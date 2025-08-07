334 руски войници лежат мъртви: елитно украинско подразделение извърши едно от най-дръзките нападения във войната

Елитното украинско подразделение „Тимур“ извърши едно от най-дръзките нападения във войната, която Русия започна срещу Украйна, пише The Telegraph.
Украинските спецсили нанесоха мощен удар в руския тил, показвайки, че украинските въоръжени сили могат да действат навсякъде. Успешната операция е била извършена в Сумска област.
Бойци от „Тимур“ са атакували руските вражески позиции, прониквайки дълбоко в тила на руската армия. Според оценки на ГУР, най-малко 334 руски войници са били убити, а над 550 ранени. Вражеското настъпление беше спряно.
Атаката е извършена с въздушни удари, артилерия, дронове и близък бой, в който украинските сили действат със светкавична синхронизация. Уникалността на това специално звено е в неповторимите умения на неговите бойци и опита от съвременната война, казват експерти.
Подразделение е кръстено на своя командир, подполковник с позивна „Тимур“ - легендарна личност, превърнала се в национален герой, след като заби украинското знаме в Крим през 2023 г. Нейните воини имат опит в провеждането на дълбоки саботажни операции, включително в морска среда - на джетове, лодки, както и във въздуха и под вода.
Специалните сили „Тимур“ бяха изпратени и отвъд Украйна. През 2023 г. 100 от бойците им се озоваха в Судан, където извършиха нападения срещу бунтовници, свързани с групата Вагнер, и обучиха местни войници на съвременни тактики. През февруари 2024 г. подполковник „Тимур“ каза: „Нямаме ограничения за това къде можем да работим. Където и да има войници, офицери или хора, свързани със специалните служби на Руската федерация, ще ги намерим“.
Военният анализатор Иван Ступак подчертава: „Това подразделение е едно от най-ефективните в армията. Те действат със западни оръжия, с изключителна мотивация и на предела на възможностите си.“
Агенция УНИАН съобщи по-рано тази седмица, че бойци от Специални сили „Тимур“ от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна са провели специална операция в Сумска област - навлязоха в тила на руските окупатори , разчистиха позициите им и затвърдиха позициите си там. Общи загуби на противника: най-малко 334 убити, над 550 ранени. ГУР показа и видео от операцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бравос!
Щото нали превзеха Курска област?
12:22 07.08.2025
2 Атина Палада
12:22 07.08.2025
3 цъ цъ цъ
Коментиран от #31
12:23 07.08.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #50
12:23 07.08.2025
5 00014
12:23 07.08.2025
6 Бат Вальо -Истинския
12:24 07.08.2025
7 Някой
12:24 07.08.2025
8 Механик
12:24 07.08.2025
9 пешо
12:24 07.08.2025
10 Гост
12:25 07.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Механик
12:25 07.08.2025
13 Над 1 000 000 рушляка
Коментиран от #59
12:26 07.08.2025
14 Кво туй ?
Коментиран от #25
12:27 07.08.2025
15 Много добре
12:27 07.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Kaн Тервел
Коментиран от #65
12:28 07.08.2025
18 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята.
12:28 07.08.2025
19 Сила
12:28 07.08.2025
20 Поредните кон....
12:29 07.08.2025
21 Украйна ще победи
Коментиран от #36
12:29 07.08.2025
22 Добре, но!
12:29 07.08.2025
23 Ахах
12:29 07.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И аз
До коментар #14 от "Кво туй ?":Това се чудя, как така хем ги бият, хем постоянно в котел се намират.. Шехерезада да им завиди на приказките.
Коментиран от #46
12:32 07.08.2025
26 Тия глупости
12:32 07.08.2025
27 Богът Зеленски отне всичко на пусин
Коментиран от #48
12:33 07.08.2025
28 Факти добре заработват!
12:33 07.08.2025
29 Мишел
12:33 07.08.2025
30 Жорко
12:33 07.08.2025
31 Хахахаха
До коментар #3 от "цъ цъ цъ":Много гнусни и измислени копейки.
