Русия потвърди: Путин и Тръмп ще се срещнат в близките дни
7 Август, 2025 11:27, обновена 7 Август, 2025 12:05

Русия потвърди: Путин и Тръмп ще се срещнат в близките дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че е постигната договореност за среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в близките дни, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Двете страни пристъпват към подготовката ѝ, добави Ушаков. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Владимир Зеленски.

"По предложение на американската страна бе постигната принципна договореност за двустранна среща на високо равнище в близките дни, тоест - за среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп", заяви пред журналисти президентският помощнищ Ушаков, цитиран от ТАСС. "Сега, заедно с американските колеги, пристъпваме към конкретна подготовка", добави той.

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано, поясни Ушаков.

"Между другото, да отбележа, че мястото на срещата принципно също бе съгласувано. Ще го обявим до няколко дни. Идната седмица е обозначена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката на срещата", каза руският дипломат, информира ТАСС.

Той допълни, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Путин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.

"Що се отнася до варианта за тристранна среща, за какъвто вчера говориха във Вашингтон, то той просто беше споменат от американския представител (Уиткоф - бел. ред.) в хода на срещата в Кремъл. Но този вариант не беше обсъден. Руската страна остави този вариант без абсолютно никакъв коментар. Предлагаме преди всичко вниманието да се концентрира върху двустранната среща с Тръмп и смятаме за най-важно тази среща да бъде успешна и резултатна", подчерта Ушаков, цитиран от ТАСС.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера заяви, че специалният му пратеник Стив Уиткоф е постигнал голям напредък на срещата си с руския президент Владимир Путин в момент, когато Вашингтон продължава с подготовката си за налагане на санкции в петък. „Всички са съгласни, че войната трябва да приключи и ние ще работим за това през идните дни и седмици“, добави Тръмп, без да предостави повече подробности.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ох, дано форумното жуже

    9 47 Отговор
    да я доживее срещата.

    Коментиран от #4

    11:32 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    20 63 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    Коментиран от #66

    11:34 07.08.2025

  • 4 Хи хи хи хи хи хи хи

    27 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ох, дано форумното жуже":

    Феик! Няма да има такава среща!

    Коментиран от #69, #81, #110

    11:35 07.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путин и

    36 11 Отговор
    Тръмп ще се, срещнат, зеления наркос е низвергнат...

    11:37 07.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хихи

    38 7 Отговор
    Пак сме от страната на Булката(Урсулката)

    Коментиран от #26, #42

    11:39 07.08.2025

  • 9 очевидно

    45 10 Отговор
    Така среща ще има и тя трябва да очертае параметрите на капитулацията на Зеленски! Зеленски няма да бъде поканен!

    Коментиран от #12

    11:39 07.08.2025

  • 10 Джуджака клекна

    9 36 Отговор
    не бе. не бях прав като ви казах това тази сутрин че ще стане. ма хич не бях прав. ха ха ха ха...

    Коментиран от #14, #76

    11:40 07.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Джуджака клекна

    9 40 Отговор

    До коментар #9 от "очевидно":

    мечтаеш ли? Ми не е така. Джуджака клекна след шамарите на Уиткоф

    Коментиран от #71

    11:41 07.08.2025

  • 13 Но първо

    36 10 Отговор
    САЩ да се изтеглят от Европа и границата на Русия.

    Коментиран от #18, #38, #92

    11:41 07.08.2025

  • 14 Е бъ комунисти/ и копейки

    9 21 Отговор

    До коментар #10 от "Джуджака клекна":

    Изгодно.

    Коментиран от #20, #27, #34, #78

    11:42 07.08.2025

  • 15 Искам да видя

    15 23 Отговор
    дали утре , 8 август, Путин ще обяви спиране на огъня и ако не- дали Тръмп ще удари Русия с големи санкции , както и ортаците й Китай, Индия, Турция, Бразилия и т.н., които пълнят гушата на Путин, за да може да води война! Както твърди!

    Всичко друго са празни приказки! Никой на тоя свят няма да вярва повече на Тръмп, ако той утре не покаже , че има топки!

    Коментиран от #25

    11:43 07.08.2025

  • 16 Щом е готов, значи е готов

    8 7 Отговор
    Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Владимир Зеленски.

    11:44 07.08.2025

  • 17 и да

    25 7 Отговор
    Такава среща беше планирана в Москва за 80 годишнината от Деня на Победата, ама Тръмп не можа да склони Зеленски да приеме условията за мир тогава. Дори със шоуто в Белият дом не стана, защото хиените в ЕС отново спряха МИРА! Както Джонсън през 2022 в Инстанбул!

