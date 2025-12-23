Новини
Пътници заобикалят земеделските блокади в Гърция по черни пътища

Пътници заобикалят земеделските блокади в Гърция по черни пътища

23 Декември, 2025 19:43 655 8

Протестиращите фермери обявиха, че ще оставят по две свободни ленти за движение, за да пропуснат гражданите, които пътуват за празниците

Пътници заобикалят земеделските блокади в Гърция по черни пътища - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мнозина гърци, които днес пътуват от Атина за Солун в навечерието на Коледните празници, са били принудени да заобиколят една от блокадите на протестиращите земеделци през черни пътища. Това се вижда от кадри от тази сутрин, включени в репортаж на телевизия Скай, предаде БТА.

Колоната от автомобили е поела през нивите в района на Ливадя, северно от Атина, където са затворени както магистралата Атина – Солун, така и старият главен път.

Протестиращите фермери обявиха, че от днес ще оставят по две свободни ленти за движение, за да пропуснат гражданите, които пътуват за празниците. Пътната полиция обаче не дава разрешение за движение на автомобили през земеделските блокади. Затова на повечето места преминаването става по обходни маршрути.

В района на граничния преход Промахон (срещу Кулата) на границата с България пътят е отворен, като земеделците уверяват, че това ще остане така през следващите три дни.

Днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че правителството „няма да се поддаде на изнудване“ от страна на фермерите, които протестират заради забавени плащания на европейски субсидии и нарастващи разходи за производство, и отново ги призова към разговори.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    10 0 Отговор
    Ще затънат в калта.

    Коментиран от #4

    19:49 23.12.2025

  • 2 Факт

    12 2 Отговор
    Въвеждането на еврото в България е като да се качваш на Титаник, докато другите го напускат, понеже потъва!

    Коментиран от #7

    19:50 23.12.2025

  • 3 QR Виза

    14 0 Отговор
    Трактори по магистралите, лимузини в нивите орео, а😉

    19:53 23.12.2025

  • 4 Тракторите

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    ще ходят да ги дърпат.

    19:55 23.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Йес Акинг

    5 0 Отговор
    българите ако са мъже
    ще направят добър сезон за гръцките туристи
    да ама не

    20:01 23.12.2025

  • 7 Айде бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Ти от "Безраждане" да не си, само те говорят несвързани неща когато се обсъждат други теми.

    20:14 23.12.2025

  • 8 Спецназ

    2 0 Отговор
    Държавата им е 70% планински скали стигат до морето.

    Имат малко повече земеделски ниви в гръцка македония над Солун и това е!
    ФАКТ!

    Обработваемите им площи са по-малко от нашата Добруджа!

    ТИЯ ВСЯКА година блокират европейския трафик за
    милиони евро и нанасят щети и на собствения си туризъм, Баце!

    ЗОР пари да има и само скари и узаки и ЖИК-ТАК зимата, а
    като им отпуснат тройните спрямо НАС субсидии,
    кротко се качват пролетта на тракторите и яваш- яваш!

    20:20 23.12.2025

