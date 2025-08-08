На 8 август 1900 г. умира Емил Шкода. Той е чешки инженер и индустриалец.

Учи в Пражката политехника и в Техническия университет в Карлсруе, Германия. След завършването си работи основно в Прусия, една от най-напредналите в техническо отношение държави през това време. С избухването на Австро-пруската война през 1866 г. се оттегля в родния си град Пилзен и става главен инженер на малка машиностроителна фабрика. Три години по-късно, през 1869 г., той купува фабриката и започва да я разширява, достигайки до огромно предприятие с 4000 работници и 200 техници. Емил Шкода разбира, че неспокойна Европа ще се нуждае от оръжия и залага основно на тази стратегия.

През 1886 г. Шкода построява железопътна връзка, а през 1890 г. строи нова фабрика, произвеждаща картечници за австроунгарската армия. Заводите продължават да се разрастват и през 1899 г. са реорганизирани в компанията Škoda, известна с производството на оръжие през двете световни войни.

Под негово ръководство започва производство на съоръжения за захарни заводи, пивоварни, мелници, мини и др. отрасли. Голяма част от продукцията отива за износ. През 1884 г. построява и модерен стоманодобивен завод и цех за валцоване, чиято продукция е предназначена за развиващата се корабостроителна промишленост в Европа.

Със своята прозорливост Емил Шкода разбира, че времето на големите предприятия с един собственик отминава и решава да привлече външни инвеститори. Така на 12 декември 1899 г. заводите Škoda се трансформират в акционерно дружество, на което Емил Шкода става генерален директор.

Емил Шкода умира на 8 август 1900 г., докато пътува с влак, близо до селцето Зелцтал, Щирия, Австрия, където е бил на курорт. Погребан е в гробището Св. Николай в Пилзен. Погребението му е било голямо събитие за града и околностите.

Преди да почине Емил Шкода купува предприятието на Лаурин и Клемент. През 1905 г. те правят първия си автомобил Voiturete. За емблема се взема стилизирано изображение на летяща стрела с око.

Фирмата прави по лиценз колите Hispano Suiza през 1923 г. Две години по-късно марката се обединява с Laurin&Klement, която произвежда мотоциклети и автомобили от времето на границата от XIX и XX век.

Първите коли под марката Skoda са по дизайн на Laurin&Klement и носят познатите имена Popular, Favorit и Rapid.

Skoda е един от първите производители, които възстановяват производството си през 1945 г. Нейните превозни средства се продават добре из цяла Европа.

Шасито на модела 1101 е на основата на предвоенната тръбна конструкция. Предните колела имат независимо окачване, а моторното сърце е 1089-кубиков четирицилиндров двигател с мощност 32 к.с. при 3800 оборота в минута. Версиите са няколко и при една от тях вратите се отварят отпред назад. Междуосието е от 2480 мм, а дължината - 4050 мм.

Автомобилите на марката са специално разработени за лошите пътища на Източна Европа и имат специфична ходова част.

Серията 1200, последвана през 1952 г. от нова каросерия, не използва дърво. Моделите са със сходна механика, каквато има при предходниците, но двигателите имат кубатура 1221 куб. см и мощност 36 к.с. Междуосието нараства на 2690 мм, а дължината до 4500 мм. "Комби" верси-ите се появяват от 1970 г.

През 1955 г. на Брюкселския автосалон е представена Skoda 440. Тя има отново различна каросерия, но механиката е предишната. Когато този модел претърпява фейслифт, е наречен Octavia. Механиката вече е променена и е забележителна. Окачването отпред е за първи път с телескопични пружини. 2273 екземпляра от нея с означения TS са с двоен карбуратор. Двигателите от 1089 и 1221 куб. см. имат мощност съответно 43 и 47 к.с. Felicia е версията "кабриолет" на Octavia. Каросерията е по дизайн на Ghia от Торино и покривът и е от полиестер. 1089-кубиковият мотор вече има мощност 54 к.с. Максималната скорост е 125 км в час.

Skoda решава да поставя двигателите си отзад, което не е в крак с модата и затова моделът 1000 MB не е толкова популярен на Запад. Автомобилът е четириместен, има 988-кубиков мотор с мощност 45 к.с., а версията с 1107-кубиков е от 52 к.с. Двигателят е с горно разположени клапани, с алуминиева глава и стоманен блок. Моделът 110 R завоюва много награди в ралитата в Източна Европа. Автомобилът изглежда по-бърз, отколкото е. Максимално достига скорост от 145 км в час.

От 2002 г. марката е сто процента собственост на Volkswagen и възражда имената на предишните си модели Felicia и Octavia. Последният има второ поколение, но успоредно с него се произвежда и първото до 2010 г.

След подновяването на луксозния модел Superb, през 2005 г. чехите обявяват и новата Octavia.