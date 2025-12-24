Новини
Американският план за Украйна предвижда замразяване на фронтовата линия на сегашните позиции
  Тема: Украйна

Американският план за Украйна предвижда замразяване на фронтовата линия на сегашните позиции

24 Декември, 2025 13:08 838 19

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • донбас-
  • володимир зеленски

Зеленски увери, че новата версия на американския план за прекратяване на войната не изисква Украйна да се откаже официално от присъединяването си към НАТО

Американският план за Украйна предвижда замразяване на фронтовата линия на сегашните позиции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последната версия на американския план, целящ да сложи край на войната на Русия с Украйна, предвижда замразяване на сегашните фронтови линии и започване на преговори за създаване на демилитаризирани зони, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Линията на разполагане на войските към датата на това споразумение е де факто признатата линия на контакт", заяви Зеленски. "Ще се сформира работна група, за да определи преразпределението на силите, необходими за прекратяване на конфликта, както и да определи параметрите на възможните бъдещи специални икономически зони", добави той.

Зеленски увери, че новата версия на американския план за прекратяване на войната с Русия не изисква Украйна да се откаже официално от присъединяването си към НАТО, което беше основно изискване на Москва.

"НАТО трябва да реши дали иска да приеме Украйна сред своите членове. А ние вече сме направили своя избор. Ние се отказахме да променяме украинската конституция, за да впишем в нея, че страната няма да се присъедини към НАТО", заяви Зеленски, позовавайки се на предишна версия, изготвена от САЩ, която изискваше от Киев правно задължение да не се присъединява към Алианса.

Зеленски добави, че очаква днес отговор от Русия на последните промени в американския план, по който Киев и Вашингтон преговарят от седмици.

"Ще имаме реакция от руснаците, след като американците са говорили с тях", добави украинският президент,

Президентът Зеленски отбеляза, че украинските и американските преговарящи не са успели да постигнат дългосрочен консенсус по териториалните въпроси, за да се сложи край на войната с Русия, и призова тази тема да бъде обсъдена по време на среща между лидерите.

"Не успяхме да постигнем консенсус с американската страна по отношение на територията на Донецк и атомната електроцентрала в Запорожие", заяви Зеленски. Той заяви, че е "готов да се срещне с САЩ на равнище лидери, за да обсъди чувствителните въпроси", след като вече призова за тристранна среща с руския президент Владимир Путин.

Зеленски добави, че Вашингтон предлага атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от Русия в южната част на Украйна, да бъде експлоатирана съвместно от Москва, Киев и Вашингтон. "АЕЦ „Запорожие“ ще бъде експлоатирана съвместно от три държави: Украйна, САЩ и Русия. За Украйна това изглежда много неподходящо и не докрай реалистично", отбеляза той пред медиите.

Планът предвижда още Украйна да организира президентски избори възможно най-скоро след подписването на споразумение, с което да се сложи край на войната с Русия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кръчмаря

    17 2 Отговор
    Хахахахаха.

    13:09 24.12.2025

  • 2 Баце ЕООД

    16 5 Отговор
    Директно ще се разберат Русия и сащ, без да питат 404 или есср.

    13:10 24.12.2025

  • 3 Готово

    17 2 Отговор
    Било зелето на среща на ниво лидери.. Те лидерите ще се срещнат, за какво им е някакъв клоун?

    13:12 24.12.2025

  • 4 Нови Мински споразуумения

    17 4 Отговор
    тази игра е вече играна при бабушка Меркел.
    Няма да стане - НЕ БУДЕТ ВАШ СОН.

    Коментиран от #11

    13:14 24.12.2025

  • 5 Българин

    17 3 Отговор
    УСЛОВИЯТА ВИНАГИ СЕ ДИКТУВАТ ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ ВЪВ ВОЙНАТА,В СЛУЧАЯ РУСИЯ,А НЕ ОТ ПОБЕДЕНАТА СТРАНА.ВИНАГИ Е БИЛО ТАКА.РЕШАВАЩАТА ДУМА ИМА МОСКВА,А НЕ КИЕВ,ЗЕЛЕНСКИ.МОСКВА НЯМА ДА ПРИЕМЕ ТОЗИ ПЛАН ИЗГОТВЕН ОТ КИЕВ,КОЙТО УДОВЛЕТВОРЯВА ЕДИНСТВЕНО УКРАЙНА.

    Коментиран от #12

    13:14 24.12.2025

  • 6 Факти

    5 15 Отговор
    Че тя фронтовата линия е замръзнала от 3 години! С този ход Тръмп нарушава Будапещенския меморандум и спасява Путин. САЩ изгуби Европа.

