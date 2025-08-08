Новини
Судан на прага на хуманитарна катастрофа, предупреждава СЗО

8 Август, 2025 13:51 519 7

  • судан-
  • хуманитарна катастрофа-
  • световната здравна организация

Епидемия от холера, масов глад и блокиран достъп до помощи застрашават милиони цивилни в разкъсваната от война страна

Судан на прага на хуманитарна катастрофа, предупреждава СЗО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Судан е на ръба на хуманитарна катастрофа, предупреди генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус, позовавайки се на рязко нарастващи случаи на болести, глад и страдание сред цивилното население. Страната е в плен на ожесточен въоръжен конфликт, започнал през април 2023 г., съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Боевете се водят между главнокомандващия армията Абдел Фатах ал-Бурхан и лидера на паравоенната групировка „Сили за бърза подкрепа“ Мохамед Хамдан Дагло, като досега са отнели десетки хиляди човешки животи.

„Непрестанното насилие в Судан доведе до масов глад, болести и страдание“, заяви Гебрейесус на пресконференция в Женева. По думите му страната е обхваната от голяма епидемия от холера, с регистрирани случаи във всички 18 щата, близо 100 000 от юли 2023 г. насам. Въпреки кампаниите за орална ваксинация, включително в столицата Хартум, епидемиологичният контрол остава слаб, а напредъкът крехък.

Наводненията от последните седмици допълнително повишават риска от нови огнища на холера, малария, денга и други инфекциозни заболявания. Холерата е остра чревна инфекция, предавана чрез замърсена храна и вода, която без лечение може да бъде смъртоносна в рамките на часове.

Хранителната криза достига трагични мащаби. В обсадения Ел-Фашер, столица на Северен Дарфур, се съобщава, че хората се хранят с фураж за животни, за да оцелеят. Според данните на СЗО около 770 000 деца под 5-годишна възраст са изложени на риск от тежко остро недохранване тази година.

През първата половина на 2025 г. в подкрепяните от организацията лечебни заведения са лекувани над 17 000 деца с усложнения от недохранване, но достъпът до редица региони остава невъзможен, а финансирането е крайно недостатъчно, осигурена е едва една трета от необходимите средства.

„Докато насилието в Судан продължава, ще виждаме още повече глад, още повече разселване и още повече болести“, подчерта Гебрейесус.


Судан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митко

    4 1 Отговор
    Путин може да им помогне.

    13:59 08.08.2025

  • 2 минаващ

    1 3 Отговор
    ,,Руски военни нанесоха удар с дронове „Геран-2“ по команден пункт и място за съхранение на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили в Черниговска област. Това казаха от руското Министерство на отбраната.,,

    14:00 08.08.2025

  • 3 Гориил

    2 2 Отговор
    Ако насилието в Судан спре и се възцари мир, Западът ще получи руска военноморска база в град Порт Судан. Споразумението беше подписано преди няколко години с легитимното правителство.

    14:00 08.08.2025

  • 4 Нали се освободиха

    4 0 Отговор
    от колониализма около 1960г., скачаха (като) маймуните от радост? Сега масово емигрират в ЕС при бившите колониалисти. Смятат, че те са богати защото са ги експлоатирали което е било преди повече от 60 години. Не могат сами да си изградят държава, винаги е тоталитарна или диктаторска в най-лошите варианти. Граждански войни, кървави преврати, бандитски групировки. Примери много - в Судан се изпозаклаха, същото в Мали и Нигер. В Сомалия е добивана калаена и медна руди, сега се занимават с пиратство. Президентът на Сенегал е отдал на концесия за риболов цялото крайбрежие - парите лично за него, а рибарите гладуват защото белите им излавяли рибата. Да не говорим за ЦАР, ЮАР, Конго, Намибия, Руанда. Навсякъде тоталитаризъм и глад за народа. По-старите си спомнят с умиление за колониализма – караха ни да работим, но имаше ред и не гладувахме.

    14:05 08.08.2025

  • 5 Гориил

    2 3 Отговор
    Суданското правителство се бори за възможността да получи щедра хранителна и енергийна помощ от Русия в тази война. Но докато войната продължава, възможностите са ограничени (Западът веднага ще обвини Москва в намеса).

    14:18 08.08.2025

  • 6 Урсулата долна

    1 1 Отговор
    Давайте още милиарди за Украйна, махнете го тоя Судан

    Коментиран от #7

    14:35 08.08.2025

  • 7 тъй ли си

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Урсулата долна":

    поръчват маати?

    14:37 08.08.2025