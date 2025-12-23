Новини
Тръмп реши: федералните служители ще имат по-дълга ваканция тази година
Тръмп реши: федералните служители ще имат по-дълга ваканция тази година

23 Декември, 2025

Агенциите могат да изискват от определени служители да работят на тези дати, ако това е необходимо за националната сигурност

Тръмп реши: федералните служители ще имат по-дълга ваканция тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Бъдни вечер и 26 декември бяха обявени за федерални празници в САЩ тази година след подписан указ от президента Доналд Тръмп, предаде Aleteia.org.

Някои американски държавни служители ще имат по-дълга ваканция тази година. В указ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Бъдни вечер и 26 декември ще бъдат официални празници тази година, което означава, че федералните ведомства и агенции ще бъдат затворени, се казва в указа.

Както е отбелязано в разпореждането, агенциите могат да изискват от определени служители да работят на тези дати, ако това е необходимо за националната сигурност или други обществени нужди.

Указът също така не променя никакви съществуващи закони. За да бъде определен постоянен официален празник – какъвто вече е Коледа – Конгресът трябва да приеме закон, който след това да бъде подписан от президента.

Обичайно е президентите да обявяват Бъдни вечер за празник в зависимост от това в кой ден от седмицата се пада той, за да удължат празничната ваканция. Президентът Тръмп направи това по време на първия си мандат през 2018, 2019 и 2020 г., а бившият президент Джо Байдън стори същото през 2024 г.

В Съединените щати Коледа е единственият федерален празник, който е и религиозен. Бъдни вечер и 26 декември обикновено не са федерални празници. По света много страни имат Бъдни вечер или 26 декември като официални празници, наред с други религиозни официални празници през годината.


