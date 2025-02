Израел подкрепя указа на Тръмп срещу Международния наказателен съд

Израел приветства указа на американския президент Доналд Тръмп, който предвижда санкции срещу Международния наказателен съд (МНС), съобщи Франс прес, предава БТА.

МНС действа "по агресивен начин срещу лидерите на Израел, който е единствената демокрация в Близкия изток", написа израелският външен министър Гидеон Саар в социалната мрежа "Екс".

I strongly commend @POTUS President Trump's executive order imposing sanctions on the so-called "international criminal court".

The ICC aggressively pursues the elected leaders of Israel, the only democracy in the Middle East.

The ICC has no jurisdiction - Israel and the U.S.… pic.twitter.com/n8E1fv4zh2