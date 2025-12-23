Тежки обвинения към Нетаняху: след атаката на 7 октомври премиерът е дал скандално нареждане

Бивш близък сътрудник на Бенямин Нетаняху заяви, че веднага след атаката, извършена от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., ставайки причина за двегодишната война в ивицата Газа, израелският премиер му е наредил да провери как може да избегне поемането на отговорност за пробива в сигурността, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Бившият говорител на Нетаняху Ели Фелдщайн, който е изправен на съд заради вероятно изтичане на класифицирана информация към медиите, отправи обвинението по време на дълго интервю за израелската телевизия „Кан“ снощи.
Критици многократно обвиниха Нетаняху за отказа му да поеме вината за най-смъртоносната атака в израелската история. За поведението на премиера в дните, веднага след нападението, обаче се знае малко, на фона на постоянното му противопоставяне на независимо държавно разследване, обобщава АП.
Пред „Кан“ Фелдщайн заяви, че „първата задача“, която е получил от Нетаняху на 7 октомври 2023 г., е била да потисне призивите за поемане на отговорност.
„Той ме попита: „Какво се говори в новините? Все още ли говорят за отговорност?“, каза Фелдщайн. „Той искаше да помисля за нещо, което може да бъде казано, за да се смекчи медийната буря около въпроса дали премиерът е поел отговорност или не“, добави бившият говорител.
Той добави, че Нетаняху е изглеждал „паникьосан“, когато е отправил молбата си. Фелдщайн добави, че по-късно е разговарял с хора от най-близкото обкръжение на израелския премиер, да са се пропусне думата „отговорност“ от всички изявления.
Канцеларията на Нетаняху нарече снощното интервю „дълга поредица от лъжливи и повтарящи се обвинения, направени от мъж с ясни лични интереси, който се стреми да отклони отговорността от себе си“, написа изданието „Хебрю медия“.
Изявленията на Фелдщайн бяха направени след обвинението му за изтичане на класифицирана военна информация към германски таблоид, за да подобри публичния имидж на премиера след убийството на шестима заложници в Газа миналата година.
Той е и заподозрян и за участие в скандала "Катаргейт" - един от двамата близки сътрудници на Нетаняху, обвинени, че е приемал пари от Катар, докато същевременно е работил за премиера.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
18:45 23.12.2025
2 С една дума...!
18:47 23.12.2025
3 Израел
18:58 23.12.2025
4 атаката на 7 октомври
Коментиран от #7
19:00 23.12.2025
5 И как евреин ще откаже пари
"един от двамата близки сътрудници на Нетаняху, обвинени, че е приемал пари от Катар, докато същевременно е работил за премиера."
-Зеленски-
19:03 23.12.2025
6 Нито е безпрецедентна, нито пък
Подготвена и планирана провокация-справедлива палестинска реакция-война и окупация ..... Десетки пъти се е повтаряло от 1948 до днес. Давам ти пример: Много отдавна Израел искаше и търсеше повод да окупира всичко чак до река Литани. На 11 март 1978 г. отряд палестинци след редица гнусни провокации от страна на Израел и серия убийства взели живота на хиляди палестинци, група ливанци десантират в израелския град Хайфа и убиват 37 цивилни. На 14 март е дадена зелена светлина за операция "Литани" - 25 000 войници в бойна готовност от месеци нахлуват в южен Ливан и бързо достигат едноименната река. Започва систематично прочистване на Фатахленд, при което загиват стотици и хиляди цивилни. ООН спешно се намесва, обявявайки създаването на UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) с резолюции 425 и 426. Сините каски наброяват 7000 души. До края на март израелските войски под международен натиск започват да се изтеглят, предавайки контрола на ООН. Само че тогава имаше истински лидери а не като сега плаазмодии..
19:06 23.12.2025
7 Голем смех
До коментар #4 от "атаката на 7 октомври":Атаката от седми октомври била организирана от Израел.......
Атаката срещу двете кули била организирана от САЩ...
Атаката срещу Абди Шабро в Париж била организирана от Франция.....
Атаката срещу Украйна била организирана от...САЩ.
19:07 23.12.2025