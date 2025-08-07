Федерацията по художествена гимнастика излезе със загадъчна публикация

Българската федерация по художествена гимнастика излезе със загадъчна публикация в официалната си страница във Фейсбук.
“Утре на 8-ми август, в 08:08 ч очаквайте…”, написаха от БФХГ.
Датата 8 август 2021 година е историческа за родната художествена грация, тъй като на този ден България спечели първия си златен олимпийски медал в този спорт. А Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова оставиха имената си в историята с титлата в многобоя при ансамблите.