    Коментиран от #109

    11:44 07.08.2025

  • 18 Аааааа нема..нема

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Но първо":

    Нема..

    11:44 07.08.2025

  • 19 Мое скромно мнение

    21 6 Отговор
    В. В. Путин много отдавна заяви: Всякакви преговори по важни въпроси само в Москва, Кремъл и на много, много дългата овална маса в царската зала. Толкоз.

    11:44 07.08.2025

  • 20 Женоо,

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Е бъ комунисти/ и копейки":

    Може ли и безплатно?

    11:45 07.08.2025

  • 21 Факт

    1 1 Отговор
    С удоволствие!

    11:45 07.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Е нали👇

    3 15 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    11:46 07.08.2025

  • 24 Руснаците

    18 2 Отговор
    продължават да мотаят Тръмп и антуража му от пълни аматьори- Рубио, Уиткоф и т.н. , да им разтягат локуми и обещания за големи сделки, да отлагат и протакат, а Тръмп така и не знае какво иска- веднъж едно, после- обратното!

    Говорителките му в чудо се виждат да обясняват резките му смени на посоката и въртеливите му движения!

    11:47 07.08.2025

  • 25 сделките

    18 2 Отговор

    До коментар #15 от "Искам да видя":

    Ама Тръп няма постоянни срокове - само временни! Бяха 50 дни и изведнъж ги съкрати до 8-ми август. Това не е като с митата - двам ви срок, после отсрочка, после я отменям... ала-бала докато му клекнат. С Путин такива глупости не минават!

    11:47 07.08.2025

  • 26 Мдааа

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Голямо е.ане ни чка ...не случайно има седем деца...

    11:47 07.08.2025

  • 27 Миндьо Шпагата

    3 7 Отговор

    До коментар #14 от "Е бъ комунисти/ и копейки":

    И аз!!!

    11:47 07.08.2025

  • 28 Сандо

    8 1 Отговор
    Май ще се дели Земята?Само че Луната няма да могат,защото тя е мкедонска.

    11:49 07.08.2025

  • 29 Може

    9 1 Отговор
    Ще се срещнат ама единия няма да дойде

    11:49 07.08.2025

  • 30 Готов е!

    14 0 Отговор
    На всичко е готов за нобеловата награда

    11:49 07.08.2025

  • 31 Съдбата

    3 9 Отговор
    По предсказания на немски медиум, Алоис Ирлмаер срещата ще е в Унгария. Там ще стане инцидент. Ще убият "високопоставен политик" и САЩ ще обявят веднага война на Русия. На другият ден още руски войски ще нападнат Германия. И така ще започне 3-та гореща световна война тука в Европа, Изток-Запад. Централна Европа ще пострада много. Прага и Будапеща ще изчезнат. Дано не се сбъдва това предсказание... Има го в нета на немски език.

    Коментиран от #58, #74

    11:50 07.08.2025

  • 32 Ганя Путинофила

    4 13 Отговор
    Руснята утече у каналя.

    11:50 07.08.2025

  • 33 Сега

    11 1 Отговор
    руснаците ще мотаят един месец срещата, на която ще се окаже, че Путин предлага само въздушен и морски мир, а за земния мир- нова среща догодина!

    Рижото пак ще се похвали с много продуктивен разговор!

    А говорителките му ще се прехласнат от големия успех!

    11:50 07.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 На най маро.... без коментар

    9 2 Отговор
    Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Пуктин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.

    11:51 07.08.2025

  • 36 Ами асно беше

    2 10 Отговор
    Путино-копейките пак са превъзбудени и сеят злоба и злъч в промишлени количества.
    За съжаление Тръмп отново изненада с сервилничене на Путин и ще прави сделка със свободата на Украйна!

    Коментиран от #46

    11:51 07.08.2025

  • 37 Вижте кво пишете бре

    11 2 Отговор
    (Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Пуктин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.)......Пуктин а?

    Коментиран от #52, #77

    11:52 07.08.2025

  • 38 ами да

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Но първо":

    Тъкър Карлсън го каза в интервюто си за Билд - Защо Германия още търпи 30 хил. окупационна войска на САЩ?
    Навякъде в Европа има бази на НАТО, които са основно за войски на САЩ! Те са окупаторите навсякъде по света с над 800 бази!

    Коментиран от #48

    11:52 07.08.2025

  • 39 Тръмпомански

    6 6 Отговор
    САЩ нямат право да пипат земите на Украйна. Украинците да не се доверяват на САЩ! Или на друга велика сила. Както правеха глупавите българи, за което държавата им беше раздробена.

    11:53 07.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И да се знае!

    6 14 Отговор
    Русия вече няма тил на изток, нито на запад,нито където и да е друго място на планетата.Всочко руско участващо във войната срещу Украйна ще бъде потопено, подпалено и унищожено независимо от нивото му на защита и местоположение.
    Да се знае!
    Копейките да го прочетат по няколко пъти.

    Коментиран от #53

    11:53 07.08.2025

  • 42 Хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Ти винаги си бил от страната на булката, за теб нищо ново... хи хи..

    11:53 07.08.2025

  • 43 Уиткоф е постигнал голям напредък

    13 3 Отговор
    Капитулацията на Украйна е сигурна! Това е смисъла на прессъобщенията

    Коментиран от #54

    11:54 07.08.2025

  • 44 Жан Бойко

    4 1 Отговор
    Капитулация на Украйна и турска окупация на Западна Тракия .

    11:54 07.08.2025

  • 45 Ще се срещнат, но....

    6 1 Отговор
    Единия от тримата няма да дойде... ще дойде по късно само да подпише капитулацията!!!

    11:55 07.08.2025

  • 46 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ами асно беше":

    и Путин като постави въпроса за репарации пред Тръмп!??!

    кой, кой кой най-кресливите Литва, Латвия, Естония, Румъния и България...

    11:55 07.08.2025

  • 47 Бай Дончо

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Путян":

    Направи крачка напред и…. свърши. А Путян забременя в гърлото…

    11:55 07.08.2025

  • 48 гру гайтанджиева

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "ами да":

    Тъкър Карлсон е руски трол.

    11:56 07.08.2025

  • 49 Тръмп няма карти и топки

    10 1 Отговор
    Така бе и през първия мандат на тръмп...
    След като заплаши с атомни подводници и самолетоносачи северно корейския комунистически лидер, по късно тръмп се любезно срещна и ръкува с него, което тръмп обяви за "грандиозен" политически успех, но която среща не доведе до нищо съществено и според световните политически анализатори , бе едно голямо фиаско и провал за тръмп...

    Коментиран от #57

    11:56 07.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Е нали👇

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "Уиткоф е постигнал голям напредък":

    Киев за два дня и всьо?

    11:57 07.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Абе крайно време е ...

    4 3 Отговор
    Да се сбират Путин, Тръмп и Си имаме да си разделят баницата и да мирне света и да кротнат пуделите.... друго решение за сега няма!!!

    Коментиран от #59, #63

    11:59 07.08.2025

  • 57 Тръмпомански

    4 4 Отговор

    До коментар #49 от "Тръмп няма карти и топки":

    Ти джуджето да не мислиш че има? Едната му в държат феодалите, другата - олигарсите, военните му държат средния. И от никъде изход. Освен през някой прозорец. Но пък изходът е винаги фатален.

    12:00 07.08.2025

  • 58 истината

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Съдбата":

    Лекувай се спешно.

    12:00 07.08.2025

  • 59 Не не е

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Абе крайно време е ...":

    Крайно време е народите да се обединят и да се изправят срещу Русия Америка Китай и тогава да се крият е света.

    12:01 07.08.2025

  • 60 Да му дават нобеловата награда

    7 1 Отговор
    На Тръмп и да мирясва, че съсипа света

    12:01 07.08.2025

  • 61 Мароу мъ,

    3 2 Отговор
    в блеизките дни ша се договарят коги ша са срешнат,но най-рано тва ша е другата седмица и то към края.

    12:01 07.08.2025

  • 62 Копейки пъръос.... ти...

    5 1 Отговор
    н@ср.......................... те се с еврото и сега дъвчете новите опорки....... фек......... @.........лии........те тръмпови🤣🤣🤣🤣........ и европейски🤣, да ви е сладко🤣🤣🤣🤣

    12:01 07.08.2025

  • 63 Не е

    0 6 Отговор

    До коментар #56 от "Абе крайно време е ...":

    Крайно време е народите да се обединят и да се изправят срещу Русия Америка Китай и тогава да се кротне света.

