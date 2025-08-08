Новини
Братовчедът на Григор Димитров се класира на полуфинал в мъжки турнир

8 Август, 2025 15:39 667 2

Александър Василев сломи Шон Кенен в София

Братовчедът на Григор Димитров се класира на полуфинал в мъжки турнир - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Александър Василев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис за мъже „K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Диана".

18-годишният Василев победи с 6:1, 6:4 №2 в схемата Шон Кенен (Франция). Двубоят продължи 81 минути.

Полуфиналистът на Уимбълдън при юношите Василев поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет. Българинът продължи добрата си серия и поведе с 2:0 във втората част, но допусна изравняване при 2:2. Василев проби отново за 5:4 и след това затвори мача на собствен сервис от втория си мачбол.


За място на финала Александър Василев ще играе срещу №8 в схемата Никита Мащаков (Украйна), който елиминира на четвъртфиналите с 6:4, 6:4 Анас Маздрашки.


По-късно днес Виктор Марков и Пламен Милушев ще играят на полуфиналите в надпреварата на двойки срещу Енрике Бого и (Бразилия) и Дмитрий Копилевич (Словения).


    2 0 Отговор
    Красавец

    15:55 08.08.2025

  • 2 Валентина

    2 0 Отговор
    Стига с това определение "братовчедът"! Момчето си има име! Заслугата си е негова, не на Григор.

    16:11 08.08.2025

