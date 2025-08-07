Новини
Федерацията по художествена гимнастика излезе със загадъчна публикация

7 Август, 2025 17:45 1 966 6

“Утре на 8-ми август, в 08:08 ч очаквайте…”, написаха от БФХГ

Федерацията по художествена гимнастика излезе със загадъчна публикация - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската федерация по художествена гимнастика излезе със загадъчна публикация в официалната си страница във Фейсбук.

“Утре на 8-ми август, в 08:08 ч очаквайте…”, написаха от БФХГ.

Датата 8 август 2021 година е историческа за родната художествена грация, тъй като на този ден България спечели първия си златен олимпийски медал в този спорт. А Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова оставиха имената си в историята с титлата в многобоя при ансамблите.


  • 1 Лост

    16 0 Отговор
    Да очакваме простотиите на Раева.Един безкраен монолог.

    17:47 07.08.2025

  • 2 Сандо

    12 3 Отговор
    Как пък една от гимнастичките няма нормално българско име?!

    Коментиран от #3

    17:49 07.08.2025

  • 3 Лопата Орешник

    1 12 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Симона Дянкова, Стефани Кирякова? Това не са ли нормални имена? Кво всички да се казват Иванка Иванова или Гергана Георгиева ли?!

    17:53 07.08.2025

  • 4 Метресата от Барселона

    10 0 Отговор
    Кумирът на Илияна и Наско Раеви се нарича Бойко Методиев Борисов. В негова чест те са готови да дават и по 100 хвалебствени интервюта на ден.

    18:32 07.08.2025

  • 5 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 3 Отговор
    ПИСНА МИ ОТ "проф€$ори, "акад€мици", Г€Йрали ,ф€д€рации, фондации, €нт€л€ктуалци, аг€нции , мини$т€р$тва, "ин$титуции"...!
    В$ИЧКИТ€ $А ХРАНТУТНИЦИ-НАРОДНИ ИЗ€ДНИЦИ И ТРЯБВА ЯКО ДА СЕ ОКАСТРЯТ ИЛИ ЗАКРИЯТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    ОСТАВКА ЗА К А Р М А З Ъ Ф А Т М А К!
    80г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!

    19:05 07.08.2025

  • 6 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 0 Отговор
    ОТ Н€О -КОМУНИ$ТИТ€ ПАРТИЙЦИ (Г€РБ, Б$П, ДП$...)И ПУД€ЛИТ€ ПП-ДБ , МИ ИДВА ДА СТАНА ОТ АНТИ-КОМУНИ$Т, АНАРХИСТ!

    19:20 07.08.2025

