Русия и Китай обещават подкрепа за Венецуела, Тръмп засилва натиска.

Русия и Китай обещават подкрепа за Венецуела, докато Тръмп засилва натиска върху Мадуро, пише в заглавие британският в. "Гардиън", предаде БТА в прегледа на печата.
На фона на съобщенията за забавяне на дейността на венецуелските пристанища американският президент Доналд Тръмп отново призова венецуелския си колега Николас Мадуро да се оттегли и повтори, че САЩ ще задържат или продадат петрола, който са конфискували край бреговете на Венецуела през последните седмици.
На въпрос дали целта му е да принуди Мадуро да се оттегли, Тръмп отговори пред журналисти: "Мисля, че би било разумно от негова страна да го направи".
"Ако той иска да направи нещо, ако се опита да играе твърдо, това ще е последният път, когато изобщо ще може да играе твърдо", каза още американският президент.
След като миналата седмица Тръмп обяви блокада на всички санкционирани петролни танкери, пристигащи и отплаващи от Венецуела, товаренето на танкери в пристанищата на страната се забави, като повечето кораби превозват петрол и петролни продукти само между вътрешни пристанища, съобщава агенция Ройтерс. Броят на натоварените танкери, които не са отплавали, се е увеличил през последните дни, като милиони барели венецуелски петрол остават на борда на корабите, а клиентите изискват по-големи отстъпки и промени в договорите, за да предприемат рисковани пътувания извън водите на страната, отбелязва "Гардиън".
Китайското външно министерство заяви вчера, че задържането на кораби на друга държава е сериозно нарушение на международното право, след като в събота САЩ задържаха петролен танкер, пътуващ за Китай, край бреговете на Венецуела.
Танкерът, за който Белият дом заяви, че е част от сенчестия флот на Венецуела и превозва санкциониран петрол, понастоящем не е санкциониран от САЩ. Въпреки това външният министър на Панама заяви, че супертанкерът "Сенчърис" (Centuries) , който плаваше под панамски флаг, когато беше задържан в събота, не е спазил морските правила на страната, като е променил името си и е изключил транспондера си, превозвайки петрол от Венецуела.
Венецуела има право да развива отношения с други страни, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян на ежедневната си пресконференция и добави, че Китай се противопоставя на всички "едностранни и незаконни" санкции.
Китай е най-големият купувач на венецуелски суров петрол, който съставлява около 4% от неговия внос на петрол, посочва "Гардиън".
Външните министри на Русия и Венецуела - Сергей Лавров и Иван Хил, вчера разкритикуваха действията на САЩ.
Руското външно министерство заяви, че двамата министри са изразили "дълбоко безпокойство от ескалацията на действията на Вашингтон в Карибско море, които могат да имат сериозни последствия за региона и да застрашат международното корабоплаване".
"Руската страна потвърди пълната си подкрепа и солидарност с венецуелското ръководство и народ в настоящия контекст", се казва още в изявлението.
Тръмп заяви, че за Мадуро би било "разумно" да се оттегли, а Москва увери Каракас в подкрепата си, извежда в заглавие френският в. "Фигаро".
Американският президент подчерта, че САЩ са разположили "гигантска армада" в Карибско море, включително най-големия самолетоносач в света.
В реч, за която не е ясно дали е била произнесена преди или след изявленията на Доналд Тръмп, Мадуро заяви, че американският президент "би се справял по-добре (...), ако се занимаваше с проблемите на собствената си страна", а не с тези на Венецуела. Вчера той получи силна подкрепа от Русия, в навечерието на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на кризата между Вашингтон и Каракас.
Доналд Тръмп повтори вчера обвиненията си, че Венецуела е направила "ужасни неща на САЩ", като е изпратила там "престъпници, затворници, наркотрафиканти, психично болни и некадърници".
"Президентът Тръмп би могъл да се справи по-добре в своята страна и по света. Той би се справил по-добре в собствената си страна по икономическите и социални въпроси и би се справил по-добре в света, ако се занимаваше с делата на своята страна", заяви от своя страна Мадуро. "Не е възможно той да посвещава 70 процента от речите и изявленията си и от времето си на Венецуела. А САЩ? Бедните САЩ, които имат нужда от жилища и от работни места, които той да създаде? Нека всеки се грижи за страната си!", посочи венецуелският президент.
