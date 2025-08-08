Новини
Свят »
Израел »
Израел ще окупира град Газа. Каква е целта?

Израел ще окупира град Газа. Каква е целта?

8 Август, 2025 15:01 571 8

  • ивицата газа-
  • газа-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • израел

Израелското правителство одобри плановете на Нетаняху за превземането на град Газа. "Това е катастрофа, която ще доведе до още катастрофи", отговориха от опозицията.

Израел ще окупира град Газа. Каква е целта? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Израелският кабинет по сигурността е одобрил плановете за превземане на град Газа, потвърдиха от офиса на премиера Бенямин Нетаняху. Само часове преди това в интервю за американския канал "Фокс Нюз" Нетаняху обяви, че Израел планира да поеме контрол над цялата територия на анклава, но "да не го задържа". "Искаме да имаме периметър за сигурност, но не искаме да управляваме (Газа)", каза той.

Сегашното решение на правителството не потвърждава експлицитно намерението за контрол над цялата територия на Газа, но е поредна стъпка на ескалация във войната, която Израел започна в отговор на терористичните атаки на Хамас от 7 октомври 2023 година.

Израел ще прилага пет принципа за прекратяване на войната

Кабинетът одобри и пет принципа за слагане на край на конфликта, сред които разоръжаването на Хамас, връщането на заложниците, демилитаризирането на Газа, налагане на израелски контрол върху сигурността и създаването на алтернативно цивилно управление, което да не включва нито Хамас, нито Палестинската автономия. Палестинската автономия се управлява частично от правителството в град Рамала, което е признато от 147 от държавите-членки на ООН.

Целта според израелските власти е постигането на решителна победа срещу Хамас. Планът предвижда и предоставянето на хуманитарна помощ на цивилното население "извън зоните на военни действия", се посочва в изявлението. Израел трябва да евакуира десетки хиляди цивилни от град Газа, преди да настъпи към превземането му, което се очаква да отнеме дни и да изисква мобилизирането на голям нов ресурс.

Израелската армия вече контролира около 75% от територията на Газа, като територията по брега на Средиземно море от Хан Юнис до град Газа е основната зона извън техен контрол.

Опозицията: "Това е катастрофа"

От опозицията Израел остро разкритикуваха плановете на Нетаняху. "Това е катастрофа, която ще доведе до още катастрофи", обяви лидерът на опозицията Яир Лапид. Според председателят на "Йеш Атид" решението на Нетаняху е изцяло продиктувано от крайнодесните министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич и е "точно това, което Хамас иска".

"В пълно противоречие с мнението на военните и силите за сигурност, без да вземат предвид ерозията и изтощението на бойните сили, Бен Гвир и Смотрич въвлякоха Нетаняху в ход, който ще отнеме месеци, ще доведе до смъртта на заложниците, убийството на много войници, ще струва десетки милиарди на израелските данъкоплатци и ще доведе до политически колапс", допълни Лапид. Според него липсва каквато и да е представа какво се цели с този ход.

Реакциите от международната общност не закъсняха. Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова Израел веднага да преосмисли плановете си и припомни, че тези ходове са "в противоречие с решението на Международния съд, според което Израел трябва да прекрати окупацията си възможно най-бързо".

Британският премиер Киър Стармър също настоява за деескалация. "Това само ще доведе само до още кръвопролития", написа той.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хамас бяха в Москва

    4 5 Отговор
    10 дена преди да нападнат Израел!
    Путин им даде зелена светлина за да отвлече вниманието на света от Украйна!

    15:03 08.08.2025

  • 2 Руските Наташки бягат от Израел

    3 4 Отговор
    и се преселват в България!

    15:04 08.08.2025

  • 3 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Кой пита???? 🤔🤔🤔🤔И защо

    15:07 08.08.2025

  • 4 Баба Гошка

    4 1 Отговор
    Целта е окончателно да ограбят и изхвърлят палестинците от собствената им земя и да ни ги пратят на нас да ги подслоним в 5 звездни хотели и да ги хрантутим доживот и до като свят светува, докато те се множат и щракат с пръсти. А найнайнаглите еввреюве да се хилят на нас и на всички, докато си разширяват държавата на сатаноизбраните наглярри и алчнюгги.

    15:08 08.08.2025

  • 5 Копейкиииии... Хах

    0 1 Отговор
    Спасихте ли тоз велик Лев беееее. ХА ха... СМУТАНЯЦИ... ХАХ. ИЗБРАХТЕ ли българскоти бреее... НЕЩАСТНИЦИ.... хах

    15:13 08.08.2025

  • 6 Каква е целта ли ? Не е само Гааза

    3 1 Отговор
    Целта на нацисткият ционистки режим не се е променила и от десетилетия е ясна . Тел Авив се стреми да създаде териториален коридор – наречен „Коридорът на Давид“ – простиращ се от окупираните Голански възвишения през провинциите Дараа, Кунейтра и Сувейда в южна Сирия, като в крайна сметка целта е да се свърже чак с контролираните от кюрдите територии в североизточната част на Сирия. ....
    Този коридор би имал за цел да превърне израелския режим в доминираща военна сила в Западна Азия с нови възможности, да неутрализира трансграничната съпротива и да предостави на Израел контрол над водните ресурси на Сирия, като същевременно проправи пътя за официалното анексиране на Голанските възвишения. .... „Мир чрез сила“ означава: Предайте Голанските възвишения, приемете условията на Тел Авив, отворете врати за САЩ и не протестирайте, когато сте бомбардирани. Това е новият неписан закон на региона. Арабите трябва да се събудят и да се обединят иначе са обречени и късно или рано ще се стигне до директен конфликт на Израел с Турция който ще вземе милиони жертви .... (Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” – Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924

    15:19 08.08.2025

  • 7 Израел трябва да прекрати окупацията си

    1 0 Отговор
    възможно най-бързо ! И на Гааза, и на Западният Бряг, и на Ливан и на Сирия.....

    15:22 08.08.2025

  • 8 Да живее святата християнска черква

    1 0 Отговор
    Събудете се братя ционистко масонската сган убива всички нас.. Палят пожарите, убиват икономиката, взимат книжки с фалшиви тестове, заливат младите с наркотици и порнография войната е срещу Европа и нашите ценности, събудете се излезте на война срещу тази триглава ламя. Убивайте ги от това зависи животът на вашите деца и внуци които те жертват на олтара на сатанински те им божества. НЕКА ЕДИНИЯ ГОСПОД ВИ ПОДКРЕПИ С УМ И СМЕЛОСТ И РЕШИТЕЛНОСТ В БИТКА И И ВИ ПРИЕМЕ В НЕГОВИЯ РАЙ. ИМА САМО ЕДИН ПЪТ СВОБОДА ИЛИ РАЙ!!!

    15:25 08.08.2025