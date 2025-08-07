Новини
Покровск: залогът е голям и за Украйна, и за Русия
Покровск: залогът е голям и за Украйна, и за Русия

7 Август, 2025 14:35

Украйна все още удържа Покровск, но руските войски напредват усилено. Завземането на града може да се превърне във важно стратегическо предимство за Русия.

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В полевия лазарет край Покровск Бохдан и другите лекари непрестанно оперират ранени. Както казва Бохдан пред агенция "Ройтерс", той вече е спрял да брои работните си дни. Но вероятно са 16 или 17 подред, почти без пауза.

Дроновете обаче пречат. "Те затрудняват докарването на ранените или по-нататъшния им транспорт", казва Бохдан. Дроновете преследват и цивилните граждани, когато те се движат. "Хората слагат бели ленти по колите си, но това не променя нищо."

Руснаците окупират все по-голяма площ

Тревожното положение в Покровск се вижда и на картата, изготвяна от платформата Deep State, която редовно публикува данни за завладяването или загубата на територии от руска и от украинска страна.

Окупираните от руснаците земи са в червено и именно около Покровск може да се установи колко се е увеличило червеното пространство от началото на юли, пише АРД. Сведенията на Deep State показват, че там миналия месец руските военни са завладели най-много територия в сравнение с другите участъци от фронта.

Офицер, който се намира в Покровск, казва по украинската телевизия, че вражеските части вече са се опитали да нахлуят в града. Украинските военни обаче засега успяват да ги спрат. "Това са малки групи, които прииждат от всички страни като мравки, по двама-трима души. Те биват елеминирани систематично. Руснаците естествено ще се опитат да обсадят града и да отрежат логистичните ни пътища", посочва офицерът, цитиран от АРД.

Покровск е важен възел

Ако Украйна загуби контрола над Покровск, това ще бъде сериозна загуба, отбелязва военният експерт Олександър Саенко. Тъй като Покровск е "значим логистичен възел, що се отнася до обезпечаването и придвижването на украинските части".

А от Покровск руските войски могат след това да продължат към Словянск, Краматорск и Павлохрад, обяснява АРД.

Русия съобщава, че е завзела Часов Яр

Украйна е под все по-голям натиск и другаде - миналата седмица Русия съобщи, че изцяло е завзела град Часов Яр. Потвърждение от Украйна засега няма.

Военният експерт Саенко не смята, че този град е от голямо стратегическо значение - твърде малък е. "От оперативна и тактическа гледна точка завземането му носи определено предимство, но то няма да реши съдбата на цялата битка за Донбас", заявява експертът.

Междувременно в Покровск военните лекари забелязват, че руските войски приближават все повече. Лекарят Серхий споделя, че в региона са изпратени особено много руски войници. През последния месец фронтовата линия е изместена с между осем и десет километра. "Не е ясно още колко време ще останем тук", казва лекарят.

Автор: Нилс Була (ARD)


Украйна
Новините на Fakti.bg
