Трима са в болница след тежка катастрофа край Момин сбор

Трима са в болница след тежка катастрофа край Момин сбор

23 Декември, 2025 21:10

Инцидентът временно затвори главния път София – Варна

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Катастрофа между два леки автомобила временно затвори за движение главния път София – Варна в района на разклона за село Момин сбор.

По информация на пресцентъра на ОД МВР – Велико Търново при инцидента са пострадали трима души – жена и двама мъже, които са откарани в Спешна помощ.

Към момента пътят е отворен за движение, като преминаването на автомобилите се регулира от екипи на Пътна полиция. От ОД МВР – Велико Търново апелират водачите да се съобразяват с натоварения трафик и метеорологичните условия и да шофират с повишено внимание.


България
