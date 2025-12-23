Новини
Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

23 Декември, 2025 16:25

Вече е ясно, че смяната на режима във Венецуела е сред приоритетите на Белия дом

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Възможно ли е САЩ да се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро? Да, ако се съди по неотдавнашно интервю, публикувано във Vanity Fair. В него Сузи Уайлс, шефката на кабинета на американския президент Доналд Тръмп , заяви, че американският президент ще продължи да взривява лодки, "докато Мадуро не поиска милост".

От месеци САЩ нападат венецуелски плавателни съдове в Карибско море, за които се твърди, че превозват дрога. При тези атаки има и жертви. В началото изглеждаше, че тези действия на САЩ са насочени срещу нелегалния трафик на наркотици. Тръмп отдавна се стреми да пресече пътя на наркотрафикантите към Съединените щати.

Тази седмица той обяви обезболяващото средство фентанил за оръжие за масово унищожение. Синтетичният опиоид често се използва и като наркотик. Според американската здравна служба през миналата година около 48 000 души в САЩ са починали в резултат на злоупотреба с обезболяващи средства.

Искат ли САЩ да изтощят икономически Венецуела?

Но наистина ли става въпрос само за наркотици ? Експертите подозират, че истинската цел е да се сложи ръка върху ресурсите на Венецуела, основно върху петрола и някои редкоземни елементи. Тръмп обяви морска блокада срещу "санкционирани" петролни танкери, пристигащи във или напускащи Венецуела.

Това заедно с казаното от шефката на кабинета на Тръмп в интервюто засилва подозренията, че в център на кампанията на САЩ е Николас Мадуро от власт. Иска ли Тръмп да го свали от власт?

"Не мисля, че това е била целта, когато те [второто правителство на Тръмп] дойдоха на власт през януари тази година", казва Пол Хеър. Пенсионираният британски дипломат и бивш посланик сега е директор на Центъра за латиноамерикански изследвания в Бостънския университет. "Идеята беше да се сключи споразумение с Мадуро за депортации, може би да се получат някои концесии за нефт за американците и да се сключи някакъв вид търговско споразумение, което да му позволи [на Мадуро] да остане на власт", допълва той.

Как натискът на САЩ върху Венецуела може да отслаби и Куба

Свалянето на Мадуро от власт обаче би било в съответствие с националната стратегия за сигурност на втория мандат на Тръмп, според която САЩ искат да се концентрират отново върху сферата си на влияние в западното полукълбо – регион, който обхваща Америка и периферията ѝ, включително Западна Европа.

Експертът по Латинска Америка в Германския институт за глобални и регионални изследвания Хесус Ренсуло вижда още един мотив зад действията на американското правителство. Според него външният министър Марко Рубио – известен "ястреб“ във външната политика и твърд противник на режима на Мадуро – се надява така да засили натиска и върху Куба.

Кубинското правителство е обект на постоянна международна критика заради сериозни пропуски в областта на правата на човека и върховенството на закона. Социалистическата островна държава в Карибско море се намира в тежка икономическа криза и разчита основно на доставки на петрол от Венецуела.

"Венецуела е единственият коз, на който Куба може да разчита в региона", казва Ренсуло. Той смята, че ако падне режимът в Каракас, за Куба това ще означава сериозни ограничения и още повече икономически проблеми.

Но за да има смяна на режима във Венецуела, САЩ трябва да увеличат драстично натиска си – само морска блокада няма да е достатъчна, смята политическият наблюдател. Той припомня, че Каракас вече е бил подлаган на огромен натиск и жестоки санкции (през 2019), но режимът оцеля.

Бившият посланик Пол Хеър не вижда в момента стратегия на правителството на Тръмп за намеса в Латинска Америка – като изключим режима на Мадуро . "Не вярвам, че ще станем свидетели на агресии и срещу други страни" в региона, казва Хеър. Той смята, администрацията на Тръмп е загрижена за това, че Мадуро е незаконно на власт.

За да остане Тръмп в историята?

