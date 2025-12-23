Новини
Свят »
Афганистан »
Афганистан: десетки милиони са обречени на глад

23 Декември, 2025 19:13 990 19

  • афганистан-
  • глад-
  • талибани-
  • оон-
  • хуманитарна помощ

Над 17 милиона афганистанци страдат от недохранване, а 6 милиона може да не преживеят зимата, ако до тях не стигне хуманитарна помощ

Афганистан: десетки милиони са обречени на глад - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Броят на гладуващите мъже, жени и деца в Афганистан е нараснал с три милиона за една година.

Вече над 17 милиона страдат от недохранване до степен, която застрашава здравето им. Данните са от Световната организация по прехраната към ООН. Оттам се отправя предупреждението, че особено опасни за живота на страдащите от недохранване деца са тежките зимни месеци.

"Ние сме открити за сътрудничество с международните организации", заяви Абдул Латиф Назари, заместник-министър на икономиката на Афганистан в правителството на талибаните. "Това сътрудничество обаче трябва да се базира на взаимното уважение." Назари отрича талибаните да имат вина за настоящата ситуация. "През последните четири години ние постигнахме много и искаме в дългосрочен план да укрепим страната икономически."

Споразумения с авторитарни държави и отблъскване на донори

Талибаните твърдят, че провеждат икономически ориентирана външна политика и са сключили споразумения за сътрудничество с държави като ОАЕ, Турция, Иран, Китай, Русия и Индия.

С най-важните международни донори за хуманитарни проекти и проекти за развитие от периода преди връщането им на власт през 2021 година - особено със САЩ и ЕС - до момента така и не са постигнати споразумения.

Те обвързват своята подкрепа с изисквания като съблюдаване на човешките права, особено правата на жените, както и със сформирането на правителство, в което да са представени всички етнически групи. Талибаните не са съгласни и продължават да изключват систематично жените от образованието, пазара на труда и обществения живот.

Според министър Латиф Назари, който е политолог по образование, основна цел на талибаните е насърчаването на местното производство и на заетостта, както и укрепването на икономиката чрез износа на органични аграрни продукти.

Назари се отнася към предупрежденията на Световната организация по прехраната като към прогноза: "Във всички държави, в които икономиката разчита много на селското стопанство, зимните месеци са предизвикателство, тъй като хранителните продукти са по-малко. Ако през тази година вали достатъчно, можем да очакваме добра реколта през следващата година."

Климатичните промени утежняват ситуацията

Хуманитарната криза в Афганистан допълнително се изостри драматично от промените в климата. Постоянната суша, екстремните жеги, наводненията и непредвидимите климатични събития оказаха силно влияние на селскостопанската продукция. Засегнати са около 40 милиона души, над 80 процента от които зависят пряко от селското стопанство.

Сривовете в реколтата и загубата на добитък задълбочават глада и бедността, особено в селските региони. По данни на международните организации Афганистан е сред държавите, които са най-силно засегнати от последствията на промените в климата, макар страната почти да не допринася за глобалните вредни емисии.

Средните доходи на домакинство през последните 12 месеца са спаднали с допълнителни 13 процента, сочат сведенията на ООН. Голяма част от населението вече не може да се справя самостоятелно икономически.

Експерти като Кайс Мохамади принципно оценяват положително икономическите планове на талибаните, но посочват, че в краткосрочен план - през следващите пет до седем години - положението едва ли би могло да се подобри. Поради това страната и нейното население ще продължат да се нуждаят от спешна хуманитарна помощ.

"Над 75 процента от населението живее под границата на бедността", казва Мохамади пред ДВ. "Същевременно Афганистан трябва да приеме милиони хора, които се завръщат с празни ръце в родината си. Много от тях са бездомни, недохранени и нямат достъп до медицинско обслужване."

От средата на 2023 година към три милона бежанци от Афганистан са били принудени да се върнат. Официалните данни показват, че съседните държави Пакистан и Иран са отпратили по около 1,5 милиона души обратно към Афганистан. А те се завръщат в страна, която нито предлага основни услуги, нито има реални перспективи за бъдещето.

