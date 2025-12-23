Новини
Русия и Китай обещават подкрепа за Венецуела, Тръмп засилва натиска

Русия и Китай обещават подкрепа за Венецуела, Тръмп засилва натиска

23 Декември, 2025 15:23

23 Декември, 2025 15:23 767 29

Британски и френски издания коментират ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела

Русия и Китай обещават подкрепа за Венецуела, Тръмп засилва натиска - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Русия и Китай обещават подкрепа за Венецуела, докато Тръмп засилва натиска върху Мадуро, пише в заглавие британският в. "Гардиън", предаде БТА в прегледа на печата.

На фона на съобщенията за забавяне на дейността на венецуелските пристанища американският президент Доналд Тръмп отново призова венецуелския си колега Николас Мадуро да се оттегли и повтори, че САЩ ще задържат или продадат петрола, който са конфискували край бреговете на Венецуела през последните седмици.

На въпрос дали целта му е да принуди Мадуро да се оттегли, Тръмп отговори пред журналисти: "Мисля, че би било разумно от негова страна да го направи".

"Ако той иска да направи нещо, ако се опита да играе твърдо, това ще е последният път, когато изобщо ще може да играе твърдо", каза още американският президент.

След като миналата седмица Тръмп обяви блокада на всички санкционирани петролни танкери, пристигащи и отплаващи от Венецуела, товаренето на танкери в пристанищата на страната се забави, като повечето кораби превозват петрол и петролни продукти само между вътрешни пристанища, съобщава агенция Ройтерс. Броят на натоварените танкери, които не са отплавали, се е увеличил през последните дни, като милиони барели венецуелски петрол остават на борда на корабите, а клиентите изискват по-големи отстъпки и промени в договорите, за да предприемат рисковани пътувания извън водите на страната, отбелязва "Гардиън".

Китайското външно министерство заяви вчера, че задържането на кораби на друга държава е сериозно нарушение на международното право, след като в събота САЩ задържаха петролен танкер, пътуващ за Китай, край бреговете на Венецуела.

Танкерът, за който Белият дом заяви, че е част от сенчестия флот на Венецуела и превозва санкциониран петрол, понастоящем не е санкциониран от САЩ. Въпреки това външният министър на Панама заяви, че супертанкерът "Сенчърис" (Centuries) , който плаваше под панамски флаг, когато беше задържан в събота, не е спазил морските правила на страната, като е променил името си и е изключил транспондера си, превозвайки петрол от Венецуела.

Венецуела има право да развива отношения с други страни, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян на ежедневната си пресконференция и добави, че Китай се противопоставя на всички "едностранни и незаконни" санкции.

Китай е най-големият купувач на венецуелски суров петрол, който съставлява около 4% от неговия внос на петрол, посочва "Гардиън".

Външните министри на Русия и Венецуела - Сергей Лавров и Иван Хил, вчера разкритикуваха действията на САЩ.

Руското външно министерство заяви, че двамата министри са изразили "дълбоко безпокойство от ескалацията на действията на Вашингтон в Карибско море, които могат да имат сериозни последствия за региона и да застрашат международното корабоплаване".

"Руската страна потвърди пълната си подкрепа и солидарност с венецуелското ръководство и народ в настоящия контекст", се казва още в изявлението.

Тръмп заяви, че за Мадуро би било "разумно" да се оттегли, а Москва увери Каракас в подкрепата си, извежда в заглавие френският в. "Фигаро".

Американският президент подчерта, че САЩ са разположили "гигантска армада" в Карибско море, включително най-големия самолетоносач в света.

В реч, за която не е ясно дали е била произнесена преди или след изявленията на Доналд Тръмп, Мадуро заяви, че американският президент "би се справял по-добре (...), ако се занимаваше с проблемите на собствената си страна", а не с тези на Венецуела. Вчера той получи силна подкрепа от Русия, в навечерието на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на кризата между Вашингтон и Каракас.

Доналд Тръмп повтори вчера обвиненията си, че Венецуела е направила "ужасни неща на САЩ", като е изпратила там "престъпници, затворници, наркотрафиканти, психично болни и некадърници".

"Президентът Тръмп би могъл да се справи по-добре в своята страна и по света. Той би се справил по-добре в собствената си страна по икономическите и социални въпроси и би се справил по-добре в света, ако се занимаваше с делата на своята страна", заяви от своя страна Мадуро. "Не е възможно той да посвещава 70 процента от речите и изявленията си и от времето си на Венецуела. А САЩ? Бедните САЩ, които имат нужда от жилища и от работни места, които той да създаде? Нека всеки се грижи за страната си!", посочи венецуелският президент.

"Честно казано, ако отново разговарям с него (с Тръмп), ще му кажа: "Нека всеки да си гледа вътрешните дела. Тук, във Венецуела, ние се занимаваме с нашите си дела, с венецуелските дела", допълни Мадуро.

Освен че наскоро обявиха морска блокада на всички санкционирани танкери от Венецуела, от септември насам САЩ нанасят удари срещу плавателни съдове, които обвиняват в трафик на наркотици, в Карибско море и Тихия океан. Нов удар в източната част на Тихия океан вчера взе една жертва, с което броят на убитите при американски удари достигна най-малко 105 души, отбелязва "Фигаро".

Венецуелският външен министър Иван Хил съобщи вчера, че е провел телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, като посочи, че двамата са "разгледали агресивните действия и грубите нарушения на международното право", включително "атаките срещу кораби, извънсъдебните екзекуции и незаконните актове на пиратство, извършени от правителството на САЩ".

Изповядващият идеите на социализма Мадуро е верен съюзник на руския президент Владимир Путин, когото подкрепи още в първите дни на руската инвазия в Украйна, посочва "Фигаро".

В писмо до членовете на Съвета за сигурност на ООН Мадуро заяви, че "държавното пиратство" на САЩ "представлява пряка заплаха за международния правен ред и световната сигурност". САЩ от своя страна обвиняват Венецуела, че използва петрола, основното си богатство, за да финансира "наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания".

Каракас отрича всякаква връзка с трафика на наркотици и твърди, че Вашингтон се опитва да свали Мадуро, за да се сдобие с петролните запаси на страната, които са най-големите в света, отбелязва "Фигаро".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 що да не ги подкрепят?

    5 0 Отговор
    данеби краварите да не подкрепят рускитеМакедонци ?

    15:27 23.12.2025

  • 2 Фори

    4 3 Отговор
    Русия обеща подкрепа и на Сирия и Иран.Защо да не обещае и на Веницуела?

    15:30 23.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Русия и Китай обещават подкрепа за Венецуела, Тръмп засилва натиска.

    Има сериозно мучене от АмероКраварника и квич от Мю слим ския ЕвроСвинарник.

    15:31 23.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    2 0 Отговор
    Танкерът със суров петрол , който е под санкциите на САЩ, принадлежи на Гвиана и е свързан с Иран, избяга в Атлантическия океан след като властите на САЩ се опитаха да го прихванат в южната част на Карибско море
    За бягството на танкера от преследването на ВМС на САЩ съобщава ABC News. По-рано стана известно, че въпреки съобщението на Bloomberg за успешното прихващане на нефтен танкер, капитанът и екипажът на кораба отказаха да предадат танкера и започнаха да извършват маневри. Великия американски флот стана за смях

    15:31 23.12.2025

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    1 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:31 23.12.2025

  • 6 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:31 23.12.2025

  • 7 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:31 23.12.2025

  • 8 Пиратството и тероризма на САЩ

    2 1 Отговор
    Трябва да бъде осъдено от България

    15:32 23.12.2025

  • 9 Русия ще прати Лопати и стъклени Бутилки

    4 2 Отговор
    А китай ще им прати много здраве

    15:33 23.12.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    ,,могучая,, помогна и на Куба навремето

    15:33 23.12.2025

  • 11 България с оръжия

    2 2 Отговор
    Не на Украйна а на Венецуела трябва да помага

    15:33 23.12.2025

  • 13 Само това че

    1 1 Отговор
    САЩ се опитва да свали Мадуро, пак е пресъпление

    Коментиран от #16

    15:35 23.12.2025

  • 14 Русия щяла да прати хахаха

    4 2 Отговор
    Руспия няма какво да яде У москва ровят из кофите

    15:35 23.12.2025

  • 15 Атлантически ценности

    2 0 Отговор
    Тероризъм, войни, геноцид и пиратство

    15:36 23.12.2025

  • 16 Само Това че

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Само това че":

    Путин се опитва да свали Зеленски пак е престъпление

    15:37 23.12.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Русия и Китай обещаха подкрепа и на Асад и Янукович!

    И бяха изритани от държавите си!

    Обещанието не е като изпълнението!

    На Руснак вяра да нямаш!

    15:37 23.12.2025

  • 18 И Путин с какво ще подкрепя..

    2 0 Отговор
    мадуркото?, в Кремъл ще развяват венецуелски знамена ще скандират... Пабеда!... Пабеда... ли?

    15:39 23.12.2025

  • 19 Мдаааа

    1 0 Отговор
    Русия може да анексира Украйна, а САЩ няма право. Най-добре е всеки да си стои в кочината. Но как да накараш едно прасе да не събори оградата, ако може. Днес великите лидери са точно такива прасета.

    Коментиран от #26

    15:40 23.12.2025

  • 20 Андро

    2 0 Отговор
    За Русия,съм съгласен.Тя няма какво повече да губи.Обречена е.Но Китай,защо?Те са човеци и обичат живота.Защо рискуват?

    15:41 23.12.2025

  • 21 Време е

    1 1 Отговор
    да се даде урок на агресора пират САЩ.

    Коментиран от #23

    15:42 23.12.2025

  • 22 DJ Ванс....

    0 0 Отговор
    Фадър Дони каза че петрола във Венецуела е американски и трябва да си го вземем, ама мадуря се опъва.

    15:43 23.12.2025

  • 23 ????

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Време е":

    Кой да им го даде?

    Коментиран от #29

    15:44 23.12.2025

  • 24 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Братята руси началото на ноември за 52 път бяха превзели Покровск!

    Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
    Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
    Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!

    Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.

    15:47 23.12.2025

  • 25 Бой по краварските Украинци

    1 0 Отговор
    и европейските подлоги със тяхните безкрайни санкции и закони за европейските граждани.

    15:47 23.12.2025

  • 26 Ма те не са и велики

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаааа":

    Какво е великото в боклуци като Тръмп, Путин, Си и Ким?, към тях прибави и Техеранските брадати ходжи, всички тези са за трепане.

    15:48 23.12.2025

  • 27 Да напада Гренландия

    0 0 Отговор
    Че ми писна. Или Канада...

    15:49 23.12.2025

  • 28 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Кервана ще си пътува и кучето....ще си лае...тка е било и така ще бъде,,,позицията на по силният....

    15:49 23.12.2025

  • 29 Поне

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "????":

    заглавието прочети.

    15:50 23.12.2025