Коментиран от #57
12:35 07.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Констатация
12:36 07.08.2025
35 БАНко
12:37 07.08.2025
36 Когато пишеш
До коментар #21 от "Украйна ще победи":Тези лъжи , надявам се че разбираш че всичко ще ти се върне. И ти и твоето семейство ще носи отговорност за всичко квото ти пишеш тука и по други сайтове
12:37 07.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 защо
12:38 07.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 идиоти вън
Коментиран от #51, #55
12:39 07.08.2025
41 Най-сетне истинки Факти
12:39 07.08.2025
42 Маро я да видим какво ще пишеш
12:40 07.08.2025
43 Тимур и неговата команда
12:40 07.08.2025
44 БАНко
12:40 07.08.2025
45 Ванга
12:41 07.08.2025
46 гост
До коментар #25 от "И аз":Котлите са само в тиквите на путинолюбците , а иначе държава с 6 пъти по- малко население , десет пъти по- малка територия и също толкова по- малка икономика вече 4 години прави " вторая в мире" вторая в Украине ! И няма никакви изгледи това да се промени , напротив положението за Раша само се влошава !! След 4-5 месеца СВОто ще стане по- дълго от Великая Отечественная , а резултата е завзета територия за вече 11 години от 2014 колкото за месец в световната срещу 12 ПЪТИ повече жертви на единица площ !!! Да ти имам котлите , хахахаха !!
Коментиран от #69
12:41 07.08.2025
47 Коста
12:41 07.08.2025
48 Хи хи хи
До коментар #27 от "Богът Зеленски отне всичко на пусин":Ти да не си надрусан бе ???? То тъй говори и зеления потник като опъне няколко петолиния .....тогава дава интервюта и побеждава Руснаците !!!!!
12:42 07.08.2025
49 НЕнаучна фантастика
12:42 07.08.2025
50 ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ на в. ФАКТИ уведомява:
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти представи си ,Украинците настъпват на запад към днепър и Киев срещу хора от които не стават войници.Айде Сега си направете изводите
12:42 07.08.2025
51 Русофоб
До коментар #40 от "идиоти вън":Радваме се като русофили на украинско погребение. Защо да не?
12:42 07.08.2025
52 Браво братя украинци!
12:43 07.08.2025
53 Дон Кихот
12:43 07.08.2025
54 Дон Кихот
12:44 07.08.2025
55 на путин не му пука за жертвите
До коментар #40 от "идиоти вън":На нас също не ни пука за убитите руски фашисти!
Коментиран от #58
12:44 07.08.2025
56 Ама абсолютно никаква
12:45 07.08.2025
57 ха ха ха
До коментар #31 от "Хахахаха":измисли някоя мисъл с кухата си лейка свиснко/банкянска - капиш
12:45 07.08.2025
58 Кви жертви
До коментар #55 от "на путин не му пука за жертвите":Кви 5 лева, това горе е пълна измислица
12:45 07.08.2025
59 Ако вярваш
До коментар #13 от "Над 1 000 000 рушляка":Си балък.. Тоест, балък си
12:46 07.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Инфаркти братушките форсират дунава
12:46 07.08.2025
62 "саботажни операции"
12:46 07.08.2025
63 Даро
12:46 07.08.2025
64 Пламен
Иначе ще има Украинско Китайска
12:47 07.08.2025
65 дончичо
До коментар #17 от "Kaн Тервел":Или вечна я памят на ООООКР
а ,БЕ КАРАЙ ДА ТРАКА мааатя
12:47 07.08.2025
66 Въпцаров ли триеме вече?
Това е толкоз просто и логично.
Аз паднах. Друг ще ме смени и... толкоз.
Какво тук значи някаква си личност?!
12:47 07.08.2025
67 az СВО Победа80
Този път директно от Лондон.... 🤣
Преди беше "Призракът от Киев" сега е "Тимур" ... едни и същи вкиснали манджи по украински.
🤣🤣🤣
12:48 07.08.2025
68 Механик
Ама там бая натовска скрап е дала фира.
Казвам, просто да се знае.
12:48 07.08.2025
69 ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ на в. ФАКТИ уведомява:
До коментар #46 от "гост":Некадьрните москали ,творите в Украина четвърта година отсъпват лека по лека към Киев.Това че в главите на еароптлантиците незнайно как се загнезди война за три дня,не е проблем на Русия.Война се печели когато и как то може,спазвайки законите на войната
12:48 07.08.2025
70 „Тимур“ и неговата команда
12:49 07.08.2025