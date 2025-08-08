Подробности за грабежа пред банков клон в София

Днес около 9:30 часа е подаден сигнал за извършен грабеж на жена, пренасяща чанта с голяма сума пари. Поради бързата намеса на граждани и светкавичната реакция на полицията, деянието остава недовършено и извършителят е задържан почти непосредствено след деянието, съобщи заместник-началникът на Първо районно управлениев София Николай Нотев по време на брифинг.
Парите са намерени, иззети са и ще бъдат върнати на дамата, уточни той.
Дамата е длъжностно лице, работи в болница. Извършвалоа е служебна дейност по внасяне на пари, които са обобротни. Сумната е над 100 000 лева, поясниха от полицията.
Лицето е задържано. То е криминално проявено. На място се извършват процесуално-следствени действия.
Образувано е досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
15:45 08.08.2025
2 Лекар
15:46 08.08.2025
3 Анонимен
Коментиран от #15
15:46 08.08.2025
4 таксиджия 🚖
1. Как извършителят е знаел за сумата?
2. С какво оръжие е заплашил?
3. Намесилили са се граждани или само са звъннали на 112?
4. Банкерката защо не ползва Инкасо автомобила по договор?
5. Коя е банката?
15:46 08.08.2025
5 Тити
15:49 08.08.2025
6 длъжностно лице, работи в болница
а после нямат за увеличение на заплатите
а пациентите от провинцията
не се научиха да плащат с карти когато ги
дерат за операции
15:51 08.08.2025
7 Гост
Коментиран от #9, #13
15:53 08.08.2025
8 Иванчо
Чума няма , но и виновни за опита да се отнеме имота на бай Рибан няма.
Купени ли са медиите за да продължават да мълчат?
15:53 08.08.2025
9 Боруна Лом
До коментар #7 от "Гост":КРЪСТИ СЕ, ЧЕ СИ ИЗВАДИЛ КЪСМЕТ! А ПИЩОВА ГО ДРЪЖ НА СЯНКА У Г....!
Коментиран от #12
15:57 08.08.2025
10 Факт
15:58 08.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гост
До коментар #9 от "Боруна Лом":Пищова е за ломски сигани.
16:05 08.08.2025
13 Само питам
До коментар #7 от "Гост":Как са те пуснали с пищова в банката? Забранено е влизането с оръжие в банка. Или ти си "теглил" шестцифрената сума с него? За един приятел питам.
16:12 08.08.2025
14 Аха
16:28 08.08.2025
15 Фикри
До коментар #3 от "Анонимен":Тя щото дамата с парите е много читава. Сама жена да понесе чанта с толкова пари .
16:28 08.08.2025
16 Дамата няма ли охранител с който да
Или с линейка на болницата да я превозят до банката
Има фирми предлагащи инкасо услуги брониран автомобил с охрамители
16:30 08.08.2025
17 Аман от номеца
16:31 08.08.2025
18 Уайлд уайлд
16:33 08.08.2025
19 Не са се разбрали за делбата
16:40 08.08.2025
20 Лопата Орешник
16:44 08.08.2025
21 ФАКТ
16:49 08.08.2025
22 шаа
не знам авторката и медията какви приоритети имат, но ме хваща срам дори само да чета подобно нещо, хем не съм го писал аз.
16:50 08.08.2025
23 Пълни глупости да ви кажа пичове
Коментиран от #25
16:58 08.08.2025
24 Последния Софиянец
16:59 08.08.2025
25 Последния Софиянец
До коментар #23 от "Пълни глупости да ви кажа пичове":Счетоводителка на болница точи здравната каса.
17:02 08.08.2025
26 Много ми е интересно
Коментиран от #27
17:04 08.08.2025
27 Последния Софиянец
До коментар #26 от "Много ми е интересно":Предложиха ми да лежа три дни в болница за фалшива операция срещу 500 лв.А един арменец ми предлага фалшив ТЕЛК.
17:06 08.08.2025