Тръмп реши: федералните служители ще имат по-дълга ваканция тази година

Бъдни вечер и 26 декември бяха обявени за федерални празници в САЩ тази година след подписан указ от президента Доналд Тръмп, предаде Aleteia.org.
Някои американски държавни служители ще имат по-дълга ваканция тази година. В указ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Бъдни вечер и 26 декември ще бъдат официални празници тази година, което означава, че федералните ведомства и агенции ще бъдат затворени, се казва в указа.
Както е отбелязано в разпореждането, агенциите могат да изискват от определени служители да работят на тези дати, ако това е необходимо за националната сигурност или други обществени нужди.
Указът също така не променя никакви съществуващи закони. За да бъде определен постоянен официален празник – какъвто вече е Коледа – Конгресът трябва да приеме закон, който след това да бъде подписан от президента.
Обичайно е президентите да обявяват Бъдни вечер за празник в зависимост от това в кой ден от седмицата се пада той, за да удължат празничната ваканция. Президентът Тръмп направи това по време на първия си мандат през 2018, 2019 и 2020 г., а бившият президент Джо Байдън стори същото през 2024 г.
В Съединените щати Коледа е единственият федерален празник, който е и религиозен. Бъдни вечер и 26 декември обикновено не са федерални празници. По света много страни имат Бъдни вечер или 26 декември като официални празници, наред с други религиозни официални празници през годината.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
16:08 23.12.2025
2 Гориил
16:09 23.12.2025
3 Гост
16:12 23.12.2025
4 добра идея
Като няма пари/бюджет, зарибяват служителите с по-дълга отпуска по Коледа.
Все е нещо, не е като да е нищо.
16:13 23.12.2025
5 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:14 23.12.2025
6 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Фидел Кастро 1992 г.
16:14 23.12.2025
7 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
16:15 23.12.2025
8 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
За бягството на танкера от преследването на ВМС на САЩ съобщава ABC News. По-рано стана известно, че въпреки съобщението на Bloomberg за успешното прихващане на нефтен танкер, капитанът и екипажът на кораба отказаха да предадат танкера и започнаха да извършват маневри. Великия американски флот стана за смях
Коментиран от #10
16:15 23.12.2025
9 Гръм и мълнии
16:18 23.12.2025
10 Тьотя Митрофана
До коментар #8 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":До тука си с 10 лева напред.
16:20 23.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тити
17:00 23.12.2025
13 А нашите в отпуск до 14.01.2026г.
17:20 23.12.2025