Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” е включен в енергийната система

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на страната на 24 декември в 11,22 часа. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно, съобщиха от пресцентъра на центрaлата.
След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.
Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи по график.
1 въпросче
Коментиран от #2, #8, #18, #24
15:27 24.12.2025
2 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "въпросче":На Йордановден.
15:28 24.12.2025
3 ремонт
15:28 24.12.2025
5 кабел
15:32 24.12.2025
6 гръндж
15:33 24.12.2025
7 Данко Харсъзина
15:38 24.12.2025
8 Българин
До коментар #1 от "въпросче":Като правителството изтегли заем, от поне 100 млрд долара! Иначе няма да има пари за начало на строителството.
15:40 24.12.2025
9 Бедна ви е фантазията...
Коментиран от #10, #21
15:48 24.12.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Бедна ви е фантазията...":Не е трудно да се изчисли. 25 000 мегавата на денонощие. Умножени по 250лв на мегават средно.
16:00 24.12.2025
11 Горски
Коментиран от #16, #17
16:08 24.12.2025
12 Монтьор на реактори
Ей, на зъбите ми лилави, очите светят като на ядрен вампир, а косите ми на сини светкавици
16:10 24.12.2025
13 Сатана Z
За 36 години режимите в България не построиха нищо,но разсипаха цялата държава.
Народен съд за всички съсипали страната ни до 9 коляно
Коментиран от #19
16:18 24.12.2025
14 Кухоглава копейка
16:19 24.12.2025
15 Къде Козлодуйският бек?
16:20 24.12.2025
16 Демократ
До коментар #11 от "Горски":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
16:20 24.12.2025
17 Чао Росатом,Чао Газпром
До коментар #11 от "Горски":Здравей еврозона! Наздраве!!☝️✌️
16:22 24.12.2025
18 отговор
До коментар #1 от "въпросче":Никога!
16:26 24.12.2025
19 аритметика, 3 клас
До коментар #13 от "Сатана Z":Мисля, ако изтрепят всички до трето коляно, няма да остане нито един човек в България.
16:26 24.12.2025
20 Още новини от Украйна
За рубли ще си предлагат дупките
16:29 24.12.2025
21 така,де
До коментар #9 от "Бедна ви е фантазията...":Не са виновни техниците, а некачествените резервни части! Така е, като сме се подложили на запада! Тези блокове са руска технология и работят само с руски части, но на някои още не са им уврели главите!
Коментиран от #23
16:30 24.12.2025
22 5 -ти блок има проблеми с
Уестинг НЯМА СРОКОВЕ, когато решат тогава.
И по-добре да им платим данък РЕКЕТ, 30 милиарда долара и нищо да не строят. А българският далавераджия сключил този договор и под нечия протекция, и двамцата в затвора ДОЖИВОТ.
16:30 24.12.2025
23 Ха ха
До коментар #21 от "така,де":Цялата електроника и др. е на Сименс от над 20 години.
16:46 24.12.2025
24 Инфо
До коментар #1 от "въпросче":Площадката за 7 блок вече е готова.
16:48 24.12.2025