Киев ще изпраща директно списък с необходимото оръжие! САЩ и НАТО създават нов механизъм за доставки за украинската армия

Министерството на отбраната на САЩ и НАТО са разработили нова схема за координирана покупка на оръжие за Украйна от страна на европейските съюзници, съобщи телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на свои източници в Пентагона и НАТО.

Съгласно плана ще бъде създадена банкова сметка под егидата на НАТО, в която съюзническите държави ще могат да внасят средства, предназначени за закупуване на американско въоръжение, насочено към украинските въоръжени сили.

Киев ще изпраща директно до НАТО списък с необходимото оръжие, който ще бъде анализиран от генерал Алексус Гринкевич - командващ на Европейското командване на САЩ и върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа. Той ще оценява дали Съединените щати разполагат с достатъчно запаси за изпълнение на заявките, след което ще предава списъка на европейските партньори за последващо финансиране и доставка.

Източници на CNN подчертават, че системата цели да ускори процеса на доставки и да улесни държавите, които предпочитат да даряват средства, вместо конкретни оръжейни системи. Очаква се чрез този механизъм НАТО да осигури оръжие на Украйна за около 10 милиарда долара.

В същото време, според CNN, през юли Пентагонът е изготвил вътрешен меморандум, позволяващ върнати доставки — т.е. въоръжение, предназначено първоначално за Украйна, може да бъде пренасочено обратно към американските запаси. Според един от източниците това означава, че "няма да бъде одобрено нищо без пряка заповед от президента на САЩ".

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че вече е поето обвързващо задължение от страните-членки на Алианса да предоставят над 1 милиард долара за въоръжаване на Украйна. Само Нидерландия планира да предостави американско оръжие за 500 милиона евро.

Инициативата, наречена NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), е координирана от НАТО и се реализира в тясно сътрудничество със Съединените щати и украинските власти. Всеки финансиран пакет е на стойност около 500 милиона долара и ще бъде одобряван от върховния главнокомандващ на НАТО в Европа, генерал Алексъс Гринкевич, в съответствие с нуждите на Украйна.

Очаква се новата схема да бъде активирана в близките месеци и да се превърне в дългосрочен инструмент за поддържане на бойния капацитет на украинската армия.