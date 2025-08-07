Покровск: залогът е голям и за Украйна, и за Русия

В полевия лазарет край Покровск Бохдан и другите лекари непрестанно оперират ранени. Както казва Бохдан пред агенция "Ройтерс", той вече е спрял да брои работните си дни. Но вероятно са 16 или 17 подред, почти без пауза.
Дроновете обаче пречат. "Те затрудняват докарването на ранените или по-нататъшния им транспорт", казва Бохдан. Дроновете преследват и цивилните граждани, когато те се движат. "Хората слагат бели ленти по колите си, но това не променя нищо."
Руснаците окупират все по-голяма площ
Тревожното положение в Покровск се вижда и на картата, изготвяна от платформата Deep State, която редовно публикува данни за завладяването или загубата на територии от руска и от украинска страна.
Окупираните от руснаците земи са в червено и именно около Покровск може да се установи колко се е увеличило червеното пространство от началото на юли, пише АРД. Сведенията на Deep State показват, че там миналия месец руските военни са завладели най-много територия в сравнение с другите участъци от фронта.
Офицер, който се намира в Покровск, казва по украинската телевизия, че вражеските части вече са се опитали да нахлуят в града. Украинските военни обаче засега успяват да ги спрат. "Това са малки групи, които прииждат от всички страни като мравки, по двама-трима души. Те биват елеминирани систематично. Руснаците естествено ще се опитат да обсадят града и да отрежат логистичните ни пътища", посочва офицерът, цитиран от АРД.
Покровск е важен възел
Ако Украйна загуби контрола над Покровск, това ще бъде сериозна загуба, отбелязва военният експерт Олександър Саенко. Тъй като Покровск е "значим логистичен възел, що се отнася до обезпечаването и придвижването на украинските части".
А от Покровск руските войски могат след това да продължат към Словянск, Краматорск и Павлохрад, обяснява АРД.
Русия съобщава, че е завзела Часов Яр
Украйна е под все по-голям натиск и другаде - миналата седмица Русия съобщи, че изцяло е завзела град Часов Яр. Потвърждение от Украйна засега няма.
Военният експерт Саенко не смята, че този град е от голямо стратегическо значение - твърде малък е. "От оперативна и тактическа гледна точка завземането му носи определено предимство, но то няма да реши съдбата на цялата битка за Донбас", заявява експертът.
Междувременно в Покровск военните лекари забелязват, че руските войски приближават все повече. Лекарят Серхий споделя, че в региона са изпратени особено много руски войници. През последния месец фронтовата линия е изместена с между осем и десет километра. "Не е ясно още колко време ще останем тук", казва лекарят.
Автор: Нилс Була (ARD)
1 ❗❗❗❗❗❗
Британският журналист Уорън Торнтън заяви, че от началото на конфликта украинските въоръжени сили са загубили около 1,8 милиона души"
Коментиран от #30, #67
14:36 07.08.2025
2 Победа за Украйна
Коментиран от #4
14:37 07.08.2025
3 Вашето мнение
14:37 07.08.2025
4 Вашето мнение
До коментар #2 от "Победа за Украйна":И розови понита ще препускат и пидалите ще ги пляскати и ще сте щаклифт.
14:39 07.08.2025
5 Дайте
14:39 07.08.2025
6 какти винаги
Коментиран от #9, #27
14:40 07.08.2025
7 стоян георгиев
Коментиран от #20, #44
14:40 07.08.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12
14:41 07.08.2025
9 стоян георгиев
До коментар #6 от "какти винаги":Зеленски никога не е казвал подобно нещо за някой град.за.него всяка педя украинска земя окупирана от Русия е трагедия,но украинската тактика е да трепе колкото се може повече блатници с минимални жертви и ако града бъде обкръжен украинците ще го оставят .
Коментиран от #15, #37, #106
14:42 07.08.2025
10 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
Коментиран от #108
14:42 07.08.2025
11 Когато
14:44 07.08.2025
12 Вашето мнение
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Друго си е викаш великия маршал дьо гол, дето се е предал на германците за три седмици бой и после е чакал руснаците да освободят франция.
Коментиран от #19, #21
14:44 07.08.2025
13 Пасивен Кремълски педофил с токчета
14:44 07.08.2025
14 Злобното Джуджи
Коментиран от #112
14:45 07.08.2025
15 Вашето мнение
До коментар #9 от "стоян георгиев":Не е казал, ей това грантаджиите сте бетер ромеи бе. В сводките след всяка загубена територия и клед дежурния рев, идолът ти твърди, че обекта няма стратигическо значение.
