Трима са в болница след тежка катастрофа край Момин сбор

Катастрофа между два леки автомобила временно затвори за движение главния път София – Варна в района на разклона за село Момин сбор.
По информация на пресцентъра на ОД МВР – Велико Търново при инцидента са пострадали трима души – жена и двама мъже, които са откарани в Спешна помощ.
Към момента пътят е отворен за движение, като преминаването на автомобилите се регулира от екипи на Пътна полиция. От ОД МВР – Велико Търново апелират водачите да се съобразяват с натоварения трафик и метеорологичните условия и да шофират с повишено внимание.
1 Май много народ
Коментиран от #3, #7
21:12 23.12.2025
2 Спецназ
Като прибавиш замазванията на чистачките от КАЛТА по пътя, която я стоварват селскостопанските трактори от нивите, не само колата ти се оповива в кал, ами и страничните стъкла и видимостта става по-малка от призмите на танк при закрити люкове!
ФАКТ!
Толкова кал по буса и челното стъкло не помня, Баце!.
Едно казанче за чистачките го пръскам за 3 дена.
Буса от всяко прибиране е на миене,
защото вече и цвета му не личи, мани номерата и стоповете.
Коментиран от #4, #6
21:19 23.12.2025
3 ПИЙАНИЦАТА ОТ СТОЧ.ГАРА
До коментар #1 от "Май много народ":АМА ПАКЕТА У СПА БАНЯТА У ВЕЛИНГРАД
Е С ЦЕНА ОСЕМ ИЛЯДИ ЛЕВА.....
АПРОПО..И ДОМ НА ПОКОЙНИКА
ИМА ПОДХОДЯЩИ ПАКЕТИ ЗА ЧНГ....
21:21 23.12.2025
4 Въпросче
До коментар #2 от "Спецназ":ти тоя "Славен БУС" с "в" категорийка ли го "караш? "ШАфиОРЕ??? Аман от бакшиши и доставчици.............. Учебни коли БЕЗ инструктори!
21:47 23.12.2025
5 604
21:55 23.12.2025
6 Викаш Начи
До коментар #2 от "Спецназ":"селскостопанските трактори"??????? То "ТКСЗарски" вече няма, А и тези хора да летят ли с трактора от нивата до гаража/вкъщи??? На крива ракета космоса и пречи"!
21:56 23.12.2025
7 Инженерче
До коментар #1 от "Май много народ":Колата е направена за да те придвижва Бързо от т.А до т.Б
Нормално е като съм в кола да искам да стигна възможно Най-бързо.
Древните римляни са ходели от ъ.А до т.Б пеш мисля че съм еволюирал повече от тях за да стигам по бързо в автомобил.
Проблемоте идват от недостатъчната инфраструктура която не е домислена.
Това е продукта на Виас пътища нула язовири нула универстет Нула
Коментиран от #8
21:56 23.12.2025
8 Дедо Ви
До коментар #7 от "Инженерче":Нещо се поообърка точно за древните римляни че "ходели пеш"! А че "Университет=0" ТАКА Е! Резултатите са явни...За виждащите.
22:06 23.12.2025