Помощта намалява въпреки нарастващите нужди

Докато кризата продължава да се изостря, международната хуманитарна помощ за Афганистан намалява.

"Трябва да заемем страната на хората в Афганистан, за които помощите са жизненоважни, и да приложим решения, чрез които да им дадем възможност за възстановяване с надежда, достойнство и перспективи", подчертава Джон Айлиф, директор за Афганистан на Световната програма по прехраната.

За първи път от години обаче програмата не е в състояние да осигури достатъчно помощ за зимата и да разшири в национален мащаб подкрепата за бедстващите хора. Световната програма по прехраната на ООН се нуждае спешно от 468 милиона долара, за да снабди с жизненоважните храни най-нуждаещите се шест милиона души, за да могат те да преживеят зимата.

Автор: Шабнам фон Хайн


Афганистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И защо се оплакват?

    13 11 Отговор
    Нали не искаха американците, те ги храниха толкова години, тръгнаха си, и тия ревнаха... гладни сме, гладни ще сте, друго какво.

    Коментиран от #5

    19:16 23.12.2025

  • 2 Сатана Z

    9 11 Отговор
    Афганците никога не са преяждали ,а се хранят здравословно за разлика от немците,които се тъпчат като прасета с каквото им попадне .

    Коментиран от #17, #19

    19:16 23.12.2025

  • 3 си дзън

    11 12 Отговор
    Споко. Русията ще ги нахрани всичките. Нали са приятели.

    19:17 23.12.2025

  • 4 Сила

    14 9 Отговор
    Тази държава и тези хора не трябва да съществуват !!! Още Александър Македонски го е разбрал .....това са диваци и варвари !!! Примитиви .....

    19:17 23.12.2025

  • 5 Меркел

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "И защо се оплакват?":

    Да дойдат в Европа. Поканих ги от сърце.

    19:17 23.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Даас Хаген

    6 9 Отговор
    Всичко е в следствие на американската помощ за демократичен прогрес!

    19:25 23.12.2025

  • 8 Хмм

    5 2 Отговор
    малтусианската теория за редуциране на населението чрез войни, болести и хомосексуализъм се провали в Афганистан, за 40 години войни населението се увеличи повече от три пъти от 11 млн. на около 40 млн., половината от тях гладуващи и бедстващи

    Коментиран от #18

    19:28 23.12.2025

  • 9 Ами

    7 2 Отговор
    в Афганистан е забранено на жените да работят, това е и една от причините за повсеместната бедност

    19:32 23.12.2025

  • 10 Шариата

    7 1 Отговор
    Защо Аллах постъпва така със свои вери последователи?

    19:39 23.12.2025

  • 11 Яжте

    4 0 Отговор
    си белото.

    19:44 23.12.2025

  • 12 Меркел

    2 0 Отговор
    Да заповядат в либерална Германия, ще бъдат нахранени и ще им се осигури някоя сгодна женица.

    19:45 23.12.2025

  • 13 Фатмак

    5 0 Отговор
    Талибаните са виновни искаха власта,но те си живеят добре,обикновеният народ страда!!!

    19:46 23.12.2025

  • 14 Нали си имат

    4 0 Отговор
    хашиш, автомат и талибани? Какво друго им трябва?

    19:47 23.12.2025

  • 15 zaтова

    2 0 Отговор
    пък са с рушия

    19:53 23.12.2025

  • 16 гост

    3 0 Отговор
    Няма какво да ги мислим,,ТЕ си имат Аллах...той ще ги нахрани...

    20:06 23.12.2025

  • 17 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Случайно да не си мюсюлманин или евреин че не ядеш свинско То определено не е здравословно

    20:29 23.12.2025

  • 18 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Ами плодят се като мишки но това е от религията и неграмотността на жените

    20:31 23.12.2025

  • 19 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Да ,съгласен съм ама това е еврейското зеле трябва да му вярваме ,апропо в Афганистан знаят ли че умират от глад след като турци китайци и руснаци вече инвестират там ,и се вадят по две реколти зърно годишно ,ама това не е полет коректно да се пише ,както и за много други държави където уж умирали от бедност ,и ни преразкават само стари снимки ,

    20:35 23.12.2025

