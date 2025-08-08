Новини
Любопитно »
Телескопът на НАСА „Джеймс Уеб“ откри доказателства за нова гигантска планета

Телескопът на НАСА „Джеймс Уеб“ откри доказателства за нова гигантска планета

8 Август, 2025 15:41 716 0

  • наса-
  • телескоп-
  • джеймс уеб-
  • нова планета

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант

Телескопът на НАСА „Джеймс Уеб“ откри доказателства за нова гигантска планета - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Космическият телескоп на НАСА „Джеймс Уеб“ откри доказателства за съществуването на гигантска планета, която обикаля около звезда в най-близката до Земята планетна система, съобщиха от американската космическа агенция, цитирани от ЮПИ, предава БТА.

Тройната звездна система Алфа Кентавър, разположена на около 4 светлинни години от нас, отдавна е обект на изследвания в търсене на извънземен живот.

Към момента има три потвърдени обекта, които обикалят около Проксима Кентавър. Остава предизвикателство да се докаже наличието на други светове около Алфа Кентавър А и Алфа Кентавър Б“, заявиха от НАСА.

Алфа Кентавър А, Алфа Кентавър Б и червеното джудже Проксима Кентавър образуват системата Алфа Кентавър, която може да се види дълбоко в южното небе.

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант, който обикаля около звездата Алфа Кентавър А.

Ако това се потвърди, планетата ще бъде най-близката до Земята, намираща се в обитаемата зона около звезда, подобна на Слънцето“, съобщават от НАСА. „Въпреки това, тъй като кандидат-планетата е газов гигант, учените смятат, че е малко вероятно там да съществува живот, подобен на този на Земята“, допълват от космическата агенция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