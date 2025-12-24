Американският план за Украйна предвижда замразяване на фронтовата линия на сегашните позиции

Последната версия на американския план, целящ да сложи край на войната на Русия с Украйна, предвижда замразяване на сегашните фронтови линии и започване на преговори за създаване на демилитаризирани зони, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Линията на разполагане на войските към датата на това споразумение е де факто признатата линия на контакт", заяви Зеленски. "Ще се сформира работна група, за да определи преразпределението на силите, необходими за прекратяване на конфликта, както и да определи параметрите на възможните бъдещи специални икономически зони", добави той.
Зеленски увери, че новата версия на американския план за прекратяване на войната с Русия не изисква Украйна да се откаже официално от присъединяването си към НАТО, което беше основно изискване на Москва.
"НАТО трябва да реши дали иска да приеме Украйна сред своите членове. А ние вече сме направили своя избор. Ние се отказахме да променяме украинската конституция, за да впишем в нея, че страната няма да се присъедини към НАТО", заяви Зеленски, позовавайки се на предишна версия, изготвена от САЩ, която изискваше от Киев правно задължение да не се присъединява към Алианса.
Зеленски добави, че очаква днес отговор от Русия на последните промени в американския план, по който Киев и Вашингтон преговарят от седмици.
"Ще имаме реакция от руснаците, след като американците са говорили с тях", добави украинският президент,
Президентът Зеленски отбеляза, че украинските и американските преговарящи не са успели да постигнат дългосрочен консенсус по териториалните въпроси, за да се сложи край на войната с Русия, и призова тази тема да бъде обсъдена по време на среща между лидерите.
"Не успяхме да постигнем консенсус с американската страна по отношение на територията на Донецк и атомната електроцентрала в Запорожие", заяви Зеленски. Той заяви, че е "готов да се срещне с САЩ на равнище лидери, за да обсъди чувствителните въпроси", след като вече призова за тристранна среща с руския президент Владимир Путин.
Зеленски добави, че Вашингтон предлага атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от Русия в южната част на Украйна, да бъде експлоатирана съвместно от Москва, Киев и Вашингтон. "АЕЦ „Запорожие“ ще бъде експлоатирана съвместно от три държави: Украйна, САЩ и Русия. За Украйна това изглежда много неподходящо и не докрай реалистично", отбеляза той пред медиите.
Планът предвижда още Украйна да организира президентски избори възможно най-скоро след подписването на споразумение, с което да се сложи край на войната с Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кръчмаря
13:09 24.12.2025
2 Баце ЕООД
13:10 24.12.2025
3 Готово
13:12 24.12.2025
4 Нови Мински споразуумения
Няма да стане - НЕ БУДЕТ ВАШ СОН.
Коментиран от #11
13:14 24.12.2025
5 Българин
Коментиран от #12
13:14 24.12.2025
6 Факти
Коментиран от #9
13:16 24.12.2025
7 дончичо
Продължвате да жвакате едни исъщи л.йна!
1-во и най -важно: Никакво НЕЙТО за Окраина
Започвате разговора от тука,...
13:18 24.12.2025
8 смотань бандерец..
13:21 24.12.2025
9 Баце ЕООД
До коментар #6 от "Факти":Верно ли е? Над половината финансиране на нато е от сащ, най-големия производител на оръжия на нато, пак сащ.. Икономически връзки,пак само сащ,щото ей такива капацитети като теб са се намърдали в Брюксел.
Коментиран от #17
13:22 24.12.2025
10 нннн
- Да, да, да...
- Чудесно! Остава да попитаме него.
13:23 24.12.2025
11 Двоен стандарт
До коментар #4 от "Нови Мински споразуумения":След като тук забранявате да се пише на английски немски испански и други чужди езици забранявайте и на руzките ботове да пишат опорки на ру. Нали само български език се ползва тук по вашите правила???
13:24 24.12.2025
12 Украйна загуб мож би почти сигурно скоро
До коментар #5 от "Българин":Мача се играе до последната секунда А още сме в първото полувреме. СЛАВА НА ВСУ топки от стомана срещу многократно превишаващ ги враг истински СПАРТАНСКИ ГЕРОИ
Коментиран от #15
13:27 24.12.2025
13 9ти септември
13:31 24.12.2025
14 Евродебил
13:31 24.12.2025
15 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Украйна загуб мож би почти сигурно скоро":3000000 убити и 6 милиона осакатени украинци
8 милиона избягаха в Русия
10 млн.в Полша
Останаха 27 млн.укри в Украйна
Донбас даваше 80% от бюджета на Украйна.
Пълен фалит на наркомана убиец
13:31 24.12.2025
16 Лопата Орешник
13:31 24.12.2025
17 Факти
До коментар #9 от "Баце ЕООД":И какви от това? Каква е за Европа ползата от НАТО? САЩ вече цяла година не помага на Украйна. Продава оръжие и толкова. Европа това го знае и вдига мощностите. Франция вече е вторият най-голям производител на оръжие в света. САЩ изгубиха Европа. Откачането вече започна. Ще мине време, но е необратимо. Същото като с руския нефт и газ. ИИ за нула време реши проблема със сгъването на протеините, с който биолозите и химиците се борят от 50 години. Сега го пускат да работи върху фюжън реактора. Това ще бъде нокаут за изкопаемите горива. След 20 години ще живеем в много различен свят.
13:35 24.12.2025
18 ООрана държава
13:36 24.12.2025
19 Тома
Какво се случи след това знаят всички - долетя синята птица от Лондон, произнесе вълшебната думичка, зелебобосът скъса договора, а Украйна обяви фамозна военна победа пред Киев.
Не мисля, че руснаците още един път ще се вържат на този номер, ама да видим....в руския свят няма невъзможни неща!
13:42 24.12.2025