Израел ще окупира град Газа. Каква е целта?

Израелският кабинет по сигурността е одобрил плановете за превземане на град Газа, потвърдиха от офиса на премиера Бенямин Нетаняху. Само часове преди това в интервю за американския канал "Фокс Нюз" Нетаняху обяви, че Израел планира да поеме контрол над цялата територия на анклава, но "да не го задържа". "Искаме да имаме периметър за сигурност, но не искаме да управляваме (Газа)", каза той.

Сегашното решение на правителството не потвърждава експлицитно намерението за контрол над цялата територия на Газа, но е поредна стъпка на ескалация във войната, която Израел започна в отговор на терористичните атаки на Хамас от 7 октомври 2023 година.

Израел ще прилага пет принципа за прекратяване на войната

Кабинетът одобри и пет принципа за слагане на край на конфликта, сред които разоръжаването на Хамас, връщането на заложниците, демилитаризирането на Газа, налагане на израелски контрол върху сигурността и създаването на алтернативно цивилно управление, което да не включва нито Хамас, нито Палестинската автономия. Палестинската автономия се управлява частично от правителството в град Рамала, което е признато от 147 от държавите-членки на ООН.

Целта според израелските власти е постигането на решителна победа срещу Хамас. Планът предвижда и предоставянето на хуманитарна помощ на цивилното население "извън зоните на военни действия", се посочва в изявлението. Израел трябва да евакуира десетки хиляди цивилни от град Газа, преди да настъпи към превземането му, което се очаква да отнеме дни и да изисква мобилизирането на голям нов ресурс.

Израелската армия вече контролира около 75% от територията на Газа, като територията по брега на Средиземно море от Хан Юнис до град Газа е основната зона извън техен контрол.

Опозицията: "Това е катастрофа"

От опозицията Израел остро разкритикуваха плановете на Нетаняху. "Това е катастрофа, която ще доведе до още катастрофи", обяви лидерът на опозицията Яир Лапид. Според председателят на "Йеш Атид" решението на Нетаняху е изцяло продиктувано от крайнодесните министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич и е "точно това, което Хамас иска".

"В пълно противоречие с мнението на военните и силите за сигурност, без да вземат предвид ерозията и изтощението на бойните сили, Бен Гвир и Смотрич въвлякоха Нетаняху в ход, който ще отнеме месеци, ще доведе до смъртта на заложниците, убийството на много войници, ще струва десетки милиарди на израелските данъкоплатци и ще доведе до политически колапс", допълни Лапид. Според него липсва каквато и да е представа какво се цели с този ход.

Реакциите от международната общност не закъсняха. Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова Израел веднага да преосмисли плановете си и припомни, че тези ходове са "в противоречие с решението на Международния съд, според което Израел трябва да прекрати окупацията си възможно най-бързо".

Британският премиер Киър Стармър също настоява за деескалация. "Това само ще доведе само до още кръвопролития", написа той.