"Честно казано, ако отново разговарям с него (с Тръмп), ще му кажа: "Нека всеки да си гледа вътрешните дела. Тук, във Венецуела, ние се занимаваме с нашите си дела, с венецуелските дела", допълни Мадуро.
Освен че наскоро обявиха морска блокада на всички санкционирани танкери от Венецуела, от септември насам САЩ нанасят удари срещу плавателни съдове, които обвиняват в трафик на наркотици, в Карибско море и Тихия океан. Нов удар в източната част на Тихия океан вчера взе една жертва, с което броят на убитите при американски удари достигна най-малко 105 души, отбелязва "Фигаро".
Венецуелският външен министър Иван Хил съобщи вчера, че е провел телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, като посочи, че двамата са "разгледали агресивните действия и грубите нарушения на международното право", включително "атаките срещу кораби, извънсъдебните екзекуции и незаконните актове на пиратство, извършени от правителството на САЩ".
Изповядващият идеите на социализма Мадуро е верен съюзник на руския президент Владимир Путин, когото подкрепи още в първите дни на руската инвазия в Украйна, посочва "Фигаро".
В писмо до членовете на Съвета за сигурност на ООН Мадуро заяви, че "държавното пиратство" на САЩ "представлява пряка заплаха за международния правен ред и световната сигурност". САЩ от своя страна обвиняват Венецуела, че използва петрола, основното си богатство, за да финансира "наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания".
Каракас отрича всякаква връзка с трафика на наркотици и твърди, че Вашингтон се опитва да свали Мадуро, за да се сдобие с петролните запаси на страната, които са най-големите в света, отбелязва "Фигаро".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 що да не ги подкрепят?
15:27 23.12.2025
2 Фори
15:30 23.12.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Има сериозно мучене от АмероКраварника и квич от Мю слим ския ЕвроСвинарник.
15:31 23.12.2025
4 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
За бягството на танкера от преследването на ВМС на САЩ съобщава ABC News. По-рано стана известно, че въпреки съобщението на Bloomberg за успешното прихващане на нефтен танкер, капитанът и екипажът на кораба отказаха да предадат танкера и започнаха да извършват маневри. Великия американски флот стана за смях
15:31 23.12.2025
5 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:31 23.12.2025
6 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
Фидел Кастро 1992 г.
15:31 23.12.2025
7 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
15:31 23.12.2025
8 Пиратството и тероризма на САЩ
15:32 23.12.2025
9 Русия ще прати Лопати и стъклени Бутилки
15:33 23.12.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:33 23.12.2025
11 България с оръжия
15:33 23.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Само това че
Коментиран от #16
15:35 23.12.2025
14 Русия щяла да прати хахаха
15:35 23.12.2025
15 Атлантически ценности
15:36 23.12.2025
16 Само Това че
До коментар #13 от "Само това че":Путин се опитва да свали Зеленски пак е престъпление
15:37 23.12.2025
17 Др.Тодор Живков 🇧🇬
И бяха изритани от държавите си!
Обещанието не е като изпълнението!
На Руснак вяра да нямаш!
15:37 23.12.2025
18 И Путин с какво ще подкрепя..
15:39 23.12.2025
19 Мдаааа
Коментиран от #26
15:40 23.12.2025
20 Андро
15:41 23.12.2025
21 Време е
Коментиран от #23
15:42 23.12.2025
22 DJ Ванс....
15:43 23.12.2025
23 ????
До коментар #21 от "Време е":Кой да им го даде?
Коментиран от #29
15:44 23.12.2025
24 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!
Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.
15:47 23.12.2025
25 Бой по краварските Украинци
15:47 23.12.2025
26 Ма те не са и велики
До коментар #19 от "Мдаааа":Какво е великото в боклуци като Тръмп, Путин, Си и Ким?, към тях прибави и Техеранските брадати ходжи, всички тези са за трепане.
15:48 23.12.2025
27 Да напада Гренландия
15:49 23.12.2025
28 Кривоверен алкаш
15:49 23.12.2025
29 Поне
До коментар #23 от "????":заглавието прочети.
15:50 23.12.2025