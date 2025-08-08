Задължиха еснафите в Турция да имат устройства за плащане с карта

Въвежда се ново изискване за продавачите на кварталните пазари /semt pazarları/ в Турция. От 15 август т.г. тези продавачи, които се наричат еснафи, се задължават да имат устройства за разплащане с банкови или дебитни карти (т. нар. ПОС терминали), като по този начин гражданите ще могат да плащат с карта, както в магазините, и на кварталните пазари, информира Тв Канал Д, предаде БТА.
Досега на кварталните пазари се плщаше основно в брой. След въвеждането на задължителните ПОС терминали гражданите ще могат да плащат по желание с карта или с пари в брой.
Според турските власти системата ще бъде от полза както за гражданите, така и за продавачите, допълва медията.
Кварталните пазари, които се подреждат на открито, са много разпространена форма на търговска дейност в Турция. Наричат се така, тъй като във всеки квартал или селище от сутринта до вечерта на определен ден и на конкретно място се разпъват огромни шатри и се подреждат сергии, на които се предлагат най-разнообразни продукти.
Кварталните пазари в Истанбул са пълни с пъстри и претъпкани сергии, обещаващи най-ниските цени за всякакъв вид стоки. От чехли и завеси през килими и бански костюми, до пресни плодове и зеленчуци, разнообразни храни, а дори и накити – всичко това на сравнително по-евтини цени от тези в магазините. Поради тази причина на кварталните пазари се стичат купувачи от всички възрасти.
Най-популярните квартални пазари в Истанбул са около 15 на брой. Сред тях се открояват "Салъ пазаръ" /Вторнишкият пазар/ в квартала Кадъкьой на азиатския бряг на мегаполиса и пазарът "Улус" /Ulus pazarı/ на европейския бряг.
1 Любознателен
Коментиран от #4
14:16 08.08.2025
2 Един трудов човек
Коментиран от #10
14:16 08.08.2025
4 Атина Палада
До коментар #1 от "Любознателен":И в Гърция по тези пазари няма пос терминали.
14:17 08.08.2025
6 Ганчю
14:21 08.08.2025
7 Според турските власти
Коментиран от #8
14:22 08.08.2025
8 Мишо
До коментар #7 от "Според турските власти":Техните данъчни не са озверели като нашите.
14:38 08.08.2025
9 Жбръц
14:43 08.08.2025
10 Българските турци
До коментар #2 от "Един трудов човек":От хиляди години се използват аршин и кантар във всякакъв вид търговия !.. Когато един правоверен мюслюманин извърши дори неволно някаква грешка в измерванията си извършва един от най непростимия грях на ислямската религия ... "кул хаккъ" = нарушаване на човешкото право !!! Апропо всички "семт = махленски" пазари са и под прекия надзор на инспекциония контрол на общинската полиция !!!..😊.
Коментиран от #11, #12
14:44 08.08.2025
11 От личен опит
До коментар #10 от "Българските турци":Преди години ,бях в Истанбул. Конкретно за техните пазари.Минавам покрай сергия- две колела и тезгях върху тях,за плодове.Идеално подредени,да ти се прияде само от гледката.Посочвам бананите,и казвам на продавача: дай ми килограм.Той ме поглежда , посочва да избера връзка с банани и слага на везната.И последва нещо шокиращо.Отделя банан ,от връзката,добавя друг.Съсипва цял кичур с банани от сергията.Казвам : Остави бе,аркадаш.Колкото- толкова.Кое ме шокира: Ти ми поръчваш един килограм,а не колкото е теглото на кичура с банани.По закон,трябва да ти продам един килограм.Иначе,ако се оплачеш на местната власт/ полиция,ще ми затворят сергията без колебание,а ще платя и огромна глоба! Не го измислям!
15:14 08.08.2025
