Пожар в болница в гръцката столица, започнала е евакуация

Пожар избухна в сграда на многопрофилната болница „Сотириа“ в Атина, съобщава newsit. Сигналът е подаден от лечебното заведение, разположено на булевард „Месогеон“, след което пожарните екипи са реагирали незабавно, предава Фокус.

Огънят е тръгнал в патологоанатомичното отделение на първия етаж. По данни от мястото, в гасенето участват 30 пожарникари с 10 автомобила, включително специализиран автомобил с подемна стълба.

На територията на болницата са пристигнали най-малко шест пожарни автомобила и два екипа на спешна помощ.

Причините за възникването на пожара все още не са установени. До момента няма информация за пострадали.