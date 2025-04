Иран: Готови сме за преговори със САЩ въпреки агресивната им реторика

САЩ трябва да оценят, че Иран се съгласи да преговаря въпреки продължаващата агресивна реторика на Вашингтон спрямо Техеран. Това заяви официалният представител на Министерството на външните работи на Ислямската република Есмаил Багаи.

„Възнамеряваме да оценим намеренията и решимостта на другата страна тази събота“, написа Багаи в социалната мрежа "Екс" (бивш Twitter), визирайки предстоящата среща между висши представители на Иран и САЩ в Оман.

In earnest & with candid vigilance we are giving diplomacy a genuine chance.

U.S. should value this decision formed despite their prevailing confrontational hoopla.



We do not prejudge…

We do not predict…



We intend to assess the other side’s intent & resolve this Saturday.…