334 руски войници лежат мъртви: елитно украинско подразделение извърши едно от най-дръзките нападения във войната
  Тема: Украйна

334 руски войници лежат мъртви: елитно украинско подразделение извърши едно от най-дръзките нападения във войната

7 Август, 2025 12:20 2 102 70

Уникалността на това специално звено е в неповторимите умения на неговите бойци и опита в съвременната война

334 руски войници лежат мъртви: елитно украинско подразделение извърши едно от най-дръзките нападения във войната - 1
Стопкадър: Головне управління розвідки МО України
Мария Атанасова

Елитното украинско подразделение „Тимур“ извърши едно от най-дръзките нападения във войната, която Русия започна срещу Украйна, пише The Telegraph.

Украинските спецсили нанесоха мощен удар в руския тил, показвайки, че украинските въоръжени сили могат да действат навсякъде. Успешната операция е била извършена в Сумска област.

Бойци от „Тимур“ са атакували руските вражески позиции, прониквайки дълбоко в тила на руската армия. Според оценки на ГУР, най-малко 334 руски войници са били убити, а над 550 ранени. Вражеското настъпление беше спряно.

Атаката е извършена с въздушни удари, артилерия, дронове и близък бой, в който украинските сили действат със светкавична синхронизация. Уникалността на това специално звено е в неповторимите умения на неговите бойци и опита от съвременната война, казват експерти.

Подразделение е кръстено на своя командир, подполковник с позивна „Тимур“ - легендарна личност, превърнала се в национален герой, след като заби украинското знаме в Крим през 2023 г. Нейните воини имат опит в провеждането на дълбоки саботажни операции, включително в морска среда - на джетове, лодки, както и във въздуха и под вода.

Специалните сили „Тимур“ бяха изпратени и отвъд Украйна. През 2023 г. 100 от бойците им се озоваха в Судан, където извършиха нападения срещу бунтовници, свързани с групата Вагнер, и обучиха местни войници на съвременни тактики. През февруари 2024 г. подполковник „Тимур“ каза: „Нямаме ограничения за това къде можем да работим. Където и да има войници, офицери или хора, свързани със специалните служби на Руската федерация, ще ги намерим“.

Военният анализатор Иван Ступак подчертава: „Това подразделение е едно от най-ефективните в армията. Те действат със западни оръжия, с изключителна мотивация и на предела на възможностите си.“

Агенция УНИАН съобщи по-рано тази седмица, че бойци от Специални сили „Тимур“ от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна са провели специална операция в Сумска област - навлязоха в тила на руските окупатори , разчистиха позициите им и затвърдиха позициите си там. Общи загуби на противника: най-малко 334 убити, над 550 ранени. ГУР показа и видео от операцията.


Украйна
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
