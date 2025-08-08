Новини
Подробности за грабежа пред банков клон в София

8 Август, 2025 15:42

Парите са намерени, иззети са и ще бъдат върнати на дамата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес около 9:30 часа е подаден сигнал за извършен грабеж на жена, пренасяща чанта с голяма сума пари. Поради бързата намеса на граждани и светкавичната реакция на полицията, деянието остава недовършено и извършителят е задържан почти непосредствено след деянието, съобщи заместник-началникът на Първо районно управлениев София Николай Нотев по време на брифинг.

Парите са намерени, иззети са и ще бъдат върнати на дамата, уточни той.

Дамата е длъжностно лице, работи в болница. Извършвалоа е служебна дейност по внасяне на пари, които са обобротни. Сумната е над 100 000 лева, поясниха от полицията.

Лицето е задържано. То е криминално проявено. На място се извършват процесуално-следствени действия.

Образувано е досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    45 1 Отговор
    Без охрана с толкова пари . ???

    15:45 08.08.2025

  • 2 Лекар

    33 1 Отговор
    Спокойно да се разходжа дама с 100к в брой - ще са от легален бизнИес с пациенти (клиенти). Явно се разхожда и с по-големи сум щом няма проблем да има 100к в чантичката.

    15:46 08.08.2025

  • 3 Анонимен

    33 0 Отговор
    Много слаба подготовка е имал крадеца или е наркоман с увредени от дрогата мозъчни клетки и не може да мисли.

    Коментиран от #15

    15:46 08.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    32 4 Отговор
    Големи подробности...

    1. Как извършителят е знаел за сумата?
    2. С какво оръжие е заплашил?
    3. Намесилили са се граждани или само са звъннали на 112?
    4. Банкерката защо не ползва Инкасо автомобила по договор?
    5. Коя е банката?

    15:46 08.08.2025

  • 5 Тити

    10 10 Отговор
    Много жалко че са ги намерили.

    15:49 08.08.2025

  • 6 длъжностно лице, работи в болница

    19 1 Отговор
    бая парици прибират болниците
    а после нямат за увеличение на заплатите

    а пациентите от провинцията
    не се научиха да плащат с карти когато ги
    дерат за операции

    15:51 08.08.2025

  • 7 Гост

    8 4 Отговор
    Аз когато теглих 6 цифрена сума на ръка за апартамента си носих и пищова с мен.

    Коментиран от #9, #13

    15:53 08.08.2025

  • 8 Иванчо

    22 4 Отговор
    Защо журналистите мълчат за случая с чумата по овцете във Велинград?
    Чума няма , но и виновни за опита да се отнеме имота на бай Рибан няма.
    Купени ли са медиите за да продължават да мълчат?

    15:53 08.08.2025

  • 9 Боруна Лом

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    КРЪСТИ СЕ, ЧЕ СИ ИЗВАДИЛ КЪСМЕТ! А ПИЩОВА ГО ДРЪЖ НА СЯНКА У Г....!

    Коментиран от #12

    15:57 08.08.2025

  • 10 Факт

    10 1 Отговор
    Тренирал е за смяната на парите в евро

    15:58 08.08.2025

  • 12 Гост

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Пищова е за ломски сигани.

    16:05 08.08.2025

  • 13 Само питам

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Как са те пуснали с пищова в банката? Забранено е влизането с оръжие в банка. Или ти си "теглил" шестцифрената сума с него? За един приятел питам.

    16:12 08.08.2025

  • 14 Аха

    8 1 Отговор
    Мутрите директори на болници, като истински мафиоти, ще си раздават бонуси?

    16:28 08.08.2025

  • 15 Фикри

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Тя щото дамата с парите е много читава. Сама жена да понесе чанта с толкова пари .

    16:28 08.08.2025

  • 16 Дамата няма ли охранител с който да

    9 0 Отговор
    Излезе от болницата и да я придружава до банката
    Или с линейка на болницата да я превозят до банката
    Има фирми предлагащи инкасо услуги брониран автомобил с охрамители

    16:30 08.08.2025

  • 17 Аман от номеца

    8 0 Отговор
    Тия болници все са в дефицит, а внасят на ръка по 100 бона до обяд!!

    16:31 08.08.2025

  • 18 Уайлд уайлд

    2 0 Отговор
    Иист

    16:33 08.08.2025

  • 19 Не са се разбрали за делбата

    4 0 Отговор
    Суми над 20 Хил. Само с охрана

    16:40 08.08.2025

  • 20 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    В банките ясно е упоменато,че суми над 20к изискват специализиран транспорт! Коя банка пуска клиент със 100 бонбона да излиза пешачката?

    16:44 08.08.2025

  • 21 ФАКТ

    3 0 Отговор
    МИРИШЕ МИ НА МРЪСНИ ПАРЕ И ТО ЯКО

    16:49 08.08.2025

  • 22 шаа

    1 0 Отговор
    "управлениев", "извършвалоа", "обобротни", "сумната".

    не знам авторката и медията какви приоритети имат, но ме хваща срам дори само да чета подобно нещо, хем не съм го писал аз.

    16:50 08.08.2025

  • 23 Пълни глупости да ви кажа пичове

    1 0 Отговор
    И куп нарушения виждам. Дали "дамата" е длъжностно лице и дали "работи в болница" са много различни неща. А пък дали въобще е извършвала "служебна дейност" по внасяне на пари съвсем се съмнявам лиценз за инкасо и охранителна дейност да има. Ама действително ви казвам че случаят е абсурден и много хора са най малкото за административно наказание.

    Коментиран от #25

    16:58 08.08.2025

  • 24 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    При обмяната на левове ще има много такива случаи.

    16:59 08.08.2025

  • 25 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пълни глупости да ви кажа пичове":

    Счетоводителка на болница точи здравната каса.

    17:02 08.08.2025

  • 26 Много ми е интересно

    1 0 Отговор
    Как тази болница доказва произход на средствата и касовата наличност

    Коментиран от #27

    17:04 08.08.2025

  • 27 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Много ми е интересно":

    Предложиха ми да лежа три дни в болница за фалшива операция срещу 500 лв.А един арменец ми предлага фалшив ТЕЛК.

    17:06 08.08.2025