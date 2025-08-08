Новини
Свят »
Гърция »
Пожар в болница в гръцката столица, започнала е евакуация

Пожар в болница в гръцката столица, започнала е евакуация

8 Август, 2025 14:19 538 0

  • пожар-
  • болница-
  • гърция-
  • атина

Огънят е избухнал в патологоанатомичното отделение; десетки пожарникари и специализирана техника на място

Пожар в болница в гръцката столица, започнала е евакуация - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в сграда на многопрофилната болница „Сотириа“ в Атина, съобщава newsit. Сигналът е подаден от лечебното заведение, разположено на булевард „Месогеон“, след което пожарните екипи са реагирали незабавно, предава Фокус.

Огънят е тръгнал в патологоанатомичното отделение на първия етаж. По данни от мястото, в гасенето участват 30 пожарникари с 10 автомобила, включително специализиран автомобил с подемна стълба.

На територията на болницата са пристигнали най-малко шест пожарни автомобила и два екипа на спешна помощ.

Причините за възникването на пожара все още не са установени. До момента няма информация за пострадали.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания