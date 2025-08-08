Новини
Пакистан блокира мобилните данни в Белуджистан за три седмици заради бунтовнически атаки

Пакистан блокира мобилните данни в Белуджистан за три седмици заради бунтовнически атаки

8 Август, 2025 14:52

Изключването цели да прекъсне комуникациите на сепаратистите в провинцията, където се намират ключови китайски проекти

Пакистан блокира мобилните данни в Белуджистан за три седмици заради бунтовнически атаки - 1
Снимкa: БГНЕС
Пакистан временно спря мобилните данни за три седмици в размирната югозападна провинция Белуджистан, съобщава Ройтерс. Мярката е предприета с цел да блокира комуникациите между сепаратистките бунтовници, които засилиха атаките си през последните месеци, насочени предимно срещу пакистанската армия, предава News.bg.

Услугите за мобилни данни ще останат преустановени до края на месеца заради проблемите със сигурността и обществения ред в региона, където се реализират ключови китайски проекти по инициативата „Един пояс, един път“. Говорител на регионалното правителство обясни, че сепаратистите използват мобилните мрежи за координация и споделяне на информация.

Белуджистан е най-голямата провинция на Пакистан по територия и има около 8,5 милиона абонати на мобилни оператори, макар населението ѝ да наброява около 15 милиона души.

Сепаратистите, които искат по-голям дял от ресурсите на богатия на минерали регион, обвиняват пакистанското правителство в несправедливо разпределение и са активни в атаките си от десетилетия. В последно време те целят както военни обекти, така и китайски граждани и техните интереси, а също и висши офицери от армията.

Исламабад обвинява Индия, своя заклет съперник, че финансира и подкрепя бунтовническите групи с цел да подкопае стабилността в страната.


Пакистан
