Италия промени химна си: премахна дума от края на куплет, зовящ народа на борба

Италия направи лека промяна в текста на националния си химн и премахна думата "Да" (si) от края на куплет, зовящ италианците на борба, предаде Ройтерс, като се позова на представители на правителството, съобщи БТА.
През последните седмици Генералният щаб на италианската армия издаде официална инструкция за промяната, в съответствие с президентски указ, публикуван в Държавен вестник през май. Преди последната промяна химнът, озаглавен "Италиански братя", завършваше с фразата: "Готови сме да умрем, готови сме да умрем, Италия ни призова! Да!".
Новината за премахването на последната дума не бе оповестена от правителството. Информацията бе потвърдена от представители на Министерството на отбраната и от канцеларията на президента Серджо Матарела, след като днес вестник "Фато Куатидиано" съобщи за промяната в текста на химна.
Представител на президентската канцелария заяви, че промяната не е била направена по политически причини, а "от съображения за чистота, премахвайки допълнение към оригиналния текст".
"Италиански братя", каквото име носи и партията на министър-председателката Джорджа Мелони, е текст, написан от поета Гофредо Мамели през 1847 г. преди Обединението на Италия. Въпреки че думата "Да" отсъства в текста на Мамели, тя е записана в оригиналната партитура на химна, чиято музика е композирана през същата година от Микеле Новаро.
На сайта на правителството бяха публикувани фотокопия на на оригиналния текст и партитурата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123
Коментиран от #4
21:27 23.12.2025
2 ?????
Последно бях в Рим преди седем години.
Не ми харесаха негрите търговци около Колизея.
И не само тва разбира се.
Слава Богу някога успях да видя и почувствам истинската Франция и истинската Италия.
Донякъде.
21:31 23.12.2025
3 БеГемот
21:32 23.12.2025
4 искат послушни роби
До коментар #1 от "123":кат на тиква и прасе преизбирателите
21:32 23.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Спецназ
Излишно е, Баце- италианците отдавна не са Нация,
а управлявани от еврокомисарите без право ни на да ни на не-
само да плащат данъци и те така.
Мелони е евроку.ка и не и пука за Италия като Държава, а като Субект на Европа!
ФАКТ!
21:33 23.12.2025
7 Ами нормално
21:37 23.12.2025
8 Готови сме да умрем, готови сме да умрем
21:39 23.12.2025
9 Тракиец 🇺🇦
21:39 23.12.2025
10 Много яко е тва
21:41 23.12.2025
11 И "Италиански братя"
21:43 23.12.2025
12 Хахахаха
21:44 23.12.2025
13 604
21:45 23.12.2025
14 Направо на гейчовото
21:46 23.12.2025
15 Ааааа без такива
21:49 23.12.2025
16 И нашите атлантенца нещо
21:52 23.12.2025
17 Къде ми е
21:53 23.12.2025
18 Име
21:55 23.12.2025
19 Щели химна кардинално да го сменят
21:55 23.12.2025
20 Не ми се мисли
21:57 23.12.2025
21 ФА ФА ФА
21:58 23.12.2025
22 Ще се спукам от смях
21:59 23.12.2025
23 Ние ще връщаме куплета
Патрия велика
Води нашият
По беден сърой
22:00 23.12.2025
24 Атлантическа пародия
22:02 23.12.2025