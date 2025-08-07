Русия потвърди: Путин и Тръмп ще се срещнат в близките дни

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че е постигната договореност за среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в близките дни, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Двете страни пристъпват към подготовката ѝ, добави Ушаков. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Владимир Зеленски.
"По предложение на американската страна бе постигната принципна договореност за двустранна среща на високо равнище в близките дни, тоест - за среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп", заяви пред журналисти президентският помощнищ Ушаков, цитиран от ТАСС. "Сега, заедно с американските колеги, пристъпваме към конкретна подготовка", добави той.
Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано, поясни Ушаков.
"Между другото, да отбележа, че мястото на срещата принципно също бе съгласувано. Ще го обявим до няколко дни. Идната седмица е обозначена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката на срещата", каза руският дипломат, информира ТАСС.
Той допълни, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Путин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.
"Що се отнася до варианта за тристранна среща, за какъвто вчера говориха във Вашингтон, то той просто беше споменат от американския представител (Уиткоф - бел. ред.) в хода на срещата в Кремъл. Но този вариант не беше обсъден. Руската страна остави този вариант без абсолютно никакъв коментар. Предлагаме преди всичко вниманието да се концентрира върху двустранната среща с Тръмп и смятаме за най-важно тази среща да бъде успешна и резултатна", подчерта Ушаков, цитиран от ТАСС.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера заяви, че специалният му пратеник Стив Уиткоф е постигнал голям напредък на срещата си с руския президент Владимир Путин в момент, когато Вашингтон продължава с подготовката си за налагане на санкции в петък. „Всички са съгласни, че войната трябва да приключи и ние ще работим за това през идните дни и седмици“, добави Тръмп, без да предостави повече подробности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ох, дано форумното жуже
Коментиран от #4
11:32 07.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🛑 Спрете терора на Русия 🛑
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Коментиран от #66
11:34 07.08.2025
4 Хи хи хи хи хи хи хи
До коментар #1 от "Ох, дано форумното жуже":Феик! Няма да има такава среща!
Коментиран от #69, #81, #110
11:35 07.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Путин и
11:37 07.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хихи
Коментиран от #26, #42
11:39 07.08.2025
9 очевидно
Коментиран от #12
11:39 07.08.2025
10 Джуджака клекна
Коментиран от #14, #76
11:40 07.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Джуджака клекна
До коментар #9 от "очевидно":мечтаеш ли? Ми не е така. Джуджака клекна след шамарите на Уиткоф
Коментиран от #71
11:41 07.08.2025
13 Но първо
Коментиран от #18, #38, #92
11:41 07.08.2025
14 Е бъ комунисти/ и копейки
До коментар #10 от "Джуджака клекна":Изгодно.
Коментиран от #20, #27, #34, #78
11:42 07.08.2025
15 Искам да видя
Всичко друго са празни приказки! Никой на тоя свят няма да вярва повече на Тръмп, ако той утре не покаже , че има топки!
Коментиран от #25
11:43 07.08.2025
16 Щом е готов, значи е готов
11:44 07.08.2025
17 и да
Коментиран от #109
11:44 07.08.2025
18 Аааааа нема..нема
До коментар #13 от "Но първо":Нема..
11:44 07.08.2025
19 Мое скромно мнение
11:44 07.08.2025
20 Женоо,
До коментар #14 от "Е бъ комунисти/ и копейки":Може ли и безплатно?
11:45 07.08.2025
21 Факт
11:45 07.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Е нали👇
11:46 07.08.2025
24 Руснаците
Говорителките му в чудо се виждат да обясняват резките му смени на посоката и въртеливите му движения!
11:47 07.08.2025
25 сделките
До коментар #15 от "Искам да видя":Ама Тръп няма постоянни срокове - само временни! Бяха 50 дни и изведнъж ги съкрати до 8-ми август. Това не е като с митата - двам ви срок, после отсрочка, после я отменям... ала-бала докато му клекнат. С Путин такива глупости не минават!
11:47 07.08.2025
26 Мдааа
До коментар #8 от "хихи":Голямо е.ане ни чка ...не случайно има седем деца...
11:47 07.08.2025
27 Миндьо Шпагата
До коментар #14 от "Е бъ комунисти/ и копейки":И аз!!!
11:47 07.08.2025
28 Сандо
11:49 07.08.2025
29 Може
11:49 07.08.2025
30 Готов е!
11:49 07.08.2025
31 Съдбата
Коментиран от #58, #74
11:50 07.08.2025
32 Ганя Путинофила
11:50 07.08.2025
33 Сега
Рижото пак ще се похвали с много продуктивен разговор!
А говорителките му ще се прехласнат от големия успех!
11:50 07.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 На най маро.... без коментар
11:51 07.08.2025
36 Ами асно беше
За съжаление Тръмп отново изненада с сервилничене на Путин и ще прави сделка със свободата на Украйна!
Коментиран от #46
11:51 07.08.2025
37 Вижте кво пишете бре
Коментиран от #52, #77
11:52 07.08.2025
38 ами да
До коментар #13 от "Но първо":Тъкър Карлсън го каза в интервюто си за Билд - Защо Германия още търпи 30 хил. окупационна войска на САЩ?
Навякъде в Европа има бази на НАТО, които са основно за войски на САЩ! Те са окупаторите навсякъде по света с над 800 бази!
Коментиран от #48
11:52 07.08.2025
39 Тръмпомански
11:53 07.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 И да се знае!
Да се знае!
Копейките да го прочетат по няколко пъти.
Коментиран от #53
11:53 07.08.2025
42 Хи хи
До коментар #8 от "хихи":Ти винаги си бил от страната на булката, за теб нищо ново... хи хи..
11:53 07.08.2025
43 Уиткоф е постигнал голям напредък
Коментиран от #54
11:54 07.08.2025
44 Жан Бойко
11:54 07.08.2025
45 Ще се срещнат, но....
11:55 07.08.2025
46 хихи
До коментар #36 от "Ами асно беше":и Путин като постави въпроса за репарации пред Тръмп!??!
кой, кой кой най-кресливите Литва, Латвия, Естония, Румъния и България...
11:55 07.08.2025
47 Бай Дончо
До коментар #22 от "Путян":Направи крачка напред и…. свърши. А Путян забременя в гърлото…
11:55 07.08.2025
48 гру гайтанджиева
До коментар #38 от "ами да":Тъкър Карлсон е руски трол.
11:56 07.08.2025
49 Тръмп няма карти и топки
След като заплаши с атомни подводници и самолетоносачи северно корейския комунистически лидер, по късно тръмп се любезно срещна и ръкува с него, което тръмп обяви за "грандиозен" политически успех, но която среща не доведе до нищо съществено и според световните политически анализатори , бе едно голямо фиаско и провал за тръмп...
Коментиран от #57
11:56 07.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Е нали👇
До коментар #43 от "Уиткоф е постигнал голям напредък":Киев за два дня и всьо?
11:57 07.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Абе крайно време е ...
Коментиран от #59, #63
11:59 07.08.2025
57 Тръмпомански
До коментар #49 от "Тръмп няма карти и топки":Ти джуджето да не мислиш че има? Едната му в държат феодалите, другата - олигарсите, военните му държат средния. И от никъде изход. Освен през някой прозорец. Но пък изходът е винаги фатален.
12:00 07.08.2025
58 истината
До коментар #31 от "Съдбата":Лекувай се спешно.
12:00 07.08.2025
59 Не не е
До коментар #56 от "Абе крайно време е ...":Крайно време е народите да се обединят и да се изправят срещу Русия Америка Китай и тогава да се крият е света.
12:01 07.08.2025
60 Да му дават нобеловата награда
12:01 07.08.2025
61 Мароу мъ,
12:01 07.08.2025
62 Копейки пъръос.... ти...
12:01 07.08.2025
63 Не е
До коментар #56 от "Абе крайно време е ...":Крайно време е народите да се обединят и да се изправят срещу Русия Америка Китай и тогава да се кротне света.
12:02 07.08.2025
64 В крайна сметка
Коментиран от #68, #82
12:02 07.08.2025
65 филип
12:04 07.08.2025
66 Ам те над 5000 са
До коментар #3 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":санкциите срещу Русия,а на нея не са и накривили на шапката въобще,но виж западналите и краварника ги усещат яко и икономиките им са в тотален регрес,затварят се заводи,закриват се предприятия и бизнеси,но вие давайте още санкции,те са от полза за икономическото благоденствие на Русия.
12:05 07.08.2025
67 Георги
12:05 07.08.2025
68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #64 от "В крайна сметка":Точен сте господине. До последната ватенка.
12:06 07.08.2025
69 Ще има,но
До коментар #4 от "Хи хи хи хи хи хи хи":ще се обсъжда как Тръмпи рижавия ветропоказател да излезе сух от играта и да си повиши иконмическите връзки с Русия и главно търговията да му върви,а 404 и западнала Geyrопа кучета я яли,те са просто едни черги пред входна врата.
12:07 07.08.2025
70 Нека да се срещнат хората биее
12:08 07.08.2025
71 Георги
До коментар #12 от "Джуджака клекна":дали е клекнал ще се разбере като видим какво ще подпише украинчето с френски носни кърпички. Тогава ще се види кой е клекнал и кой се е навел, както и пред кого.
12:08 07.08.2025
72 пешо
Коментиран от #75
12:08 07.08.2025
73 Прогноза
12:08 07.08.2025
74 Факти
До коментар #31 от "Съдбата":Ти карта някога отварял ли си? Знаеш ли къде се намира Унгария? Путин с пълния памперс никога няма да долети дотам.
12:08 07.08.2025
75 Да му мислят джуджето в Кремъл
До коментар #72 от "пешо":и н@cpaните русофили като теб.
12:10 07.08.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Марааааа е неграмотна
До коментар #37 от "Вижте кво пишете бре":една статия не може да препише, камо ли да напише.
12:10 07.08.2025
78 Ааз такива
До коментар #14 от "Е бъ комунисти/ и копейки":като тебе подонки и облюдки с меки чишки и големи устища.
12:11 07.08.2025
79 Прекрасно е да има
12:11 07.08.2025
80 Бай Иван
12:12 07.08.2025
81 Хаха хаха ха
До коментар #4 от "Хи хи хи хи хи хи хи":Путлер се над.упи на дъртия на Бай Дончо
12:14 07.08.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Механик
Мислите си, че Путин ще ви клекне ли?
Ми не, няма да се получи това.
Путин ви каза още в началото какво трябва да стане в Украина. Няма логика да ви отстъпва, още повече, че руските войски постоянно напредват.
Коментиран от #89, #90, #99
12:16 07.08.2025
84 Мараба
Коментиран от #100
12:17 07.08.2025
85 Факти
12:17 07.08.2025
86 Зимата когато сняг забръска
12:18 07.08.2025
87 Съветник
Коментиран от #91, #93
12:19 07.08.2025
88 Она утонула
12:20 07.08.2025
89 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА!!
До коментар #83 от "Механик":Господине Путин кляка само над куфарчето.
Благодаря за вниманието!
12:20 07.08.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Хахахаха
До коментар #13 от "Но първо":Ако смяташ, че рашата ще определя коя държава ще влиза във военен съюз и с кого си в грешка!
12:23 07.08.2025
93 болгарин..
До коментар #87 от "Съветник":Време е тия дето са 1/3 от бг-тата със фереджетата и шалварете да ги пратат в диарбекирско..
12:23 07.08.2025
94 Елементарно е.
12:26 07.08.2025
95 болгарин..
До коментар #90 от "Факти":А зеленяка и двата плондери у бг-то..освен че клечат но и цукат нозете на дъртио джендър урсул и мелезчето каласс
Коментиран от #98, #102
12:26 07.08.2025
96 Мишел
След няколко дни, когато са му обяснили какви са реалните резултати от срещата, изявлението му е: " Путин ме разочарова напълно.".
Не че нещо се е променило, просто е загрял какво е станало.
Да си празноглав самохвалко е за много дълго.
Коментиран от #105
12:29 07.08.2025
97 Копейка
12:29 07.08.2025
98 Тихо пръдльо!
До коментар #95 от "болгарин..":Некомпетентен си в областа на политиката.
12:30 07.08.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Механик
До коментар #84 от "Мараба":Крякат и още как. Голям яд ги яде, че Укрина си заминава и нищо не може да се направи по случая.
Крякат юрдечетата и не спят по цели нощи. На края на силите са си вече. Точно като ВСУ- бита карта.
12:32 07.08.2025
101 Любо
12:34 07.08.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Аха
До коментар #96 от "Мишел":Да видим следващите нищо колко блока ще бъдат ударе с по колко десетки жертви и деца и майки?
12:38 07.08.2025
106 Добър ден!
12:39 07.08.2025
107 Джуджака клекна
вижте поста ми в статия в 9:30 - "Москва за срещата Путин-Уиткоф: Полезна и конструктивна. Има напредък"
Мбуа ха ха ха ха ха
12:39 07.08.2025
108 Ане
12:46 07.08.2025
109 Пффф
До коментар #17 от "и да":Хиена си ти...оперирана от всякакво чувство за справедливост,мразейки собствената си раса...не,грешка...ти си дооленн азиатец,мюсли ...
12:48 07.08.2025
110 Коментиращите тук
До коментар #4 от "Хи хи хи хи хи хи хи":Винаги са били на изключително ниско ниво , неграмотници и елементарници…
12:49 07.08.2025