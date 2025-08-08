Судан на прага на хуманитарна катастрофа, предупреждава СЗО

Судан е на ръба на хуманитарна катастрофа, предупреди генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус, позовавайки се на рязко нарастващи случаи на болести, глад и страдание сред цивилното население. Страната е в плен на ожесточен въоръжен конфликт, започнал през април 2023 г., съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Боевете се водят между главнокомандващия армията Абдел Фатах ал-Бурхан и лидера на паравоенната групировка „Сили за бърза подкрепа“ Мохамед Хамдан Дагло, като досега са отнели десетки хиляди човешки животи.
„Непрестанното насилие в Судан доведе до масов глад, болести и страдание“, заяви Гебрейесус на пресконференция в Женева. По думите му страната е обхваната от голяма епидемия от холера, с регистрирани случаи във всички 18 щата, близо 100 000 от юли 2023 г. насам. Въпреки кампаниите за орална ваксинация, включително в столицата Хартум, епидемиологичният контрол остава слаб, а напредъкът крехък.
Наводненията от последните седмици допълнително повишават риска от нови огнища на холера, малария, денга и други инфекциозни заболявания. Холерата е остра чревна инфекция, предавана чрез замърсена храна и вода, която без лечение може да бъде смъртоносна в рамките на часове.
Хранителната криза достига трагични мащаби. В обсадения Ел-Фашер, столица на Северен Дарфур, се съобщава, че хората се хранят с фураж за животни, за да оцелеят. Според данните на СЗО около 770 000 деца под 5-годишна възраст са изложени на риск от тежко остро недохранване тази година.
През първата половина на 2025 г. в подкрепяните от организацията лечебни заведения са лекувани над 17 000 деца с усложнения от недохранване, но достъпът до редица региони остава невъзможен, а финансирането е крайно недостатъчно, осигурена е едва една трета от необходимите средства.
„Докато насилието в Судан продължава, ще виждаме още повече глад, още повече разселване и още повече болести“, подчерта Гебрейесус.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митко
13:59 08.08.2025
2 минаващ
14:00 08.08.2025
3 Гориил
14:00 08.08.2025
4 Нали се освободиха
14:05 08.08.2025
5 Гориил
14:18 08.08.2025
6 Урсулата долна
Коментиран от #7
14:35 08.08.2025
7 тъй ли си
До коментар #6 от "Урсулата долна":поръчват маати?
14:37 08.08.2025