Подробности за грабежа пред банков клон в София

Днес около 9:30 часа е подаден сигнал за извършен грабеж на жена, пренасяща чанта с голяма сума пари. Поради бързата намеса на граждани и светкавичната реакция на полицията, деянието остава недовършено и извършителят е задържан почти непосредствено след деянието, съобщи заместник-началникът на Първо районно управлениев София Николай Нотев по време на брифинг.

Парите са намерени, иззети са и ще бъдат върнати на дамата, уточни той.

Дамата е длъжностно лице, работи в болница. Извършвалоа е служебна дейност по внасяне на пари, които са обобротни. Сумната е над 100 000 лева, поясниха от полицията.

Лицето е задържано. То е криминално проявено. На място се извършват процесуално-следствени действия.

Образувано е досъдебно производство.