    Коментиран от #9

    13:16 24.12.2025

  • 7 дончичо

    10 2 Отговор
    ...не изисква Украйна да се откаже официално от присъединяването си към НАТО...
    Продължвате да жвакате едни исъщи л.йна!
    1-во и най -важно: Никакво НЕЙТО за Окраина
    Започвате разговора от тука,...

    13:18 24.12.2025

  • 8 смотань бандерец..

    10 2 Отговор
    Няма да стане така как иска зеления мухал,да се маха и избори-защото той каквото подпише е нелегитимно-защото е бандерски продукт с изтекла годност за бунището,що като дойде после некой натьцисть като него..и ще каже че тия подписи не фелат.оти са от недействителен президент и масква пак ще требва да ги бомби

    13:21 24.12.2025

  • 9 Баце ЕООД

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Верно ли е? Над половината финансиране на нато е от сащ, най-големия производител на оръжия на нато, пак сащ.. Икономически връзки,пак само сащ,щото ей такива капацитети като теб са се намърдали в Брюксел.

    Коментиран от #17

    13:22 24.12.2025

  • 10 нннн

    7 1 Отговор
    - Дъще, ще се омъжиш ли за внука на Рокфелер?
    - Да, да, да...
    - Чудесно! Остава да попитаме него.

    13:23 24.12.2025

  • 11 Двоен стандарт

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Нови Мински споразуумения":

    След като тук забранявате да се пише на английски немски испански и други чужди езици забранявайте и на руzките ботове да пишат опорки на ру. Нали само български език се ползва тук по вашите правила???

    13:24 24.12.2025

  • 12 Украйна загуб мож би почти сигурно скоро

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Мача се играе до последната секунда А още сме в първото полувреме. СЛАВА НА ВСУ топки от стомана срещу многократно превишаващ ги враг истински СПАРТАНСКИ ГЕРОИ

    Коментиран от #15

    13:27 24.12.2025

  • 13 9ти септември

    6 1 Отговор
    Путин диктува правилата

    13:31 24.12.2025

  • 14 Евродебил

    6 1 Отговор
    А бе с една дума пълна капитулация е необходима за бандеровци,след което и свестните украйнци,на едно с русите да погледнат към приднестровието и към балтииския регион,особено бившите руски територии от полша до Финландия.Така виждам аз решението на проблема.Руската империя не е губила първата световна война,за да бъде орязана такава огромна част от нея.Да не казвам,че ако не бяха юдоболшевиките,даже проливите на черно море, заедно с константинопол, щяха да са руски след Ньойския Договор,пък и преди него.Време е да се коригира този абсурд

    13:31 24.12.2025

  • 15 Ха ХаХа

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна загуб мож би почти сигурно скоро":

    3000000 убити и 6 милиона осакатени украинци
    8 милиона избягаха в Русия
    10 млн.в Полша
    Останаха 27 млн.укри в Украйна
    Донбас даваше 80% от бюджета на Украйна.
    Пълен фалит на наркомана убиец

    13:31 24.12.2025

  • 16 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    Просто ще бай Дончо ще изчака Вова да си разположи фронтовата линия както му е угодно, а после всичко ще замръзне по фронтовата линия!

    13:31 24.12.2025

  • 17 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Баце ЕООД":

    И какви от това? Каква е за Европа ползата от НАТО? САЩ вече цяла година не помага на Украйна. Продава оръжие и толкова. Европа това го знае и вдига мощностите. Франция вече е вторият най-голям производител на оръжие в света. САЩ изгубиха Европа. Откачането вече започна. Ще мине време, но е необратимо. Същото като с руския нефт и газ. ИИ за нула време реши проблема със сгъването на протеините, с който биолозите и химиците се борят от 50 години. Сега го пускат да работи върху фюжън реактора. Това ще бъде нокаут за изкопаемите горива. След 20 години ще живеем в много различен свят.

    13:35 24.12.2025

  • 18 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Че и 800 милярда искат тия наглеци, 1/4 от държавата им вече не е тяхна именно където са разрушенията и тия искат космически суми да се възстановяват...

    13:36 24.12.2025

  • 19 Тома

    0 0 Отговор
    Номерът със замразяването украинците го изиграха два пъти през 2022. Първият път откриха един от преговарящия екип застрелян в канавката, друг един падна от високо. Вторият път беше след подписан предварителен договор за мир, по който Русия като знак на добра воля изтегли войските си около Киев.
    Какво се случи след това знаят всички - долетя синята птица от Лондон, произнесе вълшебната думичка, зелебобосът скъса договора, а Украйна обяви фамозна военна победа пред Киев.
    Не мисля, че руснаците още един път ще се вържат на този номер, ама да видим....в руския свят няма невъзможни неща!

    13:42 24.12.2025

Новини по държави:
