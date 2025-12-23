Афганистан: десетки милиони са обречени на глад

Броят на гладуващите мъже, жени и деца в Афганистан е нараснал с три милиона за една година.

Вече над 17 милиона страдат от недохранване до степен, която застрашава здравето им. Данните са от Световната организация по прехраната към ООН. Оттам се отправя предупреждението, че особено опасни за живота на страдащите от недохранване деца са тежките зимни месеци.

"Ние сме открити за сътрудничество с международните организации", заяви Абдул Латиф Назари, заместник-министър на икономиката на Афганистан в правителството на талибаните. "Това сътрудничество обаче трябва да се базира на взаимното уважение." Назари отрича талибаните да имат вина за настоящата ситуация. "През последните четири години ние постигнахме много и искаме в дългосрочен план да укрепим страната икономически."

Споразумения с авторитарни държави и отблъскване на донори

Талибаните твърдят, че провеждат икономически ориентирана външна политика и са сключили споразумения за сътрудничество с държави като ОАЕ, Турция, Иран, Китай, Русия и Индия.

С най-важните международни донори за хуманитарни проекти и проекти за развитие от периода преди връщането им на власт през 2021 година - особено със САЩ и ЕС - до момента така и не са постигнати споразумения.

Те обвързват своята подкрепа с изисквания като съблюдаване на човешките права, особено правата на жените, както и със сформирането на правителство, в което да са представени всички етнически групи. Талибаните не са съгласни и продължават да изключват систематично жените от образованието, пазара на труда и обществения живот.

Според министър Латиф Назари, който е политолог по образование, основна цел на талибаните е насърчаването на местното производство и на заетостта, както и укрепването на икономиката чрез износа на органични аграрни продукти.

Назари се отнася към предупрежденията на Световната организация по прехраната като към прогноза: "Във всички държави, в които икономиката разчита много на селското стопанство, зимните месеци са предизвикателство, тъй като хранителните продукти са по-малко. Ако през тази година вали достатъчно, можем да очакваме добра реколта през следващата година."

Климатичните промени утежняват ситуацията

Хуманитарната криза в Афганистан допълнително се изостри драматично от промените в климата. Постоянната суша, екстремните жеги, наводненията и непредвидимите климатични събития оказаха силно влияние на селскостопанската продукция. Засегнати са около 40 милиона души, над 80 процента от които зависят пряко от селското стопанство.

Сривовете в реколтата и загубата на добитък задълбочават глада и бедността, особено в селските региони. По данни на международните организации Афганистан е сред държавите, които са най-силно засегнати от последствията на промените в климата, макар страната почти да не допринася за глобалните вредни емисии.

Средните доходи на домакинство през последните 12 месеца са спаднали с допълнителни 13 процента, сочат сведенията на ООН. Голяма част от населението вече не може да се справя самостоятелно икономически.

Експерти като Кайс Мохамади принципно оценяват положително икономическите планове на талибаните, но посочват, че в краткосрочен план - през следващите пет до седем години - положението едва ли би могло да се подобри. Поради това страната и нейното население ще продължат да се нуждаят от спешна хуманитарна помощ.

"Над 75 процента от населението живее под границата на бедността", казва Мохамади пред ДВ. "Същевременно Афганистан трябва да приеме милиони хора, които се завръщат с празни ръце в родината си. Много от тях са бездомни, недохранени и нямат достъп до медицинско обслужване."

От средата на 2023 година към три милона бежанци от Афганистан са били принудени да се върнат. Официалните данни показват, че съседните държави Пакистан и Иран са отпратили по около 1,5 милиона души обратно към Афганистан. А те се завръщат в страна, която нито предлага основни услуги, нито има реални перспективи за бъдещето.

Помощта намалява въпреки нарастващите нужди

Докато кризата продължава да се изостря, международната хуманитарна помощ за Афганистан намалява.

"Трябва да заемем страната на хората в Афганистан, за които помощите са жизненоважни, и да приложим решения, чрез които да им дадем възможност за възстановяване с надежда, достойнство и перспективи", подчертава Джон Айлиф, директор за Афганистан на Световната програма по прехраната.

За първи път от години обаче програмата не е в състояние да осигури достатъчно помощ за зимата и да разшири в национален мащаб подкрепата за бедстващите хора. Световната програма по прехраната на ООН се нуждае спешно от 468 милиона долара, за да снабди с жизненоважните храни най-нуждаещите се шест милиона души, за да могат те да преживеят зимата.

Автор: Шабнам фон Хайн