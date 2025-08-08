Киев ще изпраща директно списък с необходимото оръжие! САЩ и НАТО създават нов механизъм за доставки за украинската армия

Министерството на отбраната на САЩ и НАТО са разработили нова схема за координирана покупка на оръжие за Украйна от страна на европейските съюзници, съобщи телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на свои източници в Пентагона и НАТО.
Съгласно плана ще бъде създадена банкова сметка под егидата на НАТО, в която съюзническите държави ще могат да внасят средства, предназначени за закупуване на американско въоръжение, насочено към украинските въоръжени сили.
Киев ще изпраща директно до НАТО списък с необходимото оръжие, който ще бъде анализиран от генерал Алексус Гринкевич - командващ на Европейското командване на САЩ и върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа. Той ще оценява дали Съединените щати разполагат с достатъчно запаси за изпълнение на заявките, след което ще предава списъка на европейските партньори за последващо финансиране и доставка.
Източници на CNN подчертават, че системата цели да ускори процеса на доставки и да улесни държавите, които предпочитат да даряват средства, вместо конкретни оръжейни системи. Очаква се чрез този механизъм НАТО да осигури оръжие на Украйна за около 10 милиарда долара.
В същото време, според CNN, през юли Пентагонът е изготвил вътрешен меморандум, позволяващ върнати доставки — т.е. въоръжение, предназначено първоначално за Украйна, може да бъде пренасочено обратно към американските запаси. Според един от източниците това означава, че "няма да бъде одобрено нищо без пряка заповед от президента на САЩ".
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че вече е поето обвързващо задължение от страните-членки на Алианса да предоставят над 1 милиард долара за въоръжаване на Украйна. Само Нидерландия планира да предостави американско оръжие за 500 милиона евро.
Инициативата, наречена NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), е координирана от НАТО и се реализира в тясно сътрудничество със Съединените щати и украинските власти. Всеки финансиран пакет е на стойност около 500 милиона долара и ще бъде одобряван от върховния главнокомандващ на НАТО в Европа, генерал Алексъс Гринкевич, в съответствие с нуждите на Украйна.
Очаква се новата схема да бъде активирана в близките месеци и да се превърне в дългосрочен инструмент за поддържане на бойния капацитет на украинската армия.
1 Дух
15:17 08.08.2025
2 Дух
15:19 08.08.2025
3 Умно замислено...
Тръмп е изпечен хитрец.
15:20 08.08.2025
4 Малоумие на квадрат
Коментиран от #9
15:20 08.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатанисти
15:22 08.08.2025
7 постоянно ми се усилва
15:23 08.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нищо не наливат...
До коментар #4 от "Малоумие на квадрат":НАТО е само посредник и така САЩ е само косвен участник.
Коментиран от #15
15:23 08.08.2025
10 Я пък тоя
Още една бяла салфетка и по бързо, я давайте!
15:23 08.08.2025
11 Ътихтъ
До коментар #8 от "Дух":Срещнеш ли копейка трепИ!
15:24 08.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Това е истината...
15:25 08.08.2025
14 съсел ,
До коментар #8 от "Дух":няма накъде повече от това да си проЗт ! За теб медицината е безсилна !
Коментиран от #19
15:26 08.08.2025
15 Щраус
До коментар #9 от "Нищо не наливат...":Според кого? Само пълен наивник или увреден трета степен може да го твърди!
15:26 08.08.2025
16 съсел ,
До коментар #8 от "Дух":няма накъде повече от това да си проЗт ! За теб медицината е безсилна !
15:27 08.08.2025
17 СВОБОДА ИЛИ РАЙ
15:27 08.08.2025
18 дядото
15:27 08.08.2025
19 Дух
До коментар #14 от "съсел ,":Явно описвате себе си
15:28 08.08.2025
20 ха-ха
До коментар #8 от "Дух":Духовете са безмозъчни ! Също като теб !
15:28 08.08.2025
21 Не подценявай копейките
До коментар #8 от "Дух":По-прости са отколкото си мислиш.
15:29 08.08.2025