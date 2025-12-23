Пътници заобикалят земеделските блокади в Гърция по черни пътища

Мнозина гърци, които днес пътуват от Атина за Солун в навечерието на Коледните празници, са били принудени да заобиколят една от блокадите на протестиращите земеделци през черни пътища. Това се вижда от кадри от тази сутрин, включени в репортаж на телевизия Скай, предаде БТА.

Колоната от автомобили е поела през нивите в района на Ливадя, северно от Атина, където са затворени както магистралата Атина – Солун, така и старият главен път.

Протестиращите фермери обявиха, че от днес ще оставят по две свободни ленти за движение, за да пропуснат гражданите, които пътуват за празниците. Пътната полиция обаче не дава разрешение за движение на автомобили през земеделските блокади. Затова на повечето места преминаването става по обходни маршрути.

В района на граничния преход Промахон (срещу Кулата) на границата с България пътят е отворен, като земеделците уверяват, че това ще остане така през следващите три дни.

Днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че правителството „няма да се поддаде на изнудване“ от страна на фермерите, които протестират заради забавени плащания на европейски субсидии и нарастващи разходи за производство, и отново ги призова към разговори.