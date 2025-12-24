Новини
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” е включен в енергийната система

24 Декември, 2025

Пети блок работи по график

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на страната на 24 декември в 11,22 часа. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно, съобщиха от пресцентъра на центрaлата.

След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи по график.


  • 1 въпросче

    6 1 Отговор
    Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” е включен в енергийната система,ама кога ще започва строежа на 7-ми и 8-ми блок на централата?

    Коментиран от #2, #8, #18, #24

    15:27 24.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    На Йордановден.

    15:28 24.12.2025

  • 3 ремонт

    11 1 Отговор
    на ремонта, кога ще е следващият ремонт.

    15:28 24.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 кабел

    3 1 Отговор
    Пети блок на АЕЦ „Козлонадуй” си работи по трафик и хич не му дреме.

    15:32 24.12.2025

  • 6 гръндж

    6 1 Отговор
    Като изключат въглищните централи,Бългерията какво ще прави,ако единият реактор си излезе в пачифка?

    15:33 24.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Сега го развъртатат. Има време... Дано не му дадат зор, че пак ще спре. Завинаги.

    15:38 24.12.2025

  • 8 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    Като правителството изтегли заем, от поне 100 млрд долара! Иначе няма да има пари за начало на строителството.

    15:40 24.12.2025

  • 9 Бедна ви е фантазията...

    11 1 Отговор
    Колко струва едно спиране и пускане на един енергоблок на АЕЦ.И това само заради това,че ремонта се е извършил от техници на Ковачки с цел обучение.Е обучиха се и видяхме резултата.

    Коментиран от #10, #21

    15:48 24.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бедна ви е фантазията...":

    Не е трудно да се изчисли. 25 000 мегавата на денонощие. Умножени по 250лв на мегават средно.

    16:00 24.12.2025

  • 11 Горски

    10 4 Отговор
    Всички от държавната енергетика са за затвора! Трябва да си тотално малоумен и алчен, за да поставиш по риск атомна централа, цялата държава, че дори и Европа. Ами извикайте Кунева и тогавашния й началник...... пък и Дългата Чалга, дето я пробутваше за президент! Не е много културно, но няма да се сдържа и ще ги нарека ГНИДИ тези от правителството, които не са дали разрешение да се закупят мембраните от Русия! Тези търтеи не са нормални! Малоумници! Това не ви е чайник, котлон или ютия та да си правите експерименти! Залагате здравето и живота на българите, заради това да се натегнете на вашите господари в Брюксел и Вашингтон! Това ви действие може да се окачестви само с една дума ПРЕДАТЕЛСТВО! Много обичате да цитирате Левски, както Дяволът чете Евангелието, но е добре да прочетете записките на Левски за да видите, какво наказание е предвиждал Апостола за предателство!

    Коментиран от #16, #17

    16:08 24.12.2025

  • 12 Монтьор на реактори

    1 2 Отговор
    Свършихме ремонта успешно.
    Ей, на зъбите ми лилави, очите светят като на ядрен вампир, а косите ми на сини светкавици

    16:10 24.12.2025

  • 13 Сатана Z

    4 5 Отговор
    Точно преди 38 години на 29.11.1987г. и 2 години преди 10 ноемврийския преврат 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" е присъединен към енергийната система на България.
    За 36 години режимите в България не построиха нищо,но разсипаха цялата държава.
    Народен съд за всички съсипали страната ни до 9 коляно

    Коментиран от #19

    16:18 24.12.2025

  • 14 Кухоглава копейка

    1 3 Отговор
    Аз пак се бях много претиснил да не гръмнем.

    16:19 24.12.2025

  • 15 Къде Козлодуйският бек?

    3 1 Отговор
    Да не се е записал доброволец в Украйна?

    16:20 24.12.2025

  • 16 Демократ

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    16:20 24.12.2025

  • 17 Чао Росатом,Чао Газпром

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Здравей еврозона! Наздраве!!☝️✌️

    16:22 24.12.2025

  • 18 отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    Никога!

    16:26 24.12.2025

  • 19 аритметика, 3 клас

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Мисля, ако изтрепят всички до трето коляно, няма да остане нито един човек в България.

    16:26 24.12.2025

  • 20 Още новини от Украйна

    2 2 Отговор
    С голямо удоволствие ще наблюдавам как жълтопаветните измекяри се хващат за палците след 1 януари.
    За рубли ще си предлагат дупките

    16:29 24.12.2025

  • 21 така,де

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бедна ви е фантазията...":

    Не са виновни техниците, а некачествените резервни части! Така е, като сме се подложили на запада! Тези блокове са руска технология и работят само с руски части, но на някои още не са им уврели главите!

    Коментиран от #23

    16:30 24.12.2025

  • 22 5 -ти блок има проблеми с

    2 1 Отговор
    неподходящо гориво. 6 -ти блок имаше теч в парогенератор, после пак ремонти, после неподходяща част не от производител. Докато не гръмнат АЕЦ, няма да се кротнат далавераджиите.
    Уестинг НЯМА СРОКОВЕ, когато решат тогава.
    И по-добре да им платим данък РЕКЕТ, 30 милиарда долара и нищо да не строят. А българският далавераджия сключил този договор и под нечия протекция, и двамцата в затвора ДОЖИВОТ.

    16:30 24.12.2025

  • 23 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "така,де":

    Цялата електроника и др. е на Сименс от над 20 години.

    16:46 24.12.2025

  • 24 Инфо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    Площадката за 7 блок вече е готова.

    16:48 24.12.2025