    12:02 07.08.2025

  • 64 В крайна сметка

    3 12 Отговор
    джуджето е осъзнало, че Тръмп не се шегува и ще въоръжи укрите до зъби, както и ще направи така че кранчето на Путин да секне, а Русия до една година ще фалира и ще се разпадне, затова за да отложи още нещата се е съгласил на среща с Тръмп. Сега сигурно ще изкопчи още няколко месеца отстрочка, в които придворния му плъх с изцъклени очи Песков ще върти и суче високопарни фрази за временно примирие. Но така са измамниците, когато перспективата е сигурно поражение, гледат да отложат колкото може нещата. Ще видим дали Тръмп ще се хване за пореден път на въдицата или ще излекува Кремълските мошеници със сурови санкции.

    Коментиран от #68, #82

    12:02 07.08.2025

  • 65 филип

    7 2 Отговор
    Кога ще се срещнат.?Путин поканил ли е Тръмп на килимчето?Ха,ха,ха,ха,...

    12:04 07.08.2025

  • 66 Ам те над 5000 са

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    санкциите срещу Русия,а на нея не са и накривили на шапката въобще,но виж западналите и краварника ги усещат яко и икономиките им са в тотален регрес,затварят се заводи,закриват се предприятия и бизнеси,но вие давайте още санкции,те са от полза за икономическото благоденствие на Русия.

    12:05 07.08.2025

  • 67 Георги

    7 3 Отговор
    Путин няма да се срещне със зелю НИ-КО-ГА. Даже зелю да подписва капитулация, пак ще е пред някоя чистачка в Кремъл!

    12:05 07.08.2025

  • 68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 6 Отговор

    До коментар #64 от "В крайна сметка":

    Точен сте господине. До последната ватенка.

    12:06 07.08.2025

  • 69 Ще има,но

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи хи хи хи хи хи":

    ще се обсъжда как Тръмпи рижавия ветропоказател да излезе сух от играта и да си повиши иконмическите връзки с Русия и главно търговията да му върви,а 404 и западнала Geyrопа кучета я яли,те са просто едни черги пред входна врата.

    12:07 07.08.2025

  • 70 Нека да се срещнат хората биее

    5 0 Отговор
    Ко ривети

    12:08 07.08.2025

  • 71 Георги

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Джуджака клекна":

    дали е клекнал ще се разбере като видим какво ще подпише украинчето с френски носни кърпички. Тогава ще се види кой е клекнал и кой се е навел, както и пред кого.

    12:08 07.08.2025

  • 72 пешо

    10 13 Отговор
    да му мисли зеления пор

    Коментиран от #75

    12:08 07.08.2025

  • 73 Прогноза

    11 0 Отговор
    Дори и да се срещнат (което е малко вероятно) няма да има никакъв, положителен резултат. Чиста загуба на време.

    12:08 07.08.2025

  • 74 Факти

    6 7 Отговор

    До коментар #31 от "Съдбата":

    Ти карта някога отварял ли си? Знаеш ли къде се намира Унгария? Путин с пълния памперс никога няма да долети дотам.

    12:08 07.08.2025

  • 75 Да му мислят джуджето в Кремъл

    9 8 Отговор

    До коментар #72 от "пешо":

    и н@cpaните русофили като теб.

    12:10 07.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Марааааа е неграмотна

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "Вижте кво пишете бре":

    една статия не може да препише, камо ли да напише.

    12:10 07.08.2025

  • 78 Ааз такива

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Е бъ комунисти/ и копейки":

    като тебе подонки и облюдки с меки чишки и големи устища.

    12:11 07.08.2025

  • 79 Прекрасно е да има

    8 2 Отговор
    двустранна среща на високо равнище. Пише обаче двустранна ! Нали? Зелника в този филм го няма

    12:11 07.08.2025

  • 80 Бай Иван

    2 6 Отговор
    На джагара-джугара си играят рашките

    12:12 07.08.2025

  • 81 Хаха хаха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи хи хи хи хи хи":

    Путлер се над.упи на дъртия на Бай Дончо

    12:14 07.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Механик

    6 5 Отговор
    И какво мислите, че ще се постигне на тая среща?
    Мислите си, че Путин ще ви клекне ли?
    Ми не, няма да се получи това.
    Путин ви каза още в началото какво трябва да стане в Украина. Няма логика да ви отстъпва, още повече, че руските войски постоянно напредват.

    Коментиран от #89, #90, #99

    12:16 07.08.2025

  • 84 Мараба

    4 2 Отговор
    Крякате ли кряяяк кряяяк проусръински шаранЮрдеци.........

