройства за плащане с карта

8 Август, 2025 14:11 1 113 12

Кварталните пазари, които се подреждат на открито, са много разпространена форма на търговска дейност в Турция

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въвежда се ново изискване за продавачите на кварталните пазари /semt pazarları/ в Турция. От 15 август т.г. тези продавачи, които се наричат еснафи, се задължават да имат устройства за разплащане с банкови или дебитни карти (т. нар. ПОС терминали), като по този начин гражданите ще могат да плащат с карта, както в магазините, и на кварталните пазари, информира Тв Канал Д, предаде БТА.

Досега на кварталните пазари се плщаше основно в брой. След въвеждането на задължителните ПОС терминали гражданите ще могат да плащат по желание с карта или с пари в брой.

Според турските власти системата ще бъде от полза както за гражданите, така и за продавачите, допълва медията.

Кварталните пазари, които се подреждат на открито, са много разпространена форма на търговска дейност в Турция. Наричат се така, тъй като във всеки квартал или селище от сутринта до вечерта на определен ден и на конкретно място се разпъват огромни шатри и се подреждат сергии, на които се предлагат най-разнообразни продукти.

Кварталните пазари в Истанбул са пълни с пъстри и претъпкани сергии, обещаващи най-ниските цени за всякакъв вид стоки. От чехли и завеси през килими и бански костюми, до пресни плодове и зеленчуци, разнообразни храни, а дори и накити – всичко това на сравнително по-евтини цени от тези в магазините. Поради тази причина на кварталните пазари се стичат купувачи от всички възрасти.

Най-популярните квартални пазари в Истанбул са около 15 на брой. Сред тях се открояват "Салъ пазаръ" /Вторнишкият пазар/ в квартала Кадъкьой на азиатския бряг на мегаполиса и пазарът "Улус" /Ulus pazarı/ на европейския бряг.


Турция
  • 1 Любознателен

    12 3 Отговор
    Дори и в Иран по пазарите вече навсякъде търговците са задължени да имат пос терминали, само у нас е голям проблем.

    Коментиран от #4

    14:16 08.08.2025

  • 2 Един трудов човек

    4 6 Отговор
    Евтино ама друг път,като те удари в кантара без да забележиш

    Коментиран от #10

    14:16 08.08.2025

  • 4 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Любознателен":

    И в Гърция по тези пазари няма пос терминали.

    14:17 08.08.2025

  • 6 Ганчю

    4 2 Отговор
    Аз на тез пазари плащам в евро

    14:21 08.08.2025

  • 7 Според турските власти

    5 5 Отговор
    Системата ще бъде от полза както за гражданите, така и за продавачите, допълва медията. Да да ама не ще е от полза за данъчните.

    Коментиран от #8

    14:22 08.08.2025

  • 8 Мишо

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Според турските власти":

    Техните данъчни не са озверели като нашите.

    14:38 08.08.2025

  • 9 Жбръц

    6 0 Отговор
    А нашите мургави съграждани,който превзеха всички общински пазари ,не само в столицата,но във цялата страна,кога ще ги накарат да пускат фискален бон.Съгласно закона,за да получиш сергия/ обект на обш.пазар,играеш на търг.Ако го спечелиш, задължително условие от договора е да имате регистрирано , официално фискално устройство.Иначе,губите търга.Някой да е видял мн,гян на пазара с касов апарат? Разгащи ли са се, защото няма никакъв контрол.НАП,местни данъчни.Купува от борсата за лев,продава за три.Но не плаща една стотинка данък печалба.Не попада в системата за ДДС,която е задължителна при оборот над 100 хилди годишно.А мн, гяна го прескача само за 4 месеца,максимум.Няма сергия,която да не реализира дневен оборот между 500-800 лв.Няма! Както няма за 35 г,нито един министър на финансите,или шеф на НАП,който да ги притисне,по закон.Всичките са със автомобили над среден клас.Нови! Цели фамилии,държат по 2-3 сергии.Идеален бизнес.Никой не те закача.Плащаш такса сергия,и до там.Спокойно постигаш месечна печалба ( без данък) 10-12 хиляди лева.На сергия.А има такива,с две- три на всеки пазар.

    14:43 08.08.2025

  • 10 Българските турци

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Един трудов човек":

    От хиляди години се използват аршин и кантар във всякакъв вид търговия !.. Когато един правоверен мюслюманин извърши дори неволно някаква грешка в измерванията си извършва един от най непростимия грях на ислямската религия ... "кул хаккъ" = нарушаване на човешкото право !!! Апропо всички "семт = махленски" пазари са и под прекия надзор на инспекциония контрол на общинската полиция !!!..😊.

    Коментиран от #11, #12

    14:44 08.08.2025

  • 11 От личен опит

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българските турци":

    Преди години ,бях в Истанбул. Конкретно за техните пазари.Минавам покрай сергия- две колела и тезгях върху тях,за плодове.Идеално подредени,да ти се прияде само от гледката.Посочвам бананите,и казвам на продавача: дай ми килограм.Той ме поглежда , посочва да избера връзка с банани и слага на везната.И последва нещо шокиращо.Отделя банан ,от връзката,добавя друг.Съсипва цял кичур с банани от сергията.Казвам : Остави бе,аркадаш.Колкото- толкова.Кое ме шокира: Ти ми поръчваш един килограм,а не колкото е теглото на кичура с банани.По закон,трябва да ти продам един килограм.Иначе,ако се оплачеш на местната власт/ полиция,ще ми затворят сергията без колебание,а ще платя и огромна глоба! Не го измислям!

    15:14 08.08.2025

