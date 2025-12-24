Артета след победата над Кристъл Палас: Разликата трябваше да бъде много по-голяма

След драматичното класиране на Арсенал за полуфиналите на турнира „Карабао Къп“, постигнато след победа с дузпи над Кристъл Палас, мениджърът Микел Артета говори откровено за представянето на тима, трудностите в мача, характера на играчите и ключовите индивидуални моменти. Испанецът подчерта значението на адаптивността, устойчивостта и психологическата стабилност в подобни двубои, решени от малките детайли.

„Наистина съм щастлив, като се има предвид количеството промени, които направихме, сплотеността, енергията и качеството, които отборът показа срещу отбор, който е добре организиран и допуска малко положения“, започна Артета на пресконференцията си след двубоя.

„Генерирахме много и да, разликата трябваше да бъде много по-голяма. Допуснахме гол и това беше емоционално трудно за приемане след начина, по който се разви мачът. Но мисля, че останахме спокойни, показахме страхотно самообладание и качество при изпълнението на дузпи и съм щастлив и за Кепа, че накрая той направи последното спасяване и ние продължихме“.

„Трябва да печелиш в различни ситуации и контексти. Имахме два много трудни мача, успяхме да ги победим. Отново разликата трябваше да бъде по-голяма и това е нещо, в което трябва да се подобрим и да бъдем по-добри. Но също така, заслуга на момчетата, че на всеки три дни се представят на нивото, на което се представят“.

Артета отдели специално внимание и на Габриел Жезус, който отбеляза своето 100-о участие с екипа на Арсенал и се завърна като титуляр след дълъг период:

„Той беше толкова щастлив, а днес (б.р. - във вторник) беше 100-тното му участие. Това обяснява пътя, който е изминал, многото препятствия по него. Но се моля с невероятна устойчивост, борба и дух, че 11 месеца по-късно той ще може да се представя по начина, по който го правеше. Така че е страхотно да го имаме отново“.

Consistency, quality and togetherness ✊



Mikel was impressed with the character on show tonight 📺 — Arsenal (@Arsenal) December 24, 2025