    Коментиран от #100

    12:17 07.08.2025

  • 85 Факти

    4 3 Отговор
    Тръмп е 190 см. Путин ще слага високите токчета 🤣

    12:17 07.08.2025

  • 86 Зимата когато сняг забръска

    3 1 Отговор
    ник Механик дедовият ми ще изтръска.

    12:18 07.08.2025

  • 87 Съветник

    12 5 Отговор
    На тази среща ще е удобно да го ликвидират, кремълския, подъл, гнусен злодей.

    Коментиран от #91, #93

    12:19 07.08.2025

  • 88 Она утонула

    5 5 Отговор
    Тръмп, Путин, Зеленски, Урсула - кукли на конци в юдео-сатанинския световен театър.

    12:20 07.08.2025

  • 89 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА!!

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Механик":

    Господине Путин кляка само над куфарчето.



    Благодаря за вниманието!

    12:20 07.08.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Но първо":

    Ако смяташ, че рашата ще определя коя държава ще влиза във военен съюз и с кого си в грешка!

    12:23 07.08.2025

  • 93 болгарин..

    2 6 Отговор

    До коментар #87 от "Съветник":

    Време е тия дето са 1/3 от бг-тата със фереджетата и шалварете да ги пратат в диарбекирско..

    12:23 07.08.2025

  • 94 Елементарно е.

    6 3 Отговор
    Ще стане много бързо ясно, че няма смисъл от тази среща.

    12:26 07.08.2025

  • 95 болгарин..

    5 6 Отговор

    До коментар #90 от "Факти":

    А зеленяка и двата плондери у бг-то..освен че клечат но и цукат нозете на дъртио джендър урсул и мелезчето каласс

    Коментиран от #98, #102

    12:26 07.08.2025

  • 96 Мишел

    6 0 Отговор
    След всеки разговор с Путин, първите изявления на Тръмп са: " Путин е страхотно добър политик, с който идеално се разбираме и той прие всички мои предложения.
    След няколко дни, когато са му обяснили какви са реалните резултати от срещата, изявлението му е: " Путин ме разочарова напълно.".
    Не че нещо се е променило, просто е загрял какво е станало.
    Да си празноглав самохвалко е за много дълго.

    Коментиран от #105

    12:29 07.08.2025

  • 97 Копейка

    2 2 Отговор
    На нас ни казаха че шиши ще ни тури у Белене. Ще ни фъргат на прасетата !

    12:29 07.08.2025

  • 98 Тихо пръдльо!

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "болгарин..":

    Некомпетентен си в областа на политиката.

    12:30 07.08.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Мараба":

    Крякат и още как. Голям яд ги яде, че Укрина си заминава и нищо не може да се направи по случая.
    Крякат юрдечетата и не спят по цели нощи. На края на силите са си вече. Точно като ВСУ- бита карта.

    12:32 07.08.2025

  • 101 Любо

    1 0 Отговор
    Кой беше тоя смотаняк на снимката?

    12:34 07.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Аха

    0 2 Отговор

    До коментар #96 от "Мишел":

    Да видим следващите нищо колко блока ще бъдат ударе с по колко десетки жертви и деца и майки?

    12:38 07.08.2025

  • 106 Добър ден!

    0 1 Отговор
    Другари комунисти, Артилеристи, болшевики, Механици и друга подобна русодебилска иzzмет,где МОЧАТА?

    12:39 07.08.2025

  • 107 Джуджака клекна

    0 0 Отговор
    НЕ че нещо, ама .... КАЗАХ ЛИ ВИ :))))) ха ха ха
    вижте поста ми в статия в 9:30 - "Москва за срещата Путин-Уиткоф: Полезна и конструктивна. Има напредък"
    Мбуа ха ха ха ха ха

    12:39 07.08.2025

  • 108 Ане

    0 0 Отговор
    Откога ГЕРБЕРАСТИЯТА възприе руската идеология?е разберете ли че днес ни управлява цялата руслямска измет от задкулисието обединени в най-позорното управление от дъщерни партии на БКП?

    12:46 07.08.2025

  • 109 Пффф

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "и да":

    Хиена си ти...оперирана от всякакво чувство за справедливост,мразейки собствената си раса...не,грешка...ти си дооленн азиатец,мюсли ...

    12:48 07.08.2025

  • 110 Коментиращите тук

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи хи хи хи хи хи":

    Винаги са били на изключително ниско ниво , неграмотници и елементарници…

    12:49 07.08.2025

