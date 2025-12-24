Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” е включен в енергийната система

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на страната на 24 декември в 11,22 часа. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно, съобщиха от пресцентъра на центрaлата.

След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи по график.