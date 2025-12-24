Новини
Спорт »
Световен футбол »
Артета след победата над Кристъл Палас: Разликата трябваше да бъде много по-голяма

Артета след победата над Кристъл Палас: Разликата трябваше да бъде много по-голяма

24 Декември, 2025 15:28 479 0

  • микел артета-
  • футбол-
  • арсенал-
  • кристъл палас-
  • карабао къп

Испанецът подчерта значението на адаптивността, устойчивостта и психологическата стабилност в подобни двубои, решени от малките детайли

Артета след победата над Кристъл Палас: Разликата трябваше да бъде много по-голяма - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След драматичното класиране на Арсенал за полуфиналите на турнира „Карабао Къп“, постигнато след победа с дузпи над Кристъл Палас, мениджърът Микел Артета говори откровено за представянето на тима, трудностите в мача, характера на играчите и ключовите индивидуални моменти. Испанецът подчерта значението на адаптивността, устойчивостта и психологическата стабилност в подобни двубои, решени от малките детайли.

„Наистина съм щастлив, като се има предвид количеството промени, които направихме, сплотеността, енергията и качеството, които отборът показа срещу отбор, който е добре организиран и допуска малко положения“, започна Артета на пресконференцията си след двубоя.

„Генерирахме много и да, разликата трябваше да бъде много по-голяма. Допуснахме гол и това беше емоционално трудно за приемане след начина, по който се разви мачът. Но мисля, че останахме спокойни, показахме страхотно самообладание и качество при изпълнението на дузпи и съм щастлив и за Кепа, че накрая той направи последното спасяване и ние продължихме“.

„Трябва да печелиш в различни ситуации и контексти. Имахме два много трудни мача, успяхме да ги победим. Отново разликата трябваше да бъде по-голяма и това е нещо, в което трябва да се подобрим и да бъдем по-добри. Но също така, заслуга на момчетата, че на всеки три дни се представят на нивото, на което се представят“.

Артета отдели специално внимание и на Габриел Жезус, който отбеляза своето 100-о участие с екипа на Арсенал и се завърна като титуляр след дълъг период:

„Той беше толкова щастлив, а днес (б.р. - във вторник) беше 100-тното му участие. Това обяснява пътя, който е изминал, многото препятствия по него. Но се моля с невероятна устойчивост, борба и дух, че 11 месеца по-късно той ще може да се представя по начина, по който го правеше. Така че е страхотно да го имаме отново“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