Коментиран от #40
14:46 07.08.2025
16 мравки, по двама-трима души
14:46 07.08.2025
17 Пасивен педофил -плешивия охлюв
14:46 07.08.2025
18 Рускиня
Факти не позволяват да бъде отразени
14:47 07.08.2025
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "Вашето мнение":АРЕ на бас , че за 3 седмици армиите на ВЕРМАХТа за завзели наССЕСЕСЕЕЕЕРСКА територия , колкото 3 Франции?!до ЛЕНДЛИЗА още толкоз?!
Коментиран от #24, #103
14:47 07.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Геро
До коментар #12 от "Вашето мнение":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
Коментиран от #26
14:50 07.08.2025
22 Тома
14:51 07.08.2025
23 Копейка
Коментиран от #29
14:51 07.08.2025
24 Вашето мнение
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Комедиант, хващай се на бас с амуджите в маалата, не ти стига капацитет да ловиш бас с хора с интелект на светлинни години от твоето закърняло мозъче. Ленд лиза, термин, който някак си си успял да запомниш е 14% от необходимите за СССР ресурси. До там достигат 6%
Коментиран от #31, #32
14:52 07.08.2025
25 Колкото и да триете и криете
Ако лъжа защо не позволяваш да пибликувам истината и триеш?
14:52 07.08.2025
26 хехе
До коментар #21 от "Геро":по-големи утайки от вас розовите фашаги нЕма.
14:53 07.08.2025
27 Еее ми
До коментар #6 от "какти винаги":То общо взето е така, бил е стратегически когато е бил украински.като стане руски вече е стратегически за руснаците не и за Зелчо. Има логика.
14:53 07.08.2025
28 Да се обзаложим
14:54 07.08.2025
29 пиночет
До коментар #23 от "Копейка":Ще си дадете задните части в Кремъл, това е далаверата копейки!
Коментиран от #33
14:56 07.08.2025
30 лекари непрестанно оперират
До коментар #1 от "❗❗❗❗❗❗":Да, за резервни части за трансплантации !
14:58 07.08.2025
31 Даже
До коментар #24 от "Вашето мнение":си завишил ,аз знам за /4/ , а четири процента от каквото и да е, са си по -скоро символични.
14:59 07.08.2025
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #24 от "Вашето мнение":дрисл ьо / ако ти окъпя 2 ша ма ра , може освен да ти счупя гръбначето откъм врата-което е сигурация , като инвалид Е ВЕРОЯТНО да се развиеш ментално, и да почнеш да четеш книжки , да я научиш тая ИСТОРИЯ
Коментиран от #38
14:59 07.08.2025
33 Хокайдо
До коментар #29 от "пиночет":Те твоите задни части отдавна са в посолствоТо.
15:00 07.08.2025
34 Бесарабски българин
15:01 07.08.2025
35 Ма как бе,
Същата работа и с Часов Яр.
15:01 07.08.2025
36 Укропски военен е
15:02 07.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Вашето мнение
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Комедиант, ако те набарам някъде щото мама не те пуска и до катедралата, толкова ще те бия, че ще спреш да четеш какво и да е. Научи се да пишеш поне, бе илитерат.
Коментиран от #48
15:04 07.08.2025
39 Георгиев
Коментиран от #45
15:04 07.08.2025
40 стоян георгиев
До коментар #15 от "Вашето мнение":Грандаджиите ...хахахах ти пенсионера какъв си.напикаващият се в гащите.та вие напикаващите се в гащите фантазиране.нали разбра пенсионер?
Коментиран от #47
15:04 07.08.2025
41 СиЕнЕн
15:04 07.08.2025
42 Христо Иванов
15:05 07.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ще ти се Стоене мамин
До коментар #7 от "стоян георгиев":неумен да е така,но цифрата,която си написал се отнася за укро нацистите и наемниците,а загубите на руснаците са многократно по-ниски.Това си личи и по белите чували които още има да предават на укрите поне 3-5000,а и изкараха списък с над 1200 украински пленници,които укрите не ги искат,защото няма кой да плати за тях в кlozета Окrayна.
Коментиран от #51
15:06 07.08.2025
45 стоян георгиев
До коментар #39 от "Георгиев":Какво ти разбира на теб главатаа.от бомби бе миши?града е подложен на геноцид от Путин и жителите като цяло ги няма.сценария е един и същ за всички украински градове превзети до сега.лошото е че ти памперса повтаряш едни и същи глупости при всеки един от тях.
Коментиран от #50
15:07 07.08.2025
46 Дух
Останалите оцелели руснаци са предимно консервативни гейове с самоубийствени наклонности Психари Боклуци Соросоиди и Блатни Алкохолици обитатели са предимно на раиската свободна необятна и безкрайна руска азиатска степ,а в алкохолната московска блатна джамахирия много хубави руски девойки женени за чужденки
Коментиран от #53
15:07 07.08.2025
47 Погледни собствените си
До коментар #40 от "стоян георгиев":където жълтото е отпред,а кафявото отзад,че си ги обърнал аналфабет кръгъл.
15:09 07.08.2025
48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #38 от "Вашето мнение":утре 12 часа-да не забравиш ПАК Катедралата , Х@мНЕ!?ДА ТИ Е@@@@А ПИЧК@@ТА ЛЕЛИНА И Б@КЛ@К ,необразован
Коментиран от #105, #111
15:09 07.08.2025
49 Христо Иванов
Д.Т: „ЕС ни дадоха 600 милиарда долара като подарък, не заем“ ??!!
Платиха 600 милиарда долара и поради това намалих митата им от 30% на 15%“....
Сега иде ред да плащат репарации и на Русия . Стягайте коланите . На евроатлантическа България трябва да се паднат едни 60-70 милиарда евро да плати.
15:09 07.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 стоян георгиев
До коментар #44 от "Ще ти се Стоене мамин":Да защитниците ще дадат по високи загуби нали миши? Особено като ги напада Русия която и дреме за войниците и.помниш.ли Вагнер?100000 пр д бахмут а днес 0!.тези които обаче бранеха бахмут сега се бият при покровск.общо взето са си същите.сега Русия ще насити с месо подстъпите пред града с надежда на украинците да им свършат дроновете.като влязат в града ще умре още маса народ избити от птиците на мадяр.помниш ли мадяр от бахмут? Сега е на покровск.хахахаха...хахахах
Коментиран от #58, #69
15:10 07.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 да бе дух чо ..
До коментар #46 от "Дух":Ша спука бай дончо шарени балони .
В краварника пълно само с навлеци дето искат да смучат от системата . Белите са се изпокрили от страх и стоят с оръжието зад вратата .
Кой от тях ще посмее да тръгне да воюва с руснаците ?
Коментиран от #63
15:11 07.08.2025
54 Сатана Z
Слава на Русия
15:11 07.08.2025
55 Зоро
15:12 07.08.2025
56 наблюдател
Коментиран от #102
15:14 07.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Гардиън
Предали се на руснаците 286000 души.
В Красноармейск има 3 микрораьона превзети от руснаците.
Абсурд е плъх да обсъжда военни теми
Коментиран от #60
15:15 07.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Механик
Тоест другата седмица да чакаме и Покровск да става "прекално малък".
Коментиран от #68
15:16 07.08.2025
62 истината
15:16 07.08.2025
63 Дух
До коментар #53 от "да бе дух чо ..":Никой защото от белите белчовци идва цялата пропаганда направена за наивните олигофрени без морал
15:16 07.08.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 здравей паун
До коментар #64 от "стоян георгиев":Превзехте ли вече Курск или само първите три букви , а ?
Коментиран от #71
15:18 07.08.2025
67 Наблюдател
До коментар #1 от "❗❗❗❗❗❗":Украинките масово се женят и веднага пращат младоженеца на фронта. След някой друг месец тои се споменава и с парите "вдовицата" инспектира кафенетата из Европа.
Един гледа сватба, а друг брадва.
15:19 07.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Механик
До коментар #51 от "стоян георгиев":Миши, 6060 замразени украинци срещу само 76 убити руснака.
Как ти се види или ти куца математиката??
Коментиран от #74
15:19 07.08.2025
70 Саманта
15:19 07.08.2025
71 стоян георгиев
До коментар #66 от "здравей паун":Курск никога не е бил цел на украинската армия а по скоро отсрочка за нападението над суми.плана успя и забави нападението с една година!
