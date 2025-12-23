Новини
Италия промени химна си: премахна дума от края на куплет, зовящ народа на борба

23 Декември, 2025 21:25 867 24

Новината за премахването на последната дума не бе оповестена от правителството

Италия промени химна си: премахна дума от края на куплет, зовящ народа на борба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италия направи лека промяна в текста на националния си химн и премахна думата "Да" (si) от края на куплет, зовящ италианците на борба, предаде Ройтерс, като се позова на представители на правителството, съобщи БТА.

През последните седмици Генералният щаб на италианската армия издаде официална инструкция за промяната, в съответствие с президентски указ, публикуван в Държавен вестник през май. Преди последната промяна химнът, озаглавен "Италиански братя", завършваше с фразата: "Готови сме да умрем, готови сме да умрем, Италия ни призова! Да!".

Новината за премахването на последната дума не бе оповестена от правителството. Информацията бе потвърдена от представители на Министерството на отбраната и от канцеларията на президента Серджо Матарела, след като днес вестник "Фато Куатидиано" съобщи за промяната в текста на химна.

Представител на президентската канцелария заяви, че промяната не е била направена по политически причини, а "от съображения за чистота, премахвайки допълнение към оригиналния текст".

"Италиански братя", каквото име носи и партията на министър-председателката Джорджа Мелони, е текст, написан от поета Гофредо Мамели през 1847 г. преди Обединението на Италия. Въпреки че думата "Да" отсъства в текста на Мамели, тя е записана в оригиналната партитура на химна, чиято музика е композирана през същата година от Микеле Новаро.

На сайта на правителството бяха публикувани фотокопия на на оригиналния текст и партитурата.


Италия
Оценка 2.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 123

    29 1 Отговор
    Сатанинските правителства искат послушни роби

    Коментиран от #4

    21:27 23.12.2025

  • 2 ?????

    16 0 Отговор
    Нищо не разбрах от материала.
    Последно бях в Рим преди седем години.
    Не ми харесаха негрите търговци около Колизея.
    И не само тва разбира се.
    Слава Богу някога успях да видя и почувствам истинската Франция и истинската Италия.
    Донякъде.

    21:31 23.12.2025

  • 3 БеГемот

    6 1 Отговор
    Да нападнем великият негус и армията му с копия! хихихи...

    21:32 23.12.2025

  • 4 искат послушни роби

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    кат на тиква и прасе преизбирателите

    21:32 23.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Спецназ

    14 0 Отговор
    Със едно ДА!

    Излишно е, Баце- италианците отдавна не са Нация,
    а управлявани от еврокомисарите без право ни на да ни на не-
    само да плащат данъци и те така.

    Мелони е евроку.ка и не и пука за Италия като Държава, а като Субект на Европа!

    ФАКТ!

    21:33 23.12.2025

  • 7 Ами нормално

    10 1 Отговор
    Не им се умира за НАТЮ ....

    21:37 23.12.2025

  • 8 Готови сме да умрем, готови сме да умрем

    9 0 Отговор
    Ама било станало: Ама хич не сме готови да умрем за НСТЮ

    21:39 23.12.2025

  • 9 Тракиец 🇺🇦

    5 1 Отговор
    Виновникът за този позор за промяна на химна да бъде публично обесен пред фонтана ди треви

    21:39 23.12.2025

  • 10 Много яко е тва

    7 1 Отговор
    Да окастриш химна от страх

    21:41 23.12.2025

  • 11 И "Италиански братя"

    5 1 Отговор
    Било станало "Италиански сестри и гейчовци" в партитурата

    21:43 23.12.2025

  • 12 Хахахаха

    5 0 Отговор
    Представител на президентската канцелария заяви, че промяната не е била направена по политически причини..

    21:44 23.12.2025

  • 13 604

    2 0 Отговор
    аххахаахаххахааххяахя, на оръжие другари :)

    21:45 23.12.2025

  • 14 Направо на гейчовото

    2 0 Отговор
    Са се докарали от страх

    21:46 23.12.2025

  • 15 Ааааа без такива

    1 1 Отговор
    "Готови сме да умрем, готови сме да умрем" ..... аре в армията и да мрете

    21:49 23.12.2025

  • 16 И нашите атлантенца нещо

    1 1 Отговор
    Не им се припява в България търси талант и в Ергена "Готови сме да умрем, готови сме да умрем" ареее... на подскоци към "коалицията на желаещите"

    21:52 23.12.2025

  • 17 Къде ми е

    3 1 Отговор
    куплета, зовящ народа на борба а?

    21:53 23.12.2025

  • 18 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    21:55 23.12.2025

  • 19 Щели химна кардинално да го сменят

    2 0 Отговор
    С тири рим - тири рам....

    21:55 23.12.2025

  • 20 Не ми се мисли

    1 0 Отговор
    А франсетата кво ще пеят

    21:57 23.12.2025

  • 21 ФА ФА ФА

    1 0 Отговор
    Форца Адзури

    21:58 23.12.2025

  • 22 Ще се спукам от смях

    1 0 Отговор
    Обаче ей...

    21:59 23.12.2025

  • 23 Ние ще връщаме куплета

    1 0 Отговор
    С нас Москва е в мир и бой
    Патрия велика
    Води нашият
    По беден сърой

    22:00 23.12.2025

  • 24 Атлантическа пародия

    1 0 Отговор
    Министерството на отбраната и канцеларията на президента държавни символи да променят

    22:02 23.12.2025

