Русия потвърди: Путин и Тръмп ще се срещнат в близките дни

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че е постигната договореност за среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в близките дни, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Двете страни пристъпват към подготовката ѝ, добави Ушаков. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Владимир Зеленски.

"По предложение на американската страна бе постигната принципна договореност за двустранна среща на високо равнище в близките дни, тоест - за среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп", заяви пред журналисти президентският помощнищ Ушаков, цитиран от ТАСС. "Сега, заедно с американските колеги, пристъпваме към конкретна подготовка", добави той.

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано, поясни Ушаков.

"Между другото, да отбележа, че мястото на срещата принципно също бе съгласувано. Ще го обявим до няколко дни. Идната седмица е обозначена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката на срещата", каза руският дипломат, информира ТАСС.

Той допълни, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Путин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.

"Що се отнася до варианта за тристранна среща, за какъвто вчера говориха във Вашингтон, то той просто беше споменат от американския представител (Уиткоф - бел. ред.) в хода на срещата в Кремъл. Но този вариант не беше обсъден. Руската страна остави този вариант без абсолютно никакъв коментар. Предлагаме преди всичко вниманието да се концентрира върху двустранната среща с Тръмп и смятаме за най-важно тази среща да бъде успешна и резултатна", подчерта Ушаков, цитиран от ТАСС.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера заяви, че специалният му пратеник Стив Уиткоф е постигнал голям напредък на срещата си с руския президент Владимир Путин в момент, когато Вашингтон продължава с подготовката си за налагане на санкции в петък. „Всички са съгласни, че войната трябва да приключи и ние ще работим за това през идните дни и седмици“, добави Тръмп, без да предостави повече подробности.