Администрацията на Тръмп, и по-специално държавният секретар Рубио, подкрепя венецуелската опозиция, водена от носителката на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо , която вече се изказва в подкрепа на американска интервенция в Карибския басейн . За Тръмп обаче въпросът не опира толкова до това да бъде установена демокрация във Венецуела, каквато може би е била целта при други американски президенти, а по-скоро да бъде елиминиран негов личен съперник.

"Не става въпрос за петрол“, казва Джим Марквард, пенсиониран подполковник от американската армия, който сега е в ръководството на Университета за международни изследвания "Джонс Хопкинс". "И не става въпрос за демокрация, поне така бих го видял в случая с правителството на Тръмп."

Това може и да е донякъде изненада, тъй като през 2019 Тръмп призна демократичния лидер на опозицията Хуан Гуайдо за държавен глава на Венецуела. Но Мадуро остана на власт и отблъсна всички опити да бъде отстранен от поста си – дори след изборите през 2024, които според независими наблюдатели бяха спечелени от опонентите му.

Според Марквард, за Тръмп въпросът опира до собственото му политическо наследство, и изобщо не става дума за демокрация във Венецуела. "Тръмп се интересува преди всичко от своето политическо наследство", казва наблюдателят.

"Той [Тръмп] се опита да реши проблемите в ивицата Газа, работи много усилено, за да започне мирен процес между Украйна и Русия, а Венецуела е проблем, който е малко по-близо до него и бих добавил - вероятно и по-лесен за решаване", посочва Марквард.

От преизбирането си насам Тръмп губи популярност в социологическите проучвания – между другото и сред имигрантите от Латинска Америка, които са американски граждани. А те представляват значителен електорален блок в крепостта на Тръмп Флорида и му помогнаха да се върне на власт в Белия дом.

"Това е лесен начин да се обърне специално към тази диаспора, която осигурява голям брой гласове във Флорида. Така че отчасти става въпрос и за умиротворяване на тази избирателна група", посочва Джим Марквард.

Автор: Матю Уорд Ейджъс


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трети коловоз

    6 0 Отговор
    В началото на XX век вече са окончателно очертани двата корпоративни лагера, които претендират за глобално господство над нефта – американската компания Standard Oil на Джон Рокфелер и подкрепяната от Лондон Royal Dutch Shell, в която водещ фактор е банковата династия Ротшилд. Започва

    16:28 23.12.2025

  • 2 Трети коловоз

    7 0 Отговор
    редлага находчив план. Вместо през сърцето на Евразия той лансира по-кратък морски маршрут. С финансовата му подкрепа е реализиран руският проект за Задкавказката железопътна линия между Баку и Батуми. Резултатът е поразяващ. За по-малко от седем години след 1880 г. добивът на нефт се увеличава повече от шест пъти, а експортът на керосин от Русия се удвоява. Сключените споразумения с англичаните извеждат руския керосин дори в Индия. Притокът на капитали стимулира производството и през 1901 г. Русия става глобален първенец с 11,2 млн. тона на година, или около 53% от световния добив. Руската империя става доминиращ доставчик на нефт и нефтопродукти за Англия, Белгия и Франция, а руски петрол се експортира дори в Близкия изток, където още не са разработени големите находища. От друга страна,

    16:30 23.12.2025

  • 3 Смешник

    11 0 Отговор
    Като какъв да остане в историята Като миротворец ли?

    16:31 23.12.2025

  • 4 ДжендърЗи

    6 2 Отговор
    Във Венецуела негри ли живеят? Че съм скаран с географията...

    Коментиран от #25

    16:31 23.12.2025

  • 5 Накратко

    19 16 Отговор
    Същият кретен като Путлер .

    Коментиран от #11

    16:31 23.12.2025

  • 6 Хохо Бохо

    14 1 Отговор
    Пишат се всякакви глупости, но истината е една - искат ПЕТРОЛА на мъдуро

    16:32 23.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    САШт вече не се крият когато решат да извършат ДЕМОКРАТИЧЕН ПРЕВРАТ В ИМЕТО НА НАРОДА‼️

    16:32 23.12.2025

  • 8 Олееееее

    9 2 Отговор
    Мадуро.иска да свали Тръмп , за да остане в историята?

    16:35 23.12.2025

  • 9 Искаму се, но

    13 2 Отговор
    Освен да му почеше едното Мадуро, другото ще му го обяснят Русия и Китай.

    Коментиран от #20

    16:37 23.12.2025

  • 10 Алоооо, краварката в левият ъгъл

    14 2 Отговор
    Долу мазните руки от суверенна Венецуела да не се омажете с масло че...

    16:37 23.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 18 Отговор

    До коментар #5 от "Накратко":

    Накратко, Мадуро не избива англоговорящи във Венецуела ❗

    Коментиран от #15

    16:38 23.12.2025

  • 12 Невероятна гнус

    10 0 Отговор
    пенсиониран подполковник от американската армия, който сега е в ръководството на Университета за международни изследвания "Джонс Хопкинс"...

    16:38 23.12.2025

  • 13 Ъхъъъъ

    13 0 Отговор
    администрацията на Тръмп била "загрижена" за това, че Мадуро е незаконно на власт.....

    16:40 23.12.2025

  • 14 Баш Хайдутин и действащ комунист

    2 1 Отговор
    През османско робство,пра ,пра , пра дядо ми е бил висаджия във Копривщица и Жеравна .

    16:40 23.12.2025

  • 15 Още по-точно!

    19 18 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путлер убива руснаци и украинци.

    Коментиран от #17, #18, #32

    16:45 23.12.2025

  • 16 Архимандрисандрит Бибиян

    1 11 Отговор
    Путилифонът каганът на Московския улус, титанът на милиционерската мисъл полковника од КГБ ,педербургския историк- рюриковед и печенеговед Пундю каза каде Мадуро виси га че е един от неговите-дъртите!

    16:47 23.12.2025

  • 17 Наий- точно

    12 17 Отговор

    До коментар #15 от "Още по-точно!":

    Убива азовци и бандеровци. Те така си пожелаха. А мечтите се сбъдват

    16:47 23.12.2025

  • 18 Сложи си

    9 20 Отговор

    До коментар #15 от "Още по-точно!":

    още плюсове, че иначе Русия няма да победи.

    16:49 23.12.2025

  • 19 А не може ли първо

    10 1 Отговор
    да свали Зеленски, Мърсулата, Стар Мър, Мерц и Мак Рюн ?

    16:50 23.12.2025

  • 20 😁.........

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Искаму се, но":

    Русия ли ще му обеснява? 🤣, как ще стане тази работа според теб?, те четери години със Зеленски немогат да се справят, още драпат в калта край Покровск, че само за мадуро мислят, а Китай не са по войните.

    16:53 23.12.2025

  • 21 Разбирам го човека!

    9 1 Отговор
    И аз исках да...,,сваля" комшийката,ама ...ядох голям лобут...!
    Тъй,че Тръмп да внимава със...,,свалките"...!

    16:53 23.12.2025

  • 22 000

    6 1 Отговор
    Сащ се превръщат от световен в регионален фактор. Затова се вглеждат около себе си. Евроатлантическия ред приключи

    16:56 23.12.2025

  • 23 Джак Спароу

    7 2 Отговор
    Тръмп се изявява като пират плячкосва търговски кораби! Сега да попитам това правилно ли е? Ако беше дело на Путин щеше да е агресия, но щом е Тръмп е хуманитарна акция! Така тръгна и Украйна, амбицията на Байдън да свали Янукович да сложи пионка и да заграби редките метали!

    16:57 23.12.2025

  • 24 Тити

    6 0 Отговор
    Тръмп е велик само на думи а на дела го никакъв го няма.

    16:59 23.12.2025

  • 25 Питай...

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДжендърЗи":

    ...търсачката...елементарно е...!
    Или знанията на едната ти клетка,не достигат за реализиране на такава сложна задача...?!

    Коментиран от #27

    16:59 23.12.2025

  • 26 Ами

    1 0 Отговор
    Тръмп може да иска много неща, но това което може да получи са
    награда за мир, Гренландия и Канада. И то в най-добрия случай.
    В идеалния случай ... може да получи и сделка с Русия. Но ако
    се помотае още малко, може да не получи и нищо освен сметката :)

    17:05 23.12.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Питай...":

    Питай в търсачката какво е ирония и сарказъм - елементарно е❗
    Виж за да ги различиш в текст се изисква елементарно ниво на четене с разбиране🤔❗

    Коментиран от #33

    17:07 23.12.2025

  • 28 След време....