Коментиран от #76
15:20 07.08.2025
72 епилиран нежен ляв демократ атлантик
15:21 07.08.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 стоян георгиев
До коментар #69 от "Механик":Добре ми се вижда.при настъпление защитниците нямат достъп до телата на жертвите.при нападателя е обратното.та Русия за цялото си настъпление от четири години е събрала около 10000 тела на убити украинци.укряйна има подобно количество руски тела само от битката за киев.интересномрусия защо не си ги прибира вече четвърта година? Ти как мислиш?защо Русия не ги прибира тези тела?
Коментиран от #81
15:22 07.08.2025
75 Механик
Дали ще са яко нашарени като якудзи или тия вече дадоха фира, а от мазите ще изпълзят старчета на по 60 и нещо години??
Вие как мислите?
Коментиран от #89, #99
15:22 07.08.2025
76 здравей паун
До коментар #71 от "стоян георгиев":От тебе разбрахме че Курск и областта са без особено стратегическо значение за Украйна . Бадева загинаха 90 000 бандери там и 300 000 инвалида .
Коментиран от #79
15:23 07.08.2025
77 стоян георгиев
До коментар #73 от "Ха ХаХа":Та кажи кой си да разберем колко голям капацитет е дал мнение...хахахах
Коментиран от #80
15:23 07.08.2025
78 жик так
Коментиран от #82
15:25 07.08.2025
79 стоян георгиев
До коментар #76 от "здравей паун":В курса област Украйна взе две хиляди пленника които смени за свои защитници и превзе областа с минимални усилия и за много кратко време.после Русия една година с хиляди жертви се опитваше да си върне региона като сама разруши цялата инфраструктура там и си изтрепа селяните.в кърска област никога е нямало повече от 5000 украинеца.тия цифри дето си дал са част от диагнозата ти!
Коментиран от #83, #104
15:25 07.08.2025
80 Ха ХаХа
До коментар #77 от "стоян георгиев":Нози който не виси денонощно по поруграмотни сайтове...
Дерзай плъхчо
15:26 07.08.2025
81 читател от америка
До коментар #74 от "стоян георгиев":Американските медии казват обратното - Русия ще спре само ако се изпълнят целите и във войната.
Коментиран от #84
15:26 07.08.2025
82 стоян георгиев
До коментар #78 от "жик так":Кво написа? Това ли минава през главата ти???хахахаха...
Коментиран от #86
15:26 07.08.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 стоян георгиев
До коментар #81 от "читател от америка":Кои американски медии казват това? В сащ има поне милион различни медии.всяка има различно мнение!
Коментиран от #90
15:27 07.08.2025
85 Хахах
15:27 07.08.2025
86 жик так
До коментар #82 от "стоян георгиев":Ти кьорав ли си или не виждаш ?
Коментиран от #93
15:27 07.08.2025
87 Я пък тоя
Интересно, всичко загубено от Украйна е без значение, всичко завзето от голямо значение.
Всички загинали украинци са цивилни и деца.
Кога ли и Украйна ще стане без стратегическо значение!
Коментиран от #92
15:28 07.08.2025
88 Баба Гошка
15:28 07.08.2025
89 стоян георгиев
До коментар #75 от "Механик":Каквито изкараха от мазетата на бахмут и авдеевка.демек никакви.
15:28 07.08.2025
90 изкуствен интелект
До коментар #84 от "стоян георгиев":Ти естествен ли си или начинаещ бот .
Коментиран от #94
15:28 07.08.2025
91 всичо е дъра бъра
15:29 07.08.2025
92 стоян георгиев
До коментар #87 от "Я пък тоя":Кой го каза това?шизофренията те е стиснала.желаното го пишеш като реалност!
Коментиран от #97
15:29 07.08.2025
93 стоян георгиев
До коментар #86 от "жик так":Аз не съм кьорав ама не съм и лекар та не разбирам писаното от шизофреници!
15:30 07.08.2025
94 стоян георгиев
До коментар #90 от "изкуствен интелект":Пак питам кои американски медии са публикували това което твърдиш?
Коментиран от #95
15:31 07.08.2025
95 Ха ХаХа
До коментар #94 от "стоян георгиев":Капут,как си?
15:36 07.08.2025
96 Вале-каро
15:36 07.08.2025
97 Я пък тоя
До коментар #92 от "стоян георгиев":Чети момче, всяко загубено село или град го пишат като без стратегическо значение, новините се пазят, чети.
Също в същите новини съобщават само загинали цивилни и деца.
Извода сам си го направи.
И къде пиша нещо като реалност, правя извод от писаното в новините, да съм писал какво желая или че е реалност?
Интересно кой ли е шизофреника!
На четрърти километър ремонтират такива повреди, може да проверите.
15:37 07.08.2025
98 Вчера
Интересно е друго - хвърлени са десетки КАБ бомби над Курск, дето уж беше освободен?!
Защо, мурзита? Около Покровск има огромно мъртво поле, всеки, който влезе вътре, бива унищожен. Руснаците пращат групи по няколко човека, за да тестват защитата, дроновете и т.н. И на това му викат атака и победа!
15:43 07.08.2025
99 Рускиня
До коментар #75 от "Механик":Нищо няма да излезе от мазета на Покровск зщото сринат и изпепелен, но за това за сега ми забраняват да напиша и всичко изтриват!
15:43 07.08.2025
100 пояснение
15:45 07.08.2025
101 Скоро и други
15:47 07.08.2025
102 Сега
До коментар #56 от "наблюдател":Покровск и Купянск, без стратегическо значение, после- Славянск и краматорск, пак без стратегическо значение, след това идва ред - на Николаев и Одеса - и те май за евроатлантиците, погубващи Украйна няма да имат стратегическо значение...
15:52 07.08.2025
103 Ами като деца имахме една
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":приказка за такива де викаха ай на бас да не съм еееерас че да се ловя на бас,така,че ето ти и отговор. А,на бълвоча който пишеш,ще ти отговоря така,взели са колкото макс 2 Фрнции а шест е цялата територия на европейска русия до Урал,а до там нацистите не са стигали. Историята а сега се оказва,че и географията са ти непознати науки.
15:57 07.08.2025
104 Коментар
До коментар #79 от "стоян георгиев":И в чувала на Курск , зорлем влязоха най-елитните украински формирования . Заедно с получената западна техника . Това предизвика ШОК даже сред западните служби , които го отчетоха като капитална грешка . И обявиха Зеленски за неконтролируем, а Зеленски искаше да си води преговорите с руснаците сам , и от печелившата позиция на завоюваното. Сана бана - конкретно - избиха ги. Което ускори руското настъпление десетократно . Един след друг падат украински укреп. райони, вследствие на тази авантюра.
15:59 07.08.2025
105 Лос (Любезен)
До коментар #48 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Добри ми котаране, каква е тази недопустима агресия, която Ви е обладала?
Моля Ви успокойте се малко. Ще има и за Вас от голямото удоволствие, което доставям на всички... 70см няма как да намалее. Не е от сапун, че да се изтърка. Къде казахте? Около катедралата ли? Там отзад има удобни тихи улички. Само няма да пъшкате силно, нали?
16:00 07.08.2025
106 Стоене мамин не умен,
До коментар #9 от "стоян георгиев":след всяка загуба на голям стратегически център го казва след хиляди изказвания,че не е превзет за това,че е загубил стратегическата си стойност. не бъди куку руку ,а погледни реалността,че не Красноармейск/Покровск/,ами още една дузина стратегически обекта са в момента в полу обкръжение или казано стратегически са в обкръжение ще станат стратегически незначими до най-много края на август. Отбраната на 404 се руши като домино всеки ден и пробивите на руснаците се измерват с по няколко километра дневно. Отделно на това ликвидирането на газопреносната станция в Одеса е огромен удар за енргийната и военната индустрия за Укронацистан. Газ нема от де да вкарат вече.
16:04 07.08.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Ами нема,при царя на света е така,
До коментар #10 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":рижавия ветропоказател ще му оди на гости и на коленце да го моли да не му съсипва имиджа и да ходатайства за англииските висши офицери от НАТО дето ги хванаха елитните руски военни за 15 минути с важни документи,флашки и карти.
16:06 07.08.2025
109 Пунта Мара -Атанасова
16:10 07.08.2025
110 Моряка
16:12 07.08.2025
111 Вашето мнение
До коментар #48 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И си носи луу Брикант по желание ,знам че си с разграден заа денн дворр от много посещения ,но и Симпатягата си е породист .И не желая до катедралата ,все пак съм вярващ християнин,избери си някъде другаде .
16:13 07.08.2025
112 То заради тва пък има
До коментар #14 от "Злобното Джуджи":стотици хиляди дронове с които изгаря всяка нощ 00зета крайна и е заприличал на изгорял двор. А,стратегически самолети има и то пре достатъчно за да набие тъпите канчета на кравари и подлогите им ако се наложи,макар,че за целта си имат Орешник,а вие само с фейкове и лъжи и беззъбо лаене.
16:14 07.08.2025