"Златото на бедните": защо среброто поскъпна рекордно

Среброто преживя забележителен възход. През 2025 цената му се удвои от около 30 долара за унция в началото на годината до рекордните над 67 долара за унция на 18 декември.

Металът се търгуваше на борсата за метални фючърси COMEX за около 30 долара през януари, а през лятото цената му се колебаеше между 37 и 40 долара, преди да отбележи сериозен ръст през септември. След това то продължи да поскъпва, като този тренд се засили най-вече през последните три месеца на годината.

Повишението от над 110% от началото на годината представлява драматичен обрат за ценния метал, дълго време считан за по-бедния братовчед на златото. Макар някои инвеститори да очакват бърза корекция на цените, прогнозите за среброто остават оптимистични за следващата година.

Пробивът беше частично подхранен от поевтиняването на американския долар и очакванията, че Федералният резерв на САЩ ще понижи лихвите. Всичко това прави ценните метали по-привлекателни като активи за сигурно убежище.

Но и съвсем други фактори допринесоха за двойното увеличение на стойността на среброто през тази година.

С какви предизвикателства се сблъсква производството на сребро?

Латинска Америка, която произвежда повече от половината от световното сребро, се сблъсква с намаляващо производство, тъй като мините остаряват и запасите намаляват. Едно Мексико например, което отговаря за 25% от световните доставки, отбелязва двуцифрен спад в производството през последните години. Една от най-големите мини в страната, Сан Хулиан в щата Чиуауа, се приближава към края на жизнения си цикъл, който се очаква да настъпи през 2027. Качеството на нейната руда спада, а запасите се изчерпват.

Перу, Боливия и Чили , които заедно доставят почти една трета от световното сребро, пък се борят със спадащото качество на рудата, което прави добива по-скъп и по-малко ефективен. Политическата нестабилност и по-строгите регулации в минното дело възпрепятства новите инвестиции в минните сектори на тези страни. Като цяло производството в Латинска Америка се очаква да застине или дори да намалее до края на десетилетието, според анализатори от базираната в Лондон компания GlobalData.

Междувременно пазарът на сребро остава в структурен дефицит за пета поредна година. Според индустриалната асоциация The Silver Institute, през тази година търсенето се очаква да надвиши предлагането с около 95 милиона унции.

Защо има нарастващо търсене на сребро?

Търсенето на сребро нараства не само защото инвеститорите го възприемат като привлекателна инвестиция, но и защото то е станало незаменимо за съвременните технологии и чистата енергия. Уникалните му свойства, особено несравнимата му електро- и топлопроводимост, правят среброто незаменимо в бързоразвиващите се глобални индустрии.

Слънчевите панели например разчитат на сребърна паста за провеждане на електричество. Тъй като правителствата насърчават целите за възобновяема енергия, търсенето от фотоволтаичния сектор се очаква да нарасне рязко.

Същото е и с автомобилостроенето: в електрическите автомобили има до две трети повече сребро от конвенционалните автомобили с двигатели с вътрешно горене. Металът се използва в батерии, кабели и инфраструктура за зареждане, което го превръща в част от бъдещето на зеления транспорт.

Среброто играе все по-важна роля и в цифровата икономика. Чиповете за изкуствен интелект (ИИ) и центровете за данни разчитат на среброто за ефективни схеми, където скоростта и надеждността са от първостепенно значение.

Способността на благородния метал да понася огромни електрически натоварвания гарантира чисти сигнали и стабилна работа в голям мащаб, а високата топлопроводимост помага за отнемането на екстремната топлина, генерирана от изкуствения интелект.

Докато употребата на среброто в монети и кюлчета е в упадък, други традиционни приложения, като бижута, електроника, медицински устройства и потребителски стоки, остават силни.

Silver Institute прогнозира, че глобалното промишлено търсене на сребро ще нараства стабилно през следващите пет години.

Oxford Economics изчисли този месец, че търсенето на сребро в автомобилния сектор ще нараства ежегодно с 3,4% до 2031, както и че очакваното ускорено изграждане на центрове за данни в САЩ (прогнозата е за 65% ръст) ще бъде допълнителен импулс за повишаване на стойността на благородния метал.

История на среброто като парично средство

В продължение на хилядолетия среброто е било използвано като парично средство и инвестиция. Древните цивилизации са го използвали в търговията, защото е било рядко, издръжливо и лесно за разделяне.

Значението на среброто нараснало още повече, когато европейските колонизатори открили огромни залежи в Латинска Америка, което спомогнало то да се превърне в метал за ежедневни транзакции. Испанските монети от осем реала – сребърни монети на стойност осем реала (старата валута на Испания преди песетата и еврото) стават първата глобална търговска валута в света, циркулираща от Америка до Азия и Европа.

През 19 век много нации, включително Съединените щати и Обединеното кралство, обвързват валутите си както със златото, така и със среброто. Британската лира стерлинга получава името си от сребърна лира.

Среброто загуби паричната си роля през 20-и век, когато страните се отказаха от сребърния стандарт – централните банки продължиха да използват за своите резерви златото , а среброто беше изтласкано в промишленото производство. Но включително заради дългата си история на средство за разплащане, благородният метал запази репутацията си на средство за защита срещу инфлационни процеси и периоди на финансова нестабилност.

Автор: Ник Мартин