    1 3 Отговор
    В историята ще се пише че в тази епоха е царувала измет като Тръмп, Путин, Си, Ким, чалмите в Иран, мадурковци, разни недоубити комунисти като в Куба, изобщо размирни и опасни времена, а оранжевият ако наистина иска да се впише в картината никой не може в момента да му попречи да опука мадуро, просто военната мощ на САЩ е несравнима с тази на Венецуела, а Китай и Русия няма да си мръднат пръста да защитят мадуро, само празни декларации ще има.

    17:08 23.12.2025

  • 29 Ясно е отдавна

    2 1 Отговор
    Двамата са се разбрали.

    Коментиран от #38

    17:08 23.12.2025

  • 30 трън

    3 2 Отговор
    Путин ще предаде ли Венецуела както Сърбия на времето?

    Коментиран от #35, #39

    17:10 23.12.2025

  • 31 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Иска да кррадднеее! Всичко останало е мижай да те лъжа. Доллнна, алчнна сгг анн. Изгладняла и краддеее чуждото безнаказано

    17:11 23.12.2025

  • 32 Хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Още по-точно!":

    Това право според теб е запазено само за Израел и САЩ.

    17:13 23.12.2025

  • 33 АЙ СЯ...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Оправдания...?!

    Коментиран от #40

    17:15 23.12.2025

  • 34 Горски

    5 8 Отговор
    Достатъчни са 10 военни кораба на Русия, Китай, Северна Корея, Иран и Бразилия и поне 5 подводници и армадата на каубоите ще се изнесе от акваторията. Но очевидно се разиграва някакъв цирк, защото водачите на дълбоката държава са напълно луди и се правят подобни циркове, за да им се напомня нещо. Не мога да допусна, че Тръмп е толкова луд, за да нападне Венецуела заради едното нищо, под напълно измислен предлог. Въпреки разиграващото се, иначе кресливият ЕС си мълчи и дума не обелва, а срещу Русия не спира да бълва какви ли не идиотщини. Най брутално пиратство! Америка може да прави само войни с цел заграбване. Разрушиха мира в много страни и унищожиха цели държави които са си имали своите проблеми,но всяка намеса отвън е била с цел ограбване. И да драпа за Нобелова награда за мир е пълен абсурд. Пиратство, убийства и заплахи към лидера на Венецуела…САЩ са " пример " за демокрация. Тръмпи, във Венецуела имат голям интерес и Китай и Русия ,..не е препоръчително да започваш някаква война , ще допуснеш грешка Май френ.

    Коментиран от #36

    17:15 23.12.2025

  • 35 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "трън":

    Не! Путин не е нито Елцин, нито Горбачов.
    Ако Венецуела поиска помощ от Русия,
    тя ще я получи. И не само от Русия.
    Ако вече не я е получила :)

    17:15 23.12.2025

  • 36 На теория много неща са "възможни"

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Горски":

    И "посейдони" и "буревестници" и "сЪрмати", ама на теория...

    17:17 23.12.2025

  • 37 Мадуро,нЕма се пУашиш...!

    4 1 Отговор
    Лукашенко ти обеща,че може да те приеме с широки обятия за почетен гражданин на Беларус...!

    17:20 23.12.2025

  • 38 🤣 Добре си ги издокарал👍

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ясно е отдавна":

    Вярно е.

    17:21 23.12.2025

  • 39 Нещо бъркаш!

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "трън":

    Тогава Путин не бе Президент!
    Заемаше поста заместник-началник на Федералната служба за сигурност (ФСБ)!

    17:26 23.12.2025

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "АЙ СЯ...?!":

    😀😀😀
    Ама ти и какво е оправдание ли не знаеш🤔❓

    17:28 23.12.2025

  • 41 Николас Мадуро офишъл

    1 0 Отговор
    Ше ме фанеш за Мадуро

    17:28 23.12.2025

  • 42 Криворазбрана демокрация

    1 0 Отговор
    Ей,тези американци...загрижени за петрола...пардон,..за демокрацията

    17:30 